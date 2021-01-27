Новый хроматический боец - Генерал Гавс
Гавс - Генерал Космической Операции Старр, мастер-стратег, а также... собака.
Хроматический Боец
Основная атака - Выстреливает 2 параллельных лазерных луча, которые отскакивают при ударе о стену.
Супер - Запрашивает авиапоставку, который наносит урон врагам, и оставляет усилители для товарищей по команде. Усилитель увеличивает здоровье и урон, эффект не накапливается и теряется при поражении.
Гаджет - Гавс вызывает укрытие из 3 мешков с песком. Каждый имеет 2000 очков здоровья.
Звездная Сила - Авиапоставка теперь включает в себя бомбу, которая добавляет +1000 урона при приземлении, а также разрушает стены.
Новые скины и VFX/SFX Персонажей
Скины Космоопера Старр!
D4R-RY1 (1-ый уровень Brawl Pass)
Тёмный Лорд Спайк (149 кристаллов)
Навигатор Колетт (79 кристаллов)
Астробык Булл (149 кристаллов)
ЕЩЕ СКИНЫ!
Стильный Лу (79 кристаллов)
Тёмный Корсар Карл (10.000 Звёздных очков)
Ронин Гавс (Последний уровень Brawl Pass)
Анимированные лица
Ведьма Шелли, Бандитка Шелли
Нита, Сиба-ину Нита
Корсар Кольт
Булл, Король Варваров Булл
Динамайк, Робомайк, Тренер Майк
Калавера Пайпер
Биби, Героиня Биби
Мегамуха Беа
Мортис, Ночная Ведьма Мортис, Рокабильщик Мортис
Джеки
Фрэнк
Макс
Тёмная Рыцарь Джесси
Лунный новый год - Год Быка!
Новый фон главного меню + новая музыка
5 новых значков в честь Лунный новый год
Игровые режимы и вращение событий
Обновление карт почти для всех PvP событий, будут выбраны карты из “Победители Дня”
Новые Гаджеты!
Мистер Пи: В месте попадания следующей атаки появляется дополнительный робот-носильщик.
Нани: В следующий раз, когда противники нанесёт Нани урон, 80% этого урона вернется к нему.
Поко: Снимает все действующие негативные эффекты с дружеских бойцов на большой площади и дает иммунитет на 1 секунду.
Роза: Все противники, находящиеся в кустах, теряют 100 очков здоровья и замедляются на 3 секунды.
Тара: Возле Тары появляются три слабых призрака, которые атакуют её врагов и исчезают через 6 секунд.
Тик: Тик становится неуязвим на 1 секунду, а затем взрывается и наносит 1000 урона.
Фрэнк: Следующая атака также притягивает к нему противников.
Изменения Баланса!
Матчмейкинг
Матчмейкинг выше 15000 трофеев или 700 трофеев Бойца, теперь будет более точным. (Игроки в этом диапазоне не будут играть с другими игроками ниже 15000 общих трофеев или ниже 700 трофеев Бойца - если только они не находятся в заранее подготовленной команде).
Создатель Карт
Трофеи теперь исключены из слота "Победитель Дня".
Бойцы
Амбер
Увеличение урона от основной атаки с 2000 до 2200
Увеличение здоровья с 3000 до 3200
Биби
Увеличение здоровья с 3000 до 3200
Карл
Урон “Клапан Сброса” увеличен с 400 до 600
Ворон
Враги, отравленные Вороном, теперь получают 40% уменьшенного исцеления из всех источников.
Слегка повышенная скорость зарядки от основной атаки от 15 до 14 ударов кинжалом (без учета заряда супера от урона яда)
Джесии
Увеличение урона от основной атаки с 920 до 1200
Основная атака теперь наносит на 25% меньше урона с каждым отскоком
Леон
Увеличение урона от основной атаки с 2000 до 2200
Увеличенная скорость заряда Супера. Теперь требуется 2 атаки близкой дальности для полной зарядки.
Макс
Активация “Кроссовки с сюрпризом” уменьшена с 4 до 3 секунд.
Сэнди
Увеличенная скорость заряда Супера, с 6 до 5 попаданий главной атаки.
Спраут
Увеличение урона от основной атаки с 940 до 1020
Кольт
Снижена перезарядка основной атаки на 5,9%
Другое
Новый пользовательский интерфейс для Выбора Событий
Вкладка Киберспорт
Специальная секция для игроков которые достигли 15 побед в Испытание Чемпионата
Позволяет игрокам записаться на второй Этап Онлайн Квалификации
Исправленные ошибки
Эффект Звездной Силы Джеки, Контрдробилка, больше не активирует Контрдробилку Джеки соперника.
Исправлена ошибка, которая не позволяла генерировать исцеляющие квесты на Байрона.
Исправлена ошибка с Дэррилом, застрявшим в воде после использования Супера.
Исправлены мелкие ошибки в “Создателе карт” и улучшено рисование непрерывных линий плитки.
Исправлен случай, когда игрок делал карты, которые позволяли создавать недоступный одиночный промежуток плитки в углу карты.
Исправлена ошибка в Броулболе, при взаимодействии мяча и веревочного забора при разрушении веревочного забора.
Исправлен редкий случай, когда мины Бо могли оставаться на земле после забитого гола.
Исправлена редкая проблема с Супером Лу, приводившая к сбою.
Исправлена ошибка, когда роботы в Осаде путались из-за телепортов.
Исправлено поведение кирки Карла, когда Карл использует телепорт во время атаки.
Исправлено поведения Бота-Мортиса, теперь он не игнорирует вызываемых персонажей, таких как роботы Мистера Пи.
Исправлена Автоатака в Столкновении. Теперь в приоритете вражеские бойцы, а не ящики.