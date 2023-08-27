Турнир пройдёт на арене DreamHack Winter в городе Йёнчёпинг — идеальном, на наш взгляд, месте для проведения классического мероприятия, посвященного играм, киберспорту и сообществу, где лучшие игроки Brawl Stars со всего мира сразятся за приз в 750 000 долларов США!

Посетители турнира смогут вживую понаблюдать за эпическими матчами, встретиться с профессиональными игроками и авторами контента, принять участие в разнообразных мероприятиях и с головой окунуться в атмосферу игрового фестиваля!