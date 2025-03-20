Впервые в истории Чемпионат Brawl Stars отправляется в Северную Америку! Кубок Brawl пройдет на DreamHack Dallas! Готовьтесь к захватывающим сражениям и незабываемым моментам — следите за событиями 23–25 мая вживую или на event.supercell.com/brawlstars/ru в рамках первого международного турнира 2025 года!
Помимо части призового фонда в $100 000, лучшие команды смогут заработать дополнительное место в мировом финале или дополнительном отборе для своего региона, буквально формируя дальнейший ход Чемпионата.
В Кубке Brawl будут участвовать лучшие команды из 6 разных регионов:
Восточная Азия — 1 команда;
Южная Азия ИЛИ Юго-Восточная Азия — 1 команда;
Европа, Ближний Восток и Африка — 2 команды;
Южная Америка — 1 команда;
Северная Америка — 2 команды;
Материковый Китай — 1 команда.
Хотите посетить Кубок Brawl лично? Тогда не упустите этот шанс! Насладиться турниром смогут все посетители DreamHack, но если вам хочется чего-то большего, вы можете приобрести лимитированное дополнение к билету, позволяющее получить эксклюзивный мерч Brawl Stars! Узнать подробности можно здесь.
Не можете приехать? Не переживайте! Все матчи будут транслироваться на event.supercell.com/brawlstars/ru, где вы сможете не только следить за турниром, но и получать опыт Pro Pass за просмотр, чтобы разблокировать крутые награды и улучшения до «Астрального Кольта VI»!
Турнир пройдет 23–25 мая, начало трансляции — 11:00 CST / 19:00 CEST. До встречи!