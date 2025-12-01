Когда вы вытащите из кран-машины всех баффи для всех бойцов, то сможете использовать блинги, чтобы вытаскивать скины для баффи. Это элементы оформления, которые не влияют на функциональность и силу баффи. ОНИ ПРОСТО МИЛЫЕ!

Каждая игра на кран-машине за блинги стоит 10 000 блингов.

Дизайн баффи: переработка бойцов

Прежде чем обсудить дизайн баффи, поговорим о том, как изменятся бойцы и почему наш подход к силовому продвижению в игре сосредоточен на улучшении текущих аспектов, а не введении полностью новых. Причин, на самом деле, несколько, но можно выделить три основные:

1. Мы хотим сделать соревновательные матчи интереснее и азартнее без усложнения базовой механики.

Когда улучшается что-то знакомое, это гораздо проще понять и принять, чем привыкать к чему-то совершенно новому (особенно новой кнопке). Мы хотим сделать каждый матч более насыщенным для игроков со спортивным интересом, а тем, кто играет просто ради удовольствия, дать возможность насладиться новшествами, не запоминая незнакомые новые механики.

2. Близится выпуск сотого бойца. Мы решили, что это самое подходящее время, чтобы проанализировать всех уже существующих бойцов и улучшить или изменить их сборки, если те утратили актуальность (но, конечно, не меняя основную историю и концепцию бойца).

3. Мы хотим сфокусироваться на практичности и способностях игрока, а не на грубой силе (как ранее было с гиперзарядами). Пересмотр сборки, которая уже есть у бойца, — это более деликатный способ усилить его. Некоторые баффи будут делать способности больше и сильнее, и временами это уместно, но ограничиваться только этим было бы неправильно.

Кроме того, бойцы, которые получат баффи, лишатся эпического и мифического снаряжения (и получат компенсацию). К сожалению, это снаряжение не нашло достаточного отклика, чтобы продолжать его разработку. Мы давно собирались это сделать, а появление баффи стало хорошим поводом.

Заодно мы добавили некоторым гаджетам джойстик с функцией прицеливания, где это было уместно. Пусть это кажется незначительным, но потолок способностей в боях должен стать выше. Не волнуйтесь, если потребуется время, чтобы привыкнуть... даже если гаджет получил возможность прицеливания, его всё равно можно использовать обычным касанием (как сейчас).