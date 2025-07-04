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4 июл. 2025 г.
Blog – Brawl Stars

Об обновлении и изменении системы видеозаписей

Очевидно, что с последним обновлением мы дали маху. А кроме того, допустили несколько операционных ошибок. В этой публикации мы расскажем, почему так получилось, как мы будем корректировать наши планы и улучшать состояние игры, а еще — кое о каких интересных вещах, над которыми мы работаем.

Ультралегендарная редкость появилась, потому что мы хотели улучшить монетизацию бойцов, и к тому же у нас были интересные глубокие идеи для бойцов за пределами легендарного уровня. Мы решили, что новая редкость и глубина дизайна бойцов оправдывают более высокую цену. Мы ошибались. Это послужило толчком к полному переосмыслению того, как мы выпускаем бойцов. Мы отменим систему платного раннего доступа и сделаем все более удобным. Подробнее об этом ниже.

Также мы хотели досрочно завершить событие с мастерством, но почти сразу отказались от этого решения и позволили событию закончиться как следует. Мы явно поспешили с этим решением и рады, что отменили его. В дальнейшем мы будем уделять больше времени решениям о том, как вносить изменения в игру, если только ситуация не требует срочного вмешательства.

Наши цели в этом обновлении

  • Улучшить процесс обучения для новых игроков, а также обновить путь к славе, сделав лучше награды и визуальное оформление.

  • Добавить систему достижений (видеозаписи), чтобы ветераны могли хвастаться своим мастерством.

  • Вернуть событие «Ангелы и демоны», но с новой изюминкой, чтобы сделать его привлекательнее для всех.

  • Убрать систему мастерства и перераспределить ее награды в более доступные места, требующие меньшего количества игрового времени.

Такой контент, как бойцы, игровые режимы, гиперзаряды и скины, больше ориентирован на нашу самую активную аудиторию, однако в части разработки функций мы стараемся улучшить игру для всех типов игроков — и новичков, и опытных, и ветеранов. Так мы будем развивать Brawl Stars в долгосрочной перспективе.

Мы откусили больше, чем могли прожевать. Разработка системы видеозаписей шла сложными извилистыми путями, и в конце концов мы решили выпустить самую простую версию. Мы стремились сделать все в срок, вырезали множество видеозаписей и не оставили места для итераций. Для нашей команды это стало уроком — теперь мы будем лучше планировать количество вещей, которые пытаемся реализовать.

Почему мы убрали систему мастерства

Система мастерства изначально не была оптимальной с точки зрения дизайна. Она давала отличные награды, но большинство новых и даже уже опытных игроков не понимали, как она работает (особенно в части соотношения трофеев и очков мастерства), и не пользовались ею. Также система мастерства поощряла грайнд, а это не самая увлекательная мотивация для игры (похожие проблемы есть и с некоторыми видеозаписями — читайте в разделе «Видеозаписи» о том, как мы их улучшим). Но мы упустили несколько важных моментов, прежде чем удалять эту систему. Ниже о том, как мы будем это исправлять.

1 — Потенциальные награды за мастерство для новых бойцов также были удалены. Начиная со следующего обновления мы будем добавлять эти награды в каждый Brawl Pass в виде фиксированных наград, соответствующих легендарным бойцам. Как и в случае с путем к славе, на их получение потребуется гораздо меньше времени и усилий, чем через систему мастерства.

  • 3000 монет.

  • 450 очков силы.

  • 300 кредитов.

2 — Мы не хотим поощрять накопление кредитов, так как для большинства игроков кажется странным не собирать награды. Суть проблемы в том, что игроки хотят получить новых бойцов в первый же день после окончания периода раннего доступа, а не давать кредитам перейти в славу. К сожалению, в июле у нас не будет нового бойца, но Транк в августе станет последним бойцом, за ранний доступ к которому нужно платить. В следующем обновлении мы полностью переделаем систему раннего доступа. Как именно она будет устроена, говорить еще рано, но мы точно уберем платный ранний доступ (Транк будет последним таким бойцом). Сыграть бойцами в раннем доступе смогут все желающие, и у каждого будет шанс получить бойца раньше бесплатно, просто играя. Кроме того, посвященное выходу бойца событие даст еще больше наград в дополнение к усилению от Brawl Pass.

Улучшение системы видеозаписей

Мы получили много отзывов о системе видеозаписей. Мы многое хотим улучшить — как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

1 — В урезанной версии релиза, которую вы видите в игре, отсутствует множество наград за видеозаписи. Недостающие награды и новые видеозаписи будут добавлены в следующих обновлениях.

2 — Награды за видеозаписи намного меньше, чем за мастерство, и мы понимаем, что их невозможно не сравнивать из-за схожести задач и элементов оформления, которые в них входят. Но награды за мастерство заменяются не только наградами за видеозаписи. Заменой также стал улучшенный путь к славе (рубежи, за достижение которых даются награды), событие «Тысяча путей мастерства» #1000Masteries, уже добавленные награды за видеозаписи и награды, которые появятся в будущем. Новые игроки будут зарабатывать награды гораздо быстрее, чем это было возможно раньше. Во время события «Тысяча путей мастерства» игроки-ветераны получили огромное количество наград, затратив на это куда меньше сил и времени. Но как бы то ни было, этого все равно недостаточно.

Мы не только добавим больше видеозаписей и улучшим Brawl Pass в следующем обновлении, но и значительно увеличим количество событий уже с этого четверга:

  • мини-событие сообщества, посвящённое Мортису;

  • испытание с бесконечными жизнями, в котором можно выиграть бесплатный скин;

  • мегакопилка;

  • гиперхаос (ещё раз);

  • больше квестов.

Намного больше событий и, соответственно, наград. С увеличением количества событий время для получения этих наград также сократится. Например, для прохождение «Гиперхаоса» потребуется гораздо меньше побед. Событие с ангелами, которое начнется 17 июля, продлится всего две недели, а не месяц, но награды будут аналогичными.

3 — Некоторые видеозаписи пока не очень хороши. С видеозаписями, связанными с победами, та же проблема, что и с мастерством. Они скучные. Кажется, что некоторые особые видеозаписи получить невозможно или очень утомительно.

  • Мы подумаем над изменением баланса тех видеозаписей, которые выглядят невозможными.

  • Мы всё ещё это обсуждаем, но, скорее всего, мы поменяем условия для видеозаписей с победами с собственно побед на получение звания звёздного игрока (заодно исправив то, что статус звёздного игрока кажется неважным, и нанеся удар по фармящим победы ботам).

  • Хотим спросить у сообщества, какие видеозаписи вы хотели бы видеть в игре (вы уже можете комментировать этот пост!).

4 — В долгосрочной перспективе мы обсуждаем системные улучшения, но для них еще нет окончательного решения.

  • Общее визуальное оформление — от иконок до рамок;

  • Улучшения на поверхности, например, отслеживание прогресса после каждого матча;

  • Какие награды мы хотим добавить в будущем, хотим ли мы полностью заменить призы Старр.

Случайные награды против фиксированных

Мы знаем, что обновления с мастерством (а также с блингами) были двумя из наших самых популярных обновлений. Нам было очень приятно видеть такую положительную реакцию. Но, к сожалению, эти обновления не смогли остановить отток игроков в начале 2023 года после удаления ящиков. Это привело к тому, что мы ввели призы Старр — весьма спорное обновление, которое также перераспределило ресурсы, но при этом оно не только остановило спад, но и привело к одному из самых масштабных возрождений в играх. После снижения с этих максимумов мы находимся на базовом уровне, который сегодня все еще более чем в 3 раза выше, чем в 2023 году. Мы с нетерпением ждем дальнейших обновлений, ведь мы работаем над новыми совместными проектами, Хеллоуином и многим другим...

И, конечно же, мы не приемлем баланс, при котором сообщество должно быть недовольно, чтобы игра была успешной. У нас есть множество примеров, когда нам удавалось и обрадовать игроков, и добиться коммерческих результатов, и мы всегда стремимся к этому. Но приведенный пример лишь иллюстрирует, что нам приходится пробовать разные — порой непопулярные — пути, если предыдущие планы не оправдали ожиданий. Как и в случае с обновлением с призами Старр, наша гипотеза заключается в том, что если мы переместим ресурсы в более доступные места, требующие гораздо меньше усилий, например, на путь к славе, то в целом больше игроков останется с нами надолго.

Случайные награды останутся в игре, так как мы считаем, что случайные награды — это весело, особенно в качестве вовлечения, будь то трофейные ящики или роллы. Но разбрасывать повсюду призы Старр — не лучший способ сделать это. Фиксированные награды также хороши, поскольку они задают четкие цели для развития. Нам нужен баланс между теми и другими. Поэтому мы добавим больше фиксированных наград, сначала с помощью прямого улучшения Brawl Pass. А что касается случайных наград, то в будущем мы будем добавлять их более интересными способами.

TL;DR

  • Вы больше не увидите покупок раннего доступа за 50 $ — более того, Транк станет последним бойцом, за ранний доступ к которому надо платить.

  • С каждым обновлением мы будем добавлять больше видеозаписей, а в будущем, вероятно, добавим больше системных улучшений.

  • В следующем обновлении бесплатные награды Brawl Pass будут улучшены, чтобы соответствовать наградам за мастерство игры легендарными бойцами.

  • Разработка новой системы раннего доступа к бойцам, в которой будет больше бесплатных наград, — также в следующем обновлении.

  • Гораздо больше событий и, соответственно, гораздо больше бесплатных наград, начиная с этого четверга.