Мы очень рады поделиться подробностями Мирового Финала Brawl Stars 2020!
Миллионы игроков приняли участие в Испытание Чемпионата, а тысячи команд сражались в онлайн-отборе. Лучшие команды приняли участие в Ежемесячном Финале, и лучшие из лучших из каждого региона прошли квалификационный отбор. Все это привело к финалу Brawl Stars Championship, который пройдет 21-22 Ноября, где мы узнаем какая команда лучшая из лучших!
Omen Elite (Северная Америка)
(Латинская Америка)
(Континентальный Китай)
(APAC)
(APAC)
(EMEA)
(EMEA)
(EMEA)
За участия в Мировом Финале Brawl Stars команды соревнуются за гарантированный призовой фонд в $500,000, уже были заработаны во время сезона BSC.! Но денежный приз на этом не заканчивается... Вы можете поддержать свою любимую команду с помощью эксклюзивных внутриигровых предложений*. Вырученные средства поднимут призовой фонд Мирового финала до $1,000,000!
Специальные Предложение Мирового Финала:
Пакет значков Мирового Финала
World Finals Challenger Кольт (скин)
Комплект Мирового Финала (Кристаллы + монеты предлагаются по цене 5x)
Распределение премий мировых финалов (предполагая общий призовой фонд в 1$ млн.):
1 место - $200,000
2 место - $150,000
3 и 4 место - $125,000
5 и 8 место - $100,000
Мировой финал Brawl Stars состоится 21 и 22 Ноября. Команды, которые смогут путешествовать, будут приглашены в студию "Brawl Stars" в Катовице, Польша. Команды, которые не могут путешествовать, или те, кто предпочитает играть из дома по причинам безопасности, будут иметь возможность принять участие дистанционно. Мы понимаем, что не все команды в одном месте будут вызывать проблемы задержкой серверов, но безопасность наших конкурентов является нашим главным приоритетом.
В целях безопасности мероприятие не будет открыто для публики.
21 ноября: Четвертьфиналы: 12:00-16:00 (МСК)
22 ноября: Полуфиналы и Гранд Финал: 12:00-16:00 (МСК)
Трансляция Мирового Финала будет вестись на 14 языках, и даже на русском!
Японский: YouTube
Корейский: YouTube
Китайский: YouTube
Китайский: Huya, Douyu, Bilibili, Kuaishou, QQ
Французский: GodSaveTheFish
Немецкий: BroCast
Хинди: SkyEsports
Испанский: NoTilt
Турецкий: Laz
Польский: Veni Gaming
Русский: Aurum + MMA, Gameplane Esports
Португальский/Бразильский: BrunoClash & Rebola
В Мировом Финале Brawl Stars, 8 команд, которые прошли квалификацию, будут сведены в единую сетку. Все матчи будут решаться по системе "Бо5", чтобы выиграть матч надо побеждать в сетах (каждый сет будет проходить в разных режимах игры: Осада; Награда за поимку; Захват кристаллов; Ограбление; Броулбол), с одним слепым банном на Бойца на каждую команду.
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*Предложения по проведению мирового финала будут доступны в игре с 05 по 12 ноября. До $500.000, собранные через предложения по проведению Мирового финала, будут поступать непосредственно в призовой фонд.