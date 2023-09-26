Входите в игру каждый день и получайте БЕСПЛАТНЫЕ награды!
Лунный фестиваль начинается сегодня! Присоединяйтесь к Ханбок Мэнди и устройте праздник, получив множество бесплатных призов!
Каждый день в магазине будут появляться бесплатные подарки, а также ежедневные специальные задания, выполнив которые вы сможете получить дополнительные награды!
Вот полный список наград, которые можно получить ежедневно:
26 сентября
Подарок в магазине: Значок Чхусок
Награда за специальный квест: Значок лунного праздника
27 сентября
Подарок в магазине: 50 Хромакредитов
Награда за специальный квест: 500 Монет
28 сентября
Подарок в магазине: 250 Монет
Награда за специальный квест: 250 Кредитов
29 сентября
Подарок в магазине: 100 Кредитов
Награда за специальный квест: 10 Кристаллов
30 сентября
Подарок в магазине: 500 Блингов
Награда за специальный квест: Лунный значок
1 октября
Подарок в магазине: 10 Кристаллов
Награда за специальный квест: 500 Монет
Это всё! Обязательно заходите в игру каждый день, получайте бесплатные подарки из магазина и выполняйте задания, чтобы получить все награды Лунного фестиваля!