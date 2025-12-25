Прошедший год многому нас научил, и в 2026 году мы готовим несколько важных изменений.

Совершенствование стратегии:

на мировом финале мы увидели впечатляющее разнообразие составов и хотим и дальше выявлять самых всесторонне развитых игроков;

в 2026 году будет введена система подбора карт, доработана система запретов (мы добавим глобальные запреты и видимые запреты в матчах), а в будущем мы продолжим экспериментировать с форматами и, возможно, добавим новые режимы;

следите за новостями о предсезонном закрытом соревновании, которое пройдёт в январе.

Смена фокуса офлайн-турниров — поскольку Кубок Brawl и мировой финал станут главными событиями года, мы перераспределим приоритеты офлайн-турниров:

в Кубке Brawl примут участие 12 команд, что позволит обеспечить международную конкуренцию и представительство команд на более раннем этапе сезона. Увеличенный призовой фонд и очки BSC должны придать больший вес успешному выступлению в начале года и повысить шансы на выход в мировой финал;

в дополнительном отборе примут участие 8 команд, что должно сделать игру более напряжённой. Две команды пройдут в мировой финал;

в мировом финале примут участие 12 команд, и он останется самым престижным событием года. Наша цель — добиться более высокого качества матчей, а также сделать расписание более плотным и исключить матчи вне сцены.

Юго-Восточная Азия и Южная Азия: для этих двух регионов в 2026 году будет представлен альтернативный путь квалификации. Подробнее — в отдельном анонсе.

В итоге распределение мест выглядит следующим образом: