В этот День влюблённых вы наконец-то сможете исполнить свою мечту и сходить на СВИДАНИЕ С БОЙЦОМ!

С 14 по 25 февраля у вас будет шанс сходить на свидание с пятью бойцами и получить за это награды!

О СВИДАНИЯХ

Все свидания пройдут на вкладке «Новости» в игре и, как в реальной жизни, будут состоять из двух этапов.

ЭТАП 1: у сообщества будет один день, чтобы достичь цели события — набрать 20 миллионов устранений с бойцом, с которым вам предстоит свидание. При достижении цели все получат ящик любви и разблокируют свидание.

ЭТАП 2: свидание начинается! Вам предстоит взаимодействовать с бойцом, узнавать о его или её непростой жизни и выслушивать проблемы... зато в конце начнётся самое интересное! Сообществу предстоит вместе сделать заключительный выбор. От него будет зависеть показатель на индикаторе любви: чем счастливее боец, тем лучше будут награды для всех.

ИНДИКАТОР ЛЮБВИ

Заключительный выбор влияет на индикатор любви. Чем выше показатель на индикаторе любви, тем лучше награды!

У сообщества будет один день на обсуждение и принятие финального решения. Подумайте, что понравилось бы бойцу, исходя из его характера и интересов. Решение можно менять, пока время на таймере не истекло, после чего индикатор любви заблокируется и определит уровень награды.

НАГРАДЫ

За достижение цели во время первого этапа вы всегда будете получать ящик любви. А в конце свидания вы также получите награду в зависимости от финального выбора.

1-Е СВИДАНИЕ: 500, 1000 или 2000 монет.

2-Е СВИДАНИЕ: 500, 1000 или 2000 очков силы.

3-Е СВИДАНИЕ: 2, 5 или 8 призов хаоса.

4-Е СВИДАНИЕ: спрей, значок ИЛИ легендарный скин «Спортсмен Сту».

5-Е СВИДАНИЕ: 1000 удвоителей опыта, 1000 очков опыта Pro Pass или бесплатный боец.

6-Е СВИДАНИЕ: ¯\_(ツ)_/¯

РОЗЫГРЫШ ПОДАРКОВ ДЛЯ СООБЩЕСТВА

10 игроков получат по 2 набора с миллионом кристаллов! Один — для победителя, а второй — для выбранного им человека.

Условия участия:

каждый день публикуйте скриншот финального решения в социальных сетях с хэштегами #Brawlentines и #Brawlstars;

чем больше дней вы делитесь своим выбором, тем выше шанс на победу!

Первое свидание уже началось! Наберите 20 миллионов устранений, играя за Амбер, чтобы разблокировать свидание с ней!