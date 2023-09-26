Входите в игру каждый день и получайте БЕСПЛАТНЫЕ награды!



Лунный фестиваль начинается сегодня! Присоединяйтесь к Ханбок Мэнди и устройте праздник, получив множество бесплатных призов!



Каждый день в магазине будут появляться бесплатные подарки, а также ежедневные специальные задания, выполнив которые вы сможете получить дополнительные награды!



Вот полный список наград, которые можно получить ежедневно:

26 сентября

Подарок в магазине: Значок Чхусок

Награда за специальный квест: Значок лунного праздника

27 сентября

Подарок в магазине: 50 Хромакредитов

Награда за специальный квест: 500 Монет

28 сентября

Подарок в магазине: 250 Монет

Награда за специальный квест: 250 Кредитов



29 сентября

Подарок в магазине: 100 Кредитов

Награда за специальный квест: 10 Кристаллов

30 сентября

Подарок в магазине: 500 Блингов

Награда за специальный квест: Лунный значок



1 октября

Подарок в магазине: 10 Кристаллов

Награда за специальный квест: 500 Монет



Это всё! Обязательно заходите в игру каждый день, получайте бесплатные подарки из магазина и выполняйте задания, чтобы получить все награды Лунного фестиваля!