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29 сент. 2023 г.
Blog – Brawl Stars

Изменения в Лиге клубов

Изменения в Лиге клубов!

ВНИМАНИЕ!

Если вы смотрели последний выпуск Brawl Talk, то уже знаете о предстоящих изменениях в Лиге клубов и играх клубов! А если не смотрели, то... ну, теперь будете знать.

Итак, вот о чем нужно помнить, чтобы изменения не застали вас врасплох:

  • Вы получите больше выгоды от изменений, если состоите в активном клубе с максимальным количеством участников. Чем больше участников активны, тем лучше!

    • Если вы нигде не состоите, то скорее найдите клуб и вступите в него!

  • Магазин клуба будет удален! 😱

    • Если вы очень хотите купить скин клуба за монеты клуба, то у вас еще есть время до следующего обновления Brawl Stars!

    • С выходом обновления половина ваших монет клуба превратится в обычные монеты, а половина — в очки силы. Если вы хотите использовать их как-то иначе, поспешите сделать это до выхода обновления.

Мы подробно расскажем обо всех изменениях в следующем Brawl Talk, но новое клубное событие будет интересным, выгодным и менее требовательным!