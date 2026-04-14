Вы можете получить бесплатного баффи, скин «Транк Royale» и дополнительные ресурсы... Но вы должны сохранить Brawl в живых!

Вот что для этого нужно делать:

одерживайте шесть побед каждый день! Чем больше игроков выполнит это условие, тем лучше будут награды;

как только выполните свою норму — зовите друзей! Лучшие награды станут доступны, только если больше игроков наберут свои шесть побед;

если сообщество выполнит ежедневное социальное задание, все дополнительно получат приз хаоса;

каждый день появляется новое социальное задание, которое можно увидеть на экране события;

для выполнения может потребоваться поставить «Мне нравится» определённому видео на YouTube, отметить в соцсетях вашего любимого автора контента, прокомментировать что-то конкретное и так далее, так что заглядывайте на экран события каждый день;

на протяжении всего события будут гарантированно доступны два приза хаоса за последнюю победу дня, чтобы не устояли даже скептики.

Награды:

призы хаоса,

очки силы,

кристаллы,

скин «Бревно Транк»,

призы Старр,

случайный баффи,

удвоитель опыта,

блинги,

опыт Pro Pass,

трофейный ящик,

два приза хаоса за победы дня,

дополнительные призы хаоса за выполнение социальных заданий.

РОЗЫГРЫШ

Все, кто выполнит своё ежедневное социальное задание, участвуют в розыгрыше кристаллов! Мы будем ежедневно проверять список игроков, выполнивших задание, и один счастливчик получит СТО ТЫСЯЧ КРИСТАЛЛОВ! Каждый день будет новый победитель, так что выполняйте задания.

Событие начинается сегодня и заканчивается 24 апреля в 8:00 UTC.

Так что... Спасём Brawl вместе! #KEEPBRAWLALIVE