В сезоне «Ангелы против демонов» у вас есть возможность получить новые гиперзарядные скины «Демон Мортис» и «Темный ангел Эдгар» совершенно бесплатно!

Вот как будет проходить этот сезон:

каждый день в 9:00 UTC подброшенная монета судьбы будет определять, кем вы станете на день — ангелом или демоном;

в зависимости от того, какая участь вам выпадет, ежедневные призы Старр превратятся либо в ангельские, либо в демонические;

открывайте ангельские и демонические призы, чтобы разблокировать 12 уникальных ангельских и демонических способностей в Книге рока;

по выходным вам будет дарована свобода воли, позволяющая самостоятельно выбрать, кем стать на день.

Участвуйте в соревнованиях, используя свои новые способности!

зарабатывайте дополнительные ангельские и демонические призы за место в топе списка лидеров соревнования;

соревнования проходят каждые три дня (отсчет ведется от начала сезона);

продолжайте открывать ангельские и демонические призы до конца сезона #AngelsVsDemons, чтобы не упустить возможность получить демона Мортиса, ангела Эдгара и другие демонические и ангельские скины!

Ангельские и демонические призы

Это новый тип призов, с помощью которого можно разблокировать ангельские и демонические скины, а также получить больше ресурсов для продвижения (например, монет или очков силы) в сравнении с обычными призами Старр.

Каждый день подброшенная монета судьбы будет определять, кем вы станете на день — ангелом или демоном. От этого также будет зависеть, какие призы Старр вы получите. На выходных вам будет дарована свобода воли, и вы сами сможете выбрать, к какой стороне примкнуть. После определения стороны вы сможете открывать соответствующие призы Старр.

Кроме того, все ежедневные призы Старр будут превращаться в ангельские или демонические. Так будет продолжаться весь сезон. Однако вы все равно сможете получать обычные призы, например, в Brawl Pass или на пути к славе.

Чтобы открыть их, удерживайте палец на экране. Чем дольше открывается приз, тем лучше будет награда!

В ангельских и демонических призах можно найти следующее:

монеты;

очки силы;

гаджеты;

звездные силы;

гиперзаряды;

удвоители опыта;

кристаллы;

кредиты (но только в качестве альтернативной награды, если у вас уже есть все бойцы определенной редкости);

бойцов;

тематические скины;

ангельские и демонические элементы оформления (значки, спреи и т.д.);

ангельские и демонические скины (включая скины «Демон Мортис» и «Темный ангел Эдгар»).

Вероятность получения наград из ангельских и демонических призов можно узнать в таблице в конце этой статьи.

Ангельские и демонические способности и Книга рока

В этом сезоне всем бойцам будет доступен ряд ангельских и демонических способностей. Подробнее о них можно узнать в Книге рока (коснувшись иконки книги на главном экране).

Ангельские способности будут доступны только в те дни, когда вы играете на стороне ангелов, а демонические — когда вы на стороне демонов.

Одновременно можно использовать только одну способность. Вы можете выбрать ее в Книге рока.

Для разблокировки способностей необходимо собрать определенное количество ангельских или демонических призов. Сначала требуется всего один приз Старр, но это число будет увеличиваться по мере получения способностей. Подсчет собранных призов для ангельских и демонических способностей ведется отдельно друг от друга.

Эти способности можно использовать только в режимах с модификатором события «Ангелы против демонов».

Как получить ангельские и демонические призы

Их можно получить вместо ежедневных призов Старр, во время событий выходного дня, выиграть в соревнованиях, а также купить в магазине (по одному ангельскому и демоническому призу в бесплатных акциях и еще больше за кристаллы).

Всего в течение сезона можно получить более 100 бесплатных ангельских и демонических призов (минимум по 50 призов за каждую сторону). Вот как это сделать:

по 3 приза Старр ежедневно в течение 28 дней — в сумме 84 приза;

двойные призы Старр на выходных трижды за месяц — в сумме 18 призов;

9 соревнований (проводятся каждые 3 дня) — от 0 до 180* призов;

2 бесплатных приза в магазине (1 ангельский и 1 демонический);

всего: от 104 до 284.

*Количество ангельских и демонических призов Старр зависит от ваших результатов в соревнованиях. Чем выше вы находитесь в списке лидеров, тем больше призов получите.

Важно: чтобы разблокировать все ангельские и демонические усиления, вам потребуется 116 призов Старр (по 58 призов за каждую сторону).

Что такое соревнование?

Это один из способов получить больше ангельских и демонических призов, который при этом требует определенных навыков игры. Каждый день вы будете получать 5 билетов для участия в соревновании с другими игроками за места в списке лидеров. Чем выше вы окажетесь, тем больше ангельских или демонических призов получите.

Соревнования проходят только в новых режимах события «Ангелы против демонов». Вы всегда можете потренироваться играть на карте, прежде чем она станет доступна в соревновании (слева от стандартных игровых режимов).

Соревнования проводятся каждые 3 дня. Используйте все билеты до начала нового соревнования, иначе они сгорят.

Игровые режимы

В этом сезоне вас ждут 3 новых игровых режима: «Пожиратели душ», «Тройное столкновение» и «Война призраков».

Пожиратели душ

В этом режиме на месте побежденных игроков остаются души.

Чем больше душ вы соберете, тем больше очков получите.

Вы также можете защищать души своих союзников, поскольку они через некоторое время пропадают.

Побеждает команда, первой собравшая 6 душ. Если время выйдет раньше, то победит команда, которая успела собрать наибольшее количество душ.

Тройное столкновение

Этот режим похож на «Парное столкновение», но для трех игроков, поэтому это «Тройное столкновение».

Война призраков

Ваша цель — разрушить турель вражеской команды, прямо как в «Осаде».

Собирайте амулеты, чтобы призывать призраков на битву (до трех раз за матч).

Амулеты появляются случайным образом в центре карты.

Чтобы активировать амулет, подберите его и удерживайте несколько секунд.

Когда начнется битва, вы призовете призраков, количество которых будет зависеть от количества собранных амулетов, но не может превышать определенное число. Если вы соберете больше определенного количества амулетов, сила призраков будет расти с каждым новым амулетом.

Совет: не атакуйте турель без поддержки призраков!

Ответы на вопросы

Могу ли я купить ангельские и демонические скины?

Гиперзарядные скины «Темный ангел Эдгар» и «Демон Мортис» будут доступны в качестве альтернативной награды, если вы купите все ангельские и демонические призы в магазине, так и не получив эти скины и их цветовые варианты. Все остальные ангельские и демонические скины (как и тематические элементы оформления) будут доступны за кристаллы (и блинги) после окончания сезона «Ангелы против демонов».

Смогу ли я получить скины «Темный ангел Эдгар» и «Демон Мортис» после окончания сезона «Ангелы против демонов»?

Да! Они будут добавлены в трофейный ультраящик в декабрьском обновлении, а также, возможно, появятся в других особых событиях. В будущем это, конечно, может измениться, но пока план таков.

Могу ли я открыть все ангельские и демонические способности бесплатно?

Конечно! Однако это уже больше зависит от ваших умений. Если вы проиграете все матчи в соревнованиях, но получите все остальные призы, вы соберете 104 ангельских и демонических приза Старр. Это в худшем случае. Однако если вы одержите несколько побед в соревнованиях, скорее всего, вы сможете заработать 116 призов, которые необходимы, чтобы заполнить всю Книгу рока.

Вероятность наград в ангельских призах

Награда Вероятность 100 монет 27,06 % 200 монет 3,25 % 500 монет 1,08 % 1000 монет 0,11 % 100 блингов 16,23 % 250 блингов 2,71 % 500 блингов 1,08 % 1000 блингов 0,11 % 200 удвоителей опыта 16,23 % 2000 удвоителей опыта 0,11 % 50 очков силы 5,41 % 100 очков силы 2,16 % 200 очков силы 1,08 % 1000 очков силы 0,11 % 100 кристаллов 0,11 % Случайный гаджет 0,76 % Случайная звездная сила 0,54 % Случайный гиперзаряд 0,32 % Случайный редкий боец 1,08 % Случайный сверхредкий боец 0,76 % Случайный эпический боец 0,43 % Случайный мифический боец 0,22 % Случайный легендарный боец 0,11 % Ангельский значок 4,33 % Ангельский спрей 6,49 % Ангельская иконка игрока 4,33 % Скин «Ангел Макс» 0,43 % Скин «Ангел Джин» 0,43 % Скин «Ангел света Кольт» 0,43 % Скин «Колокольчик Нани» 0,43 % Скин «Старра» 0,43 % Скин «Единорожка Бонни» 0,43 % Скин «Дионис Анджело» 0,43 % Скин «Кошмарный Сэнди» 0,43 % Скин «Темный ангел Эдгар» 0,11 % Скин «Светоносный Эдгар» 0,11 % Скин «Вестник тьмы Эдгар» 0,11 %

Вероятность наград в демонических призах