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10 февр. 2023 г.
Blog – Brawl Stars

Мы начинаем празднование дня святого Валентина уже сейчас!

Празднование дня святого Валентина!

Вот наш план мероприятий на следующие дни:

10 февраля - Половина игроков получит пин "Целующее сердце" бесплатно в магазине. А другая половина... получит пин "Сердце получающее поцелуй". - Сможете ли вы найти свою половинку?

11 февраля - Испытание "Дополни Меня"! Парное Столкновение с исцеляющим модификатором. Награда за прохождение испытания - для получения спрея сердца из двух частей!

*Если вам не удалось выиграть спрей - он появиться в магазине 14 февраля

14 февраля - Скин в честь святого Валентина для Сэма! (29 кристаллов)


Прошлые скины в честь святого Валентина будут вернуться в магазин по сниженным ценам!


Приятного дня святого Валентина!