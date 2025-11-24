Встреча со звёздами: познакомьтесь с любимыми менеджерами сообщества, авторами контента и командами. Зарядитесь атмосферой события перед началом шоу!

Активности на площадке: вдохновились матчами? Загляните в зону Showdown, чтобы бросить вызов друзьям, или отдохните в Chill Zone. Здесь каждый найдёт что-то по душе.

Мерч: вас ждёт эксклюзивный мерч Brawl Stars, доступный только на мировом финале. И это только начало — теперь мерч будет на всех наших офлайн-мероприятиях!