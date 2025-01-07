Исправление ошибок — подробности:

1. Соревнования игрового автомата теперь должны работать корректно у всех игроков, включая тех, кто застревал на экране наград.

2. Куски пиццы будут сброшены до нуля у всех игроков после окончания технического перерыва.

3. Игроки, которые начали событие без кусков пиццы до технического перерыва, получат компенсацию.

4. Размер компенсации составит 300 кусков пиццы. Поскольку компенсация полагается большому количеству игроков, ее выдача может занять несколько дней. Компенсацию отправят вам во входящие сообщения. Они находятся в правом верхнем углу экрана, и вы получите уведомление, когда компенсация появится в вашей учетной записи.

5. Игроки, купившие куски пиццы за кристаллы, смогут снова забрать их из магазина.

Дополнительная информация:

игроки, которые начали событие с определенным количеством кусков пиццы и потратили более 300 кусков в магазине «Планета Пиццы», не получат эту компенсацию, поскольку они уже имели преимущество перед другими игроками;

эта ошибка произошла потому, что куски пиццы заменили крабсы (валюту из предыдущего события), которые оставались в учетных записях некоторых игроков и не были сброшены перед началом события «Планета Пиццы»;

возможно, нам придется провести еще одно техническое обслуживание на этой или следующей неделе, чтобы исправить другие незначительные ошибки, связанные с событием.

Мы приносим извинения за доставленные неудобства и надеемся, что теперь событие будет идти гладко.