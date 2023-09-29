ВНИМАНИЕ!
Если вы смотрели последний выпуск Brawl Talk, то уже знаете о предстоящих изменениях в Лиге клубов и играх клубов! А если не смотрели, то... ну, теперь будете знать.
Итак, вот о чем нужно помнить, чтобы изменения не застали вас врасплох:
Вы получите больше выгоды от изменений, если состоите в активном клубе с максимальным количеством участников. Чем больше участников активны, тем лучше!
Если вы нигде не состоите, то скорее найдите клуб и вступите в него!
Магазин клуба будет удален! 😱
Если вы очень хотите купить скин клуба за монеты клуба, то у вас еще есть время до следующего обновления Brawl Stars!
С выходом обновления половина ваших монет клуба превратится в обычные монеты, а половина — в очки силы. Если вы хотите использовать их как-то иначе, поспешите сделать это до выхода обновления.
Мы подробно расскажем обо всех изменениях в следующем Brawl Talk, но новое клубное событие будет интересным, выгодным и менее требовательным!