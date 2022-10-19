Мы планируем сделать доступной возможность прогнозирования матчей за несколько дней до начала мероприятия.

БИЛЕТЫ

Мировой финал Чемпионата Brawl Stars станет первым за 2 года мировым финалом, открытым для широкой публики! Билеты можно приобрести здесь. Количество ограничено, так что поторопитесь!



КОМАНДЫ И ПРИЗОВОЙ ФОНД МИРОВОГО ФИНАЛА

Мы рады приветствовать 16 команд, участвующих в мировом финале этого года!

