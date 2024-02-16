Неделя #PiggyWeek уже здесь!

Начиная с сегодняшнего дня, мы проводим 3 особые последовательные Мегакопилки, чтобы разогреть вас перед следующим Brawl Talk, который состоится 24 февраля!

А изюминка в том, что у каждой из этих Мегакопилок будет свой режим игры и модификаторы, отличающиеся друг от друга, и наряду со всем этим, одновременно с Мегакопилками будут происходить ресурсные события, так что выиграют все!

Если только не проиграете.

В общем, вот полное расписание событий:

16 февраля: Мегакопилка в Броулбол + Монетный душ

20 февраля: Мегакопилка в Нокаут + удвоенный опыт

24 февраля: Мегакопилка во всех режимах + Мастерство 100%

27 февраля: Завершение события

Клубные подарки

В конце события мы выберем СТО КЛУБОВ, которые приняли участие хотя бы в одной Мегакопилке , и каждый в этом клубе получит Brawl Pass Plus на предстоящий сезон!