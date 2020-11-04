Мировой финал Brawl Stars состоится 21 и 22 Ноября. Команды, которые смогут путешествовать, будут приглашены в студию "Brawl Stars" в Катовице, Польша. Команды, которые не могут путешествовать, или те, кто предпочитает играть из дома по причинам безопасности, будут иметь возможность принять участие дистанционно. Мы понимаем, что не все команды в одном месте будут вызывать проблемы задержкой серверов, но безопасность наших конкурентов является нашим главным приоритетом.





В целях безопасности мероприятие не будет открыто для публики.