14 апр. 2026 г.
СОБЫТИЕ СООБЩЕСТВА «СПАСЁМ BRAWL»

Вы можете получить бесплатного баффи, скин «Транк Royale» и дополнительные ресурсы... Но вы должны сохранить Brawl в живых!

Вот что для этого нужно делать:

  • одерживайте шесть побед каждый день! Чем больше игроков выполнит это условие, тем лучше будут награды;

  • как только выполните свою норму — зовите друзей! Лучшие награды станут доступны, только если больше игроков наберут свои шесть побед;

  • если сообщество выполнит ежедневное социальное задание, все дополнительно получат приз хаоса;

  • каждый день появляется новое социальное задание, которое можно увидеть на экране события;

  • для выполнения может потребоваться поставить «Мне нравится» определённому видео на YouTube, отметить в соцсетях вашего любимого автора контента, прокомментировать что-то конкретное и так далее, так что заглядывайте на экран события каждый день;

  • на протяжении всего события будут гарантированно доступны два приза хаоса за последнюю победу дня, чтобы не устояли даже скептики.

Награды:

  • призы хаоса,

  • очки силы,

  • кристаллы,

  • скин «Бревно Транк»,

  • призы Старр,

  • случайный баффи,

  • удвоитель опыта,

  • блинги,

  • опыт Pro Pass,

  • трофейный ящик,

  • два приза хаоса за победы дня,

  • дополнительные призы хаоса за выполнение социальных заданий.

РОЗЫГРЫШ

Все, кто выполнит своё ежедневное социальное задание, участвуют в розыгрыше кристаллов! Мы будем ежедневно проверять список игроков, выполнивших задание, и один счастливчик получит СТО ТЫСЯЧ КРИСТАЛЛОВ! Каждый день будет новый победитель, так что выполняйте задания.

Событие начинается сегодня и заканчивается 24 апреля в 8:00 UTC.

Так что... Спасём Brawl вместе! #KEEPBRAWLALIVE