Впервые в истории Чемпионат Brawl Stars отправляется в Северную Америку! Кубок Brawl пройдет на DreamHack Dallas! Готовьтесь к захватывающим сражениям и незабываемым моментам — следите за событиями 23–25 мая вживую или на event.supercell.com/brawlstars/ru в рамках первого международного турнира 2025 года!

Помимо части призового фонда в $100 000, лучшие команды смогут заработать дополнительное место в мировом финале или дополнительном отборе для своего региона, буквально формируя дальнейший ход Чемпионата.

В Кубке Brawl будут участвовать лучшие команды из 6 разных регионов: