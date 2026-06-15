Первый в истории финал серии турниров «Претенденты Brawl Stars» пройдёт 5 и 6 сентября в Стамбуле, Турция, и билеты уже появились в продаже!

Двенадцать команд, представляющих двенадцать турнирных регионов, поборются за главный приз «Претендентов» — место в дополнительном отборе BSC 2026 и шанс попасть в мировой финал Чемпионата Brawl Stars.

Команда BIG уже завоевала путёвку в Стамбул, победив в регионе «Германия, Австрия и Швейцария» (DACH), а остальные команды продолжают борьбу за место на турнире. Полный состав участников станет известен после окончания всех региональных финалов.