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27 янв. 2021 г.
Blog – Brawl Stars

Космическая Операция: Старр, уже здесь!

Космическая Операция: Старр - Описание обновления!

Новый хроматический боец - Генерал Гавс

Гавс - Генерал Космической Операции Старр, мастер-стратег, а также... собака.

  • Хроматический Боец

  • Основная атака - Выстреливает 2 параллельных лазерных луча, которые отскакивают при ударе о стену.

  • Супер - Запрашивает авиапоставку, который наносит урон врагам, и оставляет усилители для товарищей по команде. Усилитель увеличивает здоровье и урон, эффект не накапливается и теряется при поражении.

  • Гаджет - Гавс вызывает укрытие из 3 мешков с песком. Каждый имеет 2000 очков здоровья.

  • Звездная Сила - Авиапоставка теперь включает в себя бомбу, которая добавляет +1000 урона при приземлении, а также разрушает стены.

Новые скины и VFX/SFX Персонажей

Скины Космоопера Старр!

  • D4R-RY1 (1-ый уровень Brawl Pass)

  • Тёмный Лорд Спайк (149 кристаллов)

  • Навигатор Колетт (79 кристаллов)

  • Астробык Булл (149 кристаллов)

ЕЩЕ СКИНЫ!

  • Стильный Лу (79 кристаллов)

  • Тёмный Корсар Карл (10.000 Звёздных очков)

  • Ронин Гавс (Последний уровень Brawl Pass)

Анимированные лица

  • Ведьма Шелли, Бандитка Шелли

  • Нита, Сиба-ину Нита

  • Корсар Кольт

  • Булл, Король Варваров Булл

  • Динамайк, Робомайк, Тренер Майк

  • Калавера Пайпер

  • Биби, Героиня Биби

  • Мегамуха Беа

  • Мортис, Ночная Ведьма Мортис, Рокабильщик Мортис

  • Джеки

  • Фрэнк

  • Макс

  • Тёмная Рыцарь Джесси

Лунный новый год - Год Быка!

  • Новый фон главного меню + новая музыка

  • 5 новых значков в честь Лунный новый год

Игровые режимы и вращение событий

  • Обновление карт почти для всех PvP событий, будут выбраны карты из “Победители Дня”

Новые Гаджеты!

  • Мистер Пи: В месте попадания следующей атаки появляется дополнительный робот-носильщик.

  • Нани: В следующий раз, когда противники нанесёт Нани урон, 80% этого урона вернется к нему.

  • Поко: Снимает все действующие негативные эффекты с дружеских бойцов на большой площади и дает иммунитет на 1 секунду.

  • Роза: Все противники, находящиеся в кустах, теряют 100 очков здоровья и замедляются на 3 секунды.

  • Тара: Возле Тары появляются три слабых призрака, которые атакуют её врагов и исчезают через 6 секунд.

  • Тик: Тик становится неуязвим на 1 секунду, а затем взрывается и наносит 1000 урона.

  • Фрэнк: Следующая атака также притягивает к нему противников.

Изменения Баланса!

Матчмейкинг

  • Матчмейкинг выше 15000 трофеев или 700 трофеев Бойца, теперь будет более точным. (Игроки в этом диапазоне не будут играть с другими игроками ниже 15000 общих трофеев или ниже 700 трофеев Бойца - если только они не находятся в заранее подготовленной команде).

Создатель Карт

  • Трофеи теперь исключены из слота "Победитель Дня".

Бойцы

Амбер

  • Увеличение урона от основной атаки с 2000 до 2200

  • Увеличение здоровья с 3000 до 3200

Биби

  • Увеличение здоровья с 3000 до 3200

Карл

  • Урон “Клапан Сброса” увеличен с 400 до 600

Ворон

  • Враги, отравленные Вороном, теперь получают 40% уменьшенного исцеления из всех источников.

  • Слегка повышенная скорость зарядки от основной атаки от 15 до 14 ударов кинжалом (без учета заряда супера от урона яда)

Джесии

  • Увеличение урона от основной атаки с 920 до 1200

  • Основная атака теперь наносит на 25% меньше урона с каждым отскоком

Леон

  • Увеличение урона от основной атаки с 2000 до 2200

  • Увеличенная скорость заряда Супера. Теперь требуется 2 атаки близкой дальности для полной зарядки.


Макс

  • Активация “Кроссовки с сюрпризом” уменьшена с 4 до 3 секунд.

Сэнди

  • Увеличенная скорость заряда Супера, с 6 до 5 попаданий главной атаки.

Спраут

  • Увеличение урона от основной атаки с 940 до 1020

Кольт

  • Снижена перезарядка основной атаки на 5,9%

Другое

  • Новый пользовательский интерфейс для Выбора Событий

  • Вкладка Киберспорт

    • Специальная секция для игроков которые достигли 15 побед в Испытание Чемпионата

    • Позволяет игрокам записаться на второй Этап Онлайн Квалификации

Исправленные ошибки

  • Эффект Звездной Силы Джеки, Контрдробилка, больше не активирует Контрдробилку Джеки соперника.

  • Исправлена ошибка, которая не позволяла генерировать исцеляющие квесты на Байрона.

  • Исправлена ошибка с Дэррилом, застрявшим в воде после использования Супера.

  • Исправлены мелкие ошибки в “Создателе карт” и улучшено рисование непрерывных линий плитки.

  • Исправлен случай, когда игрок делал карты, которые позволяли создавать недоступный одиночный промежуток плитки в углу карты.

  • Исправлена ошибка в Броулболе, при взаимодействии мяча и веревочного забора при разрушении веревочного забора.

  • Исправлен редкий случай, когда мины Бо могли оставаться на земле после забитого гола.

  • Исправлена редкая проблема с Супером Лу, приводившая к сбою.

  • Исправлена ошибка, когда роботы в Осаде путались из-за телепортов.

  • Исправлено поведение кирки Карла, когда Карл использует телепорт во время атаки.

  • Исправлено поведения Бота-Мортиса, теперь он не игнорирует вызываемых персонажей, таких как роботы Мистера Пи.

  • Исправлена Автоатака в Столкновении. Теперь в приоритете вражеские бойцы, а не ящики.