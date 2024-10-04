Для каждого класса бойцов (убийца, контроль и т. д.) есть особое усиление.

Для каждого усиления есть 3 уровня улучшения, делающих бойца еще мощнее!

ТАНК

1-й уровень: крабсбургер

Вас защищает летающий вокруг крабсбургер. После его уничтожения боец некоторое время получает меньше урона.

2-й уровень — медузий крабсбургер

Вокруг вас летают два крабсбургера. После уничтожения щита боец некоторое время двигается быстрее и получает меньше урона.

3-й уровень — красивые котлетки

Вокруг вас летают три крабсбургера. После уничтожения щита боец некоторое время двигается быстрее, получает меньше урона и недолго заряжает Супер.

ПОДДЕРЖКА

1-й уровень — сода из водорослей

Бойца постоянно окружает исцеляющая аура.

2-й уровень — cок из водорослей

Бойца постоянно окружает исцеляющая аура. Лечение союзников заряжает ваш Супер.

3-й уровень — хлюпик

Бойца постоянно окружает исцеляющая аура. Лечение союзников заряжает ваш Супер. При использовании Супера появляется кубик усиления.

УРОН

1-й уровень — чам-шарики

При попадании по врагу боец получает чам-шарик, благодаря которому в течение короткого времени все снаряды попадают в ближайшую цель.

2-й уровень — ведро с чамом

При попадании по врагу боец получает чам-шарик, благодаря которому в течение короткого времени боец двигается быстрее, а все снаряды попадают в ближайшую цель.

3-й уровень — закуска

При попадании по врагу боец получает чам-шарик, благодаря которому в течение короткого времени восстанавливает здоровье и двигается быстрее, а все снаряды попадают в ближайшую цель.

СТРЕЛОК

1-й уровень — заводной кларнет

После небольшой задержки «музыка» Сквидварда усиливает следующую атаку бойца, позволяя ей пробивать элементы окружения.

2-й уровень — классический кларнет

После небольшой задержки «музыка» Сквидварда усиливает следующую атаку бойца, позволяя ей пробивать элементы окружения и наносить больше урона.

3-й уровень — роскошный кларнет

Ваша душа поет! Вернее, играет! Снаряды усиливаются чаще, пробивают элементы окружения и наносят больше урона!

КОНТРОЛЬ

1-й уровень — пузырь

Основная атака оставляет след из пузырьков, которые наносят урон, если враги наступят на них.

2-й уровень — пузырь-гусеница

Основная атака оставляет большой след из пузырьков, которые наносят урон, если враги наступят на них.

3-й уровень — пузырь-жираф

Основная атака оставляет след из пузырьков, которые ранят врагов. В конце следа происходит взрыв, высвобождающий еще больше пузырьков.

УБИЙЦА

1-й уровень — лопатка

Вокруг вас иногда начинает кружиться лопатка. Если у врага мало здоровья, боец с лопаткой моментально побеждает его при атаке.

2-й уровень — золотая лопатка

Вокруг вас иногда начинает кружиться лопатка. Если у врага мало здоровья, боец с лопаткой моментально побеждает его при атаке, а затем ускоряется.

3-й уровень — ле пате

Вокруг вас иногда начинает кружиться лопатка. Если у врага мало здоровья, боец с лопаткой моментально побеждает его при атаке, а затем становится невидимым и ускоряется.

АРТИЛЛЕРИЯ

1-й уровень — набросок ананаса

После небольшой задержки при использовании основной атаки с неба падает ананас, который наносит урон.

2-й уровень — ночной ананас

После небольшой задержки при использовании основной атаки с неба падает ананас, который наносит урон и поджигает землю.

3-й уровень — ананас

После небольшой задержки при использовании основной атаки с неба падает ананас, который наносит урон, поджигает землю и разделяется на взрывные кусочки.

В игре с модификатором «Губка Боб» усиление применяется автоматически, если боец может им воспользоваться.

ВНИМАНИЕ: усиления действуют только в режимах с модификатором «Губка Боб».

Модификатор «Губка Боб» всегда действует в двух новых режимах «Тройное столкновение» и «Ловля медуз», а также в двух случайных трофейных режимах.