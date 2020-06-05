Эпический Браулер Нани уже доступна!
Основная атака: Тригонометрия
-Нани стреляет тремя световыми сферами, траектории которых постепенно сходятся
Супер: Ручное управление
-Нани берёт управление над Пипом, чтобы отправить его к цели и взорвать при столкновении! Если Пип врежется в препятствие или во врага, то он взорвётся.
Гаджет: Взрывное притяжение
-Нани взрывает Пипа и телепортируется на его место.
Звёздная сила #1: Автофокус
-В зависимости от пройденной дистанции Пип может нанести на 2500 ед.урона больше.
Звёздная сила #2: Ожидайте!