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19 мая 2021 г.
Blog – Brawl Stars

Изменения баланса

Белль

  • Дальность основной атаки уменьшена на 6% (дальность теперь как у Пайпер, Брока и Байрона).

Барли

  • Дальность основной атаки уменьшена на 9%

Джесси

  • Здоровье турели уменьшено с 3200 до 3000.

Шелли

  • Гаджет “Перемотка” - Расстояние рывка увеличено на 11% (Теперь как у Макс)

  • Звездная Сила “Контузия” - Замедление увеличено с 4 до 4,5 секунд

  • Звездная Сила “Аптечка” - Исцеление усилено с 1800 до 2000.

Карл

  • Скорость кирки увеличена на 15%.

Брок

  • Урон основной атаки увеличен с 1120 до 1180.

Динамайк

  • Скорость движения увеличена на 6,5%.

Сэнди

  • Супер заряжается от 6 попаданий Основной Атаки. Раньше надо было 5 попаданий.

Поко

  • Супер заряжается от 5 попаданий Основной Атаки. Раньше надо было 4 попадания.

8-Бит

  • Уменьшена скорость движения от “Проводного соединения” на 20%.