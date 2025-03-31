ЭДГАР
время перезарядки гаджетов уменьшено:
«Летим!»: 23 с. -> 21 с.
«Крепкий орешек»: 19 с. -> 17 с.
ЧАРЛИ
скорость зарядки Супера увеличена: 7 → 6 атак.
БО
скорость зарядки гиперзаряда увеличена с 35 % до 45 %.
ЭМЗ
скорость зарядки гиперзаряда увеличена с 30 % до 40 %.
МО
скорость перезарядки увеличена: 2 с. -> 1,5 с.
МАКС
время перезарядки гаджета уменьшено:
«Кроссовки с сюрпризом»: 12 с. -> 10 с.
ШЕЙД
время перезарядки гаджета уменьшено:
«Скример»: 11 с. -> 9 с.
ФИНКС
скорость передвижения увеличена;
скорость перезарядки увеличена: 1,6 с. -> 1,3 с.
ТАРА
скорость зарядки Супера увеличена: 11 → 10 атак.
ЛОЛА
скорость зарядки гиперзаряда увеличена с 25 % до 35 %.
ХЭНК
точность самонаводящихся снарядов гиперзаряда снижена на 50 %.
СТУ
время действия гаджета уменьшено:
«Автодром»: 30 с. -> 10 с.
МИСТЕР П.
«Суперносильщики!»
эффект длится только 10 с.;
скорость передвижения уменьшена: 1,4 -> 1,3.
СЭМ
скорость зарядки гиперзаряда уменьшена с 40 % до 20 %.
БЕА
время перезарядки гаджетов увеличено:
«Потревоженный улей»: 17 с. -> 20 с.
ПОКО
время перезарядки гаджета увеличено:
«Камертон»: 16 с. -> 20 с.
«Катарсис»: 11 с. -> 18 с.
БЕРРИ
эффект исцеления от основной атаки снижен: 50 % -> 40 % урона от атаки.
ОЛЛИ
скорость зарядки Супера уменьшена: 5 → 6 основных атак;
время перезарядки гаджетов увеличено:
«Завораживающее зрелище»: 17 с. -> 20 с.
МЕЛОДИ
скорость зарядки гиперзаряда уменьшена с 35 % до 25 %.
ДЖУДЖУ
действие щита от гаджета ослаблено:
«Стихийная магия»: 50 % -> 30 %.
ДЖАНЕТ
скорость зарядки гиперзаряда уменьшена с 50 % до 40 %.
ГРЕЙ
время перезарядки гаджетов увеличено:
«Трость»: 18 с. -> 20 с.
ЛУ
скорость зарядки Супера увеличена: 8 → 9 атак.
КАРЛ
время перезарядки гаджетов увеличено:
«Клапан сброса»: 15 с. -> 17 с.
ЛЕОН
время действия гаджета уменьшено:
«Упавший леденец»: 15 с. -> 10 с.
СКУИК
время перезарядки гаджетов увеличено:
«С размаху»: 11 с. -> 14 с.
МИПЛ
время перезарядки гаджета увеличено:
«Замки и драконы»: 20 с. -> 22 с.
«Горечь поражения»: 16 с. -> 18 с.
МОРТИС
скорость зарядки гиперзаряда уменьшена с 40 % до 30 %.
РОЗА
время перезарядки гаджетов увеличено:
«Фитолампа»: 10 с. -> 13 с.
ДЖИН
время перезарядки гаджетов увеличено:
«Мстительный дух»: 16 с. -> 20 с.
БЕЛЛЬ
время перезарядки гаджетов увеличено:
«Яйцо в гнезде»: 17 с. -> 20 с.
ФРЭНК
скорость зарядки гиперзаряда уменьшена с 40 % до 30 %.
ЧЕСТЕР
скорость зарядки гиперзаряда уменьшена с 40 % до 30 %.
МЭГ
скорость зарядки гиперзаряда уменьшена с 40 % до 35 %.
Эш, Лола и Бастер больше не смогут заряжать гиперзаряд, пока он еще действует.
исправлена ошибка, из-за которой игроки не могли сменить экипировку некоторых бойцов (Сэм, Мэг, Мэнди, Карл, Гром, Честер, Мистер П., Беа, Хэнк, Бо, Лола) с разблокированными гиперзарядами перед началом рангового боя в лигах от мифической и выше.