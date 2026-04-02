Изменения блингов, каталога и магазина!
Если вы смотрели наш недавний «не ролик с планом-графиком», то помните, что мы хотели бы решить некоторые из проблем с элементами оформления и блингами. А если не смотрели, то... ну... теперь вы в курсе!
Сейчас мы видим некоторые проблемы с тем, как воспринимаются, распределяются и продаются элементы оформления в Brawl Stars. Само собой, мы не планируем исправить всё сразу, однако хотим уделить внимание каждому из проблемных аспектов и рассказать, что мы собираемся сделать.
В следующем обновлении мы испытаем новый вариант системы элементов оформления, и первые изменения коснутся блингов, каталога и магазина.
Блинги создавались с целью сделать элементы оформления доступными для всех игроков. Мы хотели, чтобы новости о выходе новых скинов и прочих элементов радовали не только тех, кто может их купить, но всех и каждого. С помощью блингов мы рассчитывали немного снизить влияние монетизации на систему элементов оформления, ожидая, что это значительно повысит вовлечённость в игру. Увы, ожидания не совсем оправдались, а ценность скинов и прочих элементов стала ниже.
В итоге игроки не всегда рады получать блинги в награду и у них больше скинов, чем когда либо, так что они с меньшей охотой ждут выхода новых.
Также у игроков есть постоянный доступ к каталогу, в котором они могут приобрести практически любой доступный скин и другие элементы оформления за блинги. При этом у игроков нет серьёзного стимула тратить эту валюту, и у многих она просто продолжает накапливаться. Вероятно, дело не в отсутствии выбора — наоборот, скинов стало так много, что может быть затруднительно посмотреть их все и решить, какой именно хочется купить.
Примерно так мы понимаем причину текущего поведения игроков и потому внедряем следующие изменения:
блинги нельзя будет потратить в каталоге — вы сможете это сделать только в новом разделе магазина. Все скины из каталога останутся в ротации — мы лишь убираем возможность приобрести их в любой момент:
мы предполагаем, что игрокам будет интереснее ежедневно просматривать предложения и значительно проще выбирать, если число доступных для покупки вариантов будет меньше;
в новом разделе магазина можно будет купить наборы за блинги. Они будут содержать элементы оформления, например скины, значки, иконки профиля или спреи, а также ящики или призы Старр;
таким образом, за блинги можно будет получить предметы для продвижения;
такие наборы будут открываться касанием, которое будет приносить вам немного блингов;
на часть наборов будут действовать всевозможные скидки — вплоть до 100 %. Да, скидка реально может быть 100 %;
в наборах за блинги также могут быть мифические и легендарные скины;
в некоторых наборах вы сможете выбрать скин определенной редкости из огромного списка вариантов. Это будет похоже на выбор из каталога, но без постоянного доступа;
также мы полностью обновим магазин (все подробности вы узнаете в Brawl Talk).
Какие ещё перемены ждут вас в новом обновлении
Мы также внедряем некоторые изменения в системе бесплатных наград:
в каждом сезоне вас ждёт дополнительный мегаквест, который позволит получить блинги;
на бесплатном уровне Brawl Pass будет больше блингов;
вероятность получить скины в призах Старр и хаоса, а также ящиках бойца станет ниже.
В результате у игроков, которые играют бесплатно, будет в среднем такое же количество скинов, но при этом больше контроля над получаемыми элементами оформления. А приобретая наборы за блинги они смогут получать ещё больше. Мы надеемся, что эти изменения сделают вашу коллекцию скинов более значимой, ведь в основном именно вы будете решать, чем её наполнить.
Вы наверняка задумались:
«Лучше использовать свои блинги сейчас или дождаться обновления?»
После обновления блинги станут более ценной валютой — новая система позволит вам тратить их на наборы, которые включают в себя особые предложения и предметы для продвижения, а иногда — более редкие скины.
Но если вам очень нравятся какие-то конкретные скины из каталога, то стоит приобрести их за блинги сейчас, чтобы не ждать, когда в обновлённом магазине появится нужный набор.
Как получить блинги сейчас:
играя в ранговом режиме и получая награды Pro Pass;
одерживая шесть побед ежедневно;
потратив ключ ресурсов (если он у вас есть);
участвуя в небольшом событии на этой неделе (начиная с 30 марта).
Обратите внимание, что это всего лишь примерный план на следующее обновление, и он наверняка может измениться. Случится это или нет, зависит от его результатов.
Мы хотели бы внедрить в систему элементов оформления и другие изменения, но в ближайшем обновлении начнём именно с того, о чём рассказали выше.
На этом пока всё! Мы поделимся подробностями в ближайшем Brawl Talk.
До встречи!