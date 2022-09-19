



Техническое обслуживание 19/09

Отис Увеличен урон основной атаки с 420 до 460 за снаряд Супер: Добавлен точечный урон 340 единиц. Наноситься 3 раза (При использовании звездной силы Прилипала - 4 раза)

Вольт Силовой Щит - теперь восстанавливает 2 заряда, вместо 3



Гас Увеличена базовая атака с 920 до 940 Супер - теперь заряжается от 4 попаданий, а не 5 Перезарядка ускорена на 7%

СТУ

Базовое здоровье увеличено с 2800 до 2900 Гаджет Прорыв больше не заряжает супер

Исправлено меню Данные боя для режима Последний Рубеж

Исправлена ошибка сервера, возникающая иногда при игре за Отиса





Опциональное обновление

Улучшенная производительность на слабых девайсах

Исправление визуальных эффектов Значков

Исправление некоторых ошибок в оформлении магазина

Исправление VFX для DJ 3.M.Z

Исправление фризов в момент использование некоторых суперов

Исправление некоторых ошибок связанных с новым сезоном





Новый Бравлер

СЭМ

Сэм - новый хроматический боец. Он отвечает на грубую силу в банде Золотой Руки. И он просто ненавидит роботов из Старр Парк.



Особенность: Сэм начинает раунд с полностью заряжённым супером.



Основная атака: Пудовые кулаки

Он делает два мощных удара, которые наносят еще больше урона, если он в перчатках.



Супер: Железные перчатки

Сэм бросает перчатки, которые наносят урон всем, кого заденут, прежде чем упасть на землю. Следующий Супер Сэма возвращает перчатки, а также наносит урон.



Гаджет 1: Магнитное поле

Сэм активирует лежащие на земле перчатки, и они притягивают к себе находящихся рядом противников.



Гаджет 2: Удар током

В следующий раз, когда Сэм бросит перчатки, при приземлении они выпустят электрический разряд, отбрасывающий противников.



Звездная сила 1: С Новыми Силами

Получив железные перчатки обратно, Сэм мгновенно восстанавливает 30% здоровья.



Звездная сила 2: Бесконтактная Зарядка

Лежащие на земле перчатки Сэма заряжают его Супер, если рядом с ними находятся противники.









Гас

Новый сверх редкий бравлер. Он загадочный мальчик, любящий делать из шаров фигурки животных. Они составляют ему компанию.



Основная атака: Призрачные шары

Гас стреляет воздушными шарами. Каждое последующее попадание заполняет полоску призрака. Как только полоска полностью заполнится, следующий выстрел оставит на карте призрака, который может исцелять союзников и Гаса. На карте может быть несколько призраков.



Супер: Спуки

Спуки создает щит вокруг Гаса или одного из союзников



Гаджет 1: Лопнувший шар

Все несобранные призраки взрываются, нанося 1800 ед. Урона врагам поблизости.



Гаджет 2: Перенос Души

Гас мгновенно теряет 30% здоровья и получает полную призрачную шкалу.



Звездная сила 1: На здоровье

Призраки восстанавливают на 100% больше здоровья



Звездная сила 2: Духовная связь

Спуки увеличивает урон союзника на 25% на 5 секунд.









Новый сезон! - #ФабрикаРоботов Новые скины





Десперадо Поко (Brawl Pass уровень 1)



Лихая Лола (Силовая Лига)



Костяной Ворон (149 кристаллов )



Цезарь Сэм



Хэллоуинский Леон (49 кристаллов)



Финансистка Пэм (49 кристаллов)



Лунный Заяц Скуик - Лунный Фестиваль (49 кристаллов)



Мортис-Меха - (299 кристаллов) при покупке в первый месяц - в подарок идут 9 анимированных значков + иконка профайла + спрей

Светлый Мортис-Меха (49 кристаллов) - Доступен к покупке, после получения Мортис-Меха

Темный Мортис-Меха (49 кристаллов) - Доступен к покупке, после получения Мортис-Меха









Золотые/Серебряные скины



Отис



Скуик



Байрон



Грифф



Эдгар











Новые Гаджеты New Gadgets

Грифф



Лавина Монет

Во время следующей атаки Грифф бросает на 33% больше монет





Базз



Рентгеновские очки

Баззз видит сквозь кусты в радиусе своего супера в течение 12 секунд.





Новые анимированные пины

Esports (9)



Хеллоуин (5)



Сэм и Цезарь Сэм (9+9)



Гас (9)



Пины для новых скинов (12)

Десперадо Поко, Лихая Лола, Костяной Ворон, Хэллоуинский Леон, Финансистка Пэм, Лунный Заяц Скуик, Ворон-Меха (3), Бо-Меха (3)



Мортис-Меха (9)



Новые специальные пины для Бойцов (10)

Нита, Биби, Колетт, Спайк, Брок, Рико, Гэйл, Макс, Мистер П., Джесси









НОВЫЕ СПРЕИ Спреи для эпических бойцов (x10)

Спреи испытаний (x3)

Brawl Pass спреи (x2)

Спреи Мортис-Меха

Спрей чемпионата Brawl Stars









НОВЫЕ ИКОНКИ ПРОФАЙЛА Силовая лига (x2)

Esports

Роботы (x4)

Испытания (x4)

Мортис-Меха (x1)

Иконка Банды (x1)









Новые игровые режимы, карты и изменения ротации

Новый выходной режим PvE: Последний рубеж



Защищайте 8-Бит с командой против волн врагов и выживайте так долго, сколько сможете



Собирайте монеты для пробуждения 8-Бит и восполнения его здоровья



Все роботы получили ремодель!



Карты

Горячая зона: Открытая зона,

Огненное кольцо,

Муравьиные бега,

Лопасти,

Порядок и хаос,

Параллельная игра,

Разрыв.



Нокаут: Ущелье Золотой руки,

В чистом поле,

Живописный утёс,

Свежий взгляд,

Место удара,

Пылающий феникс,

Берег реки.



Захват кристаллов: Роковая шахта,

Вжух-вжух,

Кристальная аркада,

Кристальный форт,

Подрыв,

Подземная закусочная,

Вагонетка без тормозов.



Броулбол: Дворовой чемпионат,

В центре внимания,

Пляжный волейбол,

Суперпляж,

Игольное ушко,

Солнечный футбол,

Зловредные поля.



Награда за поимку: Кремовый торт,

Падающая звезда,

Гранд-канал,

Руины храма,

Засуха,

Укрытие,

Царь горы.



Ограбление: Надёжное укрытие,

Горячая кукуруза,

Пороховой каньон,

Бросок кобры,

Штормовое кольцо,

Взятие моста,

Пит-стоп.



Столкновение: Темный проход,

Кислотные озёра,

Всё или ничего,

Штольня,

Озеро мертвецов,

Опалённый камень,

Двойная проблема.





Очередность в силовой лиге и Лиге клубов



Награда за поимку: Падающая звезда, Гранд-канал, Кремовый торт.



Броулбол: Суперпляж, Игольное ушко, Зловредные поля.



Захват кристаллов: Роковая шахта, Вжух-вжух, Кристальная аркада.



Ограбление: Пит-стоп, Надёжное укрытие, Взятие моста.



Горячая зона: Огненное кольцо, Муравьиные бега, Открытая зона.



Нокаут: Ущелье Золотой руки, В чистом поле, Живописный утёс.



Режим «Осада» покидает игру (включая дружеский формат).







Изменения окружения карт

Добавлено:

Фабрика Роботов (также доступно в Столкновении)



Убрано:



Экстрим-Шоу



Базар Тары



Морские глубины



Космоопера Старр



Scrapyard (только осада)



Испытания

Испытания для режимов Награда за поимку, Захват Кристаллов и Ограбление.



И другие!







Силовая Лига

Обмен бойцами



Теперь вы можете обмениваться бойцами в конце фазы Бан/Пик в матчах силовой и клубной лиг.



Обмен возможен только для имеющихся бойцов.



После обмена бойца, будут использованы собственные гаджеты, звездные силы и уровень.



Силовая Лига: Скин



Скин силовой лиги будет выдержан в стиле сезона! (ура!)



При разблокировке скина в силовой лиге, вы сможете купить скин за звездные очки позже!



Напоминание: как мы говорили раньше. Скины силовой лиги будут доступны в магазине за кристаллы (149) для всех в течение 12 месяцев по окончанию сезона.







Путь славы

Мы приняли к сведению отзывы о 4 недельном цикле Пути славы, коротком сезоне сбросе кубков. После внутреннего обсуждения, мы пришли к выводу, что вопрос становится острее с добавлением новых бойцов. И вот будущие изменения:



Мы меняем длительность сезона, увеличивая ее до 7-9 недель, пропорционально сезону Brawl Pass season. И будем отслеживать влияние.



Мы добавили дополнительные квесты на звездные очки, чтобы сбалансировать потенциальный недобор!



Как только мы проанализируем результаты “эксперимента” - мы примем решение об изменении этой системы в будущем. Но мы надеемся, что эти нововведения снизят стресс и позволят вам достигнуть новых результатов на Пути Славы.











Снаряжение

В ожидании изменений в снаряжении (Смотрите подробнее в Brawl Talk) в октябре, мы снизили стоимость крафта снаряжения в этом обновлении:



Уровень 1: 1 Жетон снаряжения + 40 Деталей



Уровень 2: 1 Жетон снаряжения + 100 Деталей



Уровень 3: 2 Жетона снаряжения + 200 Деталей







Изменения баланса





Баффы

Базз



Базовое HP - 4200 → 4400



Наш любимый спасатель не справлялся со своим собственным спасением, так что мы слегка подняли ему здоровье.



Поко



Основная атака - Урон - 700 → 800



Поко нечасто выбирают последнее время. В то время как его способность к излечению хороша, он и сам должен быть угрозой.



Нита



Основная атака - Урон - 880 → 960



Основная атака - Заряд супера - 6 → 5 попаданий



Нита и Брюс были в тени уже некоторое время. Игра Нитой без Брюса кажется неправильной, так что мы вносим небольшие изменения, чтобы помочь ей быстрее копить на Супер.



Лола



Гаджет - Дублерша - Лечение - 350 → 1000



Стоп-Кадр был слишком мощным щитом. Он должен хорошо защищать, но в текущем состоянии он не сбалансирован. Внесенные изменения должны сделать оба гаджета полезными.



Джеки



Основная атака - Урон - 1160 → 1240



Джеки было тяжело побеждать врагов, даже если она сократила дистанцию. Теперь она более опасна, если допрыгает до врага.



Mэг



Основная атака - Заряд супера - 8 → 7 hits



Последний нерф Мэг снизил ее привлекательность. Откат половины нерфа, должен вернуть ей потенциал.







Нерфы





Пенни



Базовое HP - 3800 → 3600



Пенни отлично справлялась, даже после последних изменений. Может она и не слишком агрессивна в нападении, но слегка танковата.







Карл



Базовое HP - 4400 → 4000



Карл, как и Пенни, отыгрывал слишком хорошо в последнее время. Его основная атака - очень опасна, так что становиться танком-снайпером, что является опасным типом. Снижение здоровья заставит его действовать осмотрительнее на расстоянии и в момент сокращения дистанции, но остерегайтесь его Супера!

Ворон



Гаджет - Замедляющий токсин - 5 → 3 сек.



Бонни



Клайд - Базовое HP - 5200 → 4800



Бонни (особенно в форме Клайда) была слишком танковой в снайперской форме, так что мы слегка снижаем ее здоровье. Чтобы позволят легче ее контрить при сокращении дистанции.



Джанет



Базовое HP - 3600 → 3400



Основная атака - Заряд супера - 5 → 6 попаданий



В то время как Супер Джанет не слишком подавляет в атаке, он позволяет ей играть очень агрессивно и выходить из сложных ситуаций. Усложнение накопления Супера и снижение здоровья должно позволить легче ее контрить.



Исправление багов

Зависание и краши в Силовой лиге



Исправление реплик во время получения Отиса.



Исправления некоторых ошибок локализации



Другое

Обновление описания Гавса













