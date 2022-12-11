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11 дек. 2022 г.
Blog – Brawl Stars

Как получить Омега Ящик!

#byebyeboxes


Время попрощаться с ящиками #byebyeboxes

Победите 4 миллиарда бойцов всем сообществом для выигрыша Омега Ящика!💥

Цель 🎯
500 миллионов - Мега Ящик
1 миллиард - Иконка профайла Омега Ящик
1.5 миллиарда - Спреи Омега Ящик
2 миллиард - Пин Омега Ящик
3 миллиард - Омега Ящик
4 миллиард - Скин Омега-Ящик Дэррил

Прогресс сообщества будет обновляться каждый день в секции "Новости" прямо тут в игре!

Время побеждать!🥳


Счет:

1 Декабря - 507.136.633

2 Декабря - 595.484.737

3 Декабря - 746.154.268

4 Декабря - 682.821.183

5 Декабря - 586.920.541

6 Декабря - 703.936.730

7Декабря - 708.459.204

Всего: 4.530.913.296