Вот он — финальный турнир.

Крупнейшее в году событие Brawl Stars все ближе, и лучшие команды мира уже готовятся к борьбе за звание чемпионов Brawl Stars.

После целого сезона захватывающих моментов в ежемесячных финалах и дополнительном отборе останутся лишь лучшие команды из каждого региона.

С 20 по 22 ноября 12 команд, претендующих на звание чемпионов мира, сойдутся в Токийском дворце спорта и поборются за призовой фонд в 1 000 000 долларов США и трофей от Thomas Lyte.