Исправлены ошибки, из-за которых пропадали ранговое усиление, ранговые боевые карты и списки лидеров предыдущих ранговых сезонов.
Наша команда также выясняет, почему злодейка Мэнди не появляется в ранговых призах Старр. Когда у нас будет больше информации, мы непременно вам сообщим!
И наконец, о последних изменениях баланса перед мировым финалом!
Изменения баланса
Мо
Скорость зарядки Супера уменьшена на 20 %.
Урон от основной атаки уменьшен с 600 до 540.
Скуик
Урон от основной атаки увеличен с 1080 до 1160.
Мэг
Здоровье уменьшено с 4000 до 3500.
Гэйл
Урон от Супера уменьшен с 820 до 600.
Скорость зарядки гиперзаряда уменьшена с 30 % до 25 %.
Пенни
Дальность основной атаки увеличена на 8 % (с 24 до 26).
Честер
Количество очков здоровья уменьшено с 3700 до 3500.
Дополнительный урон от атаки «Бубенцы» уменьшен с 200 % до 150 %.
Мэйси
Урон от основной атаки увеличен с 1280 до 1400.
Дэррил
Скорость зарядки Супера от основной атаки уменьшена на 27 % (с 117 до 85).
Мэнди
Базовая скорость снаряда основной атаки увеличена на 20 % (с 3500 до 4200).
Базовая скорость снаряда Супера увеличена на 19 % (с 4200 до 5000).
Звёздная сила Мэнди «Леденец» больше не действует на скорость снарядов Супера.
Кэндзи
Процент получаемого урона, восстанавливаемый гаджетом «Лечебные хосомаки», уменьшен с 75 % до 50 %.
Мортис
Скорость зарядки гиперзаряда уменьшена с 50 % до 40 %.
исправлена ошибка с неработающим интерфейсом на Android;
текстуры больше не исчезают, если вы выходите на основной экран устройства во время загрузки игры;
акция со скином «Мэгалодон» теперь показывает корректное количество значков (то есть всего один);
теперь нажатие на новые предложения в «Красте Крабе» не приводит к потере соединения.
Чтобы эти изменения вступили в силу, скачайте последнюю версию игры в App Store или Google Play!
Теперь вы можете получать бесплатный бравл-мил в «Красти Крабе» каждый день!
После того, как вы заберете свой первый бравл-мил, в «Красти Крабе» будет ежедневно появляться новый, так что не забывайте получать его!
Если вы уже улучшили все усиления до максимального уровня, то вы будете получать удвоители опыта в качестве альтернативной награды.
Обратите внимание! Существует ошибка, из-за которой, если вы уже разблокировали все три уровня одного из усилений, вы с некоторой вероятностью можете получить альтернативную награду (удвоитель опыта) вместо бравл-мила. Однако каждые 48 часов вы будете гарантированно получать бравл-мил.
Поскольку эта непредвиденная ситуация непосредственно влияет на игру в событии, мы дарим вам 1000 крабсов, которые вы можете потратить на что угодно.
ИСПРАВЛЕНИЯ:
модификатор события с Губкой Бобом и соответствующие предметы теперь доступны и в парном столкновении;
исправлена ошибка, из-за которой у некоторых игроков загрузка игры останавливалась на 92 %;
исправлена ошибка, из-за которой результаты некоторых матчей в режиме «Ловля медуз» отображались некорректно;
исправлена ошибка, приводящая к сбою игры во время тренировки и в тройном столкновении;
исправлена ошибка, из-за которой поиск рангового матча занимал дольше, чем следует;
исправлена ошибка, приводящая к сбою игры при победе над Кольтом;
исправлена ошибка, связанная с улучшением гиперзаряда Вольта с 4-го до 5-го уровня;
Мо теперь сохраняет текущее количество боеприпасов после того, как вылезает из дырокопа, а не восстанавливает их полностью.
ИСПРАВЛЕНИЯ:
щит исчезает при нахождении в ядовитом облаке в тройном столкновении;
исправлены некоторые сбои сервера;
внесены исправления в текст.
Нам требуется больше времени для устранения ошибок, из-за которых устройство не отвечает или бойцы отображаются в черном цвете, но пока что рекомендуем очистить кэш и переустановить игру, так как это сработало для многих игроков.
ИСПРАВЛЕНИЯ:
Супер Спраута теперь заряжается правильно;
яд Виллоу больше не прекращает действовать на бойца после броска вперед;
исправлена ошибка, из-за которой гиперзаряд Поко приводил к сбою в нокаутах 5 на 5 (ослабление Поко);
иконка игрока «Героиня Биби» теперь соответствует нужному скину.
Ошибки производительности (связанные с графикой и сенсорной панелью, а также вызывающие сбои) все еще анализируются.
Brawl Stars и легендарный Губка Боб Квадратные Штаны объединяются в новом сезоне!
Таинственная волна забросила обитателей Бикини Боттом в Brawl Stars.
Сезон и событие «Губка Боб» начнутся 5 СЕНТЯБРЯ и продлятся до 2 ОКТЯБРЯ.
BRAWL PASS
Сквидвортис | эпический.
BRAWL PASS PLUS
розовый Сквидвортис | цветовой вариант;
голубой Сквидвортис | цветовой вариант.
БЕСПЛАТНЫЙ СКИН
Эль Губка | мифический.
Этот скин можно получить бесплатно, собирая вместе с клубом валюту события — крабсы!
СКИНЫ СОБЫТИЯ
Эти скины доступны в «Красти Крабе» — новом магазине, который как раз открылся в парке Старр!
Планктон Дэррил | эпический;
Джессэнди | сверхредкий;
Мистер Тикс | сверхредкий;
Баззтрик | эпический.
Для каждого класса бойцов (убийца, контроль и т. д.) есть особое усиление.
Для каждого усиления есть 3 уровня улучшения, делающих бойца еще мощнее!
ТАНК
1-й уровень: крабсбургер
Вас защищает летающий вокруг крабсбургер. После его уничтожения боец некоторое время получает меньше урона.
2-й уровень — медузий крабсбургер
Вокруг вас летают два крабсбургера. После уничтожения щита боец некоторое время двигается быстрее и получает меньше урона.
3-й уровень — красивые котлетки
Вокруг вас летают три крабсбургера. После уничтожения щита боец некоторое время двигается быстрее, получает меньше урона и недолго заряжает Супер.
ПОДДЕРЖКА
1-й уровень — сода из водорослей
Бойца постоянно окружает исцеляющая аура.
2-й уровень — cок из водорослей
Бойца постоянно окружает исцеляющая аура. Лечение союзников заряжает ваш Супер.
3-й уровень — хлюпик
Бойца постоянно окружает исцеляющая аура. Лечение союзников заряжает ваш Супер. При использовании Супера появляется кубик усиления.
УРОН
1-й уровень — чам-шарики
При попадании по врагу боец получает чам-шарик, благодаря которому в течение короткого времени все снаряды попадают в ближайшую цель.
2-й уровень — ведро с чамом
При попадании по врагу боец получает чам-шарик, благодаря которому в течение короткого времени боец двигается быстрее, а все снаряды попадают в ближайшую цель.
3-й уровень — закуска
При попадании по врагу боец получает чам-шарик, благодаря которому в течение короткого времени восстанавливает здоровье и двигается быстрее, а все снаряды попадают в ближайшую цель.
СТРЕЛОК
1-й уровень — заводной кларнет
После небольшой задержки «музыка» Сквидварда усиливает следующую атаку бойца, позволяя ей пробивать элементы окружения.
2-й уровень — классический кларнет
После небольшой задержки «музыка» Сквидварда усиливает следующую атаку бойца, позволяя ей пробивать элементы окружения и наносить больше урона.
3-й уровень — роскошный кларнет
Ваша душа поет! Вернее, играет! Снаряды усиливаются чаще, пробивают элементы окружения и наносят больше урона!
КОНТРОЛЬ
1-й уровень — пузырь
Основная атака оставляет след из пузырьков, которые наносят урон, если враги наступят на них.
2-й уровень — пузырь-гусеница
Основная атака оставляет большой след из пузырьков, которые наносят урон, если враги наступят на них.
3-й уровень — пузырь-жираф
Основная атака оставляет след из пузырьков, которые ранят врагов. В конце следа происходит взрыв, высвобождающий еще больше пузырьков.
УБИЙЦА
1-й уровень — лопатка
Вокруг вас иногда начинает кружиться лопатка. Если у врага мало здоровья, боец с лопаткой моментально побеждает его при атаке.
2-й уровень — золотая лопатка
Вокруг вас иногда начинает кружиться лопатка. Если у врага мало здоровья, боец с лопаткой моментально побеждает его при атаке, а затем ускоряется.
3-й уровень — ле пате
Вокруг вас иногда начинает кружиться лопатка. Если у врага мало здоровья, боец с лопаткой моментально побеждает его при атаке, а затем становится невидимым и ускоряется.
АРТИЛЛЕРИЯ
1-й уровень — набросок ананаса
После небольшой задержки при использовании основной атаки с неба падает ананас, который наносит урон.
2-й уровень — ночной ананас
После небольшой задержки при использовании основной атаки с неба падает ананас, который наносит урон и поджигает землю.
3-й уровень — ананас
После небольшой задержки при использовании основной атаки с неба падает ананас, который наносит урон, поджигает землю и разделяется на взрывные кусочки.
В игре с модификатором «Губка Боб» усиление применяется автоматически, если боец может им воспользоваться.
ВНИМАНИЕ: усиления действуют только в режимах с модификатором «Губка Боб».
Модификатор «Губка Боб» всегда действует в двух новых режимах «Тройное столкновение» и «Ловля медуз», а также в двух случайных трофейных режимах.
Усиления можно найти в бравл-милах — новейшем фастфуде от мистера Крабса. Каждый из них гарантированно содержит одно усиление.
Покупайте бравл-милы в новом ресторане мистера Крабса в парке Старр...
Мистер Крабс решил расширить бизнес и заинтересовался парком Старр, где никто еще не пробовал его вкуснятины!
Он выставит на продажу особые скины на тему Губки Боба, бравл-милы, скины для бойцов и другие вещи. Каждый день он будет предлагать вам 5 особых товаров, которые можно приобрести ТОЛЬКО за валюту события — крабсы!
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Кстати, о крабсах. Если вы состоите в клубе, то заметите, что там появились накопления клуба.
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НОВЫЕ ИГРОВЫЕ РЕЖИМЫ
ЛОВЛЯ МЕДУЗ
Как насчет ловли медуз?
Добро пожаловать на поля медуз, где дикие медузы так и просятся в руки! В событии побеждает команда, собравшая больше всего медуз.
Чтобы поймать медузу, пройдите по ней, а затем удерживайте в течение 5 секунд. Если за это время вас победят, то вы уроните медузу.
Через 5 секунд медуза считается собранной и добавляется на счет команды.
Собранных медуз нельзя уронить.
Всякий раз, когда игрок ловит новую медузу, отсчет 5 секунд начинается заново. Старайтесь поддерживать баланс между ловлей и удержанием медуз!
ТРОЙНОЕ СТОЛКНОВЕНИЕ
Как парное, но на одного игрока больше!
Отправляйтесь на арену в одиночку или с двумя напарниками. Побеждает последняя уцелевшая команда. Собирайте кубики усилений, чтобы увеличить здоровье и урон. Карту будут постепенно закрывать ядовитые облака, так что действуйте быстро!
Как и в парном столкновении, вы будете возрождаться, пока жив хотя бы один товарищ по команде.
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НОВЫЕ БОЙЦЫ
МО | мифический | урон
Однажды Гром нашел в канализации слепого крысенка по имени Мо. Теперь Мо — официальный сотрудник парка Старр. Он передвигается на дырокопе по канализационным туннелям и верит, что однажды его бур пронзит небеса, но пока только добавляет работы Эшу.
ОСНОВНАЯ АТАКА: КАМНЕПАД — Мо бросает камень, который один раз отскакивает от земли и разделяется на части. Каждая из частей разбивается на осколки при столкновении. И камень, и осколки наносят урон.
СУПЕР: ДЫРОКОП — Мо прыгает в свой верный дырокоп и движется к цели, нанося урон и отбрасывая противников в конце. Находясь в дырокопе, Мо получает новую атаку.
ЗВЕЗДНАЯ СИЛА: БЛИНЧИКИ
Камни, которые бросает Мо, отскакивают на один раз больше. Дальность атаки остается прежней.
ЗВЕЗДНАЯ СИЛА: ГОНЩИК НЕЛЕГАЛЬНЫЙ
Дырокоп движется еще быстрее, когда находится под землей.
ГАДЖЕТ: ЧЕРНЫЙ КОПАТЕЛЬ
Мо выкапывает ценные предметы, которые увеличивают скорость зарядки Супера на 50 % в течение 5 секунд.
ГАДЖЕТ: КРЫСИНЫЕ БЕГА
Мо делает небольшой рывок на дырокопе, разрушая стены по пути.
СУПЕРФОРМА: ДЫРОКОП
ОСНОВНАЯ АТАКА: ГИГАДРЕЛЬ
Мо начинает бурить перед собой, набирая скорость и нанося урон врагам на пути.
СУПЕР: ПЕШЕХОД
Мо выбирается из дырокопа и продолжает сражаться как обычно.
КЭНДЗИ | легендарный | убийца
Кэндзи держит суши-ресторан в парке Старр. Он подозрительно мало рассказывает о своем прошлом, но так хорошо готовит суши, что посетителям все равно!
ОСОБЕННОСТЬ: этот боец восстанавливает здоровье, когда наносит урон врагу.
ОСНОВНАЯ АТАКА: МАСТЕР МЕЧА
Атакуя, Кэндзи чередует выпады и рассекающие удары. Выпад наносит урон всем противникам по линии атаки, а рассекающий удар — по большой области перед Кэндзи.
СУПЕР: САШИМИ ИЗ ТУНЦА
Кэндзи временно становится неуязвимым и делает два точных удара мечом, нанося огромный урон по области.
ЗВЕЗДНАЯ СИЛА: КЭНДЗЮЦУ
Область поражения «Сашими из тунца» увеличивается на 30 %.
ЗВЕЗДНАЯ СИЛА: СУШИ-МАСТЕР
Если Кэндзи не получает урона в течение 5 секунд, то у него активируется щит, который снижает урон от следующей полученной атаки на 90 %.
ГАДЖЕТ: ИАЙДЗЮЦУ
При использовании основной атаки в течение следующих 3 секунд Кэндзи будет совершать только выпады.
ГАДЖЕТ: ЛЕЧЕБНЫЕ ХОСОМАКИ
Кэндзи мгновенно восстанавливает 75 % урона, полученного в течение последних 3 секунд.
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Новые гиперзаряды
ПОКО — ЛЕЧЕБНАЯ БАЛЛАДА
Избыточное лечение от Супера Поко превращается в щит, прочность которого постепенно снижается. Щит действует 5 секунд.
МОРТИС — КРОВАВЫЙ БУМЕРАНГ
Летучие мыши, призванные Супером Мортиса, возвращаются к нему, еще раз нанося урон и восстанавливая здоровье Мортиса.
СКУИК — УПРУГИЙ КОМ
Разрывной ком от Супера Скуика отскакивает и разделяется еще раз.
ТАРА — СВЕРХМАССИВНАЯ ЧЕРНАЯ ДЫРА
Гравитационный колодец становится на 20 % больше.
НАНИ — БОЛЬШОЙ ПИП
Пип растет во время движения!
ВОЛЬТ — 5-Й УРОВЕНЬ
Вольту становится доступно улучшение до 5-го уровня, его атаки ВСЕГДА разделяются, а их дальность увеличивается.
НОВЫЕ СКИНЫ
Скелет Вольт | эпический;
Злодейский скелет Вольт | 1-й цветовой вариант;
Антигерой-скелет Вольт | 2-й цветовой вариант;
Призрачный всадник Драко | легендарный;
Злодейка Мэнди | эпический;
Взломщик Кит | эпический;
Кошмарная Нани | эпический;
Проклятый замок Перл | сверхредкий;
Костяной Поко | мифический.
Мини-тема «Зомби»
Мертвяк Майк | сверхредкий;
Гниющий Гас | сверхредкий;
Дохлая Пэм | эпический.
Мини-тема «Праздник урожая»
Лунный страж Ворон | мифический;
Лунный страж Честер | эпический;
Лунный страж Хэнк | сверхредкий.
Прочие
Фанат Фэнг | эпический;
Драконья Белль | эпический | скин MAKE, автор NanaBS;
Стильный Брок;
Сырный Мо | редкий;
Фруктовый ниндзя Кэндзи | редкий;
Красный Рико | редкий;
Вампримо | редкий;
Ку-Кулетт | редкий.
Серебряные и золотые скины
Золотой стильный Брок;
Серебряный стильный Брок;
Золотой Берри;
Серебряный Берри;
Золотой Клэнси;
Серебряный Клэнси.
ИЗМЕНЕНИЯ БАЛАНСА
УСИЛЕНИЕ
Брок
урон от каждой ракеты гиперзаряда увеличен с 750 до 1000 очков.
Гром
урон от основной атаки увеличен с 1060 до 1140 очков;
скорость зарядки Супера увеличена с 65 до 75 единиц (количество ударов уменьшилось с 6 до 5).
Тик
скорость зарядки гиперзаряда увеличена с 25 % до 40 %.
Спраут
урон от основной атаки увеличен с 980 до 1040 очков.
Сту
запас здоровья увеличен с 2900 до 3200 очков.
Виллоу
прочность щита во время контроля увеличена с 25 % до 50 %.
Беа
суперзаряженная атака: множитель урона увеличен с 250 % до 275 %.
Спайк
запас здоровья увеличен с 2400 до 2600 очков.
Гас
урон от основной атаки увеличен с 1000 до 1120 очков.
Мэнди
звездная сила: прочность щита от «Леденца» увеличена с 30 % до 40 %.
Эш
затраты здоровья на гаджет «Гнилой банан» снижены с 25 % до 10 %.
Пенни
запас прочности пушки увеличен с 2800 до 3400 очков.
Тара
звездные силы — базовое здоровье клонов Тары увеличено с 3000 до 3400 и с 2400 до 3000 очков.
Лола
урон от основной атаки увеличен с 260 до 280 очков.
ОСЛАБЛЕНИЕ
Клэнси
скорость зарядки Супера уменьшена со 100 до 65 единиц;
скорость зарядки Супера от основной атаки снижена (количество ударов увеличилось с 5 до 6);
3-й этап: урон от Супера снижен с 900 до 760 очков.
Фрэнк
здоровье снижено с 7000 до 6700 очков;
звездная сила «Губка» — прибавка к здоровью уменьшена с 1400 до 1340 очков;
множитель урона гаджета «Непреодолимое притяжение» уменьшен со 100 % до 50 %.
Мэг
урон от основной атаки в меха-режиме уменьшен со 170 до 150 очков.
Бастер
здоровье уменьшено с 5200 до 5000 очков.
Берри
особенность: зарядка Супера при лечении уменьшена с 75 до 50 единиц.
Амбер
урон от гаджета «Пляшущее пламя» уменьшен с 2100 до 1890 очков.
Кит
эффективность лечения гаджета «Красивое» уменьшена с 40 % до 30 %.
Мо
Мы ослабим Мо еще до его появления:
форма крысы — урон от основной атаки увеличен с 500 до 600 очков;
Супер (урон и отбрасывание) — ослаблен с 1000 до 800 очков;
дырокоп — урон от основной атаки уменьшен с 340 до 280 очков.
ИЗМЕНЕНИЯ И НОВОВВЕДЕНИЯ
Дэррил
Дэррил теперь может запасать 2 заряда Супера.
Гэйл
урон от Супера увеличен с 610 до 820 очков.
Новые
ИЗОБИЛИЕ ГАДЖЕТОВ: использовать гаджеты можно сколько угодно раз, но перезарядка длится 15 секунд;
ИМПУЛЬС: попадание по противнику на короткое время увеличивает вашу скорость передвижения.
Теперь для получения очков мастерства необходимо достичь минимального результата в матче.
Это изменение не должно повлиять на большинство игроков, которые играют нормально, но помешает тем, кто фармит очки мастерства и портит игру другим, эксплуатируя систему.
игроков, которые внесли вклад в событие с мегакопилкой, нельзя выгнать из клуба (и оставить без наград) до конца события;
при нажатии на кнопку сортировки на экране выбора бойца теперь появляется выпадающее меню, которое позволяет выбрать предпочитаемый способ сортировки вместо того, чтобы вручную прокручивать их все;
исправлена ошибка, из-за которой основная атака Фрэнка не работала после использования Супера;
исправлена ошибка, из-за которой Супер Честера «Соленая лакрица» заряжался быстрее, чем следует;
исправлена ошибка, из-за которой направление Супера Биби не соответствовало направлению прицеливания;
исправлена ошибка, из-за которой Супер Гэйла иногда наносил двойной урон;
исправлена ошибка, из-за которой гаджет Лили «Пересадка» менял ее Супер до конца матча;
исправлена ошибка, из-за которой звездная сила Мелоди «Быстрый ритм» работала некорректно во время использования скина «Гарпия Мелоди»;
исправлена ошибка, из-за которой атаки Мелоди активировали ее Супер;
исправлена ошибка, из-за которой гаджет R-T «Взлом!» не наносил урон противникам в воздухе;
изменение настройки «Блокировать предложения дружить» в меню Supercell ID не приводит к изменению соответствующей настройки в игре;
исправлена визуальная ошибка, из-за которой названия некоторых скинов отображались некорректно.