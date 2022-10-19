Мы проведем Мировой Финал Бравл Старс 2022 в Диснейленде ® в Париже! Мы в предвкушении увидеть лучшие команды и фанатов вместе на этом потрясающем мероприятии!
Мировой Финал пройдет 25-27 Ноября, три дня полных Бравл Старс! Приглашайте своих друзей, встречайте любимых игроков и команды, приготовьтесь к самому соревновательному Бравл Старс на планете!
Смотрите и участвуйте в трансляции, зарабатывая новые награды!
Мы добавляем новые награды на веб-сайте event.brawlstars.com - внимательно следите за новыми значками, спреями и новым скином «Яростная Тара»! Скин вдохновлен таинственным лидером Бэт-отряда из нашего анимационного ролика. Некоторые из наград будут доступны в магазине в следующем году, но не пропустите возможность получить их раньше всех!
Мы планируем сделать доступной возможность прогнозирования матчей за несколько дней до начала мероприятия.
БИЛЕТЫ
Мировой финал Чемпионата Brawl Stars станет первым за 2 года мировым финалом, открытым для широкой публики! Билеты можно приобрести здесь. Количество ограничено, так что поторопитесь!
КОМАНДЫ И ПРИЗОВОЙ ФОНД МИРОВОГО ФИНАЛА
Мы рады приветствовать 16 команд, участвующих в мировом финале этого года!
Расписание
Турнир начнется в 17:00 по центральноевропейскому времени (CET) 25 и 26 ноября и в 14:00 CET 27 ноября. Формат: игра до первого поражения по результатам сетов до 3 побед, а в суперфинале — до 4 побед.
25 ноября: 1/16 финала, часть 1.
26 ноября: 1/16 финала, часть 2.
27 ноября: четвертьфинал, полуфинал и суперфинал.
Призовой фонд мирового финала Чемпионата Brawl Stars составляет 500 000 долларов США! Как и в прошлом году, эта сумма может быть удвоена! С 4 по 6 ноября в игре будут доступны акции к мировому финалу, с помощью которых ВЫ можете сделать свой вклад и увеличить призовой фонд до 1 000 000 долларов США!
ЧАВО
Нужен ли билет Disney® Parks? — Нет! Для посещения мероприятия не требуется билет Disney® Parks.
Где купить билет на мировой финал? — Приобрести билеты можно
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Какие есть виды билетов? — Будет всего один вид билетов, позволяющий присутствовать на всех трех днях мирового финала.
Можно ли будет купить билет на входе? — Купить билет можно только заранее.
Нужно ли сопровождение взрослого, если мне меньше 18 лет? — Вход без сопровождения разрешен лицам, достигшим 12-летнего возраста. Детей младше 12 лет должен сопровождать родитель или доверенный взрослый не младше 15 лет.
Действуют ли на мероприятии какие-то правила в связи с Covid-19? — Supercell будет соблюдать местные правила и требования, связанные с Covid-19.
Разрешен ли косплей на мировом финале? — Косплей на мероприятии не допускается.