Исправление ошибок — подробности:
1. Соревнования игрового автомата теперь должны работать корректно у всех игроков, включая тех, кто застревал на экране наград.
2. Куски пиццы будут сброшены до нуля у всех игроков после окончания технического перерыва.
3. Игроки, которые начали событие без кусков пиццы до технического перерыва, получат компенсацию.
4. Размер компенсации составит 300 кусков пиццы. Поскольку компенсация полагается большому количеству игроков, ее выдача может занять несколько дней. Компенсацию отправят вам во входящие сообщения. Они находятся в правом верхнем углу экрана, и вы получите уведомление, когда компенсация появится в вашей учетной записи.
5. Игроки, купившие куски пиццы за кристаллы, смогут снова забрать их из магазина.
Дополнительная информация:
игроки, которые начали событие с определенным количеством кусков пиццы и потратили более 300 кусков в магазине «Планета Пиццы», не получат эту компенсацию, поскольку они уже имели преимущество перед другими игроками;
эта ошибка произошла потому, что куски пиццы заменили крабсы (валюту из предыдущего события), которые оставались в учетных записях некоторых игроков и не были сброшены перед началом события «Планета Пиццы»;
возможно, нам придется провести еще одно техническое обслуживание на этой или следующей неделе, чтобы исправить другие незначительные ошибки, связанные с событием.
Мы приносим извинения за доставленные неудобства и надеемся, что теперь событие будет идти гладко.
Событие «Планета Пиццы» начинается ПРЯМО СЕЙЧАС и позволяет вам БЕСПЛАТНО получить такие награды, как скин «Вольт Лайтер» и нового бойца по имени Мипл!
Как собирать куски пиццы?
Это легко. Их можно получить из следующих источников:
календарь с кусками пиццы в магазине (доступен каждый день);
ежедневные акции «Планеты Пиццы»;
квесты сезона;
соревнование;
если хотите больше кусков пиццы без особых усилий, просто купите их в магазине за кристаллы!
Что можно приобрести за куски пиццы?
Куски пиццы можно потратить в магазине «Планета Пиццы», который находится в левой части главного экрана игры. В магазине можно найти следующее:
ежедневный БЕСПЛАТНЫЙ НАБОР;
нового бойца по имени Мипл;
скины «Космоопера Старр»;
подарки (мы все еще празднуем);
элементы оформления (скины, иконки профиля, спреи, значки и блинги);
предметы для продвижения в игре (монеты, очки силы, гиперзаряженные призы Старр);
скин «Вольт Лайтер» (для игроков, разблокировавших Вольта).
Как получить скин «Вольт Лайтер»?
Если вы уже разблокировали Вольта, вы можете получить скин «Вольт Лайтер» бесплатно!
Если вы еще не разблокировали Вольта, вот как это можно сделать:
Вольт будет доступен в магазине «Планета Пиццы», пока идет это событие. Поскольку это легендарный боец, для его разблокировки потребуется немало кусков пиццы, но если вы как следует постараетесь, то сможете это сделать;
вы также можете разблокировать Вольта за кредиты. Скин будет доступен бесплатно в течение следующих 4 месяцев — начиная с сегодняшнего дня;
если вы не хотите тратить время и силы, то можете приобрести Вольта за кристаллы по акции в магазине.
Что там с соревнованием?
Соревнование возвращается! В этот раз оно будет посвящено режимам 2 на 2, и вы будете зарабатывать очки даже при поражении:
каждый день вы будете получать билеты для игры. Неиспользованные билеты исчезнут спустя 3 дня;
каждые 3 дня будет доступен новый режим 2 на 2;
в соревновании вы получаете очки за каждое действие, которое вы совершаете в матче, будь то победа над бойцом противника, нанесение урона, лечение союзников или достижение какой-то цели;
вы получите очки независимо от того, победите вы или проиграете! В случае победы ваше общее количество очков будет увеличено;
пока идет это событие, режимы «Аэробой» и «Особая доставка» будут доступны в соревновании и ячейках 3 на 3!
Сколько кусков пиццы можно получить бесплатно?
Есть много способов заработать бесплатные куски пиццы:
календарь пиццы: 12 кусков пиццы в день (всего 360);
открывание ежедневных акций в магазине «Планета Пиццы»: по 1 куску за открывание (всего около 120 — количество может отличаться, если вы приобретете несколько акций «Планеты Пиццы»);
квесты сезона: 30 кусков пиццы за квест (всего 330);
соревнование: до 150 кусков пиццы за соревнование (всего 1650, если победить во всех матчах, или около 990 в среднем);
случайные подарки: два раза по 100 кусков пиццы (всего 200).
Максимальное количество кусков пиццы, которые можно заработать бесплатно: 2660 (при условии победы в 100 % матчей в соревнованиях).
Среднее количество кусков пиццы, которые можно заработать бесплатно: 2000 (при условии среднего результата в соревнованиях).
Уместен ли в пицце ананас?
Это очень спорный вопрос, но решать вам... 🍍