Перейдем ко всеми любимой теме! Подбор противников также претерпел изменения, однако в основном они касаются бойцов, у которых 1000 и больше трофеев:

при подборе противников будет учитываться количество трофеев бойца, чтобы у всех игроков в матче было примерно одинаковое количество трофеев;

заработав больше 1000 трофеев за какого-либо бойца, игроки попадут в отдельную группу для подбора противников. Это должно сократить время ожидания подбора на высоких уровнях;

вы начнете терять больше трофеев за поражение, чем получать за победу, только когда боец перейдет рубеж в 1100 трофеев;

система поощрения аутсайдеров отключится, когда вы наберете 1000 трофеев;

серия побед теперь существует отдельно для каждого бойца, чтобы распределение трофеев было более справедливым;

рекордная серия побед по-прежнему будет отображаться в вашем профиле.

Получается, и профессиональные, и обычные игроки, заработавшие 1000 трофеев бойца, будут находиться в одной группе для подбора противников?

Верно. Однако профессиональных игроков не так уж и много, так что встретить их в игре будет достаточно трудно.

Списки лидеров

Для тех, кто любит соревноваться, мы приготовили два разных списка лидеров для каждого бойца: