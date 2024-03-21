[ОБНОВЛЕНИЕ] - Событие сообщества «100 призов Старр» завершено!



Команде необходимо провести подготовительные работы на игровых серверах перед раздачей наград, поэтому для того, чтобы у всех был максимально комфортный опыт, мы планируем выпустить 100 призов Старр для всех завтра, 22 марта!

Мы не можем указать конкретное время, когда это произойдет, но призы Старр будут 100% доступны завтра в Магазине.



Мы знаем, что вам нравятся события сообщества, поэтому упросили Фрэнка разрешить нам провести ещё одно!

Представляем событие «100 призов Старр»!

В этот раз мы не будем вести учет побед — вместо этого сообществу понадобится набрать 1,5 миллиарда редких призов Старр!

Вам не показалось! Самое главное теперь — это зарабатывать редкие призы Старр, ведь если сообществу удастся достичь цели, ВСЕ ПОЛУЧАТ 100 СЛУЧАЙНЫХ ПРИЗОВ СТАРР! афдвлоафждло11!!!1

Событие продлится до 25 марта!

Этапы и награды

начало события — календарь наград за вход с редкими призами Старр;

300 миллионов редких призов Старр — удвоение ежедневных призов Старр ;

600 миллионов — 1 случайный приз Старр ;

900 миллионов — 3 случайных приза Старр ;

1,2 миллиарда — 5 случайных призов Старр ;

1,5 миллиарда — 100 случайных призов Старр.

Награды с призами Старр будут появляться в магазине вскоре после достижения соответствующего этапа, но чтобы получить их, у вас должно быть по крайней мере 400 трофеев.

Мегаприз

После достижения последнего этапа все получат 100 случайных призов Старр, а 100 игроков, набравших больше всего редких призов Старр, удостоятся мегаприза — 100 ЛЕГЕНДАРНЫХ ПРИЗОВ СТАРР!

Так что чем меньше вам будет везти в течение события, тем больше у вас будет шансов выиграть мегаприз!

Событие сообщества «100 призов Старр» уже идет и продлится до 25 марта, так что начинайте собирать редкие призы!