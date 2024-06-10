Боремся с токсичностью в Brawl Stars в новом событии сообщества: #ThumbsUpForBrawl!

Цель очень проста: как можно чаще использовать значок «Большой палец вверх»!

Каждый раз, когда кто-то это делает, счетчик увеличивается на единицу, приближая вас к получению наград.

Если сообщество наберёт 10 миллиардов пальцев вверх, то все получат по 5 легендарных призов Старр!

Этапы и награды

Достижение первых трех этапов разблокирует внутриигровые события, но начиная с 500 миллионов пальцев вверх вы будете зарабатывать легендарные призы Старр. Они будут поступать в банк, который откроется после окончания события 20 июня!

после начала события — удвоение призов Старр ;

100 миллионов пальцев вверх — удвоение очков опыта ;

200 миллионов — удвоение очков мастерства ;

500 миллионов — легендарный приз Старр ;

1 миллиард — легендарный приз Старр ;

2 миллиарда — легендарный приз Старр ;

5 миллиардов — легендарный приз Старр ;

10 миллиардов — легендарный приз Старр.

Помните: у вас должно быть не меньше 400 трофеев, чтобы вы могли забрать эти награды!

Розыгрыш подарков

Мы дарим ОДИН МИЛЛИОН КРИСТАЛЛОВ!

Для участия в розыгрыше вам нужно показать нам что-то позитивное, разместив в соцсетях публикацию с хэштегами #ThumbsUpForBrawl и #BrawlStars!

После окончания события мы выберем 10 случайных победителей и свяжемся с ними в соцсетях!

Хорошая новость для самых добрых: победители могут разделить приз с другом, если захотят.

Событие #ThumbsUpForBrawl начинается прямо сейчас и заканчивается через 10 дней, 20 июня.