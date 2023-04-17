ВНИМАНИЕ! ЭТО ВАЖНО: В следующем обновлении мы изменим некоторые вещи! И мы хотели бы проинформировать вас до того, как эти изменения произойдут! Итак, вот они:

Сезон Силовой Лиги закончится РАНЬШЕ, в понедельник, 24 апреля.

Мы реформируем уровни и цены на скины, поэтому все скины за 49 кристаллов будут стоить 79 кристаллов. Если вы хотите получить их за 49, все они появятся в магазине на этой неделе (включая сезонные скины).

Заходите ежедневно, если вам нужен конкретный скин!

После обновления Звёздные скины больше не будут доступны за Звёздные Очки. У вас есть время до обновления, чтобы купить нужные вам скины за Звёздные Очки!

Мы перерабатываем Звёздные Очки, и все станет понятно после обновления (это очень крутое изменение, обещаю)! Но чтобы избежать неожиданностей, мы сообщаем вам об этом до того, как это изменение вступит в силу.

Если вы все еще не знаете, что делать с вашими Звездными Очками, вы можете подождать Brawl Talk, где будет опубликована дополнительная информация!



Спасибо за внимание!