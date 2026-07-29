Формат мирового финала Brawl Stars 2026
Вот он — финальный турнир.
Крупнейшее в году событие Brawl Stars все ближе, и лучшие команды мира уже готовятся к борьбе за звание чемпионов Brawl Stars.
После целого сезона захватывающих моментов в ежемесячных финалах и дополнительном отборе останутся лишь лучшие команды из каждого региона.
С 20 по 22 ноября 12 команд, претендующих на звание чемпионов мира, сойдутся в Токийском дворце спорта и поборются за призовой фонд в 1 000 000 долларов США и трофей от Thomas Lyte.
Общая информация о событии
Ниже перечислено все самое главное.
Событие: мировой финал Чемпионата Brawl Stars.
Даты проведения: 20–22 ноября 2026 г.
Место проведения: Токио, Япония.
Площадка: Токийский дворец спорта.
Число команд: 12.
Призовой фонд: 1 000 000 долларов США.
СОСТАВ УЧАСТНИКОВ
В мировом финале примут участие команды, занявшие лучшие места в сезоне BSC, а именно:
Европа, Ближний Восток и Африка — с 1-го по 4-е место;
Северная Америка — 1-е и 2-е место;
Южная Америка — 1-е и 2-е место;
Восточная Азия — 1-е и 2-е место;
дополнительный отбор — две лучшие команды.
ФОРМАТ
Мировой финал будет проходить на протяжении трех дней, и всего команды сыграют 24 матча.
Турнир начнется с группового этапа в пятницу, 20 ноября, и продолжится этапом плей-офф в субботу и воскресенье.
ПЯТНИЦА | ГРУППОВОЙ ЭТАП
В пятницу восемь команд разделятся на две группы и сыграют матчи до трех побед.
Групповой этап проходит в формате GSL, то есть у каждой команды будет возможность занять высокое место в группе и избежать выбывания. Всего в группе играют четыре команды — две из них проходят дальше, а две другие выбывают. Этап начинается со стартового матча, после которого команды играют в матче за первое место в группе либо в матче на выбывание. Вторая команда, проходящая в плей-офф, будет определена по результатам решающего матча.
Группа A:
Европа, Ближний Восток и Африка — 2-й номер посева;
Южная Америка — 2-й номер посева;
Европа, Ближний Восток и Африка — 3-й номер посева;
дополнительный отбор — 2-й номер посева.
Группа B:
Восточная Азия — 2-й номер посева;
Северная Америка — 2-й номер посева;
Европа, Ближний Восток и Африка — 4-й номер посева;
дополнительный отбор — 1-й номер посева.
Две лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф и присоединятся к тем, кто прошел отбор по итогам региональных списков лидеров.
Таким образом, к концу пятницы станут известны все восемь команд в сетке плей-офф.
Участников мирового финала ждет стремительное начало турнира, и они сделают все, чтобы не отправиться домой в числе первых.
СУББОТА | НАЧАЛО ПЛЕЙ-ОФФ
В субботу начнется плей-офф.
На этом этапе восьми командам предстоит сразиться в формате сетки до двух поражений. Так что участникам нужно выиграть во всех матчах, чтобы быстрее всего оказаться в суперфинале.
Четыре команды, прошедшие отбор по итогам региональных списков лидеров, попадут в плей-офф и будут ждать четырех победителей пятничного группового этапа.
Распределение команд в сетке плей-офф:
Европа, Ближний Восток и Африка — 1-й номер посева;
Южная Америка — 1-й номер посева;
Восточная Азия — 1-й номер посева;
Северная Америка — 1-й номер посева;
группа A — 1-й номер посева;
группа A — 2-й номер посева;
группа B — 1-й номер посева;
группа B — 2-й номер посева.
На этапе плей-офф все становится серьезно. Лидеры могут рухнуть с пьедестала, аутсайдеры — вырваться вперед, а один сет — решить исход всего турнира. Чем ближе трофей, тем сильнее становится давление.
ВОСКРЕСЕНЬЕ | ФИНАЛ ЧЕМПИОНАТА
Воскресенье — заключительный день мирового финала.
Восемь команд продолжат сражаться в сетке до двух поражений, и лишь сильнейшие смогут пробиться в финальные матчи сезона.
В воскресенье участники сыграют пять матчей до трех побед, после которых состоится суперфинал.
Суперфинал пройдет в формате до четырех побед, и у команды в верхней сетке будет преимущество в одно очко.
В итоге победившая команда заработает титул чемпиона мира, получит трофей от Thomas Lyte и заберет домой львиную долю призового фонда, составляющего 1 000 000 долларов США.
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