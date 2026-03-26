Skip to content
Supercell logo
Back to Brawl Stars News
26 мар. 2026 г.
Blog – Brawl Stars

Представляем серию турниров «Претенденты Brawl Stars»!

Что такое «Претенденты Brawl Stars»?

Серия турниров «Претенденты Brawl Stars» — это локальное киберспортивное соревнование нового уровня, предлагающее четкий и понятный путь на турнир дополнительного отбора (LCQ) в рамках Чемпионата Brawl Stars. Региональные организаторы могут устраивать турниры в разных форматах, адаптированных к особенностям местной аудитории. Это открывает огромному количеству игроков прямой путь от местных соревнований к большой сцене!

Регионы

Турниры «Претенденты Brawl Stars» будут доступны в различных регионах по всему миру:

  • DACH (Германия, Австрия и Швейцария),

  • Франция,

  • Испания,

  • Италия,

  • Турция,

  • Южная Азия,

  • Юго-Восточная Азия,

  • Северная Америка (США, Канада, Мексика),

  • Южная Корея,

  • Япония,

  • Бразилия,

  • Южная Америка (запад).

Каждый регион сможет проводить собственные турниры со своими форматами и путями отбора.

Кто может принять участие?

Вы можете быть опытным профессионалом или только начинать свой соревновательный путь: турниры открыты для всех. Соберите команду и участвуйте в соревнованиях в своем регионе!

Главные требования:

  • возраст от 16 лет;

  • по крайней мере двое из трех игроков должны проживать в том регионе, в котором они соревнуются;

  • в течение одного сезона игроки могут участвовать и в турнирах серии «Претенденты Brawl Stars», и в Чемпионате Brawl Stars (BSC);

  • до 1 августа игроки, прошедшие в финальный этап «Претендентов Brawl Stars», должны выбрать: продолжить участие в BSC или выступить в финале «Претендентов».

Ключевые даты:

  • с марта по 1 августа: проходят региональные соревнования;

  • 5–6 сентября: финал серии «Претенденты Brawl Stars».

Финал серии «Претенденты Brawl Stars»

Лучшая команда из каждого региона (всего 12 команд) пройдет в финальный этап серии «Претенденты Brawl Stars», который состоится 5–6 сентября в Стамбуле, Турция.


Это будет очное соревнование, в котором лучшие команды из каждого региона «Претендентов» сразятся за место в турнире дополнительного отбора Чемпионата Brawl Stars. Продажа билетов начнется 1 июня.

С чего начать?

Всю необходимую информацию о турнирах серии «Претенденты Brawl Stars», включая сведения о регистрации, правила и ссылки на региональные соревнования, вы найдете на специальном портале: supr.cl/brawlstarschallengers. Следите за хэштегом #brawlchallengers в социальных сетях.

Читайте новости на официальных каналах Brawl Stars Esports и заглядывайте на страницы местных турниров серии «Претенденты Brawl Stars», чтобы узнать подробности об участии.