Белль
Дальность основной атаки уменьшена на 6% (дальность теперь как у Пайпер, Брока и Байрона).
Барли
Дальность основной атаки уменьшена на 9%
Джесси
Здоровье турели уменьшено с 3200 до 3000.
Шелли
Гаджет “Перемотка” - Расстояние рывка увеличено на 11% (Теперь как у Макс)
Звездная Сила “Контузия” - Замедление увеличено с 4 до 4,5 секунд
Звездная Сила “Аптечка” - Исцеление усилено с 1800 до 2000.
Карл
Скорость кирки увеличена на 15%.
Брок
Урон основной атаки увеличен с 1120 до 1180.
Динамайк
Скорость движения увеличена на 6,5%.
Сэнди
Супер заряжается от 6 попаданий Основной Атаки. Раньше надо было 5 попаданий.
Поко
Супер заряжается от 5 попаданий Основной Атаки. Раньше надо было 4 попадания.
8-Бит
Уменьшена скорость движения от “Проводного соединения” на 20%.