Представляем серию турниров «Претенденты Brawl Stars»!
Что такое «Претенденты Brawl Stars»?
Серия турниров «Претенденты Brawl Stars» — это локальное киберспортивное соревнование нового уровня, предлагающее четкий и понятный путь на турнир дополнительного отбора (LCQ) в рамках Чемпионата Brawl Stars. Региональные организаторы могут устраивать турниры в разных форматах, адаптированных к особенностям местной аудитории. Это открывает огромному количеству игроков прямой путь от местных соревнований к большой сцене!
Регионы
Турниры «Претенденты Brawl Stars» будут доступны в различных регионах по всему миру:
DACH (Германия, Австрия и Швейцария),
Франция,
Испания,
Италия,
Турция,
Южная Азия,
Юго-Восточная Азия,
Северная Америка (США, Канада, Мексика),
Южная Корея,
Япония,
Бразилия,
Южная Америка (запад).
Каждый регион сможет проводить собственные турниры со своими форматами и путями отбора.
Кто может принять участие?
Вы можете быть опытным профессионалом или только начинать свой соревновательный путь: турниры открыты для всех. Соберите команду и участвуйте в соревнованиях в своем регионе!
Главные требования:
возраст от 16 лет;
по крайней мере двое из трех игроков должны проживать в том регионе, в котором они соревнуются;
в течение одного сезона игроки могут участвовать и в турнирах серии «Претенденты Brawl Stars», и в Чемпионате Brawl Stars (BSC);
до 1 августа игроки, прошедшие в финальный этап «Претендентов Brawl Stars», должны выбрать: продолжить участие в BSC или выступить в финале «Претендентов».
Ключевые даты:
с марта по 1 августа: проходят региональные соревнования;
5–6 сентября: финал серии «Претенденты Brawl Stars».
Финал серии «Претенденты Brawl Stars»
Лучшая команда из каждого региона (всего 12 команд) пройдет в финальный этап серии «Претенденты Brawl Stars», который состоится 5–6 сентября в Стамбуле, Турция.
Это будет очное соревнование, в котором лучшие команды из каждого региона «Претендентов» сразятся за место в турнире дополнительного отбора Чемпионата Brawl Stars. Продажа билетов начнется 1 июня.
С чего начать?
Всю необходимую информацию о турнирах серии «Претенденты Brawl Stars», включая сведения о регистрации, правила и ссылки на региональные соревнования, вы найдете на специальном портале: supr.cl/brawlstarschallengers. Следите за хэштегом #brawlchallengers в социальных сетях.
Читайте новости на официальных каналах Brawl Stars Esports и заглядывайте на страницы местных турниров серии «Претенденты Brawl Stars», чтобы узнать подробности об участии.