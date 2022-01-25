Изменения баланса - 25.01





Нерфы

Гром



Урон от базовой атаки уменьшен с 1000 до 900



Гаджет: Сторожевая Башня - Здоровье уменьшено с 2000 до 1500. Продолжительность 40→20 секунд



Его супер теперь заряжается после 6 попаданий вместо 5

Гром просто был слишком мощным. На это есть множество причин, и в совокупности они делали его отличным или потрясающим выбором в большинстве боев на большинстве карт. Снижение урона базовой атаки - очевидная причина, так как это значительно снижает его бурст и тычки. Уменьшение времени и ХП его гаджета означает, что вы не можете просто нажать на него и контролировать линию. Теперь надо выбирать более тщательно, когда вы хотите его использовать, как, например, Леденец Леона. Уменьшение зарядки супера - это попытка позволить его естественным контрприемам более эффективно противостоять ему (например, Мортис). Много раз вы могли очень быстро зарядить свой супер, держать его, а если на вас набросятся, просто автоматически навести его и спамить несколько атак, чтобы застрелить большинство ассасинов. Такого больше не должно быть.



Рико



Гаджет: Надувной замок - 250 → 200 исцеления за отскок



Надувной Замок просто слишком ценный, поэтому пришлось немного уменьшить его значение.

Мэг



Супер заряжается после 8 попаданий вместо 6



У Мэг было довольно простое время для быстрого циклирования суперов, и она могла стать довольно подавляющей из-за времени в форме меха. Увеличение времени между мехами должно позволить игрокам лучше наказывать Мэг в ее слабой форме. Как и в случае с Мортис, Тяжелый Металл использовался не так часто, как его аналог, и это то, что мы попытались решить с помощью увеличения урона.

Мортис



Звездная сила: Жуткая жатва - исцеление снижено с 1400 до 1000



Его исцеление может стать довольно неприятным при определенных обстоятельствах, так что теперь его использование связано с большим риском. Кроме того, "Свернувшаяся змея" была значительно менее популярна, чем "Жуткая жатва", и мы надеемся, что значительное изменение динамики силы позволит игрокам Мортиса выбирать тот стиль игры, который им больше нравится. А не один вариант, который в большинстве случаев лучше.

Сту



Урон от базовой атаки уменьшен с 580 до 540



Сту был вполне здоров, но немного перенастроен на очень высоких уровнях игры, где его мобильность и добивание действительно сияют. Убрав часть урона, он стал немного менее мощным и изменил некоторые ключевые взаимодействия, что должно привести его в соответствие с нашими пожеланиями.

Снаряжение Скорости



15/20/25% → 10/15/20%



Просто слишком хороша в ситуациях, где она сияет. В целом мы хотим сделать больше для снаряжений, но это был очевидный первый шаг.

Изменения баланса - Баффы



Эш



Увеличено здоровье с 4800 до 5400





Наш любимый рыцарь Эш в последнее время переживает не лучшие времена. Обычно вы можете наполнить свою ярость, но у вас слишком мало Здоровья, чтобы использовать ее. Добавление дополнительных ХП позволит вам иметь больше ХП, когда вы достигнете критического количества ярости, и позволит отличным игрокам Эш почувствовать себя более эффективными.

Карл



Увеличен максимальный диапазон с 22 до 25



Карл - пожалуй, самый сложный бравлер для балансировки в игре. Как опытные игроки могут помнить, он обычно либо близок к лучшему, либо близок к худшему бравлеру в игре, просто из-за того, как работает его механика. Вернув ему часть диапазона, он сможет лучше противостоять большему количеству бравлеров, и это кажется безопасным выбором, учитывая, что в настоящее время существует большое количество бравлеров, которые могут эффективно с ним бороться.

Мортис



Звездная сила: Свернувшаяся змея - Теперь супер-рывок при заряженных трех атаках заряжается 2 секунды вместо 4.5 секунд.



Мэг



Звездная сила: Тяжёлый металл, урон увеличен с 1000 до 1500



Другие исправления



Исправлены звуковые эффекты супер Эль Тигро



Исправлены глюки с наборов значков на Новый Лунный Год











Дополнительной Обновление 04/01:



Исправлена проблема с Дуэлями и подбором ботов на высоких ранках.



Супер Гром теперь заряжается на 1% больше. Это сделано для того, чтобы избежать ситуаций, когда суперу не хватало 1 пикселя для зарядки.



Дружеские матчи Силовой Лиги больше не засчитываются за победы в профиле 3 на 3.





Дополнительной Обновление 20/12:



Сервер (техническое обслуживание):

Повторные Бравлеры в Дуэлях



Дружеские матчи учитываются как победы в 3v3



Движение бота клона Лолы и в Дуэлях



Клиент (обновление для Android):

Исправлено несколько ошибок, снижавших работоспособность на некоторых устройствах







Гром - Эпический Боец



Гром охранник в замке Парка Старр, который дружит со своей рацией и боится детей.



Основная Атака - Разрывная рация!

Гром бросает свою разрывную рацию! Врыв распространяется по крестообразной области и наносит урон всем врагам в зоне поражения.



Супер - Гром-Бомба

Гром швыряет рацию, усиленную мощной гром-бомбой! Бомба наносит огромный урон и крушит стены, а ее взрывная волна отбрасывает всех врагов.



Гаджет - Сторожевая Башня

Гром устанавливает Сторожевую башню, которая позволяет всем союзникам видеть в кустах на большой области. Со временем она теряет здоровье



Звездная Сила - Обход

Когда Супер Грома полностью заряжен, он движется на 15% быстрее!



Звездная Сила - Икс-Фактор

Основная атака грома наносит до 30% дополнительного урона на максимальном расстоянии.





Фэнг - Хроматический Боец (Доступен в Январе)



Фэнг работает в местном кинотеатре в Парке Старр, но он и сам начинающий актер... обычно в малобюджетных фильмах о боевых искусствах.



Основная Атака - Летающая кроссовка

Быстрый удар ногой с подвохом: если он не достигнет цели, то с ноги Фэнга слетит кроссовка!



Супер - Спринт

Фэнг делает мощный удар ногой, который дополнительно может поразить до 3 врагов, находящихся поблизости



Гаджет - Корн-Фу

Фэнг устраивает дождь из попкорна, каждое зерно наносит 500 урона.



Звездная Сила - Свежий Старт

Если Фэнг побеждает врага с помощью своего супера - то супер мгновенно заряжается снова.



Звездная Сила- Счастливые кроссовки

Уменьшает получаемый урон на 500 один раз каждые 3 сек. Максимально возможное понижение урона: 90%





Новый сезон Brawl Pass и Силовой Лиги

Год Тигра



Новые Скины

Классический Динамайк (БЕСПЛАТНЫЙ подарок на Бравлидейс)



Эль Корасон (Доступен в период празднования Дня Святого Валентина)



Сезонные скины Бравлидейс 2021

Хо-Хо-Хо Бо

Бревногодный Спайк

Олень Грифф

Джеки с Подарками



Скины в честь Года Тигра

Эль Тигро

Орочи Эдгар

Великий Мастер Барли

Нянь Нита (Силовая Лига)

Майор Роза (Brawl Pass уровень 1)

Неистовый Фэнг (Brawl Pass уровень 70)



Серебреные/Золотые

Джеки

Лу

Пэнни

Роза





Новая группа скинов - Пираты (Доступно в 2022)



Корсар Кольт



Пират Поко



Капитан Карл



Пират Джин



Новые Значки

Анимированные



Гром



Фэнг



Значки Бравлидейс



Значки скинов Бравлидейс



Значки в честь Года Тигра



Новые Значки (Неанимированные)



Испытание с Громом



Скины ко Дню святого Валентина (Примо, Лу, Пайпер, Поко)



Matcherino pin



Иконки профиля

2 новые иконки профиля в честь"Год Тигра", которые можно разблокировать в Силовой Лиге



Изменения Баланса

Бафф



Дэррил

Звездная Сила - Стальные Обручи теперь часть Супера

Новые Стальные Обручи: Дэррил получает на 25% меньше урона в течение 2 секунд после использования своего супера

Нам показалось логичным добавить снижение урона к его суперу, чтобы обе его Звездные Силы были полезны.



Эль Примо

Супер заряжается быстрее от Основной Атаки (с 16 до 12 ударов)

Он превратился из "часто выбранного бойца" в "редко выбранного бойца", а теперь его зарядка супера - нечто среднее между ними



Скуик

Увеличен урон от основной атаки (с 1000 до 1080)

Его самая большая слабость - задержка урона при атаке. Она все еще есть, так как это делает его уникальным. Но теперь он наносит больше урона, когда попадает в кого-то.



Карл

Увеличен урон от супера (420 до 500)

Карлу нужно немного любви, потому его редко выбирали. Его Супер теперь должен быть более смертоносным, но все равно от игрока требуется знание, когда его использовать.



Гэйл

Увеличен урон от супера (240 до 420)

Гэйл действительно зависим от карты и наиболее полезен благодаря своим гаджетам и Суперу, но все еще недооценен по сравнению с остальными Бойцами. Это не слишком значительное улучшение, но оно должно побудить больше игроков выбирать его.





Нерф



Лола

Клон Лолы теперь, если использовать его рядом с собой, будет наносить только 50% урона

Ее супер, когда она использовала его рядом с собой, давал слишком большое преимущество. Теперь, чтобы максимально использовать ее супер, требуется определенная ловкость.



Тара

Гаджет - Потусторонняя Поддержка - уменьшено количество здоровья тени до 800 (с 1000)

Потусторонняя Поддержка - использовался гораздо чаще, чем другой ее гаджет. Это не должно иметь большого значения в большинстве взаимодействий, но поможет Бойцам, которые с трудом справляются со всеми тенями. Однако Беа все равно будет сложно (мы сожалеем об этом, Беа).



Сэнди

Супер заряжается медленнее от Основной Атаки (7 попаданий, раньше 6)

Супер Сэнди невероятно мощный и довольно легко заряжается. Это изменения должно сделать его менее очевидным выбором на картах с большим количеством стен.





Испытание

Испытание Грома!



Пройди испытание, чтобы получить Грома



9 Побед



Повторный вход стоит всего лишь 1 кристалл



Испытание в честь Года Тигра



Пройди испытание, чтобы получить эксклюзивный Пин



9 Побед



Повторный вход за кристаллы



МЛЛА - Испытание Мастер Лига Латинской Америки!



Пройди испытание, чтобы получить Мегаящик



12 побед



Это последний раз, когда скины МЛЛА будут в магазине!



Окружение

Арена "Тигриная яма"! Среда в стиле ретро-файтинга



Игровые режимы

Дуэли, новый режим 1на1

Вы выбираете трех бойцов до начала матча

Каждый боец равен дополнительному шансу

Уничтожьте всех 3 бойцов противника, чтобы выиграть матч



Дружеский Бой

Теперь вы можете включить формат Силовой Лиги в товарищеских матчах





Brawl Pass

Сезон Brawl Pass больше не будет длиться 10 недель, а будет начинаться в первый понедельник каждого “второго” месяца



10-й сезон Brawl Pass будет "переходным", он начнется 17 января (2022) и продлится 7 недель!



Квесты Дня теперь дают 200 жетонов (раньше 100)



4 Средних Квеста (250 жетонов) были изменены на Сложные Квесты (500 жетонов)



6 Средних Квеста Brawl Pass были изменены на Сложные Квесты



Другое

Золотые билеты в Лиге Клубов теперь стоят 1 Кристалл или 1 Звёздное очко. Это временное изменение, так как мы все еще работаем над тем, чтобы сделать их бесплатными (в ближайшем обновлении в феврале - марте).



Добавлено приветственное сообщение при вступлении в Клуб



Различные улучшения экранов Лиги Клубов



Исправления ошибок