Вы можете бесплатно получить скин «Эль Губка»! Копите крабсы, чтобы обменять их на скины Губки Боба, усиления и многое другое!

Получите скин «Эль Губка» бесплатно!

если вы не состоите в клубе, ВСТУПИТЕ В КЛУБ;

соберите 400 000 крабсов всем клубом;

вклад каждого участника пойдет в зачет клубу.

Где взять крабсы?

У каждого игрока будет возможность получить около 18 000 крабсов. Способы получения:

в режимах Губки Боба за первую победу дня (400 крабсов в день);

по цепочке акций в магазине (всего 4 600 крабсов);

при разблокировке акций дня в «Красти Крабе» (по 10 крабсов за акцию);

в испытании без ограничений, которое пройдет 20 сентября (всего 1500 крабсов);

вы также можете купить крабсы за кристаллы — либо в магазине, либо покрывая кристаллами недостающую сумму крабсов.

Получите все скины Губки Боба!

Баззтрик, Джессэнди, Мистер Тикс и планктон Дэррил доступны для приобретения в «Красти Крабе» за крабсы;

Сквидвортис доступен в Brawl Pass и Brawl Pass Plus;

Эль Губка доступен в качестве награды для клуба;

усиления и скины Губки Боба будут доступны в «Красти Крабе» в течение всего сезона (с 5 сентября по 2 октября).

«Красти Краб» и усиления

каждый день у вас будет шанс БЕСПЛАТНО получить одну или несколько акций дня;

заходите в «Красти Краб» и обменивайте крабсы на особые акции с усилениями и скинами Губки Боба;

усиления действуют на целый класс бойцов — как только вы получите усиление, оно сразу же применится ко всем бойцам соответствующего класса;

если вы получите усиление повторно, оно улучшится, но улучшить усиление можно только два раза;

усиления действуют только в игровых режимах Губки Боба.

Часто задаваемые вопросы

Смогу ли я получить скины Губки Боба после окончания сезона?

Да! Все скины и элементы оформления Губки Боба будут доступны в магазине для покупки за реальные деньги (не за кристаллы) после окончания сезона, включая скины «Эль Губка» и «Сквидвортис» во всех цветовых вариантах.

Лицензия на скины и другие элементы оформления действует 1 год, и после сентября 2025 года их больше нельзя будет приобрести в магазине (но вы по-прежнему сможете использовать те скины и элементы оформления, которые успели приобрести). В настоящее время мы не планируем возвращать их в игру после окончания указанного срока.

Смогу ли я получить усиления Губки Боба после окончания сезона?

Нет.

Сколько активных участников должно быть в клубе, чтобы бесплатно получить скин «Эль Губка»?

Примерно 23 активных участника.

Засчитываются ли клубу крабсы, купленные за кристаллы?

Да! В счет клубу идут и просто купленные крабсы, и крабсы по акциям, за которые вы доплачиваете недостающую сумму кристаллами.

Кто побеждает на дне океана?

Эль Губка Квадратные Штаны!