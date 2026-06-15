Финал серии турниров «Претенденты Brawl Stars» — билеты уже в продаже!
Первый в истории финал серии турниров «Претенденты Brawl Stars» пройдёт 5 и 6 сентября в Стамбуле, Турция, и билеты уже появились в продаже!
Двенадцать команд, представляющих двенадцать турнирных регионов, поборются за главный приз «Претендентов» — место в дополнительном отборе BSC 2026 и шанс попасть в мировой финал Чемпионата Brawl Stars.
Команда BIG уже завоевала путёвку в Стамбул, победив в регионе «Германия, Австрия и Швейцария» (DACH), а остальные команды продолжают борьбу за место на турнире. Полный состав участников станет известен после окончания всех региональных финалов.
Информация о билетах
Билеты уже поступили в продажу. На выбор доступны две категории:
ранняя покупка: 300 турецких лир (количество ограничено);
стандартный билет: 450 турецких лир.
Билеты продаются отдельно на каждый день. Вы можете приобрести билет на первый день (5 сентября), второй день (6 сентября) или на оба дня.
Приобрести билеты можно здесь (страница на английском языке)!
О мероприятии
Даты проведения: 5–6 сентября 2026 года.
Площадка: ESA Espor Arena, 42Maslak AVM.
Адрес: Ahi Evran Cad. No: 6/70, Kat 3, Sarıyer, Istanbul.
Как добраться
ESA Espor Arena расположена в торговом центре 42 Maslak AVM в стамбульском районе Сарыер. Добраться туда проще всего с помощью линии метро M2: станции Maslak и Hacıosman находятся в пешей доступности от места проведения мероприятия.
Также можно воспользоваться такси или сервисами заказа поездок.
Полезно знать:
для посещения мероприятия в каждый из дней требуется отдельный билет (вы также можете приобрести единый билет на оба дня);
на мероприятие допускаются посетители всех возрастов (дети младше 13 лет должны быть в сопровождении родителей);
обладатели билетов получат эксклюзивные внутриигровые награды.
Следите за новостями серии турниров «Претенденты Brawl Stars» на официальных каналах Brawl Stars Esports (информация на английском языке):
До встречи в Стамбуле!