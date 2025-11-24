Skip to content
23 нояб. 2025 г.
ПРОГНОЗЫ НА МИРОВОЙ ФИНАЛ УЖЕ ОТКРЫТЫ!

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВЫ НАЧНËТЕ...

Вот всё, что нужно знать о мировом финале 2025 года, который пройдёт в рамках мероприятия DreamHack в Стокгольме!

  • Место проведения: DreamHack Stockholm, центр Stockholmsmässan.

  • Даты проведения: 28–30 ноября.

  • Начало трансляции: 12:45 PM EET (10:45 AM UTC).

  • Что вас ждёт: 16 сильнейших команд мира сразятся за титул чемпиона и долю призового фонда в 1 000 000 долларов. Это будут мегавыходные — присоединяйтесь!

ПОЛУЧАЙТЕ НАГРАДЫ

  • Делайте прогнозы: отправьте свой прогноз на 1-й день прямо сейчас. Не забудьте сделать прогноз до начала каждого дня события (второй и третий дни), чтобы получить опыт Pro Pass! И это ещё не всё... Если все ваши прогнозы окажутся верными, вы получите 10 000 кристаллов!

Воспользуйтесь хэштегом #BSWF25, чтобы поделиться своими прогнозами в соцсетях (или украсть чужие).

  • Не знаете, за кого голосовать? Просмотрите профили команд, чтобы определиться с выбором.

  • Награды для гостей: для всех, кто посетит мероприятие лично, мы подготовили в подарок уникальный значок. Вы сможете забрать его самостоятельно, активировав прямо на месте.

  • Смотрите трансляцию: каждый день вас ждут подарки — призы Старр, вафли, опыт Pro Pass... А ещё у вас есть шанс получить особый ящик Джиджи и эксклюзивный значок трансляции.

УНИКАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ МИРОВОГО ФИНАЛА

Встреча со звёздами: познакомьтесь с любимыми менеджерами сообщества, авторами контента и командами. Зарядитесь атмосферой события перед началом шоу!

Активности на площадке: вдохновились матчами? Загляните в зону Showdown, чтобы бросить вызов друзьям, или отдохните в Chill Zone. Здесь каждый найдёт что-то по душе.

Мерч: вас ждёт эксклюзивный мерч Brawl Stars, доступный только на мировом финале. И это только начало — теперь мерч будет на всех наших офлайн-мероприятиях!

МЫ В СЕТИ (информация на английском языке)