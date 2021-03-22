Мы будем наблюдать за игроками, которые злоупотребляют системой матчей в Силовой Лиге и покидают до начала матча. В зависимости от ситуации, ваш аккаунт может быть заблокирован (не только в Силовой Лиге, но и в самой игре).

Играйте честно.



Изменения добавлены 24 Марта, после технического перерыва:

Мы добавили автоматизированную систему штрафов в Силовую Лигу. Теперь выход из матча может привести к потере прогресса и бану в этом игровом режиме

Соло Силовая Лига: теперь подбор игроков осуществляется ближе к их собственным рангам.

Исправлена ошибка, которая не позволяла Мортису разбивать декорации со своей основной атаки.



