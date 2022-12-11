#byebyeboxes





Время попрощаться с ящиками #byebyeboxes

Победите 4 миллиарда бойцов всем сообществом для выигрыша Омега Ящика!💥

Цель 🎯

500 миллионов - Мега Ящик

1 миллиард - Иконка профайла Омега Ящик

1.5 миллиарда - Спреи Омега Ящик

2 миллиард - Пин Омега Ящик

3 миллиард - Омега Ящик

4 миллиард - Скин Омега-Ящик Дэррил

Прогресс сообщества будет обновляться каждый день в секции "Новости" прямо тут в игре!

Время побеждать!🥳







Счет:





1 Декабря - 507.136.633

2 Декабря - 595.484.737



3 Декабря - 746.154.268



4 Декабря - 682.821.183



5 Декабря - 586.920.541

6 Декабря - 703.936.730

7Декабря - 708.459.204



Всего: 4.530.913.296





