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19 сент. 2022 г.
Blog – Brawl Stars

Новый сезон! - #ФабрикаРоботов


Техническое обслуживание 19/09

  • Отис

    • Увеличен урон основной атаки с 420 до 460 за снаряд

    • Супер: Добавлен точечный урон 340 единиц. Наноситься 3 раза (При использовании звездной силы Прилипала - 4 раза)

  • Вольт

    • Силовой Щит - теперь восстанавливает 2 заряда, вместо 3

  • Гас

    • Увеличена базовая атака с 920 до 940

    • Супер - теперь заряжается от 4 попаданий, а не 5

    • Перезарядка ускорена на 7%

  • СТУ


    • Базовое здоровье увеличено с 2800 до 2900

    • Гаджет Прорыв больше не заряжает супер

  • Исправлено меню Данные боя для режима Последний Рубеж

  • Исправлена ошибка сервера, возникающая иногда при игре за Отиса


Опциональное обновление

  • Улучшенная производительность на слабых девайсах

  • Исправление визуальных эффектов Значков

  • Исправление некоторых ошибок в оформлении магазина

  • Исправление VFX для DJ 3.M.Z

  • Исправление фризов в момент использование некоторых суперов

  • Исправление некоторых ошибок связанных с новым сезоном


Новый Бравлер

СЭМ

Сэм - новый хроматический боец. Он отвечает на грубую силу в банде Золотой Руки. И он просто ненавидит роботов из Старр Парк.

  • Особенность: Сэм начинает раунд с полностью заряжённым супером.

  • Основная атака: Пудовые кулаки

    • Он делает два мощных удара, которые наносят еще больше урона, если он в перчатках.

  • Супер: Железные перчатки

    • Сэм бросает перчатки, которые наносят урон всем, кого заденут, прежде чем упасть на землю. Следующий Супер Сэма возвращает перчатки, а также наносит урон.

  • Гаджет 1: Магнитное поле

    • Сэм активирует лежащие на земле перчатки, и они притягивают к себе находящихся рядом противников.

  • Гаджет 2: Удар током

    • В следующий раз, когда Сэм бросит перчатки, при приземлении они выпустят электрический разряд, отбрасывающий противников.

  • Звездная сила 1: С Новыми Силами

    • Получив железные перчатки обратно, Сэм мгновенно восстанавливает 30% здоровья.

  • Звездная сила 2: Бесконтактная Зарядка

    • Лежащие на земле перчатки Сэма заряжают его Супер, если рядом с ними находятся противники.


Гас

Новый сверх редкий бравлер. Он загадочный мальчик, любящий делать из шаров фигурки животных. Они составляют ему компанию.

  • Основная атака: Призрачные шары

    • Гас стреляет воздушными шарами. Каждое последующее попадание заполняет полоску призрака. Как только полоска полностью заполнится, следующий выстрел оставит на карте призрака, который может исцелять союзников и Гаса. На карте может быть несколько призраков.

  • Супер: Спуки

    • Спуки создает щит вокруг Гаса или одного из союзников

  • Гаджет 1: Лопнувший шар

    • Все несобранные призраки взрываются, нанося 1800 ед. Урона врагам поблизости.

  • Гаджет 2: Перенос Души

    • Гас мгновенно теряет 30% здоровья и получает полную призрачную шкалу.

  • Звездная сила 1: На здоровье

    • Призраки восстанавливают на 100% больше здоровья

  • Звездная сила 2: Духовная связь

    • Спуки увеличивает урон союзника на 25% на 5 секунд.


Новый сезон! - #ФабрикаРоботов Новые скины


  • Десперадо Поко (Brawl Pass уровень 1)

  • Лихая Лола (Силовая Лига)

  • Костяной Ворон (149 кристаллов )

  • Цезарь Сэм

  • Хэллоуинский Леон (49 кристаллов)

  • Финансистка Пэм (49 кристаллов)

  • Лунный Заяц Скуик - Лунный Фестиваль (49 кристаллов)

  • Мортис-Меха - (299 кристаллов) при покупке в первый месяц - в подарок идут 9 анимированных значков + иконка профайла + спрей

    • Светлый Мортис-Меха (49 кристаллов) - Доступен к покупке, после получения Мортис-Меха

    • Темный Мортис-Меха (49 кристаллов) - Доступен к покупке, после получения Мортис-Меха


Золотые/Серебряные скины

  • Отис

  • Скуик

  • Байрон

  • Грифф

  • Эдгар



Новые Гаджеты New Gadgets

Грифф

  • Лавина Монет

    • Во время следующей атаки Грифф бросает на 33% больше монет

Базз

  • Рентгеновские очки

    • Баззз видит сквозь кусты в радиусе своего супера в течение 12 секунд.

Новые анимированные пины

  • Esports (9)

  • Хеллоуин (5)

  • Сэм и Цезарь Сэм (9+9)

  • Гас (9)

  • Пины для новых скинов (12)

    • Десперадо Поко, Лихая Лола, Костяной Ворон, Хэллоуинский Леон, Финансистка Пэм, Лунный Заяц Скуик, Ворон-Меха (3), Бо-Меха (3)

  • Мортис-Меха (9)

  • Новые специальные пины для Бойцов (10)

    • Нита, Биби, Колетт, Спайк, Брок, Рико, Гэйл, Макс, Мистер П., Джесси


  • НОВЫЕ СПРЕИ

    • Спреи для эпических бойцов (x10)

    • Спреи испытаний (x3)

    • Brawl Pass спреи (x2)

    • Спреи Мортис-Меха

    • Спрей чемпионата Brawl Stars


  • НОВЫЕ ИКОНКИ ПРОФАЙЛА

    • Силовая лига (x2)

    • Esports

    • Роботы (x4)

    • Испытания (x4)

    • Мортис-Меха (x1)

    • Иконка Банды (x1)


Новые игровые режимы, карты и изменения ротации

Новый выходной режим PvE: Последний рубеж

  • Защищайте 8-Бит с командой против волн врагов и выживайте так долго, сколько сможете

  • Собирайте монеты для пробуждения 8-Бит и восполнения его здоровья

  • Все роботы получили ремодель!

Карты

  • Горячая зона:

    • Открытая зона,

    • Огненное кольцо,

    • Муравьиные бега,

    • Лопасти,

    • Порядок и хаос,

    • Параллельная игра,

    • Разрыв.

  • Нокаут:

    • Ущелье Золотой руки,

    • В чистом поле,

    • Живописный утёс,

    • Свежий взгляд,

    • Место удара,

    • Пылающий феникс,

    • Берег реки.

  • Захват кристаллов:

    • Роковая шахта,

    • Вжух-вжух,

    • Кристальная аркада,

    • Кристальный форт,

    • Подрыв,

    • Подземная закусочная,

    • Вагонетка без тормозов.

  • Броулбол:

    • Дворовой чемпионат,

    • В центре внимания,

    • Пляжный волейбол,

    • Суперпляж,

    • Игольное ушко,

    • Солнечный футбол,

    • Зловредные поля.

  • Награда за поимку:

    • Кремовый торт,

    • Падающая звезда,

    • Гранд-канал,

    • Руины храма,

    • Засуха,

    • Укрытие,

    • Царь горы.

  • Ограбление:

    • Надёжное укрытие,

    • Горячая кукуруза,

    • Пороховой каньон,

    • Бросок кобры,

    • Штормовое кольцо,

    • Взятие моста,

    • Пит-стоп.

  • Столкновение:

    • Темный проход,

    • Кислотные озёра,

    • Всё или ничего,

    • Штольня,

    • Озеро мертвецов,

    • Опалённый камень,

    • Двойная проблема.

Очередность в силовой лиге и Лиге клубов

  • Награда за поимку: Падающая звезда, Гранд-канал, Кремовый торт.

  • Броулбол: Суперпляж, Игольное ушко, Зловредные поля.

  • Захват кристаллов: Роковая шахта, Вжух-вжух, Кристальная аркада.

  • Ограбление: Пит-стоп, Надёжное укрытие, Взятие моста.

  • Горячая зона: Огненное кольцо, Муравьиные бега, Открытая зона.

  • Нокаут: Ущелье Золотой руки, В чистом поле, Живописный утёс.

Режим «Осада» покидает игру (включая дружеский формат).


Изменения окружения карт

Добавлено:

  • Фабрика Роботов (также доступно в Столкновении)

Убрано:

  • Экстрим-Шоу

  • Базар Тары

  • Морские глубины

  • Космоопера Старр

  • Scrapyard (только осада)

Испытания

  • Испытания для режимов Награда за поимку, Захват Кристаллов и Ограбление.

  • И другие!


Силовая Лига

Обмен бойцами

  • Теперь вы можете обмениваться бойцами в конце фазы Бан/Пик в матчах силовой и клубной лиг.

  • Обмен возможен только для имеющихся бойцов.

  • После обмена бойца, будут использованы собственные гаджеты, звездные силы и уровень.

Силовая Лига: Скин

  • Скин силовой лиги будет выдержан в стиле сезона! (ура!)

  • При разблокировке скина в силовой лиге, вы сможете купить скин за звездные очки позже!

  • Напоминание: как мы говорили раньше. Скины силовой лиги будут доступны в магазине за кристаллы (149) для всех в течение 12 месяцев по окончанию сезона.


Путь славы

Мы приняли к сведению отзывы о 4 недельном цикле Пути славы, коротком сезоне сбросе кубков. После внутреннего обсуждения, мы пришли к выводу, что вопрос становится острее с добавлением новых бойцов. И вот будущие изменения:

  • Мы меняем длительность сезона, увеличивая ее до 7-9 недель, пропорционально сезону Brawl Pass season. И будем отслеживать влияние.

  • Мы добавили дополнительные квесты на звездные очки, чтобы сбалансировать потенциальный недобор!

Как только мы проанализируем результаты “эксперимента” - мы примем решение об изменении этой системы в будущем. Но мы надеемся, что эти нововведения снизят стресс и позволят вам достигнуть новых результатов на Пути Славы.



Снаряжение

В ожидании изменений в снаряжении (Смотрите подробнее в Brawl Talk) в октябре, мы снизили стоимость крафта снаряжения в этом обновлении:

  • Уровень 1: 1 Жетон снаряжения + 40 Деталей

  • Уровень 2: 1 Жетон снаряжения + 100 Деталей

  • Уровень 3: 2 Жетона снаряжения + 200 Деталей


Изменения баланса


Баффы

Базз

  • Базовое HP - 4200 → 4400

Наш любимый спасатель не справлялся со своим собственным спасением, так что мы слегка подняли ему здоровье.

Поко

  • Основная атака - Урон - 700 → 800

Поко нечасто выбирают последнее время. В то время как его способность к излечению хороша, он и сам должен быть угрозой.

Нита

  • Основная атака - Урон - 880 → 960

  • Основная атака - Заряд супера - 6 → 5 попаданий

Нита и Брюс были в тени уже некоторое время. Игра Нитой без Брюса кажется неправильной, так что мы вносим небольшие изменения, чтобы помочь ей быстрее копить на Супер.

Лола

  • Гаджет - Дублерша - Лечение - 350 → 1000

Стоп-Кадр был слишком мощным щитом. Он должен хорошо защищать, но в текущем состоянии он не сбалансирован. Внесенные изменения должны сделать оба гаджета полезными.

Джеки

  • Основная атака - Урон - 1160 → 1240

Джеки было тяжело побеждать врагов, даже если она сократила дистанцию. Теперь она более опасна, если допрыгает до врага.

Mэг

  • Основная атака - Заряд супера - 8 → 7 hits

Последний нерф Мэг снизил ее привлекательность. Откат половины нерфа, должен вернуть ей потенциал.


Нерфы


Пенни

  • Базовое HP - 3800 → 3600

Пенни отлично справлялась, даже после последних изменений. Может она и не слишком агрессивна в нападении, но слегка танковата.


Карл

  • Базовое HP - 4400 → 4000

Карл, как и Пенни, отыгрывал слишком хорошо в последнее время. Его основная атака - очень опасна, так что становиться танком-снайпером, что является опасным типом. Снижение здоровья заставит его действовать осмотрительнее на расстоянии и в момент сокращения дистанции, но остерегайтесь его Супера!
Ворон

  • Гаджет - Замедляющий токсин - 5 → 3 сек.

Бонни

  • Клайд - Базовое HP - 5200 → 4800

Бонни (особенно в форме Клайда) была слишком танковой в снайперской форме, так что мы слегка снижаем ее здоровье. Чтобы позволят легче ее контрить при сокращении дистанции.

Джанет

  • Базовое HP - 3600 → 3400

  • Основная атака - Заряд супера - 5 → 6 попаданий

В то время как Супер Джанет не слишком подавляет в атаке, он позволяет ей играть очень агрессивно и выходить из сложных ситуаций. Усложнение накопления Супера и снижение здоровья должно позволить легче ее контрить.

Исправление багов

  • Зависание и краши в Силовой лиге

  • Исправление реплик во время получения Отиса.

  • Исправления некоторых ошибок локализации

Другое

  • Обновление описания Гавса