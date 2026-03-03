НОВЫЕ НАГРАДЫ ЧЕМПИОНАТА BRAWL STARS
Мы рады объявить, что в Чемпионате Brawl Stars скоро появятся новые награды! Мы вносим изменения сразу на нескольких этапах Чемпионата, чтобы награды, получаемые по мере продвижения, ощущались более значимыми и последовательными.
Испытание Чемпионата
С 27 по 29 марта за каждую третью победу в испытании Чемпионата вы будете получать приз хаоса. Знакомый вам формат остаётся прежним, но достигать рубежей теперь будет приятнее! Как далеко вы сможете дойти?
Ежемесячный отбор
С 7 по 8 марта игроки будут получать награды за участие в ежемесячном отборе:
1-й день: игроки получат приз хаоса за каждый завершённый раунд;
2-й день: игроки получат легендарный приз Старр за завершение 1-го раунда и приз хаоса за каждый следующий завершённый раунд.
Шестнадцать лучших команд из списка лидеров Чемпионата Brawl Stars, напрямую прошедшие во второй день, автоматически получат награды первого дня.
Ежемесячный финал
Если вы дошли до этого этапа — поздравляем, вы очень круты! Участники ежемесячного финала сражаются за долю призового фонда в 2 миллиона долларов США и шанс пройти квалификацию на офлайн-турниры, например на Кубок Brawl, дополнительный отбор и мировой финал. Но мы также хотим, чтобы участие на этом этапе отмечалось наградами в игре, поэтому участники ежемесячного финала также получат по призу хаоса за каждый пройденный раунд.
Нам не терпится сделать эти награды частью Чемпионата Brawl Stars 2026 года. В течение года награды могут меняться в зависимости от разных факторов, например внутриигровых событий, но их общая ценность будет оставаться неизменной.
Офлайн-турниры
Игроки, прошедшие квалификацию на офлайн-турниры и соревнующиеся в них, будут получать эксклюзивные награды для участников каждого мероприятия. Кроме того, мы по-прежнему наградим чемпионов мира эксклюзивным чемпионским значком.
Но это ещё не всё!
В ходе Чемпионата Brawl Stars — 2026 (BSC26) мы хотим найти лучшие способы поощрения достижений игроков в турнирном году.
Для начала команда, ставшая чемпионом мира в сезоне BSC26, получит уникальный титул, который будет присвоен всем игрокам и персоналу команды.
Мы также планируем добавить награду по итогам сезона для игроков, активно участвовавших в соревнованиях BSC26. Согласно текущим планам, игроки смогут выбрать одну из двух наград: иконку профиля или значок игрока. Это означает, что участники будут сами решать, что хотят получить.
Некоторые из этих идей пока неокончательные, но мы хотели поделиться ими пораньше. Это лишь отправная точка, и мы открыты к любым предложениям и дальнейшим изменениям по мере развития системы наград.
Подписывайтесь на Brawl Esports в социальных сетях (информация на английском языке):