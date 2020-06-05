Эпический Браулер Нани уже доступна!

Основная атака: Тригонометрия

-Нани стреляет тремя световыми сферами, траектории которых постепенно сходятся



Супер: Ручное управление

-Нани берёт управление над Пипом, чтобы отправить его к цели и взорвать при столкновении! Если Пип врежется в препятствие или во врага, то он взорвётся.

Гаджет: Взрывное притяжение

-Нани взрывает Пипа и телепортируется на его место.

Звёздная сила #1: Автофокус

-В зависимости от пройденной дистанции Пип может нанести на 2500 ед.урона больше.

Звёздная сила #2: Ожидайте!









