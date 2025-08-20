BRAWL STARS ОТПРАВЛЯЕТСЯ В БРАЗИЛИЮ!
Дополнительный отбор на Чемпионат Brawl Stars пройдет с 10 по 12 октября, так что пора подготовиться!
Brawl Stars приезжает на выставку Brazil Game Show, и вам ни в коем случае нельзя пропустить первый Чемпионат Brawl Stars в Южной Америке!
16 команд из 7 регионов будут сражаться за 4 места в мировом финале Чемпионата Brawl Stars. Для многих команд все сводится именно к этому — на кону стоит шанс добиться всемирной славы и успеха в 2025 году!
Дополнительный отбор пройдет с 10 по 12 октября.
Brazil Game Show — это КРУПНЕЙШАЯ выставка в Южной Америке, и Brawl Stars готова к ней! Если хотите посмотреть, как лучшие команды Чемпионата Brawl Stars сходятся в битве за одно из четырех мест в мировом финале, не забудьте купить билеты!
Вот ссылка: https://www.brasilgameshow.com.br/ingressos/ (информация на английском языке).
Будете смотреть из дома? Зарабатывайте награды из Pro Pass для ранговых боев!
Для дополнительного отбора мы приготовили совершенно новый Pro Pass для ранговых боев. Войдите с Supercell ID, делайте прогнозы, взаимодействуйте и зарабатывайте награды! Скин «Проклятый Динамайк» теперь доступен вместе с призами Старр и другими отличными наградами.
Зайдите на сайт https://event.supercell.com/brawlstars/ru, чтобы начать.
Удачи всем участвующим командам и до встречи на Brazil Game Show!
Команда Brawl Esports