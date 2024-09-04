Вы можете бесплатно получить скин «Эль Губка»! Копите крабсы, чтобы обменять их на скины Губки Боба, усиления и многое другое!
Получите скин «Эль Губка» бесплатно!
если вы не состоите в клубе, ВСТУПИТЕ В КЛУБ;
соберите 400 000 крабсов всем клубом;
вклад каждого участника пойдет в зачет клубу.
Где взять крабсы?
У каждого игрока будет возможность получить около 18 000 крабсов. Способы получения:
в режимах Губки Боба за первую победу дня (400 крабсов в день);
по цепочке акций в магазине (всего 4 600 крабсов);
при разблокировке акций дня в «Красти Крабе» (по 10 крабсов за акцию);
в испытании без ограничений, которое пройдет 20 сентября (всего 1500 крабсов);
вы также можете купить крабсы за кристаллы — либо в магазине, либо покрывая кристаллами недостающую сумму крабсов.
Получите все скины Губки Боба!
Баззтрик, Джессэнди, Мистер Тикс и планктон Дэррил доступны для приобретения в «Красти Крабе» за крабсы;
Сквидвортис доступен в Brawl Pass и Brawl Pass Plus;
Эль Губка доступен в качестве награды для клуба;
усиления и скины Губки Боба будут доступны в «Красти Крабе» в течение всего сезона (с 5 сентября по 2 октября).
«Красти Краб» и усиления
каждый день у вас будет шанс БЕСПЛАТНО получить одну или несколько акций дня;
заходите в «Красти Краб» и обменивайте крабсы на особые акции с усилениями и скинами Губки Боба;
усиления действуют на целый класс бойцов — как только вы получите усиление, оно сразу же применится ко всем бойцам соответствующего класса;
если вы получите усиление повторно, оно улучшится, но улучшить усиление можно только два раза;
усиления действуют только в игровых режимах Губки Боба.
Часто задаваемые вопросы
Смогу ли я получить скины Губки Боба после окончания сезона?
Да! Все скины и элементы оформления Губки Боба будут доступны в магазине для покупки за реальные деньги (не за кристаллы) после окончания сезона, включая скины «Эль Губка» и «Сквидвортис» во всех цветовых вариантах.
Лицензия на скины и другие элементы оформления действует 1 год, и после сентября 2025 года их больше нельзя будет приобрести в магазине (но вы по-прежнему сможете использовать те скины и элементы оформления, которые успели приобрести). В настоящее время мы не планируем возвращать их в игру после окончания указанного срока.
Смогу ли я получить усиления Губки Боба после окончания сезона?
Нет.
Сколько активных участников должно быть в клубе, чтобы бесплатно получить скин «Эль Губка»?
Примерно 23 активных участника.
Засчитываются ли клубу крабсы, купленные за кристаллы?
Да! В счет клубу идут и просто купленные крабсы, и крабсы по акциям, за которые вы доплачиваете недостающую сумму кристаллами.
Кто побеждает на дне океана?
Эль Губка Квадратные Штаны!