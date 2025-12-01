Новая сила, изменения Brawl Pass и новый приз Старр!
Что ж, все гиперзаряды выпущены, пора бы в игре появиться следующему постоянному изменению!
Далее приведён перечень изменений и нововведений, которые появятся в Brawl Stars в следующем месяце. Чтобы понять, как связаны между собой грядущие перемены, обязательно прочитайте всё до конца.
Мы понимаем, что вопрос продвижения может быть весьма деликатным, но с предстоящими изменениями мы хотим ввести новую функцию, которая будет не только интересной, но и углубит игровой процесс — особенно для ветеранов. Кроме того, мы усилим источники базовых ресурсов, чтобы развитие было более комфортным и приятным.
И ПОМНИТЕ! Разработка ещё не окончена, поэтому на момент официального выхода контента что-то может измениться.
Сначала мы расскажем о каждом изменении вкратце, а затем приведём более подробное описание.
ИЗМЕНЕНИЯ ИГРОВОГО ПРОЦЕССА
Изменения:
мы не станем вводить 12-й уровень силы;
появится новая сила — баффи;
баффи — это усиление-бафф (ну, вы поняли) для звёздных сил, гаджетов и гиперзаряда!
каждый боец получит по 3 баффи — один на обе звёздные силы, один на оба гаджета и ещё один на гиперзаряд;
с появлением этой новой силы изменится стиль игры и способности некоторых бойцов;
баффи продаются в кран-машине за 1000 монет и 2000 очков силы;
одна игра на кран-машине гарантированно приносит баффи. Всего в этом обновлении будет 18 баффи, и впоследствии мы добавим отдельные кран-машины с новыми баффи;
баффи можно также приобрести напрямую за кристаллы по цене, эквивалентной их стоимости в игровой валюте (1000 монет и 2000 очков силы).
В будущем появятся скидки и акции на баффи, но на момент выхода функции их не будет;
разблокировав эту функцию, вы получите одну бесплатную игру на кран-машине;
мифическое и эпическое снаряжение будет удалено и компенсировано (для бойцов, которые получат баффи). Всё эпическое и мифическое снаряжение будет удалено, когда все имеющие его бойцы получат своих баффи;
теперь некоторые гаджеты можно наводить на цель (работает подобно джойстику атаки или Супера).
Цели:
сделать игру глубже, не усложняя (новых кнопок не будет). Ветераны получат более глубокий игровой процесс. Обычные игроки смогут и дальше играть так, как привыкли;
пересмотреть сборки выпущенных ранее бойцов, если они уже не актуальны (в противном случае ничего не изменится);
расширить возможности развития бойцов и ввести интересную новую функцию, которую игроки будут ждать с нетерпением.
НОВЫЙ ПРЕДМЕТ СИЛЫ: БАФФИ!
Баффи — это новое игровое усиление для гаджетов, звёздных сил и гиперзаряда вашего бойца, которое ещё и круто смотрится! Всего каждый боец получит по 3 баффи: один на оба гаджета, один на обе звёздные силы и ещё один на гиперзаряд. Баффи можно наугад вытащить в кран-машине.
Каждый баффи относится к одному из следующих типов: гаджет-баффи, звёздный баффи и гипербаффи!
Кран-машина
Вот откуда вы будете добывать баффи! Каждая игра стоит 1000 монет и 2000 очков силы, и каждая кран-машина содержит баффи для ограниченного количества бойцов.
Также их можно будет купить напрямую за кристаллы или через магазин внутриигровых покупок позже. До сих пор мы сначала предлагали гиперзаряды за кристаллы, а потом — за монеты. Теперь мы хотим начать с монет и очков силы (1000 монет и 2000 очков силы), а затем уже предлагать за кристаллы и по внутриигровым акциям. Так как это совершенно новый подход, мы будем внимательно наблюдать за его работой и при необходимости вносить правки (например, если игрокам не понравится нововведение или они не сочтут его достойным покупки).
Новые баффи будут распределены по другим кран-машинам, поэтому пул наград будет всегда одинаковым, независимо от количества баффи в игре. Пока мы планируем добавлять по 18 баффи в каждую кран-машину (этого хватит на 6 бойцов).
Эта функция станет доступна, когда вы наберёте 1000 трофеев. Первая игра на кран-машине бесплатна.
Когда вы вытащите из кран-машины всех баффи для всех бойцов, то сможете использовать блинги, чтобы вытаскивать скины для баффи. Это элементы оформления, которые не влияют на функциональность и силу баффи. ОНИ ПРОСТО МИЛЫЕ!
Каждая игра на кран-машине за блинги стоит 10 000 блингов.
Дизайн баффи: переработка бойцов
Прежде чем обсудить дизайн баффи, поговорим о том, как изменятся бойцы и почему наш подход к силовому продвижению в игре сосредоточен на улучшении текущих аспектов, а не введении полностью новых. Причин, на самом деле, несколько, но можно выделить три основные:
1. Мы хотим сделать соревновательные матчи интереснее и азартнее без усложнения базовой механики.
Когда улучшается что-то знакомое, это гораздо проще понять и принять, чем привыкать к чему-то совершенно новому (особенно новой кнопке). Мы хотим сделать каждый матч более насыщенным для игроков со спортивным интересом, а тем, кто играет просто ради удовольствия, дать возможность насладиться новшествами, не запоминая незнакомые новые механики.
2. Близится выпуск сотого бойца. Мы решили, что это самое подходящее время, чтобы проанализировать всех уже существующих бойцов и улучшить или изменить их сборки, если те утратили актуальность (но, конечно, не меняя основную историю и концепцию бойца).
3. Мы хотим сфокусироваться на практичности и способностях игрока, а не на грубой силе (как ранее было с гиперзарядами). Пересмотр сборки, которая уже есть у бойца, — это более деликатный способ усилить его. Некоторые баффи будут делать способности больше и сильнее, и временами это уместно, но ограничиваться только этим было бы неправильно.
Кроме того, бойцы, которые получат баффи, лишатся эпического и мифического снаряжения (и получат компенсацию). К сожалению, это снаряжение не нашло достаточного отклика, чтобы продолжать его разработку. Мы давно собирались это сделать, а появление баффи стало хорошим поводом.
Заодно мы добавили некоторым гаджетам джойстик с функцией прицеливания, где это было уместно. Пусть это кажется незначительным, но потолок способностей в боях должен стать выше. Не волнуйтесь, если потребуется время, чтобы привыкнуть... даже если гаджет получил возможность прицеливания, его всё равно можно использовать обычным касанием (как сейчас).
ДИЗАЙН БАФФИ: И О ГЛАВНОМ
А теперь пробежимся по переработкам Кольта и Спайка и посмотрим на их баффи!
Уточнение: эффект баффи добавляется поверх текущего гаджета, звёздной силы или гиперзаряда.
Кольт
Гаджет 1: Кольт стреляет двумя пулями, которые замедляют цель при попадании.
Гаджет 1 + баффи: при попадании крадёт у цели один боеприпас (цель теряет один боеприпас, Кольт получает один боеприпас).
Гаджет 2: пуля, уничтожающая стены/кусты и расходующая боеприпасы (без изменений).
Гаджет 2 + баффи: область поражения пули расширяется, а урон при попадании увеличивается.
Звёздная сила 1: увеличивает скорость передвижения Кольта (без изменений).
Звёздная сила 1 + баффи: увеличивает скорость передвижения Кольта при попадании по врагу.
Звёздная сила 2: увеличивает дальность поражения и скорость снарядов Кольта.
Звездная сила 2 + баффи: чем дальше цель, тем больше урона она получает.
Гиперзаряд: при использовании Супера разлёт пуль удваивается (без изменений).
Гиперзаряд + баффи: основная атака Кольта ускоряется (что позволяет поразить больше целей), а гиперзаряд действует на 2 секунды дольше.
Спайк
Гаджет 1: выпускает две волны иголок, которые замедляют и наносят урон.
Гаджет 1 + баффи: при попадании трёх иголок кратковременно обездвиживает цель.
Гаджет 2: ставит кактус, который при уничтожении исцеляет союзников в радиусе действия.
Гаджет 2 + баффи: при уничтожении кактус также взрывается, нанося урон врагам в области поражения и отталкивая их.
Звёздная сила 1: весь урон от Супера автоматически лечит Спайка (теперь ему не обязательно находиться в области действия Супера).
Звёздная сила 1 + баффи: супер Спайка применяется быстрее.
Звёздная сила 2: иглы атаки Спайка вращаются и летят по дуге.
Звёздная сила 2 + баффи: иглы летят по ещё более крутой дуге.
Гиперзаряд: супер Спайка увеличивается (без изменений).
Гиперзаряд + баффи: основная атака Спайка взрывается дважды, а гиперзаряд длится на 2 секунды дольше.
Баффи — это небольшие брелоки, которые ненадолго появляются во время матчей, но вы всегда можете увидеть их на главном экране рядом с вашим бойцом. Мы планируем добавить в следующем обновлении шесть баффи, которые станут основой новой функции. Для внедрения баффи нужно больше времени, чем для гиперзарядов, так что в некоторых обновлениях их может быть меньше шести.
BRAWL PASS
Изменения:
и бесплатный, и платный уровни Brawl Pass / Brawl Pass Plus будут улучшены;
так как Brawl Pass станет более выгодным, его цена изменится;
теперь Brawl Pass будет стоить 8,99 $*, а Brawl Pass Plus — 12,99 $*;
в обычном Brawl Pass теперь будут скины Brawl Pass, их цветовые варианты и титулы!
теперь в Brawl Pass будут КЛЮЧИ и ТАЙНИК!
ключи позволяют открыть определённый тайник и взять награду на выбор. Пока в игре будет четыре ключа от тайников, в каждом из которых хранится определённый набор наград. Типы ключей: ресурсы, бойцы, скины и баффи;
дополнительные награды теперь стоят 2800 единиц опыта и дают особые ящики / призы Старр, которые всегда лучше обычных призов Старр.
* Цены могут меняться в зависимости от местонахождения игрока.
Цели:
увеличить выгоду;
дать игрокам больше свободы в выборе путей развития бойцов и учётных записей;
возродить интерес к Brawl Pass, предоставив больше возможностей получения наград;
улучшить монетизацию, побуждая больше людей покупать Brawl Pass, а не меньше людей совершать большее количество покупок.
ИНФОРМАЦИЯ О НОВОМ BRAWL PASS
Brawl Pass становится круче: 10 дополнительных уровней, новые предметы и больше выгоды. С повышением выгоды растёт и цена: 8,99 $* за обычный Brawl Pass и 12,99 $* за Brawl Pass Plus — но это всё ещё лучшие расценки в игре.
Титулы и цветовые варианты скинов теперь доступны в обычном Brawl Pass. Преимущество покупки Brawl Pass Plus заключается в гораздо большем количестве ключей.
Теперь в каждом сезоне будет выходить по два скина Brawl Pass с цветовыми вариантами. Вот они:
* Цены могут меняться в зависимости от местонахождения игрока.
ВАЖНО: цена изменится только в январском сезоне. Вы всё ещё можете приобрести Brawl Pass и Brawl Pass Plus в магазине Supercell по текущей цене (и оставить про запас в своей учётной записи).
Далее — сравнение всех вариантов Brawl Pass от старого к новому.
БЕСПЛАТНЫЙ ПУТЬ НАГРАД
Мы добавим к наградам 1000 монет и ключ ресурсов, который можно обменять на 2000 очков силы, — то есть эквивалент бесплатного баффи. И это в дополнение к призам хаоса, блингам и кредитам.
BRAWL PASS
Титулы, скины Brawl Pass и их цветовые варианты стали частью обычного Brawl Pass. Кроме этого, ещё больше свободы в выборе путей развития учётной записи благодаря ключам ресурсов, скинов и бойцов!
BRAWL PASS PLUS
БОЛЬШЕ КЛЮЧЕЙ! Достаточно, чтобы купить оба скина Brawl Pass и их цветовые варианты, которые мы будем выпускать в каждом сезоне начиная с января. И кристаллы. Кристаллы — это круто.
ВСЕГО (БЕСПЛАТНЫЙ + BRAWL PASS PLUS)
Новые предметы в Brawl Pass: ключи!
Ключи нужны, чтобы открывать тайники Brawl Pass! В них находятся ресурсы, скины, бойцы и баффи. В игре есть четыре типа ключей (каждый открывает определённую категорию наград). Использовать их можно в любое время. На открытие каждой награды в тайнике расходуется 1 ключ (кроме наборов винтажных скинов — для них потребуется 2), поэтому вы можете выбрать именно те награды, которые вам нужны.
Ключи дают игрокам больше свободы выбора путей развития. Особенно с появлением баффи, для покупки которых требуется больше очков силы, чем монет. Если вам не хватает очков силы, то вы можете потратить ключ ресурсов именно на них. То же касается и скинов. Если вам не нравится скин текущего сезона, вы можете просто сохранить ключ для покупки скина из предыдущего Brawl Pass.
Примечание о ключах скинов: скины последнего Brawl Pass всегда будут стоить один ключ, поэтому вы можете сразу приобрести новый — или найти ещё один ключ, чтобы получить скин предыдущего сезона. Все скины Brawl Pass (начиная с январского сезона 2024 года «Космоопера Старр» и далее, кроме скинов совместных событий) есть в ассортименте тайника скинов.
ВАЖНО! Купив скин Brawl Pass за ключи, вы получите оба сезонных скина и оба цветовых варианта!
Ниже приводится список того, что можно приобрести за ключи.
|Ключ нового бойца
|Стоимость в ключах
|Редкость
|1
|Эпический
|2
|Мифический
|4
|Легендарный
|6
|Ультралегендарный
|Ключ ресурсов
|Стоимость в ключах
|Награда
|1
|2000 монет
|1
|2000 очков силы
|1
|5000 блингов
|Ключ набора скинов
|Стоимость в ключах
|Награда
|1
|Новый скин Brawl Pass + два цветовых варианта
|2
|Скины старого Brawl Pass + два цветовых варианта
|Ключ баффи
|Стоимость в ключах
|Тип
|1
|Определённый баффи
Финальная награда Brawl Pass (дополнительная награда)
Теперь дополнительные награды стоят 2800 единиц опыта и всегда дают разные предметы, например демонический приз, роллы или, с меньшей вероятностью, приз хаоса. Это, конечно же, не всё. Дополнительная награда всегда лучше случайного приза Старр.
Также появится возможность улучшить дополнительную награду за кристаллы. Если вы не получите дополнительную награду до окончания сезона, обычная (не улучшенная) награда будет отправлена в вашу учетную запись.
ПРОЧЕЕ
Изменения
Мы улучшили экономику всей игры!
Новый вид приза Старр — приз хаоса. Можно повышать уровень редкости и разделять, как роллы. Редкость каждого куска соответствует оригиналу. Самый низкий уровень редкости приза хаоса — сверхредкий, а высокий — ультра (новый уровень редкости, который есть только у призов хаоса).
Победы дня — в декабре вы получите шанс выиграть приз хаоса, если попадёте на счастливый день, а обычные дни с призами хаоса начнутся с января.
Мегаквесты — в каждом сезоне будет два дополнительных мегаквеста, один из которых будет омега-квестом.
Путь к славе — мы улучшили ранний путь к славе до 25 000 трофеев для новых игроков, чтобы помочь им быстрее догнать остальных.
События и события сообщества.
Мы уменьшили стоимость очков силы в два раза. Начиная с этого обновления базовая цена покупки очков силы напрямую за кристаллы изменится на 10 очков силы за 1 кристалл вместо 5 очков силы за 1 кристалл (как и для покупки монет за кристаллы), и акции магазина будут скорректированы соответствующим образом.
Цели:
предложить игрокам что-то мотивирующее, поскольку теперь в игре станет появляться меньше гиперзарядов;
дать игрокам больше свободы выбора в улучшении учетной записи с помощью предопределённых ресурсов;
улучшить экономику так, чтобы сделать игру более прибыльной и помочь новичкам и обычным игрокам с развитием учетной записи.
В текущем обновлении мы улучшили некоторые аспекты игрового продвижения с помощью мегаквестов и новых побед дня. Но это ЕЩЁ НЕ ВСЁ!
Мы увеличим количество ресурсов в различных источниках, включая ранние этапы пути к славе для новичков и в других областях игры — для ветеранов (например, дополнительные награды Brawl Pass и мегаквесты). Это должно сделать игру привлекательнее для всех и дать новичкам возможность догнать более опытных игроков.
Кроме того, мы добавляем приз хаоса — новый приз Старр с ценностью вплоть до четырёхкратной! Он похож на обычный приз Старр, но может разделиться до 8 раз — как ролл. Все фрагменты наследуют редкость основного приза. Таким образом, у вас будет шанс (пусть и крошечный) получить восемь легендарных призов за раз или даже восемь ультрапризов (новый уровень редкости, который встречается только у призов хаоса).
Призы хаоса появятся в новом Brawl Pass, будут случайно выдаваться за победы дня, а также доступны среди наград в событиях.
Вот предметы, которые могут быть в УЛЬТРАПРИЗЕ ХАОСА!
Если вы собрали все предметы определённой категории, то получите альтернативную награду (монеты, блинги или кредиты).
|Случайный гиперзаряд
|24,7 %
|Мифический боец
|24,7 %
|Легендарный боец
|9,9 %
|Ультрабоец
|0,4 %
|Эпические скины
|9,90 %
|Мифические скины
|3,9 %
|Легендарные скины
|1,4 %
|Баффи
|24,7 %
Вы можете получить эти награды ВОСЕМЬ РАЗ, если ваш ультраредкий приз разделится на восемь частей!
И НАКОНЕЦ
На этом всё! Большое спасибо, что дочитали до конца. Обязательно поделитесь мнением в соцсетях!
До встречи на Brawl Talk 13 декабря!