Первый взгляд на BSC 2026!
Мировой финал 2025 года завершён (поздравляем, Crazy Raccoon!), и пришло время заглянуть в 2026 год!
Вас ждёт уже привычный календарь событий, обновлённые форматы и ряд общих улучшений.
КАЛЕНДАРЬ 2026 ГОДА
Два сегмента, три офлайн-мероприятия и один отличный год!
Весенний сегмент начнётся 30 января с внутриигрового испытания Чемпионата.
Расписание ежемесячных финалов в феврале:
Восточная Азия — 14 февраля;
Европа, Ближний Восток и Африка — 15 февраля;
Южная Америка — 22 февраля;
Северная Америка — 23 февраля.
Глобальные события: основным событием середины года остается Кубок Brawl, а завершат сезон дополнительный отбор и мировой финал. В этом году мы также отправимся в три новые страны — подробности появятся в конце января!
ПУТЬ К МИРОВОМУ ФИНАЛУ
События следующего года будут проходить в уже знакомом вам формате. Если вы с нами недавно, то основные сведения можно узнать в нашем руководстве 2025 года.
ИЗМЕНЕНИЯ В ФОРМАТЕ
Прошедший год многому нас научил, и в 2026 году мы готовим несколько важных изменений.
Совершенствование стратегии:
на мировом финале мы увидели впечатляющее разнообразие составов и хотим и дальше выявлять самых всесторонне развитых игроков;
в 2026 году будет введена система подбора карт, доработана система запретов (мы добавим глобальные запреты и видимые запреты в матчах), а в будущем мы продолжим экспериментировать с форматами и, возможно, добавим новые режимы;
следите за новостями о предсезонном закрытом соревновании, которое пройдёт в январе.
Смена фокуса офлайн-турниров — поскольку Кубок Brawl и мировой финал станут главными событиями года, мы перераспределим приоритеты офлайн-турниров:
в Кубке Brawl примут участие 12 команд, что позволит обеспечить международную конкуренцию и представительство команд на более раннем этапе сезона. Увеличенный призовой фонд и очки BSC должны придать больший вес успешному выступлению в начале года и повысить шансы на выход в мировой финал;
в дополнительном отборе примут участие 8 команд, что должно сделать игру более напряжённой. Две команды пройдут в мировой финал;
в мировом финале примут участие 12 команд, и он останется самым престижным событием года. Наша цель — добиться более высокого качества матчей, а также сделать расписание более плотным и исключить матчи вне сцены.
Юго-Восточная Азия и Южная Азия: для этих двух регионов в 2026 году будет представлен альтернативный путь квалификации. Подробнее — в отдельном анонсе.
В итоге распределение мест выглядит следующим образом:
ОБЩИЕ УЛУЧШЕНИЯ
Благодаря вашим отзывам мы определили несколько направлений для улучшения. Вот наши ключевые приоритеты на 2026 год:
награды за участие — игроки должны получать награды на каждом этапе. Мы планируем ввести награды для участников уже на стадии ежемесячных отборов;
награды за вовлечённость: уникальные призы возвращаются на event.brawlstars.com! Это значки, спреи и иконки, которые нельзя получить больше нигде;
упрощение квалификации: квалификация на ежемесячные отборы через достижение профессиональной лиги будет упразднена. Все игроки будут следовать единому пути к BSC;
очки: множитель очков BSC в летнем сегменте изменится с x2 на x1,5 для поощрения стабильных результатов.
Это лишь первые подробности. Спасибо за невероятный 2025 год — увидимся в новом сезоне!
Обнимаем,
киберспортивная команда Brawl Stars