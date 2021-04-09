Исправления!
Опциональное обновление (будут доступны позже сегодня для Android и iOS).
Исправлены проблемы с разрешением на некоторых устройствах Android
Исправлен сбой, связанный с SCID, если у игрока было более 50 друзей в игре
Исправлен сбой, возникавший при повторном подключении к игре
Исправлена ошибка, связанная с окончанием сезона Силовой Лиги во время игры в командном режиме
Исправлены графические проблемы с Белль и Розой
Исправлена ошибка, из-за которой индикатор Барли глючил во время прицеливания
Исправлена ошибка в нокауте, при которой анимация проигрыша бойца воспроизводилась в конце каждого раунда, несмотря на результат
Исправлена проблема с блокировкой элементов управления перемотки повтора на некоторых устройствах Android
Исправления, сделанные во время технического обслуживания:
Исправлена проблема с матчами нокаутом продолжительностью около 13 минут, если первые два раунда заканчивались вничью
Исправлена ошибка, из-за которой снижение ранга происходило для игроков за пределами топ-500 глобального диапазона