Исправления!

Опциональное обновление (будут доступны позже сегодня для Android и iOS).

Исправлены проблемы с разрешением на некоторых устройствах Android

Исправлен сбой, связанный с SCID, если у игрока было более 50 друзей в игре

Исправлен сбой, возникавший при повторном подключении к игре

Исправлена ошибка, связанная с окончанием сезона Силовой Лиги во время игры в командном режиме

Исправлены графические проблемы с Белль и Розой

Исправлена ошибка, из-за которой индикатор Барли глючил во время прицеливания

Исправлена ошибка в нокауте, при которой анимация проигрыша бойца воспроизводилась в конце каждого раунда, несмотря на результат