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4 окт. 2024 г.
Blog – Brawl Stars

ИНФОРМАЦИЯ: Губка Боб Квадратные Штаны

Технический перерыв — 4 октября

  • Исправлены ошибки, из-за которых пропадали ранговое усиление, ранговые боевые карты и списки лидеров предыдущих ранговых сезонов.

  • Наша команда также выясняет, почему злодейка Мэнди не появляется в ранговых призах Старр. Когда у нас будет больше информации, мы непременно вам сообщим!

И наконец, о последних изменениях баланса перед мировым финалом!

Изменения баланса

Мо

  • Скорость зарядки Супера уменьшена на 20 %.

  • Урон от основной атаки уменьшен с 600 до 540.

Скуик

  • Урон от основной атаки увеличен с 1080 до 1160.

Мэг

  • Здоровье уменьшено с 4000 до 3500.

Гэйл

  • Урон от Супера уменьшен с 820 до 600.

  • Скорость зарядки гиперзаряда уменьшена с 30 % до 25 %.

Пенни

  • Дальность основной атаки увеличена на 8 % (с 24 до 26).

Честер

  • Количество очков здоровья уменьшено с 3700 до 3500.

  • Дополнительный урон от атаки «Бубенцы» уменьшен с 200 % до 150 %.

Мэйси

  • Урон от основной атаки увеличен с 1280 до 1400.

Дэррил

  • Скорость зарядки Супера от основной атаки уменьшена на 27 % (с 117 до 85).

Мэнди

  • Базовая скорость снаряда основной атаки увеличена на 20 % (с 3500 до 4200).

  • Базовая скорость снаряда Супера увеличена на 19 % (с 4200 до 5000).

  • Звёздная сила Мэнди «Леденец» больше не действует на скорость снарядов Супера.

Кэндзи

  • Процент получаемого урона, восстанавливаемый гаджетом «Лечебные хосомаки», уменьшен с 75 % до 50 %.

Мортис

  • Скорость зарядки гиперзаряда уменьшена с 50 % до 40 %.

Необязательное обновление — 19 сентября:

  • исправлена ошибка с неработающим интерфейсом на Android;

  • текстуры больше не исчезают, если вы выходите на основной экран устройства во время загрузки игры;

  • акция со скином «Мэгалодон» теперь показывает корректное количество значков (то есть всего один);

  • теперь нажатие на новые предложения в «Красте Крабе» не приводит к потере соединения.

Чтобы эти изменения вступили в силу, скачайте последнюю версию игры в App Store или Google Play!

БЕСПЛАТНЫЕ крабсы в «Красти Крабе» каждый день!

Теперь вы можете получать бесплатный бравл-мил в «Красти Крабе» каждый день!

  • После того, как вы заберете свой первый бравл-мил, в «Красти Крабе» будет ежедневно появляться новый, так что не забывайте получать его!

  • Если вы уже улучшили все усиления до максимального уровня, то вы будете получать удвоители опыта в качестве альтернативной награды.

  • Обратите внимание! Существует ошибка, из-за которой, если вы уже разблокировали все три уровня одного из усилений, вы с некоторой вероятностью можете получить альтернативную награду (удвоитель опыта) вместо бравл-мила. Однако каждые 48 часов вы будете гарантированно получать бравл-мил.

    • Поскольку эта непредвиденная ситуация непосредственно влияет на игру в событии, мы дарим вам 1000 крабсов, которые вы можете потратить на что угодно.

Технический перерыв — 12 сентября

ИСПРАВЛЕНИЯ:

  • модификатор события с Губкой Бобом и соответствующие предметы теперь доступны и в парном столкновении;

  • исправлена ошибка, из-за которой у некоторых игроков загрузка игры останавливалась на 92 %;

  • исправлена ошибка, из-за которой результаты некоторых матчей в режиме «Ловля медуз» отображались некорректно;

  • исправлена ошибка, приводящая к сбою игры во время тренировки и в тройном столкновении;

  • исправлена ошибка, из-за которой поиск рангового матча занимал дольше, чем следует;

  • исправлена ошибка, приводящая к сбою игры при победе над Кольтом;

  • исправлена ошибка, связанная с улучшением гиперзаряда Вольта с 4-го до 5-го уровня;

  • Мо теперь сохраняет текущее количество боеприпасов после того, как вылезает из дырокопа, а не восстанавливает их полностью.

Технический перерыв — 4 сентября

ИСПРАВЛЕНИЯ:

  • щит исчезает при нахождении в ядовитом облаке в тройном столкновении;

  • исправлены некоторые сбои сервера;

  • внесены исправления в текст.

Нам требуется больше времени для устранения ошибок, из-за которых устройство не отвечает или бойцы отображаются в черном цвете, но пока что рекомендуем очистить кэш и переустановить игру, так как это сработало для многих игроков.

Технический перерыв — 29 августа

ИСПРАВЛЕНИЯ:

  • Супер Спраута теперь заряжается правильно;

  • яд Виллоу больше не прекращает действовать на бойца после броска вперед;

  • исправлена ошибка, из-за которой гиперзаряд Поко приводил к сбою в нокаутах 5 на 5 (ослабление Поко);

  • иконка игрока «Героиня Биби» теперь соответствует нужному скину.

Ошибки производительности (связанные с графикой и сенсорной панелью, а также вызывающие сбои) все еще анализируются.

Brawl Stars и легендарный Губка Боб Квадратные Штаны объединяются в новом сезоне!

Таинственная волна забросила обитателей Бикини Боттом в Brawl Stars.

Сезон и событие «Губка Боб» начнутся 5 СЕНТЯБРЯ и продлятся до 2 ОКТЯБРЯ.

СКИНЫ ГУБКИ БОБА

BRAWL PASS

  • Сквидвортис | эпический.

BRAWL PASS PLUS

  • розовый Сквидвортис | цветовой вариант;

  • голубой Сквидвортис | цветовой вариант.

БЕСПЛАТНЫЙ СКИН

  • Эль Губка | мифический.

Этот скин можно получить бесплатно, собирая вместе с клубом валюту события — крабсы!

СКИНЫ СОБЫТИЯ

Эти скины доступны в «Красти Крабе» — новом магазине, который как раз открылся в парке Старр!

  • Планктон Дэррил | эпический;

  • Джессэнди | сверхредкий;

  • Мистер Тикс | сверхредкий;

  • Баззтрик | эпический.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ УСИЛЕНИЯ ГУБКИ БОБА

Для каждого класса бойцов (убийца, контроль и т. д.) есть особое усиление.

Для каждого усиления есть 3 уровня улучшения, делающих бойца еще мощнее!

ТАНК

1-й уровень: крабсбургер

Вас защищает летающий вокруг крабсбургер. После его уничтожения боец некоторое время получает меньше урона.

2-й уровень — медузий крабсбургер

Вокруг вас летают два крабсбургера. После уничтожения щита боец некоторое время двигается быстрее и получает меньше урона.

3-й уровень — красивые котлетки

Вокруг вас летают три крабсбургера. После уничтожения щита боец некоторое время двигается быстрее, получает меньше урона и недолго заряжает Супер.

ПОДДЕРЖКА

1-й уровень — сода из водорослей

Бойца постоянно окружает исцеляющая аура.

2-й уровень — cок из водорослей

Бойца постоянно окружает исцеляющая аура. Лечение союзников заряжает ваш Супер.

3-й уровень — хлюпик

Бойца постоянно окружает исцеляющая аура. Лечение союзников заряжает ваш Супер. При использовании Супера появляется кубик усиления.

УРОН

1-й уровень — чам-шарики

При попадании по врагу боец получает чам-шарик, благодаря которому в течение короткого времени все снаряды попадают в ближайшую цель.

2-й уровень — ведро с чамом

При попадании по врагу боец получает чам-шарик, благодаря которому в течение короткого времени боец двигается быстрее, а все снаряды попадают в ближайшую цель.

3-й уровень — закуска

При попадании по врагу боец получает чам-шарик, благодаря которому в течение короткого времени восстанавливает здоровье и двигается быстрее, а все снаряды попадают в ближайшую цель.

СТРЕЛОК

1-й уровень — заводной кларнет

После небольшой задержки «музыка» Сквидварда усиливает следующую атаку бойца, позволяя ей пробивать элементы окружения.

2-й уровень — классический кларнет

После небольшой задержки «музыка» Сквидварда усиливает следующую атаку бойца, позволяя ей пробивать элементы окружения и наносить больше урона.

3-й уровень — роскошный кларнет

Ваша душа поет! Вернее, играет! Снаряды усиливаются чаще, пробивают элементы окружения и наносят больше урона!

КОНТРОЛЬ

1-й уровень — пузырь

Основная атака оставляет след из пузырьков, которые наносят урон, если враги наступят на них.

2-й уровень — пузырь-гусеница

Основная атака оставляет большой след из пузырьков, которые наносят урон, если враги наступят на них.

3-й уровень — пузырь-жираф

Основная атака оставляет след из пузырьков, которые ранят врагов. В конце следа происходит взрыв, высвобождающий еще больше пузырьков.

УБИЙЦА

1-й уровень — лопатка

Вокруг вас иногда начинает кружиться лопатка. Если у врага мало здоровья, боец с лопаткой моментально побеждает его при атаке.

2-й уровень — золотая лопатка

Вокруг вас иногда начинает кружиться лопатка. Если у врага мало здоровья, боец с лопаткой моментально побеждает его при атаке, а затем ускоряется.

3-й уровень — ле пате

Вокруг вас иногда начинает кружиться лопатка. Если у врага мало здоровья, боец с лопаткой моментально побеждает его при атаке, а затем становится невидимым и ускоряется.

АРТИЛЛЕРИЯ

1-й уровень — набросок ананаса

После небольшой задержки при использовании основной атаки с неба падает ананас, который наносит урон.

2-й уровень — ночной ананас

После небольшой задержки при использовании основной атаки с неба падает ананас, который наносит урон и поджигает землю.

3-й уровень — ананас

После небольшой задержки при использовании основной атаки с неба падает ананас, который наносит урон, поджигает землю и разделяется на взрывные кусочки.

В игре с модификатором «Губка Боб» усиление применяется автоматически, если боец может им воспользоваться.

ВНИМАНИЕ: усиления действуют только в режимах с модификатором «Губка Боб».

Модификатор «Губка Боб» всегда действует в двух новых режимах «Тройное столкновение» и «Ловля медуз», а также в двух случайных трофейных режимах.

КАК ПОЛУЧИТЬ УСИЛЕНИЯ

Усиления можно найти в бравл-милах — новейшем фастфуде от мистера Крабса. Каждый из них гарантированно содержит одно усиление.

Покупайте бравл-милы в новом ресторане мистера Крабса в парке Старр...

КРАСТИ КРАБ

Мистер Крабс решил расширить бизнес и заинтересовался парком Старр, где никто еще не пробовал его вкуснятины!

Он выставит на продажу особые скины на тему Губки Боба, бравл-милы, скины для бойцов и другие вещи. Каждый день он будет предлагать вам 5 особых товаров, которые можно приобрести ТОЛЬКО за валюту события — крабсы!

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Кстати, о крабсах. Если вы состоите в клубе, то заметите, что там появились накопления клуба.

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НОВЫЕ ИГРОВЫЕ РЕЖИМЫ

ЛОВЛЯ МЕДУЗ

Как насчет ловли медуз?

Добро пожаловать на поля медуз, где дикие медузы так и просятся в руки! В событии побеждает команда, собравшая больше всего медуз.

Чтобы поймать медузу, пройдите по ней, а затем удерживайте в течение 5 секунд. Если за это время вас победят, то вы уроните медузу.

Через 5 секунд медуза считается собранной и добавляется на счет команды.

Собранных медуз нельзя уронить.

Всякий раз, когда игрок ловит новую медузу, отсчет 5 секунд начинается заново. Старайтесь поддерживать баланс между ловлей и удержанием медуз!

ТРОЙНОЕ СТОЛКНОВЕНИЕ

Как парное, но на одного игрока больше!

Отправляйтесь на арену в одиночку или с двумя напарниками. Побеждает последняя уцелевшая команда. Собирайте кубики усилений, чтобы увеличить здоровье и урон. Карту будут постепенно закрывать ядовитые облака, так что действуйте быстро!

Как и в парном столкновении, вы будете возрождаться, пока жив хотя бы один товарищ по команде.

НОВЫЕ БОЙЦЫ

МО | мифический | урон

Однажды Гром нашел в канализации слепого крысенка по имени Мо. Теперь Мо — официальный сотрудник парка Старр. Он передвигается на дырокопе по канализационным туннелям и верит, что однажды его бур пронзит небеса, но пока только добавляет работы Эшу.

ОСНОВНАЯ АТАКА: КАМНЕПАД — Мо бросает камень, который один раз отскакивает от земли и разделяется на части. Каждая из частей разбивается на осколки при столкновении. И камень, и осколки наносят урон.

СУПЕР: ДЫРОКОП — Мо прыгает в свой верный дырокоп и движется к цели, нанося урон и отбрасывая противников в конце. Находясь в дырокопе, Мо получает новую атаку.

ЗВЕЗДНАЯ СИЛА: БЛИНЧИКИ

Камни, которые бросает Мо, отскакивают на один раз больше. Дальность атаки остается прежней.

ЗВЕЗДНАЯ СИЛА: ГОНЩИК НЕЛЕГАЛЬНЫЙ

Дырокоп движется еще быстрее, когда находится под землей.

ГАДЖЕТ: ЧЕРНЫЙ КОПАТЕЛЬ

Мо выкапывает ценные предметы, которые увеличивают скорость зарядки Супера на 50 % в течение 5 секунд.

ГАДЖЕТ: КРЫСИНЫЕ БЕГА

Мо делает небольшой рывок на дырокопе, разрушая стены по пути.

СУПЕРФОРМА: ДЫРОКОП

ОСНОВНАЯ АТАКА: ГИГАДРЕЛЬ

Мо начинает бурить перед собой, набирая скорость и нанося урон врагам на пути.

СУПЕР: ПЕШЕХОД

Мо выбирается из дырокопа и продолжает сражаться как обычно.

КЭНДЗИ | легендарный | убийца

Кэндзи держит суши-ресторан в парке Старр. Он подозрительно мало рассказывает о своем прошлом, но так хорошо готовит суши, что посетителям все равно!

ОСОБЕННОСТЬ: этот боец восстанавливает здоровье, когда наносит урон врагу.

ОСНОВНАЯ АТАКА: МАСТЕР МЕЧА

Атакуя, Кэндзи чередует выпады и рассекающие удары. Выпад наносит урон всем противникам по линии атаки, а рассекающий удар — по большой области перед Кэндзи.

СУПЕР: САШИМИ ИЗ ТУНЦА

Кэндзи временно становится неуязвимым и делает два точных удара мечом, нанося огромный урон по области.

ЗВЕЗДНАЯ СИЛА: КЭНДЗЮЦУ

Область поражения «Сашими из тунца» увеличивается на 30 %.

ЗВЕЗДНАЯ СИЛА: СУШИ-МАСТЕР

Если Кэндзи не получает урона в течение 5 секунд, то у него активируется щит, который снижает урон от следующей полученной атаки на 90 %.

ГАДЖЕТ: ИАЙДЗЮЦУ

При использовании основной атаки в течение следующих 3 секунд Кэндзи будет совершать только выпады.

ГАДЖЕТ: ЛЕЧЕБНЫЕ ХОСОМАКИ

Кэндзи мгновенно восстанавливает 75 % урона, полученного в течение последних 3 секунд.

Новые гиперзаряды

  • ПОКО — ЛЕЧЕБНАЯ БАЛЛАДА

    • Избыточное лечение от Супера Поко превращается в щит, прочность которого постепенно снижается. Щит действует 5 секунд.

  • МОРТИС — КРОВАВЫЙ БУМЕРАНГ

    • Летучие мыши, призванные Супером Мортиса, возвращаются к нему, еще раз нанося урон и восстанавливая здоровье Мортиса.

  • СКУИК — УПРУГИЙ КОМ

    • Разрывной ком от Супера Скуика отскакивает и разделяется еще раз.

  • ТАРА — СВЕРХМАССИВНАЯ ЧЕРНАЯ ДЫРА

    • Гравитационный колодец становится на 20 % больше.

  • НАНИ — БОЛЬШОЙ ПИП

    • Пип растет во время движения!

  • ВОЛЬТ — 5-Й УРОВЕНЬ

    • Вольту становится доступно улучшение до 5-го уровня, его атаки ВСЕГДА разделяются, а их дальность увеличивается.

НОВЫЕ СКИНЫ

  • Скелет Вольт | эпический;

    • Злодейский скелет Вольт | 1-й цветовой вариант;

    • Антигерой-скелет Вольт | 2-й цветовой вариант;

  • Призрачный всадник Драко | легендарный;

  • Злодейка Мэнди | эпический;

  • Взломщик Кит | эпический;

  • Кошмарная Нани | эпический;

  • Проклятый замок Перл | сверхредкий;

  • Костяной Поко | мифический.

Мини-тема «Зомби»

  • Мертвяк Майк | сверхредкий;

  • Гниющий Гас | сверхредкий;

  • Дохлая Пэм | эпический.

Мини-тема «Праздник урожая»

  • Лунный страж Ворон | мифический;

  • Лунный страж Честер | эпический;

  • Лунный страж Хэнк | сверхредкий.

Прочие

Фанат Фэнг | эпический;

Драконья Белль | эпический | скин MAKE, автор NanaBS;

Стильный Брок;

Сырный Мо | редкий;

Фруктовый ниндзя Кэндзи | редкий;

Красный Рико | редкий;

Вампримо | редкий;

Ку-Кулетт | редкий.

Серебряные и золотые скины

  • Золотой стильный Брок;

  • Серебряный стильный Брок;

  • Золотой Берри;

  • Серебряный Берри;

  • Золотой Клэнси;

  • Серебряный Клэнси.

ИЗМЕНЕНИЯ БАЛАНСА

УСИЛЕНИЕ

Брок

  • урон от каждой ракеты гиперзаряда увеличен с 750 до 1000 очков.

Гром

  • урон от основной атаки увеличен с 1060 до 1140 очков;

  • скорость зарядки Супера увеличена с 65 до 75 единиц (количество ударов уменьшилось с 6 до 5).

Тик

  • скорость зарядки гиперзаряда увеличена с 25 % до 40 %.

Спраут

  • урон от основной атаки увеличен с 980 до 1040 очков.

Сту

  • запас здоровья увеличен с 2900 до 3200 очков.

Виллоу

  • прочность щита во время контроля увеличена с 25 % до 50 %.

Беа

  • суперзаряженная атака: множитель урона увеличен с 250 % до 275 %.

Спайк

  • запас здоровья увеличен с 2400 до 2600 очков.

Гас

  • урон от основной атаки увеличен с 1000 до 1120 очков.

Мэнди

  • звездная сила: прочность щита от «Леденца» увеличена с 30 % до 40 %.

Эш

  • затраты здоровья на гаджет «Гнилой банан» снижены с 25 % до 10 %.

Пенни

  • запас прочности пушки увеличен с 2800 до 3400 очков.

Тара

  • звездные силы — базовое здоровье клонов Тары увеличено с 3000 до 3400 и с 2400 до 3000 очков.

Лола

  • урон от основной атаки увеличен с 260 до 280 очков.

ОСЛАБЛЕНИЕ

Клэнси

  • скорость зарядки Супера уменьшена со 100 до 65 единиц;

  • скорость зарядки Супера от основной атаки снижена (количество ударов увеличилось с 5 до 6);

  • 3-й этап: урон от Супера снижен с 900 до 760 очков.

Фрэнк

  • здоровье снижено с 7000 до 6700 очков;

  • звездная сила «Губка» — прибавка к здоровью уменьшена с 1400 до 1340 очков;

  • множитель урона гаджета «Непреодолимое притяжение» уменьшен со 100 % до 50 %.

Мэг

  • урон от основной атаки в меха-режиме уменьшен со 170 до 150 очков.

Бастер

  • здоровье уменьшено с 5200 до 5000 очков.

Берри

  • особенность: зарядка Супера при лечении уменьшена с 75 до 50 единиц.

Амбер

  • урон от гаджета «Пляшущее пламя» уменьшен с 2100 до 1890 очков.

Кит

  • эффективность лечения гаджета «Красивое» уменьшена с 40 % до 30 %.

Мо

Мы ослабим Мо еще до его появления:

  • форма крысы — урон от основной атаки увеличен с 500 до 600 очков;

  • Супер (урон и отбрасывание) — ослаблен с 1000 до 800 очков;

  • дырокоп — урон от основной атаки уменьшен с 340 до 280 очков.

ИЗМЕНЕНИЯ И НОВОВВЕДЕНИЯ

Дэррил

  • Дэррил теперь может запасать 2 заряда Супера.

Гэйл

  • урон от Супера увеличен с 610 до 820 очков.

Модификаторы рангового боя

Новые

  • ИЗОБИЛИЕ ГАДЖЕТОВ: использовать гаджеты можно сколько угодно раз, но перезарядка длится 15 секунд;

  • ИМПУЛЬС: попадание по противнику на короткое время увеличивает вашу скорость передвижения.

Изменение мастерства

Теперь для получения очков мастерства необходимо достичь минимального результата в матче.

Это изменение не должно повлиять на большинство игроков, которые играют нормально, но помешает тем, кто фармит очки мастерства и портит игру другим, эксплуатируя систему.

Другие изменения и исправления ошибок

  • игроков, которые внесли вклад в событие с мегакопилкой, нельзя выгнать из клуба (и оставить без наград) до конца события;

  • при нажатии на кнопку сортировки на экране выбора бойца теперь появляется выпадающее меню, которое позволяет выбрать предпочитаемый способ сортировки вместо того, чтобы вручную прокручивать их все;

  • исправлена ошибка, из-за которой основная атака Фрэнка не работала после использования Супера;

  • исправлена ошибка, из-за которой Супер Честера «Соленая лакрица» заряжался быстрее, чем следует;

  • исправлена ошибка, из-за которой направление Супера Биби не соответствовало направлению прицеливания;

  • исправлена ошибка, из-за которой Супер Гэйла иногда наносил двойной урон;

  • исправлена ошибка, из-за которой гаджет Лили «Пересадка» менял ее Супер до конца матча;

  • исправлена ошибка, из-за которой звездная сила Мелоди «Быстрый ритм» работала некорректно во время использования скина «Гарпия Мелоди»;

  • исправлена ошибка, из-за которой атаки Мелоди активировали ее Супер;

  • исправлена ошибка, из-за которой гаджет R-T «Взлом!» не наносил урон противникам в воздухе;

  • изменение настройки «Блокировать предложения дружить» в меню Supercell ID не приводит к изменению соответствующей настройки в игре;

  • исправлена визуальная ошибка, из-за которой названия некоторых скинов отображались некорректно.