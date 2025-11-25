Информация об обновлении: октябрь 2025 г.
Технический перерыв — 25 ноября
В ходе этого технического перерыва мы пересмотрим баланс события «Очень странные дела», НО СНАЧАЛА давайте поговорим о том, что происходит с наборами карт и скинами «Очень странных дел»! ⚠️
Ошибка «Очень странного набора»:
• игроки нашли способ посмотреть, что внутри «Очень странного набора», не открывая его;
• к сожалению, эту проблему можно решить, только выпустив обновление, поэтому мы оставим всё как есть до конца события.
Мы также хотим развеять сомнения насчёт того, как определяется содержимое «Очень странных наборов»:
• содержимое «Очень странных наборов» определяется, когда вы входите в игру, а не когда открываете набор. Если вы не войдёте в игру, то и содержимое набора определено не будет;
• после входа в игру и определения содержимого вероятность получения наград будет соответствовать вероятности, указанной на странице нашего портала поддержки;
• предложения обновляются каждый час. Если вы в это время находитесь в сети, то система заново определит содержимое «Очень странных наборов»;
• изначально предполагалось, что содержимое наборов нельзя будет узнать заранее, и в этом случае время обновления содержимого не имело значения, так как конечный результат был бы тем же, что и при открытии набора;
• этому же принципу следуют любые загадочные ящики в магазине. Их содержимое предопределено заранее, и вы платите за то, чтобы «открыть» их. То же самое касается игр с коллекционированием карт и т. д.;
• из-за этой ошибки могло сложиться впечатление, что вам нужно войти в систему в какое-то определённое время, но в действительности наполнение определяется только при запуске игры. Оно не обновляется каждый час, если вы в это время не находитесь в игре.
• «Очень странные наборы» устроены таким образом по разным причинам — для оптимизации нагрузки на сервер и производительности игры, а также для предотвращения других типов эксплуатации, например выхода из приложения при открывании набора, чтобы обновить его содержимое. Конечно, есть и другие способы избежать этих проблем, но даже этого было бы достаточно, если бы в событии не появилась эта ошибка;
• система работает как задумано, и у всех игроков равные шансы независимо от времени входа в игру.
⚖️ Изменения баланса события «Очень странные дела» ⚖️
🔺 Огненные шары:
• урон: 500 → 1000.
🔺 Временный щит при нанесении урона:
• соотношение 35/30 % → 40/35 %;
• активное время 2 с. → 5 с.;
• предел: 2000 → 4000.
🔺 Щит:
• 10 % → 15 %;
• 5 % → 10 %.
🔺 Лечение:
• 80/50/30 % → 100/60/40 %;
• 50/30/20 % → 90/50/30 %.
🔺 Урон от атаки восстанавливает здоровье:
• 30 % → 35 %.
🔺 Перезарядка гаджета (для некоторых колод):
• 50/30/10 % → 60/30/10 %.
🔺Восстановление здоровья начинается раньше:
• 50 % → 80 %.
🔺 Отскок пуль (Рико):
• значение отскока 50/100/200 % → 80/150/250 %;
• максимум отскоков 5 → 6.
🔺 Пайпер:
• гаджеты перезаряжаются на 50 % быстрее → урон +35 %;
• сверхредкая карта, ускоряющая перезарядку гаджета, заменена сверхредкой картой, ускоряющей снаряды;
• эпическая карта, ускоряющая перезарядку гаджета, заменена эпической картой, ускоряющей снаряды.
🔺 Кольт:
• дальность атаки +2 → урон +35%.
🔺 Мэнди:
• карты, ускоряющие перезарядку гаджета, заменены картами, ускоряющими передвижение.
🔺 Чак, Базз, Фэнг:
• щит, получаемый при нанесении урона, теперь не ослабевает с течением времени, а разрушается при получении урона;
• Чак — временный щит при нанесении урона: 35 % -> 30 %;
• Фэнг и Базз — временный щит при нанесении урона : 30 % -> 25 %.
🔻 Самонаведение снарядов:
• ослаблено на 20 %.
Технический перерыв — 12 ноября
ИЗМЕНЕНИЯ БАЛАНСА ⚖️
Олли
• Урон уменьшен: 2000 → 1800.
• Время перезарядки гаджета «Центр внимания» увеличено: 15 с. → 18 с.
Мина
• Запас здоровья уменьшен: 8200 → 7400.
• Урон от второй атаки уменьшен: 2800 → 2000.
Корделиус
• Бонус к скорости передвижения во время действия Супера уменьшен: 20 % → 10 %.
• Скорость перезарядки уменьшена: 30 % → 20 %.
Байрон
• Количество гиперзаряженных дротиков уменьшено:12 → 6.
• Скорость снарядов немного уменьшена.
Кадзэ
• Время действия невидимости при использовании гаджета уменьшено: 2 с. → 1,5 с. (базовый показатель).
• Начальный урон Супера «Кулак звезды Старр» уменьшен с 3000 до 2720 очков, скорость рывка уменьшена до 20 %.
Мипл
• Время действия гиперзаряженного Супера уменьшено: 12 с. → 10 с.
Мо
• Гиперзаряженный Супер теперь начинает расходовать боеприпасы сразу при активации.
Изменения баланса для арены ⚖️
УСИЛЕНИЯ 🔺
Eва
• Запас здоровья увеличен: 450 → 600.
• Скорость перезарядки увеличена: 1,5 % → 2 %.
Луми
• Запас здоровья увеличен: 300 → 400.
Джэ Ён
• Запас здоровья увеличен: 450 → 550.
Виллоу
• Урон увеличен: 2 % → 3 %.
ОСЛАБЛЕНИЯ 🔻
Мипл
• Запас здоровья уменьшен: 650 → 600.
• Урон уменьшен: 6 % → 5 %.
Нани
• Запас здоровья уменьшен: 600 → 500.
Транк
• Урон уменьшен: 4 % → 3 %.
Изменения баланса для «Столкновения в Изнанке» ⚖️
ОСЛАБЛЕНИЯ 🔻
Хэнк
• Размер пузыря уменьшен: 35/25/15 % → 25/15/10 %.
• Скорость передвижения уменьшена: 15/20/25 % → 10/15/20 %.
• Скорость зарядки Супера уменьшена: 30/60/100 % → 25/50/75 %.
Шелли
• Прочность щита уменьшена: 15/25 % → 5/10 %.
• Скорость зарядки Супера уменьшена: 30/60 % → 25/50 %.
• Эффективность легендарной карты, дающей прибавку к здоровью, уменьшена: 2000 → 1500.
• Дальность снарядов: убрано уменьшение разброса.
Лили
• Эффективность легендарной карты, сокращающей перезарядку гаджета, уменьшена: 50 % → 40 %.
Белль, Зигги, Гэйл
• Эффективность карты, замедляющей врагов, понижена на 20 %.
УСИЛЕНИЯ 🔺
Общее усиление карт, действующих на компаньонов
• Запас здоровья компаньона увеличен: 20/40/60 % → 40/60/80 %.
• Скорость передвижения компаньона увеличена: 20/35 % → 30/50 %.
• Скорость пассивной зарядки Супера увеличена на 20 %.
Исправления колод
• Мэг: карта, заряжающая гиперзаряд, заменена картой скорости.
• Мо: карта, заряжающая гиперзаряд, заменена картой щита.
• Кадзэ: карта, заряжающая гиперзаряд, заменена картой, позволяющей видеть сквозь кусты.
• Мистер П.: карта, увеличивающая размер снарядов, также увеличивает область поражения снаряда.
Карты, влияющие на дальность атаки, заменены картами, заряжающими Супер.
• Колетт: повторяющаяся эпическая карта, увеличивающая дальность, заменена картой, дающей 25-процентный бонус к урону по врагам, у которых больше 50 % здоровья.
• Кольт: исправлен показатель легендарной карты, увеличивающей дальность снарядов: +1 → +2.
ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК
🐛 Исправлена ошибка, из-за которой у игроков на разных этапах «Охоты в Хоукинсе» при игре в команде победы засчитывались как поражения.
🐛 Исправлена ошибка, из-за которой мяч в «Броулболе» ударялся о невидимую стену, если кто-то из игроков уничтожал стену в то же время.
🐛 Исправлена ошибка, из-за которой у игроков, заглушивших приглашения, загрузочный экран зависал на 87 %.
🐛 Исправлена ошибка, из-за которой при присоединении к дружескому бою с бойцом, не достигшим максимального уровня, снаряжение такого бойца переставало работать.
🐛 Исправлена проблема, приводившая к ошибке сервера № 44 и связанная с тем, что Пэм побеждали сразу после того, как она устанавливала гиперзаряженную турель.
🐛 Исправлена ошибка, из-за которой на арене застревали боты.
🐛 Исправлена ошибка, из-за которой Мо не мог использовать боеприпасы во время атаки гиперзаряженным Супером.
🐛 Исправлена ошибка, из-за которой в «Броулболе» не отображались красные индикаторы, указывающие на противника с мячом, когда тот находится вне поля зрения игрока.
🐛 Исправлена ошибка, из-за которой при переходе во вторую форму некоторые бойцы получали старые гиперзарядные показатели.
**Доступно необязательное обновление для устройств Android и iOS со следующими исправлениями:**🪲 значок мегаквеста на бойце теперь корректно пропадает после выполнения мегаквеста для этого бойца;
🪲 теперь игра не вылетает при создании карты для режима «Награда за поимку»;
🪲 в тренировочной пещере больше нет кнопки Subway Surfers;
🪲 игра больше не вылетает при получении предметов в магазине;
🪲 счётчик неполученных наград теперь корректно отображается на кнопке Brawl Pass, если у игрока есть неполученные бонусные награды.
Кроме того, в легендарных призах Старр больше не будет сверхредких скинов — только эпические!
Всё становится таким... странным.
Совместный проект с «Очень странными делами», боец-балерина Джиджи, изменения в гиперзарядах, новые меха-скины и многое другое!
Сезонные скины
Оди Луми | Brawl Pass | Эпический;
Оди Луми в стиле ретро | Brawl Pass | Цветовой вариант 1;
Оди Луми из триллера | Brawl Pass | Цветовой вариант 2;
Эдди Драко | Мифический;
Хоппер Булл | Эпический;
Уилл Гас | Эпический;
«Эскимо на палубе» Берри | Эпический;
Дастин Нита | Гиперзарядный;
Дастин Нита из 80-х | Цветовой вариант 1;
Дастин Нита из Будущего | Цветовой вариант 2.
Вас ждёт «Столкновение в Изнанке»!
Новый игровой режим — упрощённый рогалик! Найдите и соберите уникальную колоду с силами для прохождения всех этапов.
Выберите бойца, с которым начнёте прохождение.
На каждом этапе «Столкновения в Изнанке» 10 игроков сражаются каждый сам за себя.
Каждый этап дает вам возможность выбрать одну из трёх уникальных сил, которые останутся с вами до конца прохождения.
В каждую колоду бойцов входят карты сил разной редкости: эпические, мифические и легендарные. Чем выше редкость, тем лучше будут силы.
Четыре лучших игрока на каждом этапе переходят в следующий этап.
Заняв высокое место среди четырех лучших, вы можете получить карту более высокой редкости для следующего этапа. Второе место гарантированно получает карту мифической редкости или выше, а первое — карту легендарной редкости.
Побеждая на каждом этапе, вы получаете вафли в награду, пока не будет достигнут лимит для текущего этапа.
Начав прохождение, вы так или иначе должны его закончить (победой или поражением).
Если проиграть на этапе, прохождение заканчивается, и вы можете начать новое.
Этап в Изнанке открывается и остается доступным на 3 дня. Вы можете начинать новые прохождения на этапе, пока он не закроется, после чего все текущие прохождения на нём будут завершены.
Победив на пяти этапах, вы выберетесь из Изнанки с наградами! Собирайте трофеи и вафли за каждое прохождение.
Колоды бойцов и вафли
Зарабатывайте вафли и тратьте их в магазине события, чтобы открывать наборы карт.
Вы можете зарабатывать вафли в событиях «Столкновение в Изнанке» и «Охота в Хоукинсе» (бои с боссами), в мегаквестах, за ежедневные победы и получать бесплатно.
Бесплатные вафли можно получать каждый день во время события!
Каждый день в магазине событий появляются новые наборы карт.
В каждом наборе карт есть целая колода карт силы для определённого бойца, а в некоторых также могут быть предметы для продвижения и элементы оформления.
В «Очень странном наборе» есть одна колода бойца, а других наград нет.
В «Самом странном наборе» будет одна колода бойца, а также может быть валюта и элементы оформления.
Когда вы разблокируете колоду определённого бойца, то сможете играть за этого бойца в игровых режимах Изнанки.
Охота в Хоукинсе (бой с боссом)
Три игрока сражаются против боссов-NPC на пяти этапах, каждый из которых сложнее предыдущего.
Побеждая на каждом этапе, вы получаете вафли в награду, пока не будет достигнут лимит.
Боссы — это Векна и демогоргон... и призрачный рыцарь Фрэнк!
Центр событий
Игроки могут просматривать все существующие колоды и те, которые они уже открыли. Также указывается боец, который сейчас используется для прохождения.
Для каждого бойца указано количество успешно завершённых с ним прохождений.
Собрав как минимум 60 наборов карт, вы получите в награду скин «Дастин Нита».
Полная коллекция скинов события.
Собрав всю коллекцию скинов, вы получите уникальный спрей события.
Новый боец!
Джиджи: мифический убийца
Джиджи — это жуткая проклятая марионетка, рядом с которой всегда находится перчатка связанного с ней фокусника. Танцующую между книжными полками Джиджи можно встретить в «Лавке странностей».
Особенность (НОВАЯ): этот боец заряжает Супер, когда находится рядом со снарядами и атаками ближнего боя противников.
Атака: РАЗРУШИТЕЛЬНЫЙ ПИРУЭТ.
Джиджи крутится волчком, нанося урон всем врагам вокруг и получая прибавку к скорости движения во время вращения.
Супер: ТЁМНАЯ МАРИОНЕТКА.
Джиджи подготавливается, а затем перемещается в указанную область. Она может применить Супер ещё раз, чтобы вернуться в исходную точку и нанести урон по области при исчезновении.
Гаджет: ДЛИННЫЕ НИТИ.
Область зарядки Супера увеличивается.
Гаджет: ФОКУС С ИСЧЕЗНОВЕНИЕМ.
Джиджи создаёт на земле временную область, внутри которой она и её союзники становятся невидимыми.
Звёздная сила: ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ ПЛИЕ.
Увеличивает скорость зарядки Супера, если Джиджи в течение некоторого времени не получала урон.
Звёздная сила: РУКА ПОМОЩИ.
Супер теперь лечит при телепортации.
Титул: Марионетка.
Гиперзаряды
Глобальное изменение показателей гиперзарядов для всех бойцов:
атака: +5 %;
щит +5 %;
скорость передвижения +20 %.
Объяснение: гиперзаряды были уж слишком мощными — до такой степени, что это могло обескураживать. Уменьшение общей силы бонусов даёт возможность эффективнее противостоять им на протяжении матча.
Мировой финал уже не за горами, и наши данные показывают, что сейчас в игре сложилась вполне здоровая мета. Конечно, есть некоторые исключения, которые мы и попытались устранить одновременно с большой переработкой гиперзарядов. Наша цель состоит в том, чтобы показатель побед для большей части бойцов находился в районе 45–55 %, а звёздные силы и гаджеты были более актуальными. Геймплей не должен сводиться к формуле «гиперзаряд = победа».
Пэм: МАМИНА ЛЮБОВЬ.
Турель Пэм лечит при установке. Если у бойцов максимальный уровень здоровья, она накладывает на них ослабевающий со временем щит.
Алли: БОЛОТНЫЙ ПЕРЕКУС.
Алли исцеляется на 20 % от урона, нанесённого во время действия гиперзаряда, а урон её основной атаки рассчитывается на основе максимального запаса здоровья, а не текущего.
Мина: ТРИРАГАН.
Супер выпускает три урагана в конической области. Ураганы могут отскакивать. Примечание: гаджет, обновляющий Супер, не работает с гиперзаряженным Супером.
Зигги: ВЕЛИКИЙ ВИХРЬ.
Гиперзаряженный Супер возвращается в ту точку, где находится Зигги, после достижения максимальной дальности или времени действия (без самонаведения).
Ещё скины
Сезон: Меха-рождество
Мэнди-меха | Brawl Pass | Эпический.
Меха-оса Мэнди | Brawl Pass | Цветовой вариант 1.
Меха-тень Мэнди | Brawl Pass | Цветовой вариант 2.
Пайпер-меха.
Меха-лотос Пайпер | Гиперзарядный.
Меха-лепесток Пайпер | Гиперзарядный | Цветовой вариант 1.
Меха-роза Пайпер | Гиперзарядный | Цветовой вариант 2.
Джесси-меха | Легендарный.
Бабл-гам Джесси-меха | Цветовой вариант 1.
Сияющая Джесси-меха | Цветовой вариант 2.
Прочие
Качок Мистер П. | Сверхредкий.
Силачка Мелоди | Эпический.
Атлетка Чарли | Эпический.
Королева лучниц Пенни | Награды Supercell ID | Эпический.
Скин Pro Pass
Тигр Леон | Этап 1.
Теневой тигр Леон | Этап 2 (гиперзарядный).
Белый тигр Леон | Гиперзарядный | Цветовой вариант 1.
Крадущийся тигр Леон | Гиперзарядный | Цветовой вариант 2.
Скины за 199 кристаллов
Пугало Джиджи | Мифический.
Осеннее пугало Джиджи | Мифический | Цветовой вариант 1.
Зимнее пугало Джиджи | Мифический | Цветовой вариант 2.
Изменения карт, игровых режимов и очерёдности появления
ДРУГИЕ НОВЫЕ ИГРОВЫЕ РЕЖИМЫ
Зачистка в трио
Режим зачистки с 4 командами, которые соревнуются друг с другом за наибольшее количество побед.
4 команды по 3 игрока (синяя, красная, оранжевая, жёлтая).
Выигрывает команда, первой набравшая 10 побед.
Игроки из ведущей команды отмечаются короной.
Захват кристаллов (трио)
Вариация «Захвата кристаллов», в которой соревнуются друг с другом 4 команды.
4 команды по 3 игрока (синяя, красная, оранжевая, жёлтая).
В начале игры по всей карте разбросаны кристаллы.
На каждой карте есть разное количество шахт с кристаллами.
Когда идет обратный отсчёт до победы, боец из лидирующей команды, у которого больше всего кристаллов, отмечается указателем, который виден всем вражеским игрокам, даже когда этот боец не на экране.
Оформление
УБРАНО:
Пляжный волейбол,
Царство Катаны,
Зачарованный лес,
Subway Surfers.
ДОБАВЛЕНО:
Лавка странностей (Джиджи),
Странный цирк (Хеллоуин),
Болото любви (Хеллоуин).
СМЕНА:
Тропический остров → Ледяной остров (режим арены и 5 на 5).
Карты
Зачистка 4x3.
Залив зверств.
Аванпост могущества.
Колкие теснины.
Замёрзшее болото.
Захват кристаллов 4х3.
Полярная расплата.
Жадная шахта.
Бремя сокровищ.
Холодные монеты.
Столкновение в Изнанке.
Крокет.
Лотос.
Закрытое сообщество.
Мегабосс.
Фрэнк.
Векна.
Ячейка сообщества
Столкновение.
Крокет.
Лотос.
Закрытое сообщество.
Строительные леса.
Захват кристаллов.
Ограбление поезда.
Горячая зона.
Разделение зон.
Билет на смерть.
Нокаут.
Рыцарство.
Ранговый бой
Сезон 1
Избранный игровой режим — «Броулбол»:
Спираль наружу,
Травяной узел.
Смена бесплатных бойцов:
Нани,
Базз,
Драко.
Сезон 2
Избранный игровой режим: «Горячая зона».
Смена бесплатных бойцов:
Берри,
Луми,
Леон.
Общие улучшения и изменения
Победы дня
Каждый день вы будете зарабатывать разные награды!
Новая система дает награду за первые шесть побед каждый день.
Ежедневные награды за победу каждый день будут случайными. Возможные награды перечислены ниже:
призы Старр (самая частая награда);
гиперзарядные призы Старр;
ангельские призы Старр;
демонические призы Старр;
роллы;
мегаящики;
подарки (доступны по сезонам);
ящики-меха (очень ограниченный выпуск).
Каждый день у вас есть шанс попасть на счастливый день. В этом случае вы получаете лучшие награды за победы дня — например, больше мегаящиков или гиперзарядный приз Старр!
Командная игра
Изменения в командной игре
Кнопка для сбора команды переместилась ближе к бойцу — в таком расположении больше логики.
В списке командной игры будут показываться игроки, с которыми вы недавно побеждали и которых можно пригласить.
Дополнительные настройки для управления приглашениями и заглушения уведомлений о них.
Функция «Поиск команды» переименована в «Быстро вступить» в команду.
Кнопка «Играть снова» после боя теперь появляется раньше, чтобы вы могли быстрее найти новую команду!
Мегаквесты
Новые цепочки квестов с меганаградами!
У мегаквестов есть 2 награды: одна награда может меняться, а вторая — это всегда много опыта Brawl Pass.
Два типа квестов: мегаквесты и омегаквесты.
Награды за омегаквесты в два раза лучше!
В каждом сезоне Brawl Pass есть цепочка, содержащая 7 мегаквестов. Последний мегаквест доступен только обладателям Brawl Pass. Невыполненные мегаквесты станут недоступны в конце сезона Brawl Pass.
Требования мегаквестов могут быть разными — они могут быть специфическими для игрового режима, специфическими для бойца или общими (например, получить трофеи, нанести урон, победить бойцов).
Если вам не нравятся требования текущего мегаквеста, вы можете обновить его, чтобы требования поменялись.
При обновлении текущего мегаквеста вы теряете прогресс в нем.
ИЗМЕНЕНИЯ ОПЫТА
Мы убираем из игры боевой опыт. Вместо этого мы будем давать больше опыта через новые мегаквесты.
Мы улучшаем удвоители опыта. Раньше они удваивали только боевой опыт, а теперь будут удваивать опыт за квесты, которого даётся гораздо больше!
Ящик-меха
Начиная с декабря в игре появится ящик-меха! В этом ценном ящике могут быть меха-скины, а также другие предметы для продвижения, такие как звёздные силы, гиперзарядные призы Старр, гаджеты и многое другое!
Точные сведения о содержимом вы найдете на портале поддержки Supercell.
Изменения в подборе противников
В октябре 2024 года мы перешли от подбора на основании трофеев учётной записи к подбору на основании трофеев бойцов. Это заметно повысило скорость подбора противников. Но мы заметили снижение качества для определённых уровней трофеев. В ходе предыдущего обновления мы экспериментировали с различными очередями и увидели положительный эффект от изменений, поэтому теперь они работают для всех регулярных режимов игры.
Теперь подбор противников учитывает оба следующих показателя:
Ваш уровень мастерства для бойца, основанный на числе трофеев выбранного бойца.
Ваш общий уровень мастерства, основанный на среднем числе трофеев ваших лучших бойцов.
Как это работает:
Чем больше трофеев у вашего бойца, тем больше для подбора противников учитывается этот боец.
Чем меньше трофеев у вашего бойца, тем больше для подбора противников учитывается ваш общий уровень мастерства.
Почему мы это делаем:
Более последовательная сложность матчей.
Улучшенная защита для начинающих игроков (они больше не смогут в первый же день столкнуться с профи, которые обыграют их в одну калитку).
Так опытные игроки смогут пробовать новых бойцов, не слишком доминируя в первых матчах, а новички не будут слишком рано сталкиваться с противниками с куда более высоким уровнем мастерства.
Это поощряет разнообразие бойцов, не влияя на справедливость игры.
Изменения баланса
УСИЛЕНИЯ
Зигги:
Урон от атаки: 1760 → 1900.
Зигги оказался не таким сильным, как ему казалось. Но теперь мы посмотрим, что получится из этого усиления. Возможно, придется ещё подправить его основную атаку, чтобы ей было легче попадать.
Перл:
Особенность: увеличение урона со временем будет происходить быстрее → 8%.
Несмотря на то, что Перл иногда используют в определённых игровых режимах на высоких уровнях, у неё есть явные недостатки, которые особенно заметны на более низких уровнях. Этим изменением мы пытаемся дать ей большую гибкость за счёт ускорения восстановления жара, большего урона, более частых Суперов, большего влияния на карте и, как мы надеемся, большей актуальности обеих её звёздных сил.
Мэйси:
Запас здоровья: 7200 → 7400.
По иронии судьбы в нынешней мете именно снайперы находятся под огнём, но Мэйси — не просто обычный снайпер. Из-за задержки её выстрелам сложнее попасть в цель, поэтому мы хотим сделать её выносливее, чтобы она могла выжить и приблизиться к противникам. Хватит ли для этого 3 % дополнительного здоровья? Возможно! Но наибольший эффект даст отказ от использования автоприцеливания.
Вольт:
Перезарядка гаджета «Скачок напряжения»: 15 с. → 13 с.
Вольта часто используют в матчах на низких уровнях, но мы хотим чаще видеть его в играх на более высоком уровне. Его сила заключается в способности повышать уровень и поддерживать его (то есть не умирать), что бывает непросто... так что более быстрая перезарядка для получения дополнительного боеприпаса должна помочь!
Пэм:
Запас здоровья турели увеличен: 5600 → 6080.
Для Пэм это будет БОЛЬШОЕ обновление. Она не только наконец-то получит гиперзаряд, но и её исцеляющая турель здорово усилится. Мы надеемся, что эти изменения позволят ей ещё лучше исполнять роль поддержки, а особенно актуальной она станет на картах «Захвата кристаллов», где важен контроль над центром карты.
Макс:
Скорость зарядки гиперзаряда: 35 → 45 (30 выстрелов вместо 40).
Перезарядка гаджета «Кроссовки с сюрпризом»: 10 с. → 8 с.
После выхода Джэ Ёна мы заметили, что в соревновательных режимах Макс стали использовать меньше. Её гаджет «Кроссовки с сюрпризом» должен стать более привлекательным, ведь у него теперь одна из самых коротких перезарядок в игре! ПОРА БЕЖАТЬ!
Поко:
Запас здоровья: 7400 → 7600.
Лечение от звёздной силы «Да-капо!»: 962 → 988.
Тут всё очень просто: Поко должен поддерживать своих товарищей по команде, но для этого ему самому сперва нужно научиться держаться ХОТЬ НЕМНОГО дольше.
Пенни:
Скорость атаки пушки: +6 %.
Пенни в последнее время не так часто менялась, и мы решили добавить немного скорости её «Старому пройдохе», чтобы немного усилить давление и поддержать её роль как персонажа контроля!
Мелоди:
Здоровье: +3 %.
Это позволит ей выделиться среди других убийц и сделает её не такой хрупкой.
Колетт:
Здоровье: +3 %.
Мы надеемся, что это усиление даст ей достаточно времени, чтобы успеть нанести ещё один удар и выжить в бою один на один с танком.
Сэм:
Урон от основной атаки без перчаток: +25 %.
Скорость зарядки Супера увеличена: +2 5% (10 → 8 выстрелов).
Мы с симпатией относимся к тем, у кого Сэм — любимый боец (ко всем троим из вас), и после выхода его гиперзаряда хотим ускорить для него получение Супера. Также мы хотели сделать его форму без перчаток немного более мощной, чтобы после броска вы не пытались немедленно их вернуть.
Эдгар:
Звёздная сила «Кулачный бой» — увеличено лечение за урон: 25 % → 30 %.
Звёздная сила «Жёсткая посадка» — бонус к урону увеличен на 10 % (1350 → 1490).
У тех, кто в основном играет за Эдгара, сегодня настоящий праздник! Мы улучшаем обе его звёздные силы. Мы знаем, что многие любят этого бойца, но при неправильной игре он может вынести свою собственную команду. Надеемся, что с этими изменениями фанаты Эдгара станут скорее хорошими союзниками, чем плохими.
Роза:
Звёздная сила «Отдых на природе» — лечение в кустах: 300 ед. → 400 ед. в секунду.
В рамках синергии со своим гаджетом Роза теперь будет ещё больше общаться с природой и получит дополнительное преимущество от собственных кустов и карт с большим количеством зелени!
Эш:
Здоровье: +4 %.
Восстановление здоровья от гаджета «Успокоительное»: 3240 → 3360.
С этим усилением Эш станет одним из лучших бойцов по количеству здоровья. Он очень сильно зависел от своего гиперзаряда, а теперь, когда у него стало побольше здоровья, вы сможете выбирать между его гаджетами в соответствии со своим стилем игры.
Нани:
Урон +8 %.
Звёздная сила «Автофокус» — урон +8 %.
Попасть по цели с Нани может быть непросто, так что те, кто играет ей как главным персонажем, сразу же почувствуют изменения. Но мы также надеемся, что это изменение побудит больше людей попробовать ей сыграть.
Транк:
Урон +7 %.
На недавнем дополнительном отборе мы видели примеры отличной игры Транком, но считаем, что для «обычных» игроков ему нужен урон повыше, чтобы оказать реальное влияние на игру.
Сту:
Скорость зарядки гиперзаряда: +16 % (38 выстрелов → 32 выстрела).
С учетом изменений в гиперзарядах для Сту по-прежнему важно иметь дополнительную мобильность, и более частые гиперзаряды в этом помогут.
Гэйл:
Скорость зарядки Супера увеличена на 20 % (18 ударов → 15 ударов).
Гэйла всегда было сложно сбалансировать из-за того, что не все снаряды из его широких выстрелов попадают в цель. С этим изменением ему будет легче получить Супер и снести врагов!
ОСЛАБЛЕНИЯ
Мина:
Перезарядка гаджетов: 18 с. → 20 с.
Урон от третьей атаки: 4400 → 4000.
Скорость зарядки Супера: 5 → 7.
МИНА БЫЛА СЛИШКОМ СИЛЬНОЙ.
Луми:
Снижение скорости выстрела снаряда — около 9 % (возвращение
остаётся быстрым, чтобы она была сильна на ближней дистанции).Луми была хороша в целом, но под управлением умелого игрока могла творить чудеса. Это ослабление не должно сильно повлиять на обычных игроков, но на высоких уровнях она должна стать более нишевым выбором.
Корделиус:
Урон звёздной силы «Комбогрибы»: 30 % → 20 %.
Урон от второго гриба: 2080 → 1920.
Недавно мы усилили его атаку, и в сочетании со звёздной силой она стала слишком мощной. Ослабление звёздной силы позволит игрокам противостоять атаке Корделиуса, если они её ожидают или просто достаточно быстро отвечают способностью сдерживания толпы.
Бонни:
Скорость зарядки Супера: 4 → 6 выстрелов (с эпическим снаряжением: 3 → 5).
Скорость зарядки гиперзаряда: 10 → 12 выстрелов (11 со снаряжением).
Бонни слишком быстро получала Супер, особенно со своим гаджетом. Впрочем, эти ослабления не должны убрать её из меты, так что любители Бонни могут не волноваться.
Мистер П.:
Скорость зарядки Супера (от атаки): 6 → 8 выстрелов.
Кажется, что это что-то личное? Кажется. А это личное? РАЗУМЕЕТСЯ, НЕТ. Мистер П. — это ночной кошмар снайперов в «Нокауте» и «Награде за поимку», так что теперь вам придётся кормить его немного дольше, чтобы заслужить его пингвинью благодарность.
Драко:
Урон от Супера: 2560 → 2240 (в секунду).
Скорость передвижения: 20 % → 15 %.
Долой фиолетовую кнопку мгновенной победы! Повелитель парка Старр остаётся сильным, но теперь ему проще противостоять (по крайней мере, мы на это надеемся).
Кит:
Скорость зарядки гиперзаряда: 40 → 30.
Перезарядка гаджета «Картонная коробка»: 20 с. → 23 с.
Скорость зарядки Супера: 4 → 5 атак.
Кит, который, МЕЖДУ ПРОЧИМ, должен быть бойцом поддержки, был слишком агрессивен. Особенно если учесть его постоянную невидимость от гаджета. Мы надеемся вернуть этого кота на его законное место (где он будет больше поддерживать своих товарищей по команде).
Финкс:
Скорость зарядки гиперзаряда: 35 → 30.
Звёздная сила «Замедление времени»: 30 % → 25 %.
Финксу нужно было некоторое ВРЕМЯ отдохнуть. Хе-хе, поняли? Он слишком быстро получал гиперзаряд! Кроме того, его звёздная сила слишком жестоко карала бойцов, которые сильно зависели от своих боеприпасов.
Байрон:
Скорость зарядки гиперзаряда: 40 → 30.
Кадзэ:
Скорость зарядки гиперзаряда: 45 → 30.
С Байроном и Кадзэ ситуация практически одинаковая: их часто выбирают соревновательные игроки, но их гиперзаряд заряжается слишком много раз за матч, что делает их непопулярным выбором среди обычных игроков. Уменьшение скорости зарядки гиперзаряда должно сделать их более сбалансированными в соревновательной игре и не так сильно затронет обычных игроков.
КОРРЕКТИРОВКИ
Эль Примо:
Усиление:* Скорость зарядки Супера (от атаки): 12 → 11 ударов.
Ослабление:* Небольшое уменьшение скорости зарядки Супера от атак Супером.В прошлый раз, когда мы добавили танкам соответствующую особенность, Эль Примо доминировал в мете. Теперь мы хотим снова вернуть его туда, но осторожнее подходим к усилениям и ослаблениям. Надеемся, ему удастся ДОПРЫГНУТЬ (отличный каламбур) до соревновательной игры.
Тара:
Ослабление:* Скорость зарядки Супера от основной атаки: 10 → 12 выстрелов.
Усиление:* Заряд Супера, получаемый при использовании усиленного Супера: 17 % → 25 %.Игра Тарой построена вокруг её Супера с чёрной дырой. Поскольку это крайне важный момент матча, мы хотим увеличить награду для игроков, которым удаётся правильно использовать Супер. Таким образом, последствия неудачного Супера становятся печальнее... но это кажется правильным решением, если принять во внимание, насколько силён её Супер.
Олли:
Ослабление:* Скорость зарядки гиперзаряда: 30 → 25.* Ослабевающий щит звёздной силы «Бунтарь»: 4000 → 3000.* Олли с активным гиперзарядом больше не прыгает. Вместо этого он делает рывок — так же, как во время Супера.Олли уже был достаточно силён, и, конечно же, его гиперзаряд не помогал мете. Теперь же вы сможете помешать ему спровоцировать вас точно так же, как можете избежать его Супера. Тем не менее Олли с гиперзарядом — это всё ещё очень страшно.
Кэндзи:
Убран телепорт у гиперзаряда.
Мы убрали у Кэндзи кнопку мгновенного убийства.
Джэ Ён:
Ослабление:* Урон гаджета «Боец выходного дня»: 2300 → 2100.* Немного снижена скорость применения атаки.* Гаджет «Медленная песня»: процент замедления увеличен с 20 до 30 % и с 0,75 до 1,25 с.Джэ Ён был, пожалуй, одним из лучших персонажей поддержки в предыдущей мете. ЭТО БОЛЬШЕ НЕ ТАК! Впрочем, мы не стали ослаблять его полностью, а попытались дать ему несколько вариантов игры, улучшив не пользовавшийся популярностью гаджет «Медленная песня». Пэм всё равно будет им гордиться.
Исправления ошибок и различные улучшения
Исправлено: эффекты снаряжения, увеличивающего скорость перезарядки, не применялись к «Эго» Лолы.
Исправлено: жетоны гиперзаряда в режиме «Гиперзарядный хаос» не полностью заряжали гиперзаряд Сту.
Исправлено: прицеливание Супера Мико плохо работало при переходе через препятствия и воду.
Исправлено: звёздная сила Кольта «Модные сапоги» не увеличивала скорость движения.
Исправлено: если вы использовали гаджет Мины «Так называемая капоэйра» и терпели поражение до того, как использовали Супер, то возрождались без Супера.
Исправлено: калечащий эффект не применялся к Суперам Ворона и Транка.
Исправлено: если стена разрушалась и сразу после этого снаряд попадал в то же самое место, то он вёл себя так, будто стена все ещё на месте.
Исправлено: некоторые способности бойцов не могли нанести урон бойцу, на которого наложен наговор от Супера Виллоу.
Чат клуба оптимизирован для более слабых устройств.