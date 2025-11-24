ПРОГНОЗЫ НА МИРОВОЙ ФИНАЛ УЖЕ ОТКРЫТЫ!
Вот всё, что нужно знать о мировом финале 2025 года, который пройдёт в рамках мероприятия DreamHack в Стокгольме!
Место проведения: DreamHack Stockholm, центр Stockholmsmässan.
Даты проведения: 28–30 ноября.
Начало трансляции: 12:45 PM EET (10:45 AM UTC).
Что вас ждёт: 16 сильнейших команд мира сразятся за титул чемпиона и долю призового фонда в 1 000 000 долларов. Это будут мегавыходные — присоединяйтесь!
ПОЛУЧАЙТЕ НАГРАДЫ
Делайте прогнозы: отправьте свой прогноз на 1-й день прямо сейчас. Не забудьте сделать прогноз до начала каждого дня события (второй и третий дни), чтобы получить опыт Pro Pass! И это ещё не всё... Если все ваши прогнозы окажутся верными, вы получите 10 000 кристаллов!
Воспользуйтесь хэштегом #BSWF25, чтобы поделиться своими прогнозами в соцсетях (или украсть чужие).
Не знаете, за кого голосовать? Просмотрите профили команд, чтобы определиться с выбором.
Награды для гостей: для всех, кто посетит мероприятие лично, мы подготовили в подарок уникальный значок. Вы сможете забрать его самостоятельно, активировав прямо на месте.
Смотрите трансляцию: каждый день вас ждут подарки — призы Старр, вафли, опыт Pro Pass... А ещё у вас есть шанс получить особый ящик Джиджи и эксклюзивный значок трансляции.
УНИКАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ МИРОВОГО ФИНАЛА
Встреча со звёздами: познакомьтесь с любимыми менеджерами сообщества, авторами контента и командами. Зарядитесь атмосферой события перед началом шоу!
Активности на площадке: вдохновились матчами? Загляните в зону Showdown, чтобы бросить вызов друзьям, или отдохните в Chill Zone. Здесь каждый найдёт что-то по душе.
Мерч: вас ждёт эксклюзивный мерч Brawl Stars, доступный только на мировом финале. И это только начало — теперь мерч будет на всех наших офлайн-мероприятиях!
МЫ В СЕТИ (информация на английском языке)
X: @Brawl_Esports.
Instagram: @Brawlstars_Esports.
YouTube: @BrawlStarsEsports.
Twitch: Brawlstars.