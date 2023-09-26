Supercell logo
Back to Brawl Stars News
26 сент. 2023 г.
Blog – Brawl Stars

Бесплатные награды Лунного Фестиваля!

Входите в игру каждый день и получайте БЕСПЛАТНЫЕ награды!

Лунный фестиваль начинается сегодня! Присоединяйтесь к Ханбок Мэнди и устройте праздник, получив множество бесплатных призов!

Каждый день в магазине будут появляться бесплатные подарки, а также ежедневные специальные задания, выполнив которые вы сможете получить дополнительные награды!

Вот полный список наград, которые можно получить ежедневно:

26 сентября

  • Подарок в магазине: Значок Чхусок

  • Награда за специальный квест: Значок лунного праздника

27 сентября

  • Подарок в магазине: 50 Хромакредитов

  • Награда за специальный квест: 500 Монет

28 сентября

  • Подарок в магазине: 250 Монет

  • Награда за специальный квест: 250 Кредитов

29 сентября

  • Подарок в магазине: 100 Кредитов

  • Награда за специальный квест: 10 Кристаллов

30 сентября

  • Подарок в магазине: 500 Блингов

  • Награда за специальный квест: Лунный значок

1 октября

  • Подарок в магазине: 10 Кристаллов

  • Награда за специальный квест: 500 Монет

Это всё! Обязательно заходите в игру каждый день, получайте бесплатные подарки из магазина и выполняйте задания, чтобы получить все награды Лунного фестиваля!