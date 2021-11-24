Вы сможете наблюдать за мировым финалом Brawl Stars 2021, с 26 ноября по 28 ноября совершенно по-новому!
Уже сейчас вы можете войти на сайт https://event.brawlstars.com/ru - здесь вы сможете напрямую взаимодействовать с мировым финалом Brawl Stars различными способами: Прогнозировать матчи, голосовать за MVP матча и болеть за свою любимую команду! Будут и другие виды взаимодействия, например, викторины.
За большинство взаимодействий будут начисляться очки, которые позволят разблокировать внутриигровые награды, такие как монеты, звездные очки, а также три новых трофейных значка и скин Кошка-Воровка Джесси! Эти награды могут быть доступны для покупки позже, но в этом году они будут доступны только в мировом финале, причем бесплатно!
ПОДРОБНОСТИ
Языки: Все наши обычные языки esports также представлены на сайте события, и зрители всех поддерживаемых языков смогут смотреть и взаимодействовать с шоу на сайте события на своём родном языке.
Прямой эфир vs VOD: Некоторые виды взаимодействия будут доступны только при просмотре прямого эфира: Поддержка, голосование за MVP, викторины. Другие, такие как прогнозы, могут быть представлены заранее. За предсказания можно получить гораздо больше очков, чем за другие взаимодействия - смотрите полный расклад ниже.
Прогноз: Прогнозы на День 1 можно подавать уже СЕЙЧАС на сайте https://event.brawlstars.com/ru !
Прогнозы на День 2 и День 3 можно подавать между трансляциями каждый день, поэтому те из вас, кто не может смотреть прямой эфир, все равно могут участвовать и зарабатывать очки. Зрители прямого эфира могут выбрать, отправлять ли прогнозы на все матчи в этот день до начала шоу или непосредственно перед каждым отдельным матчем.
В особенности в День 3 (когда 8 команд играют в одиночном разряде), зрители, сделавшие прогнозы до начала шоу, могут изменить свои прогнозы на полуфинал и финал прямо перед каждым матчем, даже если команды, которые, по их первоначальным прогнозам, должны были оказаться, например, в полуфинале, выбыли из игры.
Получение наград: При достижении определенного количества очков, за которое полагается награда, ее можно получить в игре вскоре после этого. Когда много игроков зарабатывают награды одновременно, доставка награды может быть задержана до 24 часов, поэтому если вы не увидите свою награду сразу, проверьте ее на следующий день!
БОНУСНЫЕ ОЧКИ: Бонусы начисляются сверх вознаграждения за правильный прогноз, если все предыдущие прогнозы на матч были верными. 25 БОНУСНЫХ очков за каждый правильный предыдущий прогноз (не обязательно подряд). Пример: Тот, кто сделал три правильных прогноза в прошлом, получит 75 БОНУСНЫХ очков со следующим правильным прогнозом, помимо обычных 50 очков, полученных за правильность.
ОЧКИ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Взаимодействие
; # Очков
Первый вход на сайт
; 20
Ответы на викторину
; 0-5
Подача прогноза на матч
; 5
Верный прогноз
; 50
Голосование за MVP матча (только в прямом эфире)
; 10
Первая поддержка в каждой игре (только в прямом эфире)
; 1
БОНУСНЫЕ очки
; 0-350
НАГРАДЫ
Награда
; Необходимые очки
10 Монет
; 20
Значок палец вверх
; 100
25 Звёздных очков
; 200
25 Монет
; 300
Значок палец вниз
; 500
50 Звёздных очков
; 600
50 Монет
; 700
Значок в солнечных очках
; 800
100 Звёздных очков
; 900
Кошка-Воровка Джесси
; 1000
Можно будет превысить 1000 очков, но после Кошки-Воровки Джесси не будет никаких наград.
До встречи 26-28 ноября на https://event.brawlstars.com/ru !
Мировой финал Brawl Stars — 2021 состоится 26–28 ноября в Бухаресте, Румыния.
Мы рады приветствовать 16 команд, прошедших в мировой финал этого года! Вот список финалистов:
INTZ (Юг Латинской Америки);
Aphelion Esports (Юг Латинской Америки);
Tribe Gaming NA (Северная Америка и север Латинской Америки);
STMN Esports (Северная Америка и север Латинской Америки);
ZETA DIVISION (Восточная Азия);
Queen Nai (Восточная Азия);
NAVI (Восточная Европа и Центральная Азия);
Team Flash (Юго-Восточная и Южная Азия, Австралия и Новая Зеландия);
SK Gaming (Европа, Ближний Восток и Африка);
AC Milan QLASH (Европа, Ближний Восток и Африка);
Reply Totem (Европа, Ближний Восток и Африка);
Tribe Gaming EU (Европа, Ближний Восток и Африка);
BK ROG Esports (Европа, Ближний Восток и Африка);
NOVA Esports (Материковый Китай);
Trick of China (Материковый Китай);
TIG Origin (Материковый Китай).
Как ВЫ считаете, какая команда вернется домой с победой?
Каждый день соревнование будет начинаться в 10:00 по центральноевропейскому времени (CET). Формат: игра до первого поражения по результатам сетов до 3 побед, а в суперфинале — до 4 побед.
26 ноября: 1/16 финала, часть 1.
27 ноября: 1/16 финала, часть 2.
28 ноября: четвертьфинал, полуфинал и суперфинал.
Призовой фонд мирового финала уже составляет 500 000 долларов США, но эта сумма может быть удвоена благодаря вкладу сообщества! С 22 по 24 октября в игре будут доступны тематические акции к мировому финалу, с помощью которых ВЫ можете сделать свой вклад. Как и в прошлом году, вырученные средства будут добавлены к призовому фонду — вплоть до максимальной суммы в 1 МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ.
В целях обеспечения безопасности турнир пройдет без зрителей, но всех участников соревнования мы приглашаем приехать лично.
Подпишитесь на наш Twitter-канал @BrawlStarsRU и Нашу группу в ВК vk.com/brawl_stars, чтобы не пропустить объявления о посеве команд, анонсы комментаторов, а также НОВЫЙ СПОСОБ смотреть матчи и зарабатывать награды! 👀
До встречи в ноябре!