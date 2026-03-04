Руководство по покупке билетов на Кубок Brawl
Кубок Brawl, первое мероприятие Чемпионата Brawl Stars 2026 года, пройдёт в очном формате в Берлине, Германия. Двенадцать команд со всего мира поборются за славу, а также за места для своего региона в дополнительном отборе и мировом финале Чемпионата Brawl Stars. Кубок Brawl пройдёт в Uber Eats Music Hall и станет крупнейшим за всю историю!
В этой статье вы узнаете всё о предстоящем событии.
Кубок Brawl в Берлине — основная информация
Кубок Brawl 2026 года пройдёт с 15 по 17 мая в Uber Eats Music Hall в Берлине, Германия. Событие также будет транслироваться на event.brawlstars.com, и за его просмотр можно будет получить совершенно новые награды.
Информация о билетах
Билеты появятся в продаже 4 марта в 10:00 CET ЗДЕСЬ. Цены распределяются следующим образом:*
билет на все три дня мероприятия — 90 €;
билет на пятницу — 30 €;
билет на субботу — 50 €;
билет на воскресенье — 50 €;
билет на три дня с пакетом Старр — от 160 € (при покупке заранее) до 180 €;
семейный билет на три дня — 130 € (1 взрослый + 1 ребёнок); 155 € (1 взрослый + 2 ребёнка); детские билеты предназначены для лиц от 12 до 16 лет.
* Все цены указаны без учёта комиссии.
Вход для посетителей будет открываться ежедневно в 12:00 по местному времени (CEST). Само мероприятие будет начинаться каждый день в 12:45 (время может измениться).
Информация для посетителей
Кроме самого соревнования регионов посетителей Кубка Brawl ждёт много интересного.
Уникальные значок и открытка
Все обладатели билетов на Кубок Brawl получат эксклюзивную памятную открытку. На ней будет указан QR-код, с помощью которого посетители мероприятия также смогут получить особый внутриигровой значок в честь Кубка Brawl. Открытки можно будет забрать внутри Uber Eats Music Hall — по одной на каждого обладателя билета.
Кусочек парка Старр
Кроме того, c 15 по 17 мая на расположенной рядом с Uber Eats Music Hall площади Uber Platz развернётся развлекательная зона, вдохновлённая парком Старр. Она будет доступна не только для обладателей билетов на Кубок Brawl, но и для всех желающих.
Мерч Brawl Stars
В развлекательной зоне «Парк Старр» все желающие смогут приобрести официальный мерч Brawl Stars. Информация о доступных товарах будет опубликована позже.
Встречи с кумирами
На протяжении всего события будут проходить встречи с легендарными киберспортсменами, на которые смогут попасть только обладатели билетов. Если у вас есть билет, мы отправим вам более подробную информацию ближе к началу мероприятия.
Пакет Старр
Получите незабываемые впечатления от Кубка Brawl с пакетом Старр! Его обладатели смогут выделиться из толпы и получат уникальные привилегии, перечисленные ниже.
Лучшие места в зале:
на все три дня вас ждут места с лучшим обзором, которые не дадут пропустить самое интересное и позволят наслаждаться зрелищем без помех.
Уникальный значок для VIP:
обладатели пакета Старр смогут похвастаться особой версией внутриигрового значка для посетителей. *
Возможность попасть на сцену и сделать фото:
вы сможете почувствовать себя на месте профессиональных игроков и сделать неповторимые фото на главной сцене Кубка Brawl.
Включённый в стоимость мерч:
в пакет Старр входят два предмета мерча Brawl Stars: худи на молнии с Вороном и белая футболка со Спайком и Эдгаром.
Официальная лента для VIP:
вас ждёт настоящий знак отличия — уникальная лента с символикой Кубка Brawl.
Скин в честь Кубка Brawl:
вы получите уникальный скин, посвящённый Кубку Brawl, и сможете похвастаться им в игре. *
Встречи с кумирами вне очереди:
никаких очередей — обладателям пакета не придётся ждать, чтобы встретиться со своими кумирами.
* Вы сможете получить внутриигровые предметы с помощью QR-кодов, которые будут выданы на мероприятии. Без присутствия на Кубке Brawl эти бонусы будут недоступны.
Представителям СМИ
Представители средств массовой информации, желающие посетить и осветить Кубок Brawl, должны получить аккредитацию. Для этого нужно подать заявку, заполнив форму по ссылке https://blast.tv/press (информация на английском языке).
До встречи в Берлине!