В ходе этого технического перерыва мы пересмотрим баланс события «Очень странные дела», НО СНАЧАЛА давайте поговорим о том, что происходит с наборами карт и скинами «Очень странных дел»! ⚠️

Ошибка «Очень странного набора»:

• игроки нашли способ посмотреть, что внутри «Очень странного набора», не открывая его;

• к сожалению, эту проблему можно решить, только выпустив обновление, поэтому мы оставим всё как есть до конца события.

Мы также хотим развеять сомнения насчёт того, как определяется содержимое «Очень странных наборов»:

• содержимое «Очень странных наборов» определяется, когда вы входите в игру, а не когда открываете набор. Если вы не войдёте в игру, то и содержимое набора определено не будет;

• после входа в игру и определения содержимого вероятность получения наград будет соответствовать вероятности, указанной на странице нашего портала поддержки;

• предложения обновляются каждый час. Если вы в это время находитесь в сети, то система заново определит содержимое «Очень странных наборов»;

• изначально предполагалось, что содержимое наборов нельзя будет узнать заранее, и в этом случае время обновления содержимого не имело значения, так как конечный результат был бы тем же, что и при открытии набора;

• этому же принципу следуют любые загадочные ящики в магазине. Их содержимое предопределено заранее, и вы платите за то, чтобы «открыть» их. То же самое касается игр с коллекционированием карт и т. д.;

• из-за этой ошибки могло сложиться впечатление, что вам нужно войти в систему в какое-то определённое время, но в действительности наполнение определяется только при запуске игры. Оно не обновляется каждый час, если вы в это время не находитесь в игре.

• «Очень странные наборы» устроены таким образом по разным причинам — для оптимизации нагрузки на сервер и производительности игры, а также для предотвращения других типов эксплуатации, например выхода из приложения при открывании набора, чтобы обновить его содержимое. Конечно, есть и другие способы избежать этих проблем, но даже этого было бы достаточно, если бы в событии не появилась эта ошибка;

• система работает как задумано, и у всех игроков равные шансы независимо от времени входа в игру.

⚖️ Изменения баланса события «Очень странные дела» ⚖️

🔺 Огненные шары:

• урон: 500 → 1000.

🔺 Временный щит при нанесении урона:

• соотношение 35/30 % → 40/35 %;

• активное время 2 с. → 5 с.;

• предел: 2000 → 4000.

🔺 Щит:

• 10 % → 15 %;

• 5 % → 10 %.

🔺 Лечение:

• 80/50/30 % → 100/60/40 %;

• 50/30/20 % → 90/50/30 %.

🔺 Урон от атаки восстанавливает здоровье:

• 30 % → 35 %.

🔺 Перезарядка гаджета (для некоторых колод):

• 50/30/10 % → 60/30/10 %.

🔺Восстановление здоровья начинается раньше:

• 50 % → 80 %.

🔺 Отскок пуль (Рико):

• значение отскока 50/100/200 % → 80/150/250 %;

• максимум отскоков 5 → 6.

🔺 Пайпер:

• гаджеты перезаряжаются на 50 % быстрее → урон +35 %;

• сверхредкая карта, ускоряющая перезарядку гаджета, заменена сверхредкой картой, ускоряющей снаряды;

• эпическая карта, ускоряющая перезарядку гаджета, заменена эпической картой, ускоряющей снаряды.

🔺 Кольт:

• дальность атаки +2 → урон +35%.

🔺 Мэнди:

• карты, ускоряющие перезарядку гаджета, заменены картами, ускоряющими передвижение.

🔺 Чак, Базз, Фэнг:

• щит, получаемый при нанесении урона, теперь не ослабевает с течением времени, а разрушается при получении урона;

• Чак — временный щит при нанесении урона: 35 % -> 30 %;

• Фэнг и Базз — временный щит при нанесении урона : 30 % -> 25 %.

🔻 Самонаведение снарядов:

• ослаблено на 20 %.