Приготовитесь к Чемпионату Бравл Старс 2021!

Готовы стать звездой Бравл Старс? Чемпионат Brawl Stars 2021 уже не за горами, и у нас есть информация, необходимая вам, чтобы стать следующим Чемпионом!



Читайте ниже о турнирных этапах Чемпионата Бравл Старс 2021 (ЧБС 2021), региональных дополнениях и часовых поясах, призовых фондах и многом другом!

Этапы турнира

У нас есть для Вас восемь (8) сезонов. Каждый сезон будет длиться один месяц и состоять из глобального Испытания Чемпионата (ИЧ), ежемесячного отбора (ЕО) для каждого региона, и ежемесячного финала (ЕФ) в регионе. После последнего финала сезона, начинается Мировой Финал (МФ)!



Турнир начинается 20 февраля! Подробнее о расписании турнира читайте далее.



Формат турнира

Формат

; Описание

; Фаза





Швейцарская система

; Команды выступают против соперников с аналогичной суммой набранных очков в матчах.

; Ежемесячный Финал



Выбывание

; Команда выбывает после проигрыша одного матча

; Мировой Финал



Испытание Чемпионата



ИЧ - это глобальное внутриигровое событие. У игроков есть два (2) дня, чтобы выиграть пятнадцать (15) игр, прежде чем понести три (3) поражения, чтобы претендовать на ЕФ. Проверьте свою вкладку “Новые события” в приложении, чтобы присоединиться к испытанию! Только матчи, сыгранные в рамках испытания, засчитываются в квалификационные для ЕФ.



Все матчи будут проходить в формате сет best-of-one (Bo1) в режиме с игрой Bo1. Игроки должны выиграть три (3) режима из пяти (5) из, всего шести (6) доступных игровых режимов: Награда за поимку, Броулбол, Захват кристаллов, Ограбление, Осада и, наше новейшее дополнение, Горячая зона!



Расписание турниров ниже:



Испытание Чемпионата

; Даты 2021



Февральское Испытание

; 20-21 Февраля



Мартовское Испытание

; 20-21 Марта



Апрельское Испытание

; 17-18 Апреля



Майское Испытание

; 15-16 Марта



Июньское Испытание

; 19-20 Июня



Июльское Испытание

; 17-18 Июля



Августовское Испытание

; 21-22 Августа



Сентябрьское Испытание

; 18-19 Сентября



Ежемесячный отбор



У каждого региона будет свой собственный ЕО. Квалифицированные игроки получат уведомление о регистрации на ЕО соответствующего месяца.



ЕО будет длиться в течение двух (2) дней. Команды соревнуются по швейцарской системе в выходные после Испытания Чемпионата. Все матчи проводятся в best-of-three (Bo3) сетов с играми Bo3. Так как в швейцарской системе нет вылетов, команды могут продолжать играть, даже если они не участвуют в конкурсе на место в ЕФ, так как каждая после каждой победы начисляются очки для ЕФ!



У вас должна быть команда из трех (3) или четырех (4) игроков, чтобы иметь возможность участвовать в ЕФ. Лучшие восемь (8) команд из ЕО каждого региона выйдут в ЕФ!



Каждый регион начнет свой ЕО через неделю после окончания предыдущего ИЧ.



Ежемесячные финалы



Каждый регион будет иметь свой собственный ЕФ. Команды будут участвовать в соревновании на выбывание. Четвертьфинал будет разыгран в best-of-three (Bo3) сетов с форматом игр Bo3. Полуфиналы и Гранд-финалы будут разыграны в формате best-of-five (Bo5) сетов с форматом игр Bo3. Команды будут иметь минимум шесть (6) матчей и максимум пятнадцать (15) матчей.



Восемь лучших (8) команд, занявших места в ЕО каждого региона, получат право участвовать в ЕФ соответствующего региона.



ЕФ разыгрывается в следующем месяце после каждого сезона. Конкретные даты для ЕФ будут отличаться для каждого региона, а часовой пояс будет доступен в своде правил.

Мировой финал



В МФ участвуют шестнадцать (16) команд из семи (7) регионов. Он должен состояться в ноябре. Расписание турниров будет объявлено позже.



Команды, набравшие наибольшее количество очков в течение всего Турнирного года по отношению к своему региону, будут квалифицироваться в соответствии с местами, выделенными им регионами. Распределение мест будет варьироваться в зависимости от плотности игроков в каждом регионе.







Регионы и Распределение слотов

Ежемесячные Отборы (ЕО) и Ежемесячные Финалы (ЕФ) будут разделены на семь (7) регионов. В этом году мы добавили два (2) новых региона: EECA и SESA & ANZ - Добро пожаловать! Игроки будут соревноваться исключительно в пределах своих соответствующих регионов в течение EO и ЕФ.



Все игроки должны быть резиденты региона, в котором они участвуют, не менее чем за три (3) месяца до начало Чемпионата.

Регионы и допустимые страны



Регионы

; Распределение слотов



Европа, Ближний Восток и Африка

(EMEA)

; 5



Материковый Китай

; 3



Северная Америка и север Латинской Америки

(NA & LATAM N)

; 2



Юг Латинской Америки (LATAM S)

; 2



Восточная Азия

; 2



Юго-Восточная Азия и Южная Азия, Австралия & Новая Зеландия

(SESA & ANZ - новый регион!)

; 1



Восточная Европа & Центральная Азия

(EECA - новый регион!)

; 1



Всего

; 16



Система начисления очков

Чтобы квалифицироваться на Мировой Финал, Команды будут получать очки через участие в их региональных ЕО и ЕФ. Эти очки будут накапливаться в течение восьми (8) сезонов. Ещё одно напоминание, что очки накопленные за восемь (8) сезонов, засчитываются в пользу размещения в Мировом Финале!



Распределение баллов ЕО:



Швейцарская Победа

; Заслуженные Очки



Каждая победа

; 2 очк.



Распределение баллов в Ежемесячном Финале:



Финальная позиция

; Заслуженные Баллы



1-е место

; 100 очк.



2-е место

; 70 очк.



3-е и 4-е место

; 50 очк.



5-8-е места

; 35 очк.



Призовой фонд

Ежемесячный Финал



В ежемесячных финалах разыгрывается более 600 тысяч долларов! Команды, прошедшие квалификацию ЕФ, получат призовые деньги на основе их окончательного рейтинга и региона.



Мировой Финал



Мировой Финал ЧБС 2021 будет иметь минимальный призовой фонд в размере 500 тысяч долларов c возможностью увеличения этого приза, через внутриигровые предложения. Подробности будут сообщены во 2-й половине 2021 года.



ЧаВо



Сколько вам должно быть лет, чтобы участвовать в ЧБС 2021?



Для участия в ЕО и ЕФ все игроки должны быть не моложе шестнадцати (16) лет.



Смогу ли я найти команду, если пойду в испытание соло?



ДА! Если вы войдете в одиночку, мы вас поддержим! Как только вы завершите Испытание Чемпионата, мы разместим канал LFT (В поисках команды), где вы сможете найти команду для себя.



Если я приму участие в Испытание Чемпионата с заранее созданной командой, должен ли я придерживаться к этой команды дальше по Чемпионату?



Нет. От вас не требуется, чтобы в ЕО входили одни и те же товарищи по команде. Для Ежемесячных Отборов, Ежемесячных Финалов и Мирового Финала, команды настойчивы и очки, которые заработали во время ЕО, ЕФ и МФ следуют за командой.



Что будет, если во время игры произойдет технический сбой?



Игроки сами несут ответственность за свое подключение к игре и должны решать любые проблемы, с которыми они могут столкнуться до начала матча. Проблемы с подключением или оборудованием которые вызывают неспособность участвовать в соревнованиях, могут привести к автоматическому поражению.



Какие правила относительно составов?

