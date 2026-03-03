Если вы дошли до этого этапа — поздравляем, вы очень круты! Участники ежемесячного финала сражаются за долю призового фонда в 2 миллиона долларов США и шанс пройти квалификацию на офлайн-турниры, например на Кубок Brawl, дополнительный отбор и мировой финал. Но мы также хотим, чтобы участие на этом этапе отмечалось наградами в игре, поэтому участники ежемесячного финала также получат по призу хаоса за каждый пройденный раунд.

Нам не терпится сделать эти награды частью Чемпионата Brawl Stars 2026 года. В течение года награды могут меняться в зависимости от разных факторов, например внутриигровых событий, но их общая ценность будет оставаться неизменной.