Получите БЕСПЛАТНЫЙ скин «Повелитель войда Финкс», усильте героинь Звёздного патруля (и Спайка) с помощью особых трансформаций и сразитесь с могущественными боссами!

Трансформации Старр Новы

Модификатор «Старр Нова» активен в избранных игровых режимах и в случайных режимах пути к славе. Когда модификатор активен, на протяжении всего матча появляются кристаллы. Подобрав кристалл, вы временно превратитесь в одного из пяти героев:

Спайка из Звёздного патруля;

Беа из Звёздного патруля;

Джуджу из Звёздного патруля;

Амбер из Звёздного патруля;

Старр Нову из Звёздного патруля (появится позже).

Каждый из участников Звёздного патруля обладает уникальным набором способностей и значительно сильнее обычных версий бойцов, так что старайтесь подбирать кристаллы раньше противников.

Есть две версии модификатора: одна сразу позволит использовать героев Звёздного патруля, а другая станет доступна в событии позже и позволит использовать саму Старр Нову.

Повышение уровня героев Звёздного патруля

Бойцы из Звёздного патруля начинают с 11-го уровня силы и могут быть улучшены до 30-го за призы Новы. Исключение: Старр Нова сразу начинает с максимального уровня силы, но её кристалл становится доступен со второй недели события. Не упустите этот момент!

При каждом повышении уровня героя Звёздного патруля с помощью приза Новы вы активируете заряд для мощной атаки этим героем на экране события. Коснитесь экрана в любом месте, чтобы атаковать повелителя войда Финкса!

Нанесите ему достаточное количество урона, чтобы БЕСПЛАТНО получить его скин! После победы над Финксом событие продолжится, и вам предстоит бороться с новой угрозой — злодейскими порталами. За их уничтожение вы получите особые награды.

Из каждого приза Новы вы можете получить:

уровни силы Старр Новы (с вероятностью 40 %);

монеты, очки силы, блинги, гаджеты, звёздные силы, гиперзаряды;

элементы оформления Новы (значки, спреи и иконки профиля);

скины разной редкости (за 79, 149, 199 и 299 кристаллов);

бойцов (от эпических до легендарных);

джекпот, например 100 кристаллов или 1000 монет.

Бои с боссами: злая Колетт и злой босс Финкс

Бросьте вызов двум грозным боссам в боях 5 на 1!

Злая Колетт

Тьма овладела Колетт! Уничтожьте её тёмные книги, пока ситуация не вышла из под контроля и миниатюрных Колетт из войда не стало слишком много. Не дайте им задавить вас числом!

Злой босс Финкс

Бой с ним поделён на два этапа, и его сложность прогрессирует.

Потерпев первое поражение, Финкс возвращается еще сильнее в образе злого босса! Будьте осторожны: центральная башня попеременно оказывает помощь и наносит урон вашей команде, так что использовать её нужно с умом; клоны Кита, которых призывает Финкс, могут задавить вас числом.



После победы над боссом на самом высоком уровне сложности вы увидите своё лучшее время, так что спидранерам будет чем похвастаться!

При каждом повышении уровня героя Звёздного патруля с помощью приза Новы он атакует повелителя войда Финкса, босса события.

Каждый игрок сражается с отдельным Финксом, поэтому и шкала прогресса у всех индивидуальная. Она заполняется при каждом открытии приза Новы. Повышайте уровень бойцов из Звёздного патруля и наносите урон Финксу, чтобы в конце концов одолеть его. После победы над этим боссом вы бесплатно получите его скин.

А теперь вперёд — собирайте кристаллы, усиливайте своих героинь Звёздного патруля (и Спайка) и победите повелителя войда Финкса до конца события!

Событие уже началось и продлится до 4 июня, когда закончится сезон Звёздного патруля.