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31 мар. 2025 г.
Blog – Brawl Stars

НОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ БАЛАНСА!

УСИЛЕНИЕ

ЭДГАР

  • время перезарядки гаджетов уменьшено:

    • «Летим!»: 23 с. -> 21 с.

    • «Крепкий орешек»: 19 с. -> 17 с.

ЧАРЛИ

  • скорость зарядки Супера увеличена: 7 → 6 атак.

БО

  • скорость зарядки гиперзаряда увеличена с 35 % до 45 %.

ЭМЗ

  • скорость зарядки гиперзаряда увеличена с 30 % до 40 %.

МО

  • скорость перезарядки увеличена: 2 с. -> 1,5 с.

МАКС

  • время перезарядки гаджета уменьшено:

    • «Кроссовки с сюрпризом»: 12 с. -> 10 с.

ШЕЙД

  • время перезарядки гаджета уменьшено:

    • «Скример»: 11 с. -> 9 с.

ФИНКС

  • скорость передвижения увеличена;

  • скорость перезарядки увеличена: 1,6 с. -> 1,3 с.

ТАРА

  • скорость зарядки Супера увеличена: 11 → 10 атак.

ЛОЛА

  • скорость зарядки гиперзаряда увеличена с 25 % до 35 %.

ОСЛАБЛЕНИЕ

ХЭНК

  • точность самонаводящихся снарядов гиперзаряда снижена на 50 %.

СТУ

  • время действия гаджета уменьшено:

    • «Автодром»: 30 с. -> 10 с.

МИСТЕР П.

  • «Суперносильщики!»

    • эффект длится только 10 с.;

    • скорость передвижения уменьшена: 1,4 -> 1,3.

СЭМ

  • скорость зарядки гиперзаряда уменьшена с 40 % до 20 %.

БЕА

  • время перезарядки гаджетов увеличено:

    • «Потревоженный улей»: 17 с. -> 20 с.

ПОКО

  • время перезарядки гаджета увеличено:

    • «Камертон»: 16 с. -> 20 с.

    • «Катарсис»: 11 с. -> 18 с.

БЕРРИ

  • эффект исцеления от основной атаки снижен: 50 % -> 40 % урона от атаки.

ОЛЛИ

  • скорость зарядки Супера уменьшена: 5 → 6 основных атак;

  • время перезарядки гаджетов увеличено:

    • «Завораживающее зрелище»: 17 с. -> 20 с.

МЕЛОДИ

  • скорость зарядки гиперзаряда уменьшена с 35 % до 25 %.

ДЖУДЖУ

  • действие щита от гаджета ослаблено:

    • «Стихийная магия»: 50 % -> 30 %.

ДЖАНЕТ

  • скорость зарядки гиперзаряда уменьшена с 50 % до 40 %.

ГРЕЙ

  • время перезарядки гаджетов увеличено:

    • «Трость»: 18 с. -> 20 с.

ЛУ

  • скорость зарядки Супера увеличена: 8 → 9 атак.

КАРЛ

  • время перезарядки гаджетов увеличено:

    • «Клапан сброса»: 15 с. -> 17 с.

ЛЕОН

  • время действия гаджета уменьшено:

    • «Упавший леденец»: 15 с. -> 10 с.

СКУИК

  • время перезарядки гаджетов увеличено:

    • «С размаху»: 11 с. -> 14 с.

МИПЛ

  • время перезарядки гаджета увеличено:

    • «Замки и драконы»: 20 с. -> 22 с.

    • «Горечь поражения»: 16 с. -> 18 с.

МОРТИС

  • скорость зарядки гиперзаряда уменьшена с 40 % до 30 %.

РОЗА

  • время перезарядки гаджетов увеличено:

    • «Фитолампа»: 10 с. -> 13 с.

ДЖИН

  • время перезарядки гаджетов увеличено:

    • «Мстительный дух»: 16 с. -> 20 с.

БЕЛЛЬ

  • время перезарядки гаджетов увеличено:

    • «Яйцо в гнезде»: 17 с. -> 20 с.

ФРЭНК

  • скорость зарядки гиперзаряда уменьшена с 40 % до 30 %.

ЧЕСТЕР

  • скорость зарядки гиперзаряда уменьшена с 40 % до 30 %.

МЭГ

  • скорость зарядки гиперзаряда уменьшена с 40 % до 35 %.

ИСПРАВЛЕНИЯ

  • Эш, Лола и Бастер больше не смогут заряжать гиперзаряд, пока он еще действует.

  • исправлена ошибка, из-за которой игроки не могли сменить экипировку некоторых бойцов (Сэм, Мэг, Мэнди, Карл, Гром, Честер, Мистер П., Беа, Хэнк, Бо, Лола) с разблокированными гиперзарядами перед началом рангового боя в лигах от мифической и выше.