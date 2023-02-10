Вот наш план мероприятий на следующие дни:
10 февраля - Половина игроков получит пин "Целующее сердце" бесплатно в магазине. А другая половина... получит пин "Сердце получающее поцелуй". - Сможете ли вы найти свою половинку?
11 февраля - Испытание "Дополни Меня"! Парное Столкновение с исцеляющим модификатором. Награда за прохождение испытания - для получения спрея сердца из двух частей!
*Если вам не удалось выиграть спрей - он появиться в магазине 14 февраля
14 февраля - Скин в честь святого Валентина для Сэма! (29 кристаллов)
Прошлые скины в честь святого Валентина будут вернуться в магазин по сниженным ценам!
Приятного дня святого Валентина!