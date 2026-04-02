Изменения блингов, каталога и магазина!

Если вы смотрели наш недавний «не ролик с планом-графиком», то помните, что мы хотели бы решить некоторые из проблем с элементами оформления и блингами. А если не смотрели, то... ну... теперь вы в курсе!

Сейчас мы видим некоторые проблемы с тем, как воспринимаются, распределяются и продаются элементы оформления в Brawl Stars. Само собой, мы не планируем исправить всё сразу, однако хотим уделить внимание каждому из проблемных аспектов и рассказать, что мы собираемся сделать.

В следующем обновлении мы испытаем новый вариант системы элементов оформления, и первые изменения коснутся блингов, каталога и магазина.

Блинги создавались с целью сделать элементы оформления доступными для всех игроков. Мы хотели, чтобы новости о выходе новых скинов и прочих элементов радовали не только тех, кто может их купить, но всех и каждого. С помощью блингов мы рассчитывали немного снизить влияние монетизации на систему элементов оформления, ожидая, что это значительно повысит вовлечённость в игру. Увы, ожидания не совсем оправдались, а ценность скинов и прочих элементов стала ниже.

В итоге игроки не всегда рады получать блинги в награду и у них больше скинов, чем когда либо, так что они с меньшей охотой ждут выхода новых.

Также у игроков есть постоянный доступ к каталогу, в котором они могут приобрести практически любой доступный скин и другие элементы оформления за блинги. При этом у игроков нет серьёзного стимула тратить эту валюту, и у многих она просто продолжает накапливаться. Вероятно, дело не в отсутствии выбора — наоборот, скинов стало так много, что может быть затруднительно посмотреть их все и решить, какой именно хочется купить.