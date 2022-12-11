#byebyeboxes
Время попрощаться с ящиками #byebyeboxes
Победите 4 миллиарда бойцов всем сообществом для выигрыша Омега Ящика!💥
Цель 🎯
500 миллионов - Мега Ящик
1 миллиард - Иконка профайла Омега Ящик
1.5 миллиарда - Спреи Омега Ящик
2 миллиард - Пин Омега Ящик
3 миллиард - Омега Ящик
4 миллиард - Скин Омега-Ящик Дэррил
Прогресс сообщества будет обновляться каждый день в секции "Новости" прямо тут в игре!
Время побеждать!🥳
Счет:
1 Декабря - 507.136.633
2 Декабря - 595.484.737
3 Декабря - 746.154.268
4 Декабря - 682.821.183
5 Декабря - 586.920.541
6 Декабря - 703.936.730
7Декабря - 708.459.204
Всего: 4.530.913.296