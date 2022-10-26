Техническое обслуживание 15/11



Нерф Бастера (грусняшечка)

Пояс с инструментами тепер восстанавливает 500 единиц, вместо 1000

Зарядка супера теперь требует больше атак, в зависимости от растояния до цели

Основная атака снижена с 1700 до 1580

Здоровье снижено с 5600 до 5000

Техническое обслуживание 08/11

Исправлено

Игроки не могли использовать очки силы на Бастера, если были другие доступные для этого бойцы

Баланс

Нерф бонуса гаджета Урон с 20% до 15%

Нерф бонуса гаджета Перезарядка с 20% до 15%

Опциональное обновление 31/10 (Будет доступно для IOS 04/11)

Исправлено:

Странная расцветка у бойцов с гаджетом перезарядка

Кнопка Улучшения бойца была включена, хотя очков силы было недостаточно

Ошибка рендера на некоторых Андроидах (S22)

Техническое обслуживание 27/10



Бонни вернулась!

Техническое обслуживание 26/10



Исправления фильтра чата



Исправление багов связанных с новым снаряжением



Исправление некоторых примеров переводов связанных с SCID и других SCID-связанных ошибок



Исправления связанные с Матчмейкингом Клубной Лиги



Техническое обслуживание 25/10



Исправление ошибок связанных с повторами, наблюдением и Brawl TV

Новый Боец

Бастер

Бастер - это танк с возможностью защищать союзников. Он работает киномехаником и уже наизусть выучил все свои любимые боевики. Он работает со своим другом Фэнгом. Они мечтают стать героями боевиков.

Атака: Блик в объективе - Бастер выпускает из своего кинопроектора световой конус, наносящий урон всем врагам в зоне действия.



Особенность: Боец заряжает Супер, находясь рядом с союзниками



Атака: Блик в объективе

Бастер стреляет зарядом в форме конуса, нанося урон всем врагам в области поражения



Супер: Монтаж

Бастер выставляет перед собой щит, блокирующий все снаряды противников и отражающий их обратно в виде энергетических. Он все еще получает урон от атак с воздуха или с флангов.



Гаджет 1: Пояс с инструментами

Бастер восстанавливает всем союзникам по 1000 очков здоровья за каждого союзника в хоне зарядки его Супера.



Гаджет 2: Трейлер

Следующая основная атака Бастера притягивает к нему врагов и замедляет их на 2 секунды.



Звездная сила 1: Режиссерская версия

Блик в объективе наносит на 15% больше урона за каждого союзника в радиусе зарядки Супера



Звездная сила 2: Кевларовый Жилет

Пока действует Супер, Бастер получает на 20% меньше урона и иммунитет к отбрасыванию, замедлению и оглушению.





Новый сезон! - #Призрачный поезд

Новые скины

Хозяйка Енотов Пенни (Brawl Pass)

Инспектор Колетт (Силовая лига)

Печь для Пиццы Эш (Клубная лига)

Франкенгром (149 кристаллов)

Зомброк (Испытание или 29 кристаллов)

Реактивная Джанет (29 кристаллов)

Коммандо Скуик (79 кристаллов)

Яростная Тара (Награда Мирового Финала или в следующем году 149 кристаллов)

Омега-Ящик Дэррил (Особое Мероприятие)







Новые косметические элементы

Анимированные значки



Бастер и скин (18)



Франкенгром (9)



Новые специальные значки (14)



Ворон, Леон, Мортис, Спраут, Фрэнк, Джекки, Булл, Дэррил, Тик, 8 - Бит, Пэм, Гейл, СТУ, Поко



Значки новых скинов



Хозяйка Енотов Пенни, Инспектор Колетт, Печь для Пиццы Эш, Франкенгром, Зомброк, Реактивная Джанет, Коммандо Скуик, Яростная Тара, Омега-Ящик Дэррил



Новые значки Esport (8)



НОВЫЕ СПРЕИ

Новые спреи Бойцов



Мортис, Джин, Макс, Скуик, Байрон, Спраут, Тара, Мистер П.



Испытание и Мероприятия



Спреи для : Отказано, Еще более сложное испытание (Гранд Мастер), Призрачный поезд, Камень, Ножницы, Бумага, День Холостяков

НОВЫЕ ИКОНКИ ПРОФАЙЛОВ



Испытание и Мероприятия



Омега-Ящик, Мировой финал, Герой боевика, Броулбол



Переработка Снаряжения



Жетоны снаряжения и детали были удалены из игры(и из ящиков)



Количество монет из ящиков было увеличено соответственно



Удалены все экипированное снаряжение для всех бойцов. В качестве монет были возмещены все детали и жетоны снаряжения. Возмещению подлежат все жетоны и детали, которые были приобретены или найдены в ящиках.



Каждый игрок получит 2.25 Монеты за каждую единицу деталей и 217.5 монет за каждый жетон снаряжения.



Теперь снаряжение можно покупать за монеты прямо из окна бойца по достижению 10 уровня.



Редкости снаряжения:

Сверхредкое = Снаряжение доступное для всех бойцов (1,000 Монет)

Эпическое = Снаряжение доступное для некоторых бойцов (1,500 Монет)

Мифическое = Снаряжение доступное для избранных бойцов (2,000 Монет)

На данный момент мифическое снаряжение доступно только для нескольких бойцов. Но в будущем мы представим больше предметов мифического снаряжения.



Новое снаряжение!

Скорость перезарядки (Эпическое/1,500 Монет)

Описание: на 20% быстрее перезарядка

Бойцы:

Белль

Ева

Лола

Бо

Брок

Кольт

8-Бит

Амбер

Рико

Грифф

Зарядка Супера (Эпическое/1,500 Монет)

Описание: Зарядка Супера на 10% быстрее

Бойцы:

Эш

Лу

Отис

Булл

Нани

Бонни

Эдгар

Спраут

Эль Примо

Джеки Длинная Рука (Мифическое/2,000 Монет)

Описание:

Рука дотягивается на 1 клетку дальше

Боец:

Джин

Свежая голова (Мифическое/2,000 Монет)

Описание:

Голова получает дополнительные 1,000 единиц здоровья

Боец:

Тик



Мы планируем выпускать новое снаряжение регулярно с большинством(если не со всеми) обновлениями



Система жалоб 1.0: Силовая Лига

Теперь вы сможете оставлять жалобу на игрока в Силовой Лиге за, так называемый, грифплея (griefplay)*



Мы вводим первую версию системы жалоб с основной целью фиксации грифплея в течении силовой лиги. Это поможет нам подготовить и наладить систему для глобальной имплементации на все игровые режимы. Поможет оценить количество жалоб в общем и повторных жалоб на конкретных игроков.



Мы начнем наказывать нарушителей внутри-игровыми банами в этом обновлении и продолжим улучшать систему в будущем



МЫ СЛЕДИМ ЗА ВАМИ



*Что такое грифплей (Griefplay)?



"Грифплей" (Griefplay) означает манеру игры, когда игрок сознательно и целенаправленно портит игровой процесс для других игроков.

Звездные силы и Гаджеты

Гаджеты и Звездные силы и теперь могут быть куплены прямо в окне бойца на уровнях 7 и 9.



Цена:

Гаджет (1,000 Монет)

Звездная сила (2,000 Монет)



Уведомление: Гаджеты и Звездные силы больше не будут появляться в мини-магазине, но они все еще будут выпадать из ящиков.



Испытания

Еще БОЛЕЕ СЛОЖНОЕ испытание - 21 победа с докупкой попыток - Спреи Гранд Мастера



Испытание Камень-Ножницы-Бумага - Вы получите Камень с прохождением испытания, Ножницы с предложением и Бумагу за квест. Все 3 спрея будут доступны в магазине позже.



Испытание Хэллоуин - 3 Спрея Поезда; завершите испытание в трио со своими друзьями и попробуйте координироваться, чтобы нарисовать поезд!



Испытание Дуо-Герои боевиков - вместе с Реактивной Джанет и Коммандо Скуик добудьте награду за квест - спрей “Отказано” и за испытание - 2 иконки профайла героев боевиков.



Квесты

Один из ежедневных слотов для квестов заменен на Обычный квест, например как:

Победите в X матчах

Нанесите X урона

Вылечите X единиц здоровья



Обычные квесты нельзя заменить.



А заменяемые квесты не будут заменены на “обычные”



Карты, Игровые режимы и Изменения в ротациях

Новый режим “Пробный матч”

При использовании кнопки “Испытать” - вы теперь можете выбирать между тренировочной площадкой и пробным матчем(новинка)

Функция “Пробный матч” позволит вам играть любым бойцов, включая пока еще не открытых вами в тестовом матче

Игровые режимы(актуальные) и карты случайны.

Вы можете покинуть пробный матч в любой момент.



Дружественные игры

Одинаковые бойцы теперь разрешены в дружественных матчах (без трофеев)



Карты

Мы не изменяем текущую ротацию

Карта Purple Paradise вновь доступна для дружественных матчей





Изменения в окружении

Добавлено:



Станция призраков (новинка)



Ретрополис



Изменения баланса

Баффы



Мэг



Очки здоровья 2200 → 2300

Даже после баффа у Мэг были проблемы. Увеличенное здоровье должно позволить ей играть немного более рискованно, пока она копит на Меху. И так же позволит использовать Меху чаще. Надеемся, это сделает ее опаснее.



Барли



Базовая атака 700 → 760

Настойка Барли была слабовата последнее время, пришел момент добавить перца!



Ева



Базовая атака - 370 → 400

Ева потеряла актуальность после последнего нерфа. Мы все еще не хотим возвращать ее способность к подавлению врагов, но думаем, что можно откатить снижение урона.



Гас



Уровень щита и лечения теперь зависит от уровня силы:

Лечение 1000 → 800-1200.

Щит 3600 → 2600-3900



Ускорение полета снаряда с 3200 до 3600



Супер теперь проходит сквозь преграды

Уровень силы Гаса достаточно тяжело настроить. Но после сбора статистики, мы поняли, что он слабоват. В этом играет серьезную роль сложность применения Супера. Игрок не хочет им промазать, та что мы ускоряем полет снаряда и позволяем ему проходить сквозь препятствия. Это должно помочь более эффективной игре и открыть более широкие возможности командных маневров. Гас наконец станет бойцом поддержки, на которую вы можете рассчитывать!

Так как Гас был слишком силен на начальных уровнях и не таким опасным на высоких, мы решили привязать значения к показателям уровня силы. Это должно снизить его опасность на низких уровнях, но повысить конкурентноспособность на высоких.



Нерфы



Поко



Базовая атака - 800 → 760

Последний хит Поко сражал наповал, мы все любим его песни, но звук стоит приглушить.



Сэм



Звездная Сила - С Новыми Силами - Восстановление недостающего здоровья % - 30 → 20

Даже, учитывая, что Сэм достаточно сложный для игры Боец, эта ЗС была слишком мощная. Небольшой нерф должен помочь другим бойцам лучше ему противостоять.



СТУ



Гаджет - Автодром - Гаджету добавлена постепенная потеря здоровья, как у других гаджетов в игре. Будем уже последовательными…



Беа



Гаджет - Медовая Патока - Гаджету добавлена постепенная потеря здоровья

ПоСлЕдОвАтЕлЬнОсТь



Исправление Багов

Улучшение производительности на слабых девайсах



Исправление ошибки, при которой взрывчатка не срабатывала в конце раунда. (например Гранаты Пайпер в Броулбол, после гола)



Исправление ошибки прицела Джанет, после использования гаджета Проход За Кулисы



Исправление ошибки VFX гаджета Джанет после телепортации



Исправление разнообразных UI ошибок



Исправление разнообразных ошибок значков



Исправление ошибки VFX тряски при стрельбе за Коралл Белль



Исправление ошибки обновления Локальных Списков Лидеров при смене страны игроком или клубом



Исправление ошибки, когда пустые клубы могли занимать места в Списке Лидеров



Исправление ошибки, когда неактивные лидеры клубом не сменялись после 14 дней офлайна







Другое

Темы



Станция Призраков



Хэллоуин



Герои Боевиков







Разное

Покупка с помощью кристаллов

Теперь в случае недостатка монет, вы можете завершать покупки с помощью кристаллов. В данным момент это работает с Гаджетами, Звездными Силами, Снаряжением и с повышением уровня Бойца.







ВАЖНО

По независящим от нас техническим причинам с выходом следующего обновления Brawl Stars мы будем вынуждены прекратить поддержку всех устройств Apple и Android с ОС более ранних версий, чем iOS 11 и Android 7.0 соответственно.

Если на вашем устройстве установлена ОС более ранней версии, чем iOS 11 или Android 7.0, вы не сможете играть в Brawl Stars, пока не обновите ее до более поздней версии.

Просим вас как можно скорее обновить систему до версии iOS 11 (или более поздней) / Android 7.0 (или более поздней).

Инструкцию по обновлению iOS можно найти на сайте службы поддержки Apple.

Инструкцию по обновлению Android можно найти на сайте службы поддержки Google.

Чтобы узнать, как привязать учетную запись к Supercell ID или перенести игру на другое устройство, посетите наш раздел часто задаваемых вопросов.

Компенсация награды

Квесты и Испытания с конкретными наградами в виде значков, иконок профайла, Спрея теперь будут компенсированы другой наградой, в случае если игрок уже и так разблокировал приз.



Инструкция