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1 июл. 2022 г.
Blog – Brawl Stars

Обновление! - #МорскиеГлубины Patch Notes

Тех. обслуживание! 14\07

  • Исправлена ошибка сервера в связи с Дуэлями и использованием спрея

  • Исправлена редкая ошибка, вызванная использованием супера и гаджета Отиса

  • Исправлена доступность квестов клуба для участвующих игроков


Тех. обслуживание! 05\07

  • Исправлена ошибка связанная с авто-сбором наград прошлого сезона Brawl Pass

Опциональное обновление! 05\07

Уже доступно для Android и в скором времени будет доступно для IOS

  • Исправлено зависание при прицеливании супера на некоторых устройствах

  • Исправлена ошибка, делающая недоступным среи для некоторых бойцов

Тех. обслуживание! 30\06

Исправлены ошибка с вагонеткой на карте Вагонетка без тормозов

Изменение баланса Пенни:

- Снижен урон от монеты, после первого попадание. Теперь урон составляет 75% от всего урона (было 100%)

- Снижена скорость атаки турели на 1 секунду (2.5→3.5с)

Исправлены другие мелкие визуальные недочеты и текст.


Обновление! - #МорскиеГлубины Patch Notes

Новый Боец

Отис

Отис - уличный художник, которого всегда сопровождает морская звезда по имени Кил. Вместе они украсили весь парк Старр.

  • Основная атака: Чернила

    • Отис разбрызгивает чернила из ружья, заряженного краской.

  • Супер: На дне

    • Отис бросает Кила, который повисает на противнике при столкновении и в течении короткого времени не дает тому атаковать, использовать супер или гаджет.

  • Гаджет 1: Спящая звезда

    • Если следующая морская звезда не попадет в противника, то она останется лежать на земле до тех пор, пока рядом не появиться враг.

  • Гаджет 2: Большой хлюп

    • Следующая атака Отиса - выстрел громадным шаром чернил, оставляющим лужу, которая наносит 810 очк. Урона в течении 3,8с.

  • Звездная сила 1: Прилипала

    • Кил изо всех сил стискивает противника, не позволяя тому атаковать на 33% дольше

  • Звездная сила 2: Запасной картридж

    • Количество чернильных капель, разбрызгиваемых Отисом, увеличивается на 33%.


Пенни: Ремодель и переработка

  • Поджигание земли ядрами - теперь пассивная способность.

  • Перед попаданием ядра, место подсвечивается

  • Слегка увеличен радиус попадания ядра

  • Слегка уменьшена скорость полета ядра

  • Увеличено базовое здоровье Пенни


  • Основная атака:

    • Слегка уменьшена дальность

    • Слегка увеличена скорость снаряда

  • Звездная сила 1: Полные сундуки

    • Область поражения золотых мешочков Пенни расширяется на 100% после каждого попадания

  • Звездная сила 2: Мегабластер

    • При установке пушка Пенни наносит 1000ед. Урона и отбрасывает врагов в стороны

  • Гаджет 1: Бочка соли

    • Установка бочки, блокирующей удары противников. Может быть использована Пенни, для взрывания собственных мешочков.

  • Гаджет 2: Подзорная труба

    • Выстрел из пушки по всем видимым врагам в радиусе действия


Новый сезон! - #МорскиеГлубины

Новые скины

Выпуск Июль - Август

  • Акула Кольт (Brawl Pass- уровень 1)

  • Осьминог Фэнг -79 кристаллов

  • Коралл Белль - 149 кристаллов

  • Почтальон Брок (Силовая Лига)

  • Фараотис (Brawl Pass- уровень 70)


  • BT21 x Brawl (конец июля) - 149 кристаллов - пока не подтверждено


  • Эдгар Тата

  • Гавс Chimmy

  • Биби RJ

  • Сэнди Koya

  • Джеки Cooky

  • Булл Mang

  • Тик Shooky


Золотые/Серебряные скины

  • Фэнг

  • Бонни

  • Джанет

  • Гром

  • Ева

  • Пенни


Август

  • 🎧Диджей 3.M.Z - по идее BouncyDuck (Скин Supercell Make) - 149 кристаллов


Новые значки

Анимированые

  • Отис

  • Фараотис

  • Пенни ремодель

  • Специальные пины для Бойцов Барли, Джин, Роза, Бо, Беа, Шелли, Динамайк, Эль Примо, Пайпер (x9)

  • Юбилей Clash of Clan (x1)

  • Юбилей Hay Day (x1)

  • Значки BT21 (x7)

  • Значки Морские Глубины(x3)


Спреи: Ценообразование

По отзывам сообщества мы серьезно снизили цену на спреи

  • Обычный спрей (для всех бойцов) 29 кристаллов | Раньше 50 кристаллов

  • Премиум спрей (для всех бойцов) 29 кристаллов | Раньше 60 кристаллов

  • Обычный спрей (персональный для каждого бойца) 19 кристаллов | Раньше 50 кристаллов

После выхода обновления игроки, купившие спреи, получат компенсацию в виде кристаллов. Возмещение можно запросить во внутриигровом магазине (т. е. «бесплатные» предложения кристаллов) в течение 30 дней после обновления.

Новые спреи

  • Спеи бойцов - Роза, Барли, Поко, Эль Примо, Дэррил, Карл, Рико, Джеки

  • Испытание к Юбилею Clash of Clan (x1)

  • Brawl Pass (x2)

  • Различные Испытания (x12)

  • Скины BT21 (x7)

Новые иконки профайла

  • Иконки Силовой Лиги (x2)

  • BT21 скины (x7)

  • Bad Randoms (x1)

  • Морские Глубины (x1)

  • Пиратский Флаг (x1)


Карты, События и изменения в ротации карт

  • Новый сезонный режим - Охотники (10 игроков, соло)

    • Этот режим в этом режиме игрок набирает очки побеждая противников.

    • Игроки возрождаются после поражения.

    • В этом режиме нет модификаторов Газ Столкновения, звезд Награды за поимку или кубов усиления.

    • Побед для завершения - 6

  • 7 Новых карт:

    • Trials and Tribulations

    • Hunting Season

    • The Prey

    • Quick and Restless

    • Deliverance

    • True Trail

    • Omega

  • Слот Mystery Game Mode (для событий)

    • Это бой в случайном игровом режиме со случайной картой и модификатором.

    • Эти игровые режимы и модификаторы заранее выбраны командой Brawl Stars.

  • Добавлен озвучивающий VFX для дополнительных игровых режимов (как в Зачистке)

    • Броулбол

    • Баскетбой

    • Охотники

  • Изменения в ротации карт

    • Горячая зона

      • Храм пальбы (Исключена)

      • Слэм (Исключена)

      • Trident (Новая - Добавлена)

      • Unbalance (Новая - Добавлена)

    • Нокаут

      • Свежий Взгляд (Исключена)

      • Место Удара (Исключена)

      • Hidden Enemy (Добавлена)

      • Out in the Open (Добавлена)

    • Захват кристаллов

      • Две крепости (Исключена)

      • Сапфировая равнина (Исключена)

      • Glass Half Full (Добавлена)

      • Duality (Добавлена)

    • Броулбол

      • Хорошая выкройка (Исключена)

      • На всех парах (Исключена)

      • Double Jeopardy (Добавлена)

      • Make it Bounce (Добавлена)

  • Награда за Поимку

    • Заросший каньон (Исключена)

    • Жара (Исключена)

    • Don't turn around (Добавлена)

    • Side by Side (Добавлена)

  • Ограбление

    • Can't Touch This (Исключена)

    • Шум и ярость (Исключена)

    • River Banks (Добавлена)

    • Treefecta (Добавлена)

  • Столкновение

    • Яичная скорлупа (Исключена)

    • Зелёное ущелье (Исключена)

    • Boxed In (Добавлена)

    • Zoomed Out (Добавлена)

  • Ротация Силовой Лиги/Лига Клубов

    • Награда за Поимку: Падающая звезда, Гранд-канал, Кремовый торт

    • Броулбол: Дворовой чемпионат, Выход за линию, Зловредные поля

    • Захват кристаллов: Вжух-вжух, Роковая шахта, Вагонетка без тормозов

    • Ограбление: Надёжное укрытие, Пороховой каньон, River Banks

    • Горячая зона: Огненное кольцо, Муравьиные бега, Разрыв

    • Нокаут: Живописный утёс, Out in the Open (новая), Ущелье Золотой руки



Изменения окружения карт

  • Морские Глубины (Новая - Добавлена)

  • Пиратский корабль Дэррила (Добавлена)

  • Велоцираптопляжа (Добавлена)

  • Базар Тары (Исключена)

  • Корабля Космооперы Старр (Исключена)

Испытания

  • Bad Randoms

  • Пенни

  • Испытания в 3 игровых режимах

  • Самое Сложное Испытание в Истории

  • Годовщина Clash of Clans


Силовая Лига

Добавлена предложение бойцов:

  • Теперь игроки могут видеть бойцов своих товарищей по команде и предложить свой вариант!

Клубные Игры (Лига Клубов + Квесты Клуба)

Лига Клубов

  • В Клубной Лиге теперь учитываются только самые успешные

    24 участников

    • Остальные 6 участников по-прежнему будут получать вознаграждения в зависимости от количества использованных билетов

  • Переключатель максимального количества трофеев также будет учитывать только

    24 участника

  • На 15% увеличено вознаграждение за клубные монеты для 3 лучших клубов в каждой клубной лиге

Квесты Клуба

  • В сезонах Клубной Лиги теперь есть недельный перерыв. Во время этого перерыва игроки будут играть в Клубные Квесты.

  • Каждый член клуба получает 3 квеста для выполнения (легкое, среднее и сложное).

  • Выполнение квеста приносит клубу очки квеста.

    • Чем больше очков за квесты вы заработаете, тем больше клубных монет получите в награду.

    • Количество клубных монет, которые вы получаете за клубные квесты, зависит от вашего ранга в клубной лиге.

  • Игра с товарищами по клубу дает вам бонус за выполнение (чтобы вы могли быстрее завершить клубные квесты).

Изменения Баланса

Баффы

Карл

  • Скорость снаряда: 2600 → 3000

Гром

  • Базовый урон: 900→1100

  • Урон Супера: 1700→1600

Нерфы

Байрон

  • Скорость перезарядки: 1300 → 1600 мс на один снаряд
    Байрон - бравлер, который является хорошим вариантом в большинстве случаев. С момента релиза он всегда был в метагейме благодаря своей универсальности и силе. Это ухудшение должно стать для него предупреждением, но не должно помешать ему быть хорошим выбором.

Генерал Гавс

  • Здоровье Укрытия: 2000 → 1500
    В руках умелого игрока Гавс может быть действительно опасен. Тем не менее извлечь максимум пользы из этого Бравлера довольно сложно, поэтому мы решили не ослаблять его так сильно.

Ева

  • Звездная Сила - Приятный Сюрприз: Теперь оно порождает детеныша только каждые 5 секунд, а не за каждое яйцо.

  • Заряд супера Евы немного уменьшился
    Потеряет ли королева свою корону? Скорее всего, нет, но посмотрим.

Джанет

  • Джанет больше не может активировать гаджет Мощные Басы во время полета.
    Это было очень странно, а иногда и очень угнетающе. Дядя Сту был горд, но все остальные были раздражены. И, честно говоря, это больше смахивало на баг, чем на часть ее дизайна.

Сэнди

  • Урон от основной атаки снижен с 920 до 860
    Сонный мальчик был довольно агрессивным на узких картах, так что это должно сделать всех Сэнди по всему миру немного менее агрессивными


Исправления ошибок

  • Улучшена стабильность на устройствах низкого уровня

  • Авто прицеливание больше не учитывает воздушные цели

  • Исправлены некоторые значки, которые нельзя было использовать в клубном чате

  • Исправлен редкий случай, когда игроки могли запретить одного и того же бойца в Силовой Лиге

  • Исправлены различные проблемы со звуком

Другое

Тематика

  • Тематика Морские Глубины

  • Тематика BT21

  • Тематика Bad Randoms (включая обновленную музыку)

Разное

  • Количество рероллов квестов увеличено с 1 до 2 без Brawl Pass и с 3 до 5 с Brawl Pass

  • Обновлены описания бравлеров

    • Барли

    • Брок

    • Кольт

    • Ворон

    • Динамайк

    • Пенни

    • Тара

Магазин

  • Brawl Pass теперь доступен в Магазине.

  • Добавлен ярлык в Магазин Клуба.