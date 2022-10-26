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26 окт. 2022 г.
Blog – Brawl Stars

Обновление Станция Призраков

Новый сезон! - #Призрачный поезд

Техническое обслуживание 15/11

Нерф Бастера (грусняшечка)

  • Пояс с инструментами тепер восстанавливает 500 единиц, вместо 1000

  • Зарядка супера теперь требует больше атак, в зависимости от растояния до цели

  • Основная атака снижена с 1700 до 1580

  • Здоровье снижено с 5600 до 5000

Техническое обслуживание 08/11

Исправлено

  • Игроки не могли использовать очки силы на Бастера, если были другие доступные для этого бойцы

Баланс

  • Нерф бонуса гаджета Урон с 20% до 15%

  • Нерф бонуса гаджета Перезарядка с 20% до 15%

Опциональное обновление 31/10 (Будет доступно для IOS 04/11)

Исправлено:

  • Странная расцветка у бойцов с гаджетом перезарядка

  • Кнопка Улучшения бойца была включена, хотя очков силы было недостаточно

  • Ошибка рендера на некоторых Андроидах (S22)

Техническое обслуживание 27/10

  • Бонни вернулась!

Техническое обслуживание 26/10

  • Исправления фильтра чата

  • Исправление багов связанных с новым снаряжением

  • Исправление некоторых примеров переводов связанных с SCID и других SCID-связанных ошибок

  • Исправления связанные с Матчмейкингом Клубной Лиги

Техническое обслуживание 25/10

  • Исправление ошибок связанных с повторами, наблюдением и Brawl TV

Новый Боец

Бастер

Бастер - это танк с возможностью защищать союзников. Он работает киномехаником и уже наизусть выучил все свои любимые боевики. Он работает со своим другом Фэнгом. Они мечтают стать героями боевиков.

Атака: Блик в объективе - Бастер выпускает из своего кинопроектора световой конус, наносящий урон всем врагам в зоне действия.

  • Особенность: Боец заряжает Супер, находясь рядом с союзниками

  • Атака: Блик в объективе

    • Бастер стреляет зарядом в форме конуса, нанося урон всем врагам в области поражения

  • Супер: Монтаж

    • Бастер выставляет перед собой щит, блокирующий все снаряды противников и отражающий их обратно в виде энергетических. Он все еще получает урон от атак с воздуха или с флангов.

  • Гаджет 1: Пояс с инструментами

    • Бастер восстанавливает всем союзникам по 1000 очков здоровья за каждого союзника в хоне зарядки его Супера.

  • Гаджет 2: Трейлер

    • Следующая основная атака Бастера притягивает к нему врагов и замедляет их на 2 секунды.

  • Звездная сила 1: Режиссерская версия

    • Блик в объективе наносит на 15% больше урона за каждого союзника в радиусе зарядки Супера

  • Звездная сила 2: Кевларовый Жилет

    • Пока действует Супер, Бастер получает на 20% меньше урона и иммунитет к отбрасыванию, замедлению и оглушению.

Новый сезон! - #Призрачный поезд

Новые скины

  • Хозяйка Енотов Пенни (Brawl Pass)

  • Инспектор Колетт (Силовая лига)

  • Печь для Пиццы Эш (Клубная лига)

  • Франкенгром (149 кристаллов)

  • Зомброк (Испытание или 29 кристаллов)

  • Реактивная Джанет (29 кристаллов)

  • Коммандо Скуик (79 кристаллов)

  • Яростная Тара (Награда Мирового Финала или в следующем году 149 кристаллов)

  • Омега-Ящик Дэррил (Особое Мероприятие)


Новые косметические элементы

Анимированные значки

  • Бастер и скин (18)

  • Франкенгром (9)

Новые специальные значки (14)

  • Ворон, Леон, Мортис, Спраут, Фрэнк, Джекки, Булл, Дэррил, Тик, 8 - Бит, Пэм, Гейл, СТУ, Поко

Значки новых скинов

  • Хозяйка Енотов Пенни, Инспектор Колетт, Печь для Пиццы Эш, Франкенгром, Зомброк, Реактивная Джанет, Коммандо Скуик, Яростная Тара, Омега-Ящик Дэррил

Новые значки Esport (8)

НОВЫЕ СПРЕИ

Новые спреи Бойцов

  • Мортис, Джин, Макс, Скуик, Байрон, Спраут, Тара, Мистер П.

Испытание и Мероприятия

  • Спреи для : Отказано, Еще более сложное испытание (Гранд Мастер), Призрачный поезд, Камень, Ножницы, Бумага, День Холостяков

НОВЫЕ ИКОНКИ ПРОФАЙЛОВ

Испытание и Мероприятия

Омега-Ящик, Мировой финал, Герой боевика, Броулбол

Переработка Снаряжения

  • Жетоны снаряжения и детали были удалены из игры(и из ящиков)

  • Количество монет из ящиков было увеличено соответственно

  • Удалены все экипированное снаряжение для всех бойцов. В качестве монет были возмещены все детали и жетоны снаряжения. Возмещению подлежат все жетоны и детали, которые были приобретены или найдены в ящиках.

  • Каждый игрок получит 2.25 Монеты за каждую единицу деталей и 217.5 монет за каждый жетон снаряжения.

  • Теперь снаряжение можно покупать за монеты прямо из окна бойца по достижению 10 уровня.

  • Редкости снаряжения:

    • Сверхредкое = Снаряжение доступное для всех бойцов (1,000 Монет)

    • Эпическое = Снаряжение доступное для некоторых бойцов (1,500 Монет)

    • Мифическое = Снаряжение доступное для избранных бойцов (2,000 Монет)

      • На данный момент мифическое снаряжение доступно только для нескольких бойцов. Но в будущем мы представим больше предметов мифического снаряжения.

  • Новое снаряжение!

    • Скорость перезарядки (Эпическое/1,500 Монет)

      • Описание: на 20% быстрее перезарядка

      • Бойцы:

        • Белль

        • Ева

        • Лола

        • Бо

        • Брок

        • Кольт

        • 8-Бит

        • Амбер

        • Рико

        • Грифф

    • Зарядка Супера (Эпическое/1,500 Монет)

      • Описание: Зарядка Супера на 10% быстрее

      • Бойцы:

        • Эш

        • Лу

        • Отис

        • Булл

        • Нани

        • Бонни

        • Эдгар

        • Спраут

        • Эль Примо

        • Джеки

    • Длинная Рука (Мифическое/2,000 Монет)

      • Описание:

        • Рука дотягивается на 1 клетку дальше

      • Боец:

        • Джин

    • Свежая голова (Мифическое/2,000 Монет)

      • Описание:

        • Голова получает дополнительные 1,000 единиц здоровья

      • Боец:

        • Тик

  • Мы планируем выпускать новое снаряжение регулярно с большинством(если не со всеми) обновлениями

Система жалоб 1.0: Силовая Лига

  • Теперь вы сможете оставлять жалобу на игрока в Силовой Лиге за, так называемый, грифплея (griefplay)*

  • Мы вводим первую версию системы жалоб с основной целью фиксации грифплея в течении силовой лиги. Это поможет нам подготовить и наладить систему для глобальной имплементации на все игровые режимы. Поможет оценить количество жалоб в общем и повторных жалоб на конкретных игроков.

  • Мы начнем наказывать нарушителей внутри-игровыми банами в этом обновлении и продолжим улучшать систему в будущем

  • МЫ СЛЕДИМ ЗА ВАМИ

*Что такое грифплей (Griefplay)?

"Грифплей" (Griefplay) означает манеру игры, когда игрок сознательно и целенаправленно портит игровой процесс для других игроков.

Звездные силы и Гаджеты

  • Гаджеты и Звездные силы и теперь могут быть куплены прямо в окне бойца на уровнях 7 и 9.

  • Цена:

    • Гаджет (1,000 Монет)

    • Звездная сила (2,000 Монет)

  • Уведомление: Гаджеты и Звездные силы больше не будут появляться в мини-магазине, но они все еще будут выпадать из ящиков.

Испытания

  • Еще БОЛЕЕ СЛОЖНОЕ испытание - 21 победа с докупкой попыток - Спреи Гранд Мастера

  • Испытание Камень-Ножницы-Бумага - Вы получите Камень с прохождением испытания, Ножницы с предложением и Бумагу за квест. Все 3 спрея будут доступны в магазине позже.

  • Испытание Хэллоуин - 3 Спрея Поезда; завершите испытание в трио со своими друзьями и попробуйте координироваться, чтобы нарисовать поезд!

  • Испытание Дуо-Герои боевиков - вместе с Реактивной Джанет и Коммандо Скуик добудьте награду за квест - спрей “Отказано” и за испытание - 2 иконки профайла героев боевиков.

Квесты

  • Один из ежедневных слотов для квестов заменен на Обычный квест, например как:

    • Победите в X матчах

    • Нанесите X урона

    • Вылечите X единиц здоровья

  • Обычные квесты нельзя заменить.

  • А заменяемые квесты не будут заменены на “обычные”

Карты, Игровые режимы и Изменения в ротациях

  • Новый режим “Пробный матч”

    • При использовании кнопки “Испытать” - вы теперь можете выбирать между тренировочной площадкой и пробным матчем(новинка)

    • Функция “Пробный матч” позволит вам играть любым бойцов, включая пока еще не открытых вами в тестовом матче

    • Игровые режимы(актуальные) и карты случайны.

    • Вы можете покинуть пробный матч в любой момент.

  • Дружественные игры

    • Одинаковые бойцы теперь разрешены в дружественных матчах (без трофеев)

  • Карты

    • Мы не изменяем текущую ротацию

    • Карта Purple Paradise вновь доступна для дружественных матчей

Изменения в окружении

Добавлено:

  • Станция призраков (новинка)

  • Ретрополис

Изменения баланса

Баффы

Мэг

  • Очки здоровья 2200 → 2300
    Даже после баффа у Мэг были проблемы. Увеличенное здоровье должно позволить ей играть немного более рискованно, пока она копит на Меху. И так же позволит использовать Меху чаще. Надеемся, это сделает ее опаснее.

Барли

  • Базовая атака 700 → 760
    Настойка Барли была слабовата последнее время, пришел момент добавить перца!

Ева

  • Базовая атака - 370 → 400
    Ева потеряла актуальность после последнего нерфа. Мы все еще не хотим возвращать ее способность к подавлению врагов, но думаем, что можно откатить снижение урона.

Гас

  • Уровень щита и лечения теперь зависит от уровня силы:

    • Лечение 1000 → 800-1200.

    • Щит 3600 → 2600-3900

  • Ускорение полета снаряда с 3200 до 3600

  • Супер теперь проходит сквозь преграды
    Уровень силы Гаса достаточно тяжело настроить. Но после сбора статистики, мы поняли, что он слабоват. В этом играет серьезную роль сложность применения Супера. Игрок не хочет им промазать, та что мы ускоряем полет снаряда и позволяем ему проходить сквозь препятствия. Это должно помочь более эффективной игре и открыть более широкие возможности командных маневров. Гас наконец станет бойцом поддержки, на которую вы можете рассчитывать!
    Так как Гас был слишком силен на начальных уровнях и не таким опасным на высоких, мы решили привязать значения к показателям уровня силы. Это должно снизить его опасность на низких уровнях, но повысить конкурентноспособность на высоких.

Нерфы

Поко

  • Базовая атака - 800 → 760
    Последний хит Поко сражал наповал, мы все любим его песни, но звук стоит приглушить.

Сэм

  • Звездная Сила - С Новыми Силами - Восстановление недостающего здоровья % - 30 → 20
    Даже, учитывая, что Сэм достаточно сложный для игры Боец, эта ЗС была слишком мощная. Небольшой нерф должен помочь другим бойцам лучше ему противостоять.

СТУ

  • Гаджет - Автодром - Гаджету добавлена постепенная потеря здоровья, как у других гаджетов в игре. Будем уже последовательными…

Беа

  • Гаджет - Медовая Патока - Гаджету добавлена постепенная потеря здоровья
    ПоСлЕдОвАтЕлЬнОсТь

Исправление Багов

  • Улучшение производительности на слабых девайсах

  • Исправление ошибки, при которой взрывчатка не срабатывала в конце раунда. (например Гранаты Пайпер в Броулбол, после гола)

  • Исправление ошибки прицела Джанет, после использования гаджета Проход За Кулисы

  • Исправление ошибки VFX гаджета Джанет после телепортации

  • Исправление разнообразных UI ошибок

  • Исправление разнообразных ошибок значков

  • Исправление ошибки VFX тряски при стрельбе за Коралл Белль

  • Исправление ошибки обновления Локальных Списков Лидеров при смене страны игроком или клубом

  • Исправление ошибки, когда пустые клубы могли занимать места в Списке Лидеров

  • Исправление ошибки, когда неактивные лидеры клубом не сменялись после 14 дней офлайна


Другое

Темы

  • Станция Призраков

  • Хэллоуин

  • Герои Боевиков


Разное

Покупка с помощью кристаллов

Теперь в случае недостатка монет, вы можете завершать покупки с помощью кристаллов. В данным момент это работает с Гаджетами, Звездными Силами, Снаряжением и с повышением уровня Бойца.


ВАЖНО

По независящим от нас техническим причинам с выходом следующего обновления Brawl Stars мы будем вынуждены прекратить поддержку всех устройств Apple и Android с ОС более ранних версий, чем iOS 11 и Android 7.0 соответственно.

Если на вашем устройстве установлена ОС более ранней версии, чем iOS 11 или Android 7.0, вы не сможете играть в Brawl Stars, пока не обновите ее до более поздней версии.

Просим вас как можно скорее обновить систему до версии iOS 11 (или более поздней) / Android 7.0 (или более поздней).

Чтобы узнать, как привязать учетную запись к Supercell ID или перенести игру на другое устройство, посетите наш раздел часто задаваемых вопросов.

Компенсация награды

  • Квесты и Испытания с конкретными наградами в виде значков, иконок профайла, Спрея теперь будут компенсированы другой наградой, в случае если игрок уже и так разблокировал приз.

Инструкция

  • Инструкция по гаджетам

  • Инструкция по снаряжению