Новый Хроматический Боец - Вольт, доступен с 6 Июля!
Главная атака - снаряд, который разбивается на два горизонтально летящие снаряды после попадания во врага
Супер - использование Супера улучшает Вольта. Улучшения теряются после смерти.
○ Первое улучшение: Скорость движения
○ Второе улучшение: Дальность атаки
○ Третье улучшение: Главный снаряд атаки теперь при попадании разбивается на 6 снарядов
Гаджет - Телепорт на короткое расстояние
Звездная сила - Основной снаряд расщепляется при достижении максимального расстояния или при попадании в стену.
2-й Сезон, Лето с Монстрами!
Начало 6 июля и длится 10 недель!
Паладин Вольт-Меха — Brawl Pass
СуперРейнджер Брок - Brawl Pass
Хроматические имена доступны для игроков Brawl Pass!
Теперь призы Brawl Pass могут быть собраны в любом порядке
Новые Скины
Ремодель Ворона
Мега-муха Без - 150 кристаллов
Ультрабурильщица Джеки - 150 кристаллов
Краб Тик - 80 кристаллов
СТРИТСТАЙЛ Макс - 80 кристаллов
Белый Ворон- 80 кристаллов
Ретро Нани - 30 кристаллов
Серебряный и золотой скины
Игроки могут приобрести серебряный скин после улучшения бойца до 9 уровня. Золотой скин становится доступным после приобретения серебряного.
Серебряный скин стоит 10 000 монет. Золотой скин стоит 25 000 монет.
Серебряный и золотой скины будут доступны в магазине в обычной ротации.
Серебряный и золотой скины будут доступны для Эмз, Эль Примо, Шелли, Пайпер и Леона.
Пират Джин получит новый визуальный эффект для своего Супера
Новые анимации лица для Шелли, Кольта и Ворона.
Игровые режимы / Экономика / Изменения в ротации событий
Путь Славы продлен до 50 000 трофеев
Горячая зона добавлена в постоянную ротацию событий
Новый режим PvE - Схватка в Супер Городе
Игроки сражаются вместе, чтобы защитить город от монстра, который пытается его уничтожить. Монстр побеждает, если уничтожает все городские кварталы.
Чудовище открывает новые способности на более высоких уровнях сложности.
5 Квестов для 5 уровней сложности для этого события аналогично Схватке с Боссом
и Роборубке
Большая игра
Большая игра была перебалансирована - Большие Браулеры слишком часто выигрывали по сравнению с Охотниками.
Уменьшился ущерб, наносимый созданиями Большого Браулера.
Самоисцеление Большого Браулера уменьшилось.
Здоровье Большого Браулера было скорректировано так, что теперь оно больше зависит от базового здоровья Браулера.
Роборубка
Сложный, эксперт и безумные уровни сложности теперь немного легче.
Механизм безумия был изменен с 90 секунд безумия:
Теперь роботы впадают в безумие через 25 секунд и получают прибавку в скорости.
Роботы теперь больше впадают в безумие после 40 секунд и атакуют непосредственно Сейф.
Значки, поддержка в бою - Значки теперь можно использовать во время сражений.
Значки видны обеим командам.
Использование значка имеет таймер в 10 секунд в бою, прежде чем их можно будет использовать еще раз.
Значки могут быть отключены во время боя в настройках между играми и сессиями
Расположение кнопки Значки может быть настроено на экране Редактирование элементов управления.
Игроки имеют 4 различных Значка для использования в бою :Счастливые, грустные, сердитые и особенные
Для каждого из Бойцов может быть настроена специальная категория значка индивидуально. Который может быть изменен после того, как игрок разблокирует любой из других специальных значков.
Игроки должны собирать значки для каждого из Браулеров отдельно. Если у игрока нет значков для выбранного в данный момент Браулера, вместо него будет показаны стандартные значки.
Архив -Последний шанс получить следующие скины, после чего они будут удалены в архив: Пещерный Фрэнк, Тачдаун Булл, Рокабильщик Мортис, Майк-Повар, Брейк-Дансер Брок
Новые гаджеты! Новые гаджеты будут выпускаться один раз в неделю в течение следующих 10 недель.
Ворон
: Все отравленные в настоящее время враги замедляются.
Пенни
: Заградительный огонь из пушки по местонахождению Пенни огонь из пушки
Бо
: Мгновенно взрывает мины
Мортис
: Ускоренная перезарядка на некоторое время.
Эль Примо
: Запускает маленький метеорит в ближайшего врага.
Джесси
: Усиливает турель, которая начинает стрелять в два раза быстрее.
Барли
: Бросает целебное зелье каждому дружественному игроку в радиусе действия, которое оставляет на земле исцеляющую лужу (исцеление происходит со временем и эффект не складывается).
Шелли
: Следующая основная атака имеет меньший разброс и больший радиус действия.
Пайпер
: Следующая основная атака - пуля с авто-наведением
Динамайк
: Следующая основная атака оглушает врага
Баланс Браулеров
Гейл
Главная атака Гейла теперь выстреливает 6 снарядов меньшего калибра для повышения плотности урона.
Гейл больше не будет отбрасывать себя назад, когда активирует Супер.
Увеличена дистанция отталкивания врагов Супером
Нани.
Увеличение здоровья с 2400 до 2600
Снаряды основной атаки Нани теперь преодолевают дополнительные расстояния, если они промахиваются мимо своей цели для улучшения плотности урона
Динамайк
Спиннер теперь также увеличивает скорость движения
Джин
Снижение здоровья с 3600 до 3400
Джекки
Снижение здоровья с 5200 до 5000.
Снижение скорости пневматического ускорителя с 30% до 20%.
Увеличение количества зарядов пневмоусилителя с 2 до 3
Спраут
Сверхрост теперь перезаряжается 5 секунд, но при этом всегда активирует увеличенный радиус взрыва.
Скорость зарядки Супера снизилась с 4 до 5 попаданий
Мистер П.
Жестянка была заменена на новую Звездную силу: Турникет
Турникет: Роботы-носильщики пав в бою размножаются на 3 секунды быстрее.
ЭМЗ
Снижение здоровья с 3800 до 3600
Снижение радиуса действия и силы отбрасывания Френдзоны
Увеличение количества зарядов Френдзоны с 2 до 3
Леон
Увеличено повреждение от основной атаки с 440 до 460
Клон Леон больше не умирает от одного удара, а получает двойной урон от всех атак. Урон, нанесенный клону врагами, теперь также показан.
Тара
Увеличено повреждение от основной атаки с 420 до 460