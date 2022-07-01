Тех. обслуживание! 14\07

Исправлена ошибка сервера в связи с Дуэлями и использованием спрея

Исправлена редкая ошибка, вызванная использованием супера и гаджета Отиса

Исправлена доступность квестов клуба для участвующих игроков



Тех. обслуживание! 05\07

Исправлена ошибка связанная с авто-сбором наград прошлого сезона Brawl Pass

Опциональное обновление! 05\07

Уже доступно для Android и в скором времени будет доступно для IOS

Исправлено зависание при прицеливании супера на некоторых устройствах

Исправлена ошибка, делающая недоступным среи для некоторых бойцов

Тех. обслуживание! 30\06

Исправлены ошибка с вагонеткой на карте Вагонетка без тормозов

Изменение баланса Пенни:

- Снижен урон от монеты, после первого попадание. Теперь урон составляет 75% от всего урона (было 100%)

- Снижена скорость атаки турели на 1 секунду (2.5→3.5с)

Исправлены другие мелкие визуальные недочеты и текст.





Обновление! - #МорскиеГлубины Patch Notes



Новый Боец



Отис

Отис - уличный художник, которого всегда сопровождает морская звезда по имени Кил. Вместе они украсили весь парк Старр.



Основная атака: Чернила

Отис разбрызгивает чернила из ружья, заряженного краской.



Супер: На дне

Отис бросает Кила, который повисает на противнике при столкновении и в течении короткого времени не дает тому атаковать, использовать супер или гаджет.



Гаджет 1: Спящая звезда

Если следующая морская звезда не попадет в противника, то она останется лежать на земле до тех пор, пока рядом не появиться враг.



Гаджет 2: Большой хлюп

Следующая атака Отиса - выстрел громадным шаром чернил, оставляющим лужу, которая наносит 810 очк. Урона в течении 3,8с.



Звездная сила 1: Прилипала

Кил изо всех сил стискивает противника, не позволяя тому атаковать на 33% дольше



Звездная сила 2: Запасной картридж

Количество чернильных капель, разбрызгиваемых Отисом, увеличивается на 33%.









Пенни: Ремодель и переработка

Поджигание земли ядрами - теперь пассивная способность.



Перед попаданием ядра, место подсвечивается



Слегка увеличен радиус попадания ядра



Слегка уменьшена скорость полета ядра



Увеличено базовое здоровье Пенни







Основная атака:

Слегка уменьшена дальность

Слегка увеличена скорость снаряда



Звездная сила 1: Полные сундуки

Область поражения золотых мешочков Пенни расширяется на 100% после каждого попадания



Звездная сила 2: Мегабластер

При установке пушка Пенни наносит 1000ед. Урона и отбрасывает врагов в стороны



Гаджет 1: Бочка соли

Установка бочки, блокирующей удары противников. Может быть использована Пенни, для взрывания собственных мешочков.



Гаджет 2: Подзорная труба

Выстрел из пушки по всем видимым врагам в радиусе действия









Новый сезон! - #МорскиеГлубины

Новые скины

Выпуск Июль - Август



Акула Кольт (Brawl Pass- уровень 1)



Осьминог Фэнг -79 кристаллов



Коралл Белль - 149 кристаллов



Почтальон Брок (Силовая Лига)



Фараотис (Brawl Pass- уровень 70)







BT21 x Brawl (конец июля) - 149 кристаллов - пока не подтверждено







Эдгар Тата



Гавс Chimmy



Биби RJ



Сэнди Koya



Джеки Cooky



Булл Mang



Тик Shooky







Золотые/Серебряные скины



Фэнг



Бонни



Джанет



Гром



Ева



Пенни







Август



🎧Диджей 3.M.Z - по идее BouncyDuck (Скин Supercell Make) - 149 кристаллов







Новые значки

Анимированые



Отис



Фараотис



Пенни ремодель



Специальные пины для Бойцов Барли, Джин, Роза, Бо, Беа, Шелли, Динамайк, Эль Примо, Пайпер (x9)



Юбилей Clash of Clan (x1)



Юбилей Hay Day (x1)



Значки BT21 (x7)



Значки Морские Глубины(x3)







Спреи: Ценообразование

По отзывам сообщества мы серьезно снизили цену на спреи



Обычный спрей (для всех бойцов) 29 кристаллов | Раньше 50 кристаллов



Премиум спрей (для всех бойцов) 29 кристаллов | Раньше 60 кристаллов



Обычный спрей (персональный для каждого бойца) 19 кристаллов | Раньше 50 кристаллов



После выхода обновления игроки, купившие спреи, получат компенсацию в виде кристаллов. Возмещение можно запросить во внутриигровом магазине (т. е. «бесплатные» предложения кристаллов) в течение 30 дней после обновления.

Новые спреи

Спеи бойцов - Роза, Барли, Поко, Эль Примо, Дэррил, Карл, Рико, Джеки



Испытание к Юбилею Clash of Clan (x1)



Brawl Pass (x2)



Различные Испытания (x12)



Скины BT21 (x7)



Новые иконки профайла

Иконки Силовой Лиги (x2)



BT21 скины (x7)



Bad Randoms (x1)



Морские Глубины (x1)



Пиратский Флаг (x1)







Карты, События и изменения в ротации карт

Новый сезонный режим - Охотники (10 игроков, соло)

Этот режим в этом режиме игрок набирает очки побеждая противников.

Игроки возрождаются после поражения.

В этом режиме нет модификаторов Газ Столкновения, звезд Награды за поимку или кубов усиления.

Побед для завершения - 6





7 Новых карт:

Trials and Tribulations

Hunting Season

The Prey

Quick and Restless

Deliverance

True Trail

Omega





Слот Mystery Game Mode (для событий)

Это бой в случайном игровом режиме со случайной картой и модификатором.

Эти игровые режимы и модификаторы заранее выбраны командой Brawl Stars.



Добавлен озвучивающий VFX для дополнительных игровых режимов (как в Зачистке)

Броулбол

Баскетбой

Охотники





Изменения в ротации карт

Горячая зона

Храм пальбы (Исключена)

Слэм (Исключена)

Trident (Новая - Добавлена)

Unbalance (Новая - Добавлена)

Нокаут

Свежий Взгляд (Исключена)

Место Удара (Исключена)

Hidden Enemy (Добавлена)

Out in the Open (Добавлена)

Захват кристаллов

Две крепости (Исключена)

Сапфировая равнина (Исключена)

Glass Half Full (Добавлена)

Duality (Добавлена)

Броулбол

Хорошая выкройка (Исключена)

На всех парах (Исключена)

Double Jeopardy (Добавлена)

Make it Bounce (Добавлена)





Награда за Поимку

Заросший каньон (Исключена)

Жара (Исключена)

Don't turn around (Добавлена)

Side by Side (Добавлена)





Ограбление

Can't Touch This (Исключена)

Шум и ярость (Исключена)

River Banks (Добавлена)

Treefecta (Добавлена)



Столкновение

Яичная скорлупа (Исключена)

Зелёное ущелье (Исключена)

Boxed In (Добавлена)

Zoomed Out (Добавлена)





Ротация Силовой Лиги/Лига Клубов

Награда за Поимку: Падающая звезда, Гранд-канал, Кремовый торт

Броулбол: Дворовой чемпионат, Выход за линию, Зловредные поля

Захват кристаллов: Вжух-вжух, Роковая шахта, Вагонетка без тормозов

Ограбление: Надёжное укрытие, Пороховой каньон, River Banks

Горячая зона: Огненное кольцо, Муравьиные бега, Разрыв

Нокаут: Живописный утёс, Out in the Open (новая), Ущелье Золотой руки













Изменения окружения карт

Морские Глубины (Новая - Добавлена)



Пиратский корабль Дэррила (Добавлена)



Велоцираптопляжа (Добавлена)



Базар Тары (Исключена)



Корабля Космооперы Старр (Исключена)



Испытания

Bad Randoms



Пенни



Испытания в 3 игровых режимах



Самое Сложное Испытание в Истории



Годовщина Clash of Clans







Силовая Лига

Добавлена предложение бойцов:



Теперь игроки могут видеть бойцов своих товарищей по команде и предложить свой вариант!



Клубные Игры (Лига Клубов + Квесты Клуба)

Лига Клубов

В Клубной Лиге теперь учитываются только самые успешные 24 участников Остальные 6 участников по-прежнему будут получать вознаграждения в зависимости от количества использованных билетов



Переключатель максимального количества трофеев также будет учитывать только 24 участника

На 15% увеличено вознаграждение за клубные монеты для 3 лучших клубов в каждой клубной лиге



Квесты Клуба

В сезонах Клубной Лиги теперь есть недельный перерыв. Во время этого перерыва игроки будут играть в Клубные Квесты.



Каждый член клуба получает 3 квеста для выполнения (легкое, среднее и сложное).



Выполнение квеста приносит клубу очки квеста.

Чем больше очков за квесты вы заработаете, тем больше клубных монет получите в награду.

Количество клубных монет, которые вы получаете за клубные квесты, зависит от вашего ранга в клубной лиге.



Игра с товарищами по клубу дает вам бонус за выполнение (чтобы вы могли быстрее завершить клубные квесты).



Изменения Баланса

Баффы

Карл



Скорость снаряда: 2600 → 3000



Гром



Базовый урон: 900→1100



Урон Супера: 1700→1600



Нерфы

Байрон



Скорость перезарядки: 1300 → 1600 мс на один снаряд

Байрон - бравлер, который является хорошим вариантом в большинстве случаев. С момента релиза он всегда был в метагейме благодаря своей универсальности и силе. Это ухудшение должно стать для него предупреждением, но не должно помешать ему быть хорошим выбором.



Генерал Гавс



Здоровье Укрытия: 2000 → 1500

В руках умелого игрока Гавс может быть действительно опасен. Тем не менее извлечь максимум пользы из этого Бравлера довольно сложно, поэтому мы решили не ослаблять его так сильно.



Ева



Звездная Сила - Приятный Сюрприз: Теперь оно порождает детеныша только каждые 5 секунд, а не за каждое яйцо.



Заряд супера Евы немного уменьшился

Потеряет ли королева свою корону? Скорее всего, нет, но посмотрим.



Джанет



Джанет больше не может активировать гаджет Мощные Басы во время полета.

Это было очень странно, а иногда и очень угнетающе. Дядя Сту был горд, но все остальные были раздражены. И, честно говоря, это больше смахивало на баг, чем на часть ее дизайна.



Сэнди



Урон от основной атаки снижен с 920 до 860

Сонный мальчик был довольно агрессивным на узких картах, так что это должно сделать всех Сэнди по всему миру немного менее агрессивными







Исправления ошибок

Улучшена стабильность на устройствах низкого уровня



Авто прицеливание больше не учитывает воздушные цели



Исправлены некоторые значки, которые нельзя было использовать в клубном чате



Исправлен редкий случай, когда игроки могли запретить одного и того же бойца в Силовой Лиге



Исправлены различные проблемы со звуком



Другое

Тематика



Тематика Морские Глубины



Тематика BT21



Тематика Bad Randoms (включая обновленную музыку)



Разное



Количество рероллов квестов увеличено с 1 до 2 без Brawl Pass и с 3 до 5 с Brawl Pass



Обновлены описания бравлеров

Барли

Брок

Кольт

Ворон

Динамайк

Пенни

Тара





Магазин



Brawl Pass теперь доступен в Магазине.



Добавлен ярлык в Магазин Клуба.





