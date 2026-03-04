Кубок Brawl, первое мероприятие Чемпионата Brawl Stars 2026 года, пройдёт в очном формате в Берлине, Германия. Двенадцать команд со всего мира поборются за славу, а также за места для своего региона в дополнительном отборе и мировом финале Чемпионата Brawl Stars. Кубок Brawl пройдёт в Uber Eats Music Hall и станет крупнейшим за всю историю!

В этой статье вы узнаете всё о предстоящем событии.