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9 апр. 2021 г.
Blog – Brawl Stars

Техническое обслуживание и Опциональное Обновление

Исправления!

Опциональное обновление (будут доступны позже сегодня для Android и iOS).

  • Исправлены проблемы с разрешением на некоторых устройствах Android

  • Исправлен сбой, связанный с SCID, если у игрока было более 50 друзей в игре

  • Исправлен сбой, возникавший при повторном подключении к игре

  • Исправлена ошибка, связанная с окончанием сезона Силовой Лиги во время игры в командном режиме

  • Исправлены графические проблемы с Белль и Розой

  • Исправлена ошибка, из-за которой индикатор Барли глючил во время прицеливания

  • Исправлена ошибка в нокауте, при которой анимация проигрыша бойца воспроизводилась в конце каждого раунда, несмотря на результат

  • Исправлена проблема с блокировкой элементов управления перемотки повтора на некоторых устройствах Android

Исправления, сделанные во время технического обслуживания:

  • Исправлена проблема с матчами нокаутом продолжительностью около 13 минут, если первые два раунда заканчивались вничью

  • Исправлена ошибка, из-за которой снижение ранга происходило для игроков за пределами топ-500 глобального диапазона