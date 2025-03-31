Эш, Лола и Бастер больше не смогут заряжать гиперзаряд, пока он еще действует.

исправлена ошибка, из-за которой игроки не могли сменить экипировку некоторых бойцов (Сэм, Мэг, Мэнди, Карл, Гром, Честер, Мистер П., Беа, Хэнк, Бо, Лола) с разблокированными гиперзарядами перед началом рангового боя в лигах от мифической и выше.