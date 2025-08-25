Логотип Brawl Stars меняется!
Да, вы всё правильно прочитали. После следующего обновления логотип Brawl Stars изменится!
Вот почему мы на это решились:
логотип ощущается устаревшим и слишком сложным по сравнению с другими брендами с более современным стилем;
«Brawl» — сердце нашего бренда, но логотип не отражает этого в полной мере;
мы хотим, чтобы логотип игры и значки приложения сочетались друг с другом.
После ряда исследований и тестирования на пользователях мы остановились на современном варианте логотипа Brawl Stars, который будет ощущаться свежее и лучше считываться в большинстве контекстов, при этом сохраняя оригинальную идентичность через знакомые цвета и формы.
ПОДРОБНОСТИ!
Мы также хотели подробнее рассказать о процессе и причинах смены логотипа, чтобы вам было проще нас понять.
СЛОЖНОСТИ СО СТАРЫМ ЛОГОТИПОМ
Отсутствие акцента на Brawl: Brawl — это основа бренда и самая узнаваемая часть названия игры, которую все используют для её обозначения. Однако в старом логотипе вы прежде всего видите слово Stars — из-за доминирующего цвета и размера шрифта.
Сложность: старый логотип содержал слишком много различных элементов, что затрудняло его восприятие в зависимости от контекста и размера.
Слабая приспособляемость: как следствие из сказанного выше, использование логотипа в любых местах за пределами игры или наших каналов (например, в рекламе, товарах, совместных проектах и т. д.) оказалось сложной задачей и часто приводило к не самым лучшим результатам.
Устаревший дизайн: конкурировать за внимание в мире логотипов непросто, и старый дизайн логотипа начал отставать от других брендов, которые уже прошли через обновление.
Также логотип игры слишком сильно отличался от значка приложения: в старом логотипе, в отличие от значка приложения, череп был незначительным элементом.
Желание избавиться от этих проблем — основная причина этого изменения. Мы предполагаем, что обновлённый и свежий логотип поможет в решении этих задач и улучшит восприятие и узнаваемость бренда.
Впрочем, несмотря на всё это, мы не хотели менять логотип кардинально и избавляться от наследия и всего того, что символизирует старый логотип. Это не ребрендинг, а, скорее, эволюция или обновление.
Держа всё это в голове, мы протестировали несколько вариантов логотипов, начиная от совсем небольших изменений старого дизайна и заканчивая совершенно новыми стилями (всё ради исследовательского интереса). Когда пришли результаты, наши предположения подтвердились. Новый логотип оказался самым удачным и получил больше всего положительных отзывов от тестовых групп пользователей. Некоторые из них даже думали, что это и есть официальный логотип, поскольку он сочетался со значком приложения.
Перед окончательным утверждением мы внесли в победивший вариант небольшие правки, чтобы ключевые черты логотипа были неизменны: изображение черепа, цвета и стиль шрифта остались довольно похожими, так что идентичность Brawl Stars сохранилась.
Заканчивая, мы ещё раз хотим подчеркнуть. что это не ребрендинг Brawl Stars. Это просто обновление логотипа, чтобы идти в ногу со временем, лучше отражать идентичность Brawl Stars и адаптироваться ко всем контекстам, в которых используется этот логотип.
Вопросы и ответы
• Когда новый логотип заменит старый?
С выходом следующего обновления, которое мы планируем выпустить в первую неделю сентября 2025 года.
• Означает ли это, что Brawl Stars меняется как бренд?
Нет, это изменение — эволюция нашего логотипа, а не ребрендинг. Мы остаёмся всё той же старой доброй игрой Brawl Stars, которую вы знаете и ненавидите.
• Будет ли компенсация игрокам за изменение логотипа?
¯\_(ツ)_/¯
• Локализованные версии и связанные логотипы тоже меняются?
Да, обновление затронет все логотипы Brawl Stars. Позже мы также обновим другие логотипы, связанные с Brawl Stars, в соответствии с новым дизайном, например логотипы Чемпионата Brawl Stars или Brawl Talk.