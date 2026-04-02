1 апр. 2026 г.
Изменения блингов, каталога и магазина!

Если вы смотрели наш недавний «не ролик с планом-графиком», то помните, что мы хотели бы решить некоторые из проблем с элементами оформления и блингами. А если не смотрели, то... ну... теперь вы в курсе!

Сейчас мы видим некоторые проблемы с тем, как воспринимаются, распределяются и продаются элементы оформления в Brawl Stars. Само собой, мы не планируем исправить всё сразу, однако хотим уделить внимание каждому из проблемных аспектов и рассказать, что мы собираемся сделать.

В следующем обновлении мы испытаем новый вариант системы элементов оформления, и первые изменения коснутся блингов, каталога и магазина.

Блинги создавались с целью сделать элементы оформления доступными для всех игроков. Мы хотели, чтобы новости о выходе новых скинов и прочих элементов радовали не только тех, кто может их купить, но всех и каждого. С помощью блингов мы рассчитывали немного снизить влияние монетизации на систему элементов оформления, ожидая, что это значительно повысит вовлечённость в игру. Увы, ожидания не совсем оправдались, а ценность скинов и прочих элементов стала ниже.

В итоге игроки не всегда рады получать блинги в награду и у них больше скинов, чем когда либо, так что они с меньшей охотой ждут выхода новых.

Также у игроков есть постоянный доступ к каталогу, в котором они могут приобрести практически любой доступный скин и другие элементы оформления за блинги. При этом у игроков нет серьёзного стимула тратить эту валюту, и у многих она просто продолжает накапливаться. Вероятно, дело не в отсутствии выбора — наоборот, скинов стало так много, что может быть затруднительно посмотреть их все и решить, какой именно хочется купить.

Примерно так мы понимаем причину текущего поведения игроков и потому внедряем следующие изменения:

  • блинги нельзя будет потратить в каталоге — вы сможете это сделать только в новом разделе магазина. Все скины из каталога останутся в ротации — мы лишь убираем возможность приобрести их в любой момент:

    • мы предполагаем, что игрокам будет интереснее ежедневно просматривать предложения и значительно проще выбирать, если число доступных для покупки вариантов будет меньше;

  • в новом разделе магазина можно будет купить наборы за блинги. Они будут содержать элементы оформления, например скины, значки, иконки профиля или спреи, а также ящики или призы Старр;

  • таким образом, за блинги можно будет получить предметы для продвижения;

  • такие наборы будут открываться касанием, которое будет приносить вам немного блингов;

  • на часть наборов будут действовать всевозможные скидки — вплоть до 100 %. Да, скидка реально может быть 100 %;

  • в наборах за блинги также могут быть мифические и легендарные скины;

  • в некоторых наборах вы сможете выбрать скин определенной редкости из огромного списка вариантов. Это будет похоже на выбор из каталога, но без постоянного доступа;

  • также мы полностью обновим магазин (все подробности вы узнаете в Brawl Talk).

Какие ещё перемены ждут вас в новом обновлении

Мы также внедряем некоторые изменения в системе бесплатных наград:

  • в каждом сезоне вас ждёт дополнительный мегаквест, который позволит получить блинги;

  • на бесплатном уровне Brawl Pass будет больше блингов;

  • вероятность получить скины в призах Старр и хаоса, а также ящиках бойца станет ниже.

В результате у игроков, которые играют бесплатно, будет в среднем такое же количество скинов, но при этом больше контроля над получаемыми элементами оформления. А приобретая наборы за блинги они смогут получать ещё больше. Мы надеемся, что эти изменения сделают вашу коллекцию скинов более значимой, ведь в основном именно вы будете решать, чем её наполнить.

Вы наверняка задумались:

«Лучше использовать свои блинги сейчас или дождаться обновления?»

После обновления блинги станут более ценной валютой — новая система позволит вам тратить их на наборы, которые включают в себя особые предложения и предметы для продвижения, а иногда — более редкие скины.

Но если вам очень нравятся какие-то конкретные скины из каталога, то стоит приобрести их за блинги сейчас, чтобы не ждать, когда в обновлённом магазине появится нужный набор.

Как получить блинги сейчас:

  • играя в ранговом режиме и получая награды Pro Pass;

  • одерживая шесть побед ежедневно;

  • потратив ключ ресурсов (если он у вас есть);

  • участвуя в небольшом событии на этой неделе (начиная с 30 марта).

Обратите внимание, что это всего лишь примерный план на следующее обновление, и он наверняка может измениться. Случится это или нет, зависит от его результатов.

Мы хотели бы внедрить в систему элементов оформления и другие изменения, но в ближайшем обновлении начнём именно с того, о чём рассказали выше.

На этом пока всё! Мы поделимся подробностями в ближайшем Brawl Talk.
До встречи!