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17 апр. 2023 г.
Blog – Brawl Stars

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ - Изменения в Силовой Лиге и Скинах!

ВНИМАНИЕ! ЭТО ВАЖНО: В следующем обновлении мы изменим некоторые вещи! И мы хотели бы проинформировать вас до того, как эти изменения произойдут! Итак, вот они:

  • Сезон Силовой Лиги закончится РАНЬШЕ, в понедельник, 24 апреля.

  • Мы реформируем уровни и цены на скины, поэтому все скины за 49 кристаллов будут стоить 79 кристаллов. Если вы хотите получить их за 49, все они появятся в магазине на этой неделе (включая сезонные скины).

  • Заходите ежедневно, если вам нужен конкретный скин!

  • После обновления Звёздные скины больше не будут доступны за Звёздные Очки. У вас есть время до обновления, чтобы купить нужные вам скины за Звёздные Очки!

Мы перерабатываем Звёздные Очки, и все станет понятно после обновления (это очень крутое изменение, обещаю)! Но чтобы избежать неожиданностей, мы сообщаем вам об этом до того, как это изменение вступит в силу.
Если вы все еще не знаете, что делать с вашими Звездными Очками, вы можете подождать Brawl Talk, где будет опубликована дополнительная информация!

Спасибо за внимание!