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16 янв. 2023 г.
Blog – Brawl Stars

Лунный Новый год с подарками!

Событие в честь Лунного Нового года!

Событие стартует прямо сейчас!

  • Скины Лунного Нового года 2021 и 2022 вернулись!

  • Байкерша Ева ( выйдет 17 января)

  • Игровой Автомат Грифф( выйдет 18 января)

  • Бесплатные награды!


    -День 1 - 90 кредитов


    -День 2 - 400 удвоитель жетонов


    -День 3 - 50 хромакредитов


    -День 4 - 200 монет


    -День 5 - 100 очков силы


    -День 6 - Значок Лунного Нового года


    -День 7 - 90 кредитов + 50 хромакредитов

  • Испытание на иконку профиля

  • Специальный квест на спрей

  • Лавина монет с 20 по 22 января

Играйте ежедневно, чтобы получить все награды!