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4 нояб. 2020 г.
Blog – Brawl Stars

Всё о Мировом Финале Brawl Stars 2020!

Мы очень рады поделиться подробностями Мирового Финала Brawl Stars 2020!

Миллионы игроков приняли участие в Испытание Чемпионата, а тысячи команд сражались в онлайн-отборе. Лучшие команды приняли участие в Ежемесячном Финале, и лучшие из лучших из каждого региона прошли квалификационный отбор. Все это привело к финалу Brawl Stars Championship, который пройдет 21-22 Ноября, где мы узнаем какая команда лучшая из лучших!

Квалифицированные команды

Призовой фонд

За участия в Мировом Финале Brawl Stars команды соревнуются за гарантированный призовой фонд в $500,000, уже были заработаны во время сезона BSC.! Но денежный приз на этом не заканчивается... Вы можете поддержать свою любимую команду с помощью эксклюзивных внутриигровых предложений*. Вырученные средства поднимут призовой фонд Мирового финала до $1,000,000!

Специальные Предложение Мирового Финала:

  • Пакет значков Мирового Финала

  • World Finals Challenger Кольт (скин)

  • Комплект Мирового Финала (Кристаллы + монеты предлагаются по цене 5x)



Распределение премий мировых финалов (предполагая общий призовой фонд в 1$ млн.):

  • 1 место - $200,000

  • 2 место - $150,000

  • 3 и 4 место - $125,000

  • 5 и 8 место - $100,000

Местоположение и путешествия

Мировой финал Brawl Stars состоится 21 и 22 Ноября. Команды, которые смогут путешествовать, будут приглашены в студию "Brawl Stars" в Катовице, Польша. Команды, которые не могут путешествовать, или те, кто предпочитает играть из дома по причинам безопасности, будут иметь возможность принять участие дистанционно. Мы понимаем, что не все команды в одном месте будут вызывать проблемы задержкой серверов, но безопасность наших конкурентов является нашим главным приоритетом.

В целях безопасности мероприятие не будет открыто для публики.

Расписание трансляций

  • 21 ноября: Четвертьфиналы: 12:00-16:00 (МСК)

  • 22 ноября: Полуфиналы и Гранд Финал: 12:00-16:00 (МСК)

Трансляция Мирового Финала будет вестись на 14 языках, и даже на русском!

Японский: YouTube

Корейский: YouTube

Китайский: YouTube

Китайский: Huya, Douyu, Bilibili, Kuaishou, QQ

Французский: GodSaveTheFish

Немецкий: BroCast

Хинди: SkyEsports

Испанский: NoTilt

Турецкий: Laz

Польский: Veni Gaming

Русский: Aurum + MMA, Gameplane Esports

Итальянский: Gigi, Grax

Португальский/Бразильский: BrunoClash & Rebola

Формат матча

В Мировом Финале Brawl Stars, 8 команд, которые прошли квалификацию, будут сведены в единую сетку. Все матчи будут решаться по системе "Бо5", чтобы выиграть матч надо побеждать в сетах (каждый сет будет проходить в разных режимах игры: Осада; Награда за поимку; Захват кристаллов; Ограбление; Броулбол), с одним слепым банном на Бойца на каждую команду.

Следите за Мировым Финалом Brawl Stars 2020 в Twitter и Instagram, а также за новостями на нашем новом канале YouTube!

*Предложения по проведению мирового финала будут доступны в игре с 05 по 12 ноября. До $500.000, собранные через предложения по проведению Мирового финала, будут поступать непосредственно в призовой фонд.