Мировой финал Brawl Stars — 2023 состоится 24–26 ноября в Швеции!
Турнир пройдёт на арене DreamHack Winter в городе Йёнчёпинг — идеальном, на наш взгляд, месте для проведения классического мероприятия, посвященного играм, киберспорту и сообществу, где лучшие игроки Brawl Stars со всего мира сразятся за приз в 750 000 долларов США!
Посетители турнира смогут вживую понаблюдать за эпическими матчами, встретиться с профессиональными игроками и авторами контента, принять участие в разнообразных мероприятиях и с головой окунуться в атмосферу игрового фестиваля!
Невероятные награды!
Если вы собираетесь смотреть турнир из дома, у вас будет возможность получить внутриигровые награды — в том числе награду совершенно нового типа! Чтобы заработать награды, смотрите и взаимодействуйте с живой трансляцией по ссылке https://event.brawlstars.com/. Возможность прогнозирования матчей станет доступна за несколько дней до начала первого дня события 24 ноября.
Некоторые награды могут стать доступны в магазине позднее.
Билеты
Посмотреть мировой финал Чемпионата Brawl Stars сможет любой посетитель DreamHack Winter, но здесь можно купить особый билет, обладатели которого также получат тематические сувениры Brawl Stars стоимостью более 20 долларов США (пока есть в наличии). Не упустите свой шанс!
Команды
Отбор в мировой финал ещё идёт. Следите за списками лидеров, объявлениями в наших социальных сетях и смотрите матчи дополнительного отбора на веб-сайте https://event.brawlstars.com/ 7–8 октября.
Расписание
24 ноября: групповой этап, группа 1 и группа 2.
25 ноября: групповой этап, группа 3 и группа 4.
26 ноября: четвертьфинал, полуфинал и суперфинал!
Двери DreamHack открываются для посетителей каждый день в 10:00. Мы обновим информацию на этой странице позже, когда будет утверждено окончательное расписание трансляций.
Часто задаваемые вопросы
Нужен ли билет для посещения DreamHack, чтобы вживую смотреть мировой финал Чемпионата Brawl Stars?
Да! Билеты можно купить здесь
Какие есть типы билетов?
Существуют два типа билетов — однодневные и трёхдневные. Каждый из них позволяет посетить мировой финал в соответствующий типу билета день.
Используйте для покупки эту особую ссылку Brawl Stars, чтобы приобрести билет, включающий уникальные сувениры Brawl Stars!
Могу ли я посетить и мировой финал Clash, и мировой финал Чемпионата Brawl Stars 24–26 ноября?
К сожалению, нет. Оба мировых финала пройдут в одно и то же время, но в разных местах: Brawl Stars пройдёт в Йёнчёпинге, Швеция, а Clash — в Хельсинки, Финляндия.
Мне ещё нет 18 лет, нужен ли мне сопровождающий?
Для посещения DreamHack зрителям младше 18 лет требуется разрешение родителей. Родители и/или опекуны должны быть в курсе правил DreamHack. Зрители младше 13 лет допускаются только в сопровождении родителей. Пожалуйста, соблюдайте все перечисленные здесь правила посещения DreamHack.
Действуют ли на мероприятии какие-то правила в связи с Covid-19?
Supercell будет соблюдать местные правила и требования, связанные с Covid-19.