Новый Боец



Джанет



Джанет - это приемная дочь СТУ и она поглощена шоу-бизнесом! Она - акробат, певица и даже каскадер в шоу Starr!



Основная атака: Высокая нота

Джанет атакует по конусовидной траектории. Чем она дольше целится, тем уже становится конус атаки.



Супер: Крещендо

Джанет поднимается в воздух и недолго летает. Во время полета, Джанет продолжает атаковать противника на земле.



Гаджет: Мощные Басы

Джанет ставит динамик, который наносит 100ед. урона в секунду по области



Гаджет: Проход за кулисы

Следующая атака Джанет отбрасывает ее назад, в зависимости от дальности основной атаки.



Звездная сила: Мизансцена

В течении полета, Джанет видит происходящее в кустах на большом расстоянии.



Звездная сила: Вокальная разминка

Основная атака фокусируется на 30% быстрее





Бонни



Бонни - маленькая сестра Джанет. Она известна в парке, как неудержимый трюкач. Главный трюк - выстрел Бонни из пушки по имени Клайд. Чем опаснее - тем интереснее!



У Бонни есть две формы во время матча:



Пушка (Основная):



Основная атака : Молочный зуб

Выстрел молочным зубом из пушки на длинную дистанцию.



Супер: Пушечное ядро

Бонни запускает себя из Клайда. Она наносит урон по приземлению и меняет форму.





Бонни (Альтернативная форма):



Основная атака: Туз в рукаве

Бонни выбрасывает несколько гранат на короткую дистанцию.



Супер: Клайд

Бонни возвращается в Клайда (Основную форму)



Гаджет: Быстрые углеводы

Скорость атаки и передвижения Клайда возрастает на 30% в течение 5 секунд



Гаджет: Краш-тест

Бонни делает рывок вперед, отбрасывая врагов и нанося 300 ед. урона при попадании



Звездная сила: Черный порох

Дальность супера увеличивается на 36%



Звездная сила: Зуб мудрости

Атака Клайда разлетается на осколки, каждый из которых наносит 25% урона







Новый Сезон! - #ЭкстримШоу



Новые скины



Экстрим - Шоу



Краш-Тестер Дэррил (Силовая Лига)



Байкер Карл (Brawl Pass, Уровень 1)



Монст-Тракер Мэг



Пиротехник Спайк



Шайка злодеев



Повелитель Байрон



Галактическая Лола



Императрица Бонни



Другие



Дарума Мистер П. (Золотая неделя)



Кочевница Тара (Ламповый скин)



Валькирия Джанет (Brawl Pass, Уровень 70)

Золотые и Серебряные скины



Белль



СТУ



Эш



Мэг



Лола

Косметические элементы: Спреи



Спреи откроются на Пути к Славе, на точке в 200 трофеев. Игрок получает доступ к спрей слоту и базовый набор.



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Новые слоты для спреев открывается на 650, 1300, и 1600 трофеях.



Спреи могут быть получены в Brawl Pass, Испытаниях и магазине.



Спреи можно экипировать в окне бравлера. Соседняя вкладка со вкладкой значки.



Спреи распыляются на землю на картах. Они видны всем игрокам. Только один спрей от каждого игрока будет оставаться на земле.



После обновления будут доступны 35 Спреев, некоторые с внутри-игровыми VFXs!





Новые Значки



Анимированные



Джанет



Валькирия Джанет



Бонни



Набор Экстрим-Шоу



Набор Золотая неделя



Набор подарков золотой недели



Набор Шайки Злодеев

Повелитель Байрон

Галактическая Лола

Императрица Бонни



Дарума Мистер П.



Кочевница Тара



Сакура Спайк



Персонажи Бравл Еспорт



Не анимированный



Хаос Трофей

Иконки профайлов



Силовая лига(x2)



Новая иконка профайла для каждого бравлера Пути Славы (x12)



Иконки от скинов в магазине (x4)



Новые гаджеты



Амбер: Пляшущее Пламя

Вокруг Амбер на 5с. Появляются летающие огни(3), которые наносят 500 ед. урона при ударе.



Джеки: Перестройка

Джеки перестраивает окрестности вокруг себя



Мэг: Ящик с инструментами

Мэг устанавливает станцию, которая ускоряет скорость перезарядки союзников.







Изменения баланса



Бафф



Биби

Биби чаще использовалась в Погрузке. Но про нее забывали в остальных режимах. Небольшое усиление должно сделать ее более популярной.

Базовое здоровье увеличено с 4200 до 4400

Базовый урон увеличен с 1300 до1400





Бо

Несмотря на то, что мы собираемся внести изменения в статы Бо в будущем. Уже сейчас необходимо слегка увеличить скорость его снарядов. Это должно облегчить попадание в цель.

Скорость снарядов увеличена на 7%





Грифф

Гриф в основном играет со Звездной силой “Сдачу оставь себе”. Чуть понизив бонус от этой звездной силы, но увеличив базовую скорость атаки мы стараемся исправить ситуацию. Так игроки смогут подбирать более интересные комбинации, а так же игроки без звездной силы будут чувствовать себя более уверенно.

Сдачу оставь себе 35→ 25% увеличения скорости атаки

Увеличена скорость разрядки на мс. Грифф теперь может разряжать заряды быстрее без звездной силы. (Со звёздной силой скорость останется прежней).

Деловая хватка: 10→ 15% недостающего здоровья





Лу

Отсутствие осады растопило славу Лу. Добавление Прохладного приема в базовую механику Лу было правильным решением. Но необходимы изменения в Обморожение, чтобы эта звездная сила могла быть конкурентной. Это должно помочь Лу на всех уровнях и сделать выбор ЗС более интересным.

Прохладный прием теперь часть базовой механики, но с 90% эффективностью.

Новый Прохладный прием увеличивает заморозку на 33%, — и того 20% прирост к старым значениям.

Новое Обморожение понижает урон врагов в зависимости от степени обморожения. Вплоть до 50%.





Скуик

Гаджет Скуик был также полезен, как пожеванная собачья игрушка. Теперь оба гаджета приносят больше пользы и вклада в вашу стратегию со Скуиком.

С размаху теперь также увеличивает урон на 50% для следующей атаки

Осадок теперь длится на 5 секунд дольше. (15→ 20s), и оставляет зону замедления в добавок к зрению.





Нерфы



Спайк

В течение долгого времени Спайк был очень разнообразным, и главная причина этого - его гаджет Кактус Жизни, который имеет очень ценный и оглушает многих бравлеров. Значительное уменьшение здоровья позволяет большему количеству бравлеров с ним справиться.

Кактус Жизни: Здоровья снижено с 3500 до 1750





Байрон

Байрон некоторое время оставался под радаром без изменений и медленно набирал силу благодаря тому, что мета очень хорошо ему подходит. Хотя он не вышел за рамки, его супер было слишком легко получить, так что теперь Байронам приходится работать немного усерднее, чтобы его получить.

Уменьшение заряда Супера с 3 до 4 базовых атак





Фэнг

Несмотря на пинки и крики, Фанг должен быть ослаблен. Его потенциал уничтожения команды не имеет аналогов, а в сочетании с Звездной Силой, сбрасывающим его супер при победе над призываемым существом и оглушением, он был настоящей силой. Теперь он более уязвим, когда ныряет в атаку, а также не обладает таким же бурстом, как раньше.

Базовое Здоровье снижено с 4500 до 4300

Урон Супера уменьшен с 1200 до 1000

Длительность оглушения от Удара с Разворота уменьшена с 1 с до 0,5 с

Свежий Старт больше не заряжает супер при победе над призываемым существом





Ева

Ева была чрезвычайно сильна даже после снижения дальности. Хотя ее вторая Здездная Сила является проблемной, она очень сильна и без нее. Удар по всему спектру должен сделать ее гораздо более соответствующей тому уровню, на котором она должна быть.

Скорость снаряда уменьшена с 3700 до 3500

Базовое здоровье уменьшено с 3000 до 2900

Базовый урон уменьшен с 400 до 370





Гэйл

В последнее время Гэйл также переживает лучшие времена, во многом благодаря тому, что Фэнг очень силен (а Гэйл - очень хороший контр), а также потому, что "Бешеный Порыв" позволяет иногда оглушать цепью других бравлеров. Если немного уменьшить время действия оглушения, то у других бравлеров будет время на то, чтобы дать отпор.

Длительность оглушения Бешеннего Порыва уменьшена с 1,5 до 1,25 (в игре отображается как 1,3 из-за округления).





Переработа



Вольт

Придумывая новые гаджеты, мы поняли, что ничего из того, что мы можем создать, не может сравниться с телепортом, а играть Вольтом без телепорта очень неудобно. Не желая, чтобы Боец зависел от гаджета, чтобы быть функциональным, мы решили переделать весь комплект Вольта. Теперь он должен чувствовать себя лучше на всех уровнях игры, а гаджеты должны предоставить игрокам очень интересный выбор.

Гаджет телепортации удален

Теперь он также может прыгать на небольшое расстояние при использовании своего супера.

Гаджет 1 - Скачок Напряжения - увеличивает уровень Вольта на 2 в течение 10 секунд.

Гаджет 2 - Силовой Щит - В течение 5 секунд, Вольт способен преобразовать 80% полученного от следующего удара урона в энергию для перезарядки 3 боеприпасов





Снаряжение Сопротивление

Снаряжение Сопротивления теперь заменена на Снаряжение Зрения.

Он раскрывает противников на x секунд после нанесения им урона.





Испытание

Золотая Неделя



Краш-тест - Награда: Спрей Link to image

Испытание без темы - Награда: Спрей Link to image

Квесты

Реролл квестов

После реролла вы не сможете получить тот же квест (Боец/Игровой режим) или те же критерии (исцеление/урон/победа...).

Награда будет эквивалентна отмененному квесту

Не используется для специальных квестов, только для сезонных и ежедневных квестов

Brawl Pass дает 2 дополнительных реролла в неделю (от 1 до 3!)

Обновляется еженедельно



Новые виды квестов

Горячая зона: "Находиться в горячей зоне в течение Х секунд".

Ограбление: "Нанести X урона по сейфу".

Награда за Поимку: "Завершить X матчей с 4 или больше звезд".

Захват кристаллов: " Носите 3 или больше кристаллов в течение X секунд".

Нокаут: "Выжить после X раундов"

Броулбол: "Передать мяч X раз".

Столкновение: "Собрать X кубиков усиления "



Новые квесты с прямым вознаграждением (например, монеты, очки силы, значки и другое)



Квесты теперь предпочитают Бравлеров с низкими трофеями



Карты, Игровые Режимы и изменения ротации



Новый сезонный режим игры: Ботобойня (3v3)

Этот новый режим сочетает в себе элементы PvP и PvE.

Игроки сражаются с вторжением ботов - уничтожайте ботов и собирайте болты!

Команда, собравшая 8 болтов, побеждает матч!

7 Новых карт:

Деградация

Вальверде

Борьба миров

Боты атакуют!

Прощание

Тот самый бот

Шумное место



Новая плитка карт: Бампер

Специальная плитка для Броулбол

Мяч отскакивает если попасть в бампер, как в пинболе



Ротация Силовой лиги/Лига Клубов

Награда за Поимку: Падающая звезда, Гранд- Канал, Змеиные Степи

Броулбол: Суперпляж, Игольное ушко, Зловредные поля

Захват кристаллов: Роковая Шахта, Холодная Камера, Вжух-вжух

Ограбление:Горячая Кукуруза, Надежное укрытие, Руки Прочь (Новая)

Горячая зона: Огненное Кольцо, Муравьиные бега, Открытая Зона (Новая)

Нокаут: Живописный утёс, Ущелье Золотой Руки, Место Удара (Новая)



Изменения Окружений карт



Новое: Экстрим Шоу



Повторное добавление: Космооперы Старр



Удалено: Биокупол



Удалено: Год Тигра



Ежедневная награда / Календарь входа (только для новых аккаунтов)



Новый календарь входа на 14 дней для новых игроков



Разблокируется при получении 40 трофеев



Чтобы получить все награды, игроки должны входить в игру ежедневно, пропуск одного дня завершает календарь.



Награды

День 0: Скин (Бандитка Шелли)

День 1: Сверхредкий бравлер (на выбор: Дэррил или Пенни)

День 2: Повышение уровня Силы до 5

День 3: Значок (обычный)

День 4: Повышение уровня Силы до 7

День 5: Скин (Талисман Дэррил или Зайка Пенни)

День 6: Гаджет (выбор между обоими гаджетами Бравлера)

День 7: Значок (обычный)

День 8: Повышение уровня Силы до 8

День 9: Значок (обычная)

День 10: Повышение уровня Силы до 9

День 11: Значок x 2 (редкий)

День 12: Звездная сила (выбор между обеими звездными силами бравлера)

День 13: Значок x 2 (Эпический)

День 14: Эпический бравлер (на выбор: Эдгар или Грифф)



Вознаграждения на случай, если игрок уже разблокировал одну из наград (Большой Ящик)



Силовая Лига (СЛ)



Дополнительные Запреты

Каждый игрок теперь запрещает 1 Бойца во время фазы запрета бойцов.

Если по окончании таймера ни один бравлер не выбран, будет запрещен случайный бравлер.

Внутри команды запреты не дублируются, т.е. всего в каждой игре будет запрещено 3-6 бравлеров



Теперь игрокам необходимо владеть как минимум 12 Бойцов, чтобы разблокировать Силовой Лиги из Пути к Славе из-за возросшего количества запретов.



Улучшена балансировка команд в Одиночной СЛ на основе рангов в Силовой Лиге



Победа в 2 матчах без поражений теперь даст вам больше прогресса, чем раньше (это касается только ранга Алмазный III и ниже. Мифический I и выше останется прежним)



Исправления ошибок



Исправлена проблема, из-за которой активы золотых билетов все еще были видны в некоторых местах



Исправлена проблема с голосовыми линиями Байрона



Исправлена проблема, из-за которой значки Esport (Rosa Player и т.д.) не могли использоваться в чате



Исправлена проблема с визуальными эффектами Богомола Роза



Исправлена проблема, из-за которой при стрельбе вручную в одно и то же место при перпендикулярном движении второй выстрел производился в неправильном направлении



Исправлена проблема с визуальными эффектом Беа, из-за которой она теряла визуальный эффект заряженного выстрела после использования супера



Исправлена проблема, из-за которой Базз заряжал свой супер в стоп-кадре после забитого гола в Броулбол



Исправлена проблема, из-за которой атака Биби с отбрасывающим ударом отменялась, но визуальный эффект оставался



Исправлена проблема, из-за которой ничья аутсайдера не приносила трофеи аутсайдеру



Исправлена ошибка, из-за которой друзья, не являющиеся членами клуба, отображались как Бронзовая I в СЛ



Исправлена ошибка, из-за которой бонусный урон от Звездной Силы (Икс-Фактор) Грома давал больше суперзаряда



Исправлена ошибка, из-за которой не полноценно отображался визуальный эффект базовых атак при использованье скина Ядовитый Плющ Белль.



Другое

