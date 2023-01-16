Событие стартует прямо сейчас!
Скины Лунного Нового года 2021 и 2022 вернулись!
Байкерша Ева ( выйдет 17 января)
Игровой Автомат Грифф( выйдет 18 января)
Бесплатные награды!
-День 1 - 90 кредитов
-День 2 - 400 удвоитель жетонов
-День 3 - 50 хромакредитов
-День 4 - 200 монет
-День 5 - 100 очков силы
-День 6 - Значок Лунного Нового года
-День 7 - 90 кредитов + 50 хромакредитов
Испытание на иконку профиля
Специальный квест на спрей
Лавина монет с 20 по 22 января
Играйте ежедневно, чтобы получить все награды!