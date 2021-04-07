Возвращение к корням!

Добро пожаловать на Дикий Запад...опять!

Встречайте сезон #Бандазолотойруки!

Мы собрали для вас все изменения, которые ждут вас в течение следующих месяцев!

Новый бравлер - Белль

Белль - это хроматический боец текущего сезона Бравл Пасс. Будучи лидером преступной группировки Банда Золотой Руки, она терроризирует банки окрестных городов!



Основная атака: Шокер

Белль стреляет дальнобойным электроразрядом, нанося урон всем поражаемым целям. После небольшой паузы разряд перескакивает на любую ближайшую цель и наносит урон; этот процесс повторяется, пока в зоне досягаемости есть подходящие цели



Супер: Трассировка

Белль стреляет трассирующей пулей, которая помечает поражаемого противника. Помеченный противник получает больше урона вне зависимости от источника урона. Одновременно может быть помечена лишь одна цель



Гаджет: Яйцо в гнезде

Белль ставит ловушку, которая реагирует на противника взрывом. Ловушка наносит 500 единиц урона и замедляет всех Бойцов в зоне поражения на 3 секунды.

Зарядов на матч: 3



Звёздная сила #1: Положительный отзыв

Белль получает 25 процентную защиту от урона при каждом подпадении её электроразряда в цель.



Звёздная сила #2: Заземление

Противник помеченный Супером был не может перезарядить оружие в течение 3 секунд





Новый мифический бравлер - Скуик



Скуик - это участник трио Генерала Гавса. Он - инопланетное существо, эволюционировавшее из слюны скопившейся на собачьих игрушках Гавса.

Основная атака: Липкий ком

Липкие комья скуика не стабильные и легко разлетаются на ошметки! Они прилипают ко всем изначально пораженным противникам, а также к любому противнику, который приблизиться к лежащему на земле кому.



Супер: Большой ком

Скуик бросает ком, который взрывается спустя некоторое время, да ещё как! Взрыв оглушает врагов поблизости и разбрасывает вокруг шесть липких комьев поменьше



Гаджет: С размаху

Дальность броска следующего липкого кома скуика увеличивается на 100 %.

Зарядов на матч: 3



Звёздная сила #1: Цепная реакция

Урон от липкого кома увеличивается за каждого врага в зоне поражения.



Звёздная сила #2: Сверхлипкость

Взрывы липких комьев, разлетающихся при использовании супера скуика, также замедляет противников









Новый скины и визуальные улучшения

Новые скины



Архизлодейка Беа | Supercell MAKE | 79 Гемов



Нэко Беа | 79 Гемов



Золотая Нэко Беа | 149 Гемов



Лампа Сэнди | 149 Гемов



Шериф Гавс | 79 Гемов



Белль Голдхэнд| Бравл пасс (Уровень 70)



Ганфайтер Кольт | Бравл пасс (Уровень 1)



8-бит из Салуна | Power League | 25,000 Звездных Очков



Молниеносный Эдгар | 79 Гемов



Бедовая Тара | 149 Гемов



Амбер Де Ла Вега | 149 Гемов



Самодельный Вольт | 49 Гемов



Серебренные/Золотые Скины | 10,000/25,000 Монет

Нита

Спайк

Джин





Анимированные пины: Леон, Роза, Пенни, ЭМЗ, Карл, Беа, Джеки, Джин, Барли и Мистер П.

Анимации лица: ЭМЗ, Суперфанатка ЭМЗ, Барли, Кленовый Барли, Волшебник Барли, Роза, Хеллоуинская Роза, Дэррил, Карл, Безумный Карл, Карл Leonard, Капитан Карл, Нани, Ретро Нани, Нани Sally, Тара, Джин, Пират Джин, Злой Джин



Сезонные события

6-й Сезон Brawl Pass: Банда Золотой Руки



Lantern Brawl



Золотая Неделя



Годовщина запуска в Китае + Испытание в честь годовщине



Игровые режимы и изменения ротаций

Перехват and Одинокая звезда могут вернуться в течение этого сезона!



Новый игровой режим в стиле элиминации: Нокаут

3-на-3 где павшие бойцы выбывают из игры до конца раунда.

Первая команда, выигравшая 2 раунда, выигрывает матч.

Команда, которая ликвидирует большинство врагов, выигрывает раунд. В случае ничьи, команда, которая нанесла больше урона, выигрывает. 10 карт во вращении.

Будет длиться весь 6-ой Сезон!





Силовая Лига

Улучшенная визуальная реакция в процессе банов и выбора бойца.



Пул карт был обновлен, и теперь есть 4 карты доступны в каждом режиме игры



Добавлена видимости ранга в текущем сезоне в нескольких местах



Добавлена информация о прогрессе сезонных квестов Силовой Лиге при окончании матча.



Добавлен "Список Лидеров" при окончании матча для 500 лучших игроков в рейтинге " Мастер+", это заменит шкалу прогресса, которая не видна в наивысшем рейтинге.



Прогрессия теперь будет происходить быстрее в рангах Алмазный и выше.



Скорректированное распределение ранга между сезонами

Бронза: Без сброса

Серебро: Без сброса

Золотой: -1 ранг

Алмазный: -1 ранг

Мифический: -2 ранга

Легендарный: -2 ранга

Мастер: -3 ранга





Создатель Карт

Поддержка создания карт для Осады, Горячей Зоны и Парное Столкновение







Баланс

Бафф

Барли

Урон от основной атаки увеличен с 680 до 700

Основной диапазон атаки увеличен на 9%



Карл

Основной диапазон атаки увеличен на 10%



Спайк

Скорость перезарядки основной атаки увеличена на 5%



Лу

Урон от основной атаки увеличен с 400 до 440

Длительность заморозки увеличена с 1с до 1,5с



Поко

Супер заряжается быстрее от Основной Атаки. С 5 до 4 попаданий.



Фрэнк

Урон от основной атаки увеличен с 1200 до 1240

Урон от суперспособности увеличен с 1200 до 1240.



Вольт

Урон от основной атаки увеличен с 1120 до 1180



Эмз

Эффект "Плохой Кармы" увеличился с 20% до 25%.



Джеки

Радиус Контрдробилки увеличен на 33%





Нерф

Биби

Защита от "Полная Готовность" снизилась с 30% до 20%.



Мистер П.

Понижение урона от основной атаки с 760 до 720

Дополнительный Носильщик - здоровья робота-носильщика понизили с 1400 до 700 и урон с 260 до 200



Сту

Здоровье уменьшилось с 3200 до 3000

Урон от основной атаки уменьшен с 600 до 580



Амбер

Скорость перезарядки основной атаки снизилась на 10%.



Генерал Гавс

Интервал между выстрелами увеличился с 50 мс до 200 мс.

Здоровье уменьшилось с 3000 до 2800



Байрон

Урон основной атаки уменьшился с 380 до 340



Спраут

Урон основной атаки уменьшился с 1020 до 980

Исцеление от “Ландшафтный Дизайн” снижено с 2000 до 1500



Тик

Урон основной атаки уменьшился с 680 до 640





Другое

Добавлена опция перемотки для просмотров Повторов



Добавлена опция превью тренировочного зала для заблокированного контента, такого как Бойцы на Пути к Славе, Бойцы/Скины Brawl Pass и так далее.







Баг Фикс