Вот наш план мероприятий на следующие дни:

10 февраля - Половина игроков получит пин "Целующее сердце" бесплатно в магазине. А другая половина... получит пин "Сердце получающее поцелуй". - Сможете ли вы найти свою половинку?

11 февраля - Испытание "Дополни Меня"! Парное Столкновение с исцеляющим модификатором. Награда за прохождение испытания - для получения спрея сердца из двух частей!

*Если вам не удалось выиграть спрей - он появиться в магазине 14 февраля

14 февраля - Скин в честь святого Валентина для Сэма! (29 кристаллов)





Прошлые скины в честь святого Валентина будут вернуться в магазин по сниженным ценам!





Приятного дня святого Валентина!









