Матчмейкинг выше 15000 трофеев или 700 трофеев Бойца, теперь будет более точным. (Игроки в этом диапазоне не будут играть с другими игроками ниже 15000 общих трофеев или ниже 700 трофеев Бойца - если только они не находятся в заранее подготовленной команде).