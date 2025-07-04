Очевидно, что с последним обновлением мы дали маху. А кроме того, допустили несколько операционных ошибок. В этой публикации мы расскажем, почему так получилось, как мы будем корректировать наши планы и улучшать состояние игры, а еще — кое о каких интересных вещах, над которыми мы работаем.

Ультралегендарная редкость появилась, потому что мы хотели улучшить монетизацию бойцов, и к тому же у нас были интересные глубокие идеи для бойцов за пределами легендарного уровня. Мы решили, что новая редкость и глубина дизайна бойцов оправдывают более высокую цену. Мы ошибались. Это послужило толчком к полному переосмыслению того, как мы выпускаем бойцов. Мы отменим систему платного раннего доступа и сделаем все более удобным. Подробнее об этом ниже.

Также мы хотели досрочно завершить событие с мастерством, но почти сразу отказались от этого решения и позволили событию закончиться как следует. Мы явно поспешили с этим решением и рады, что отменили его. В дальнейшем мы будем уделять больше времени решениям о том, как вносить изменения в игру, если только ситуация не требует срочного вмешательства.

Наши цели в этом обновлении

Улучшить процесс обучения для новых игроков, а также обновить путь к славе, сделав лучше награды и визуальное оформление.

Добавить систему достижений (видеозаписи), чтобы ветераны могли хвастаться своим мастерством.

Вернуть событие «Ангелы и демоны», но с новой изюминкой, чтобы сделать его привлекательнее для всех.

Убрать систему мастерства и перераспределить ее награды в более доступные места, требующие меньшего количества игрового времени.

Такой контент, как бойцы, игровые режимы, гиперзаряды и скины, больше ориентирован на нашу самую активную аудиторию, однако в части разработки функций мы стараемся улучшить игру для всех типов игроков — и новичков, и опытных, и ветеранов. Так мы будем развивать Brawl Stars в долгосрочной перспективе.

Мы откусили больше, чем могли прожевать. Разработка системы видеозаписей шла сложными извилистыми путями, и в конце концов мы решили выпустить самую простую версию. Мы стремились сделать все в срок, вырезали множество видеозаписей и не оставили места для итераций. Для нашей команды это стало уроком — теперь мы будем лучше планировать количество вещей, которые пытаемся реализовать.

Почему мы убрали систему мастерства

Система мастерства изначально не была оптимальной с точки зрения дизайна. Она давала отличные награды, но большинство новых и даже уже опытных игроков не понимали, как она работает (особенно в части соотношения трофеев и очков мастерства), и не пользовались ею. Также система мастерства поощряла грайнд, а это не самая увлекательная мотивация для игры (похожие проблемы есть и с некоторыми видеозаписями — читайте в разделе «Видеозаписи» о том, как мы их улучшим). Но мы упустили несколько важных моментов, прежде чем удалять эту систему. Ниже о том, как мы будем это исправлять.

1 — Потенциальные награды за мастерство для новых бойцов также были удалены. Начиная со следующего обновления мы будем добавлять эти награды в каждый Brawl Pass в виде фиксированных наград, соответствующих легендарным бойцам. Как и в случае с путем к славе, на их получение потребуется гораздо меньше времени и усилий, чем через систему мастерства.

3000 монет.

450 очков силы.

300 кредитов.

2 — Мы не хотим поощрять накопление кредитов, так как для большинства игроков кажется странным не собирать награды. Суть проблемы в том, что игроки хотят получить новых бойцов в первый же день после окончания периода раннего доступа, а не давать кредитам перейти в славу. К сожалению, в июле у нас не будет нового бойца, но Транк в августе станет последним бойцом, за ранний доступ к которому нужно платить. В следующем обновлении мы полностью переделаем систему раннего доступа. Как именно она будет устроена, говорить еще рано, но мы точно уберем платный ранний доступ (Транк будет последним таким бойцом). Сыграть бойцами в раннем доступе смогут все желающие, и у каждого будет шанс получить бойца раньше бесплатно, просто играя. Кроме того, посвященное выходу бойца событие даст еще больше наград в дополнение к усилению от Brawl Pass.

Улучшение системы видеозаписей

Мы получили много отзывов о системе видеозаписей. Мы многое хотим улучшить — как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

1 — В урезанной версии релиза, которую вы видите в игре, отсутствует множество наград за видеозаписи. Недостающие награды и новые видеозаписи будут добавлены в следующих обновлениях.

2 — Награды за видеозаписи намного меньше, чем за мастерство, и мы понимаем, что их невозможно не сравнивать из-за схожести задач и элементов оформления, которые в них входят. Но награды за мастерство заменяются не только наградами за видеозаписи. Заменой также стал улучшенный путь к славе (рубежи, за достижение которых даются награды), событие «Тысяча путей мастерства» #1000Masteries, уже добавленные награды за видеозаписи и награды, которые появятся в будущем. Новые игроки будут зарабатывать награды гораздо быстрее, чем это было возможно раньше. Во время события «Тысяча путей мастерства» игроки-ветераны получили огромное количество наград, затратив на это куда меньше сил и времени. Но как бы то ни было, этого все равно недостаточно.

Мы не только добавим больше видеозаписей и улучшим Brawl Pass в следующем обновлении, но и значительно увеличим количество событий уже с этого четверга:

мини-событие сообщества, посвящённое Мортису;

испытание с бесконечными жизнями, в котором можно выиграть бесплатный скин;

мегакопилка;

гиперхаос (ещё раз);

больше квестов.

Намного больше событий и, соответственно, наград. С увеличением количества событий время для получения этих наград также сократится. Например, для прохождение «Гиперхаоса» потребуется гораздо меньше побед. Событие с ангелами, которое начнется 17 июля, продлится всего две недели, а не месяц, но награды будут аналогичными.

3 — Некоторые видеозаписи пока не очень хороши. С видеозаписями, связанными с победами, та же проблема, что и с мастерством. Они скучные. Кажется, что некоторые особые видеозаписи получить невозможно или очень утомительно.

Мы подумаем над изменением баланса тех видеозаписей, которые выглядят невозможными.

Мы всё ещё это обсуждаем, но, скорее всего, мы поменяем условия для видеозаписей с победами с собственно побед на получение звания звёздного игрока (заодно исправив то, что статус звёздного игрока кажется неважным, и нанеся удар по фармящим победы ботам).

Хотим спросить у сообщества, какие видеозаписи вы хотели бы видеть в игре (вы уже можете комментировать этот пост!).

4 — В долгосрочной перспективе мы обсуждаем системные улучшения, но для них еще нет окончательного решения.

Общее визуальное оформление — от иконок до рамок;

Улучшения на поверхности, например, отслеживание прогресса после каждого матча;

Какие награды мы хотим добавить в будущем, хотим ли мы полностью заменить призы Старр.

Случайные награды против фиксированных

Мы знаем, что обновления с мастерством (а также с блингами) были двумя из наших самых популярных обновлений. Нам было очень приятно видеть такую положительную реакцию. Но, к сожалению, эти обновления не смогли остановить отток игроков в начале 2023 года после удаления ящиков. Это привело к тому, что мы ввели призы Старр — весьма спорное обновление, которое также перераспределило ресурсы, но при этом оно не только остановило спад, но и привело к одному из самых масштабных возрождений в играх. После снижения с этих максимумов мы находимся на базовом уровне, который сегодня все еще более чем в 3 раза выше, чем в 2023 году. Мы с нетерпением ждем дальнейших обновлений, ведь мы работаем над новыми совместными проектами, Хеллоуином и многим другим...

И, конечно же, мы не приемлем баланс, при котором сообщество должно быть недовольно, чтобы игра была успешной. У нас есть множество примеров, когда нам удавалось и обрадовать игроков, и добиться коммерческих результатов, и мы всегда стремимся к этому. Но приведенный пример лишь иллюстрирует, что нам приходится пробовать разные — порой непопулярные — пути, если предыдущие планы не оправдали ожиданий. Как и в случае с обновлением с призами Старр, наша гипотеза заключается в том, что если мы переместим ресурсы в более доступные места, требующие гораздо меньше усилий, например, на путь к славе, то в целом больше игроков останется с нами надолго.

Случайные награды останутся в игре, так как мы считаем, что случайные награды — это весело, особенно в качестве вовлечения, будь то трофейные ящики или роллы. Но разбрасывать повсюду призы Старр — не лучший способ сделать это. Фиксированные награды также хороши, поскольку они задают четкие цели для развития. Нам нужен баланс между теми и другими. Поэтому мы добавим больше фиксированных наград, сначала с помощью прямого улучшения Brawl Pass. А что касается случайных наград, то в будущем мы будем добавлять их более интересными способами.

TL;DR