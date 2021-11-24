ПОДРОБНОСТИ



Языки: Все наши обычные языки esports также представлены на сайте события, и зрители всех поддерживаемых языков смогут смотреть и взаимодействовать с шоу на сайте события на своём родном языке.



Прямой эфир vs VOD: Некоторые виды взаимодействия будут доступны только при просмотре прямого эфира: Поддержка, голосование за MVP, викторины. Другие, такие как прогнозы, могут быть представлены заранее. За предсказания можно получить гораздо больше очков, чем за другие взаимодействия - смотрите полный расклад ниже.



Прогноз: Прогнозы на День 1 можно подавать уже СЕЙЧАС на сайте https://event.brawlstars.com/ru !



Прогнозы на День 2 и День 3 можно подавать между трансляциями каждый день, поэтому те из вас, кто не может смотреть прямой эфир, все равно могут участвовать и зарабатывать очки. Зрители прямого эфира могут выбрать, отправлять ли прогнозы на все матчи в этот день до начала шоу или непосредственно перед каждым отдельным матчем.



В особенности в День 3 (когда 8 команд играют в одиночном разряде), зрители, сделавшие прогнозы до начала шоу, могут изменить свои прогнозы на полуфинал и финал прямо перед каждым матчем, даже если команды, которые, по их первоначальным прогнозам, должны были оказаться, например, в полуфинале, выбыли из игры.



Получение наград: При достижении определенного количества очков, за которое полагается награда, ее можно получить в игре вскоре после этого. Когда много игроков зарабатывают награды одновременно, доставка награды может быть задержана до 24 часов, поэтому если вы не увидите свою награду сразу, проверьте ее на следующий день!



БОНУСНЫЕ ОЧКИ: Бонусы начисляются сверх вознаграждения за правильный прогноз, если все предыдущие прогнозы на матч были верными. 25 БОНУСНЫХ очков за каждый правильный предыдущий прогноз (не обязательно подряд). Пример: Тот, кто сделал три правильных прогноза в прошлом, получит 75 БОНУСНЫХ очков со следующим правильным прогнозом, помимо обычных 50 очков, полученных за правильность.



ОЧКИ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ



Взаимодействие

; # Очков



Первый вход на сайт

; 20



Ответы на викторину

; 0-5



Подача прогноза на матч

; 5



Верный прогноз

; 50



Голосование за MVP матча (только в прямом эфире)

; 10



Первая поддержка в каждой игре (только в прямом эфире)

; 1



БОНУСНЫЕ очки

; 0-350



НАГРАДЫ



Награда

; Необходимые очки



10 Монет

; 20



Значок палец вверх

; 100



25 Звёздных очков

; 200



25 Монет

; 300



Значок палец вниз

; 500



50 Звёздных очков

; 600



50 Монет

; 700



Значок в солнечных очках

; 800



100 Звёздных очков

; 900



Кошка-Воровка Джесси

; 1000



Можно будет превысить 1000 очков, но после Кошки-Воровки Джесси не будет никаких наград.

До встречи 26-28 ноября на https://event.brawlstars.com/ru !