Пришло время снова переработать трофейную лигу! На этот раз мы коснемся сезонных сбросов.
Основные проблемы текущей системы:
она излишне сложная и недостаточно интересная;
награды трофейной лиги, мягко говоря, не очень;
система не позволяет игрокам наслаждаться игрой только за любимых бойцов, поскольку однажды наступает момент, когда продвигаться становится слишком сложно;
наконец, подбор противников занимает слишком много времени у игроков с большим количеством трофеев.
При создании новой системы мы придерживаемся следующих целей:
трофейная лига должна быть понятнее (но необязательно проще) и интереснее;
она должна стать более притягательной для обычных игроков и одновременно более значимой для любителей соревноваться;
система поощрения и наград должна стать лучше, чтобы сделать трофейную лигу увлекательнее;
игра за бойцов с большим количеством трофеев не должна становиться сложнее.
Ниже описаны все предстоящие изменения.
В этот раз поменяется очень многое, поэтому сложно сравнивать новую систему со старой. Однако в целом трофейная лига должна стать понятнее, а награды — лучше. При этом вам не придется прикладывать больше усилий, чем сейчас. Вас ждут следующие изменения:
теперь в трофейной лиге будет 50 уровней. Последний уровень называется максимальным;
чтобы достигнуть максимального уровня лиги для какого-либо бойца, вам необходимо заработать 1000 трофеев, играя им;
в новой системе для перехода на следующий уровень вам потребуется собрать 20 трофеев;
количество трофеев, которое вы получаете или теряете, также изменится. Однако новая система будет более щадящей, если у вас меньше 1000 трофеев;
вы начнете терять при поражении больше трофеев, чем получать при победе, только когда перейдете рубеж в 1100 трофеев;
трофейный сезон будет начинаться и заканчиваться одновременно с сезоном Brawl Pass;
теперь при ежемесячном сбросе сезона количество трофеев у бойцов всегда будет сбрасываться до 1000;
сброс не применяется к бойцам, у которых меньше 1000 трофеев.
Что происходит, когда вы достигаете 1000 трофеев:
заработав 1000 трофеев, вы переходите на максимально возможный уровень трофейной лиги;
вы можете и дальше зарабатывать трофеи, однако теперь они станут сезонными и будут идти в прогресс разблокировки новой награды — трофейного ящика (подробнее о нем мы расскажем дальше);
базовый трофейный ящик будет доступен всем игрокам, заработавшим в сумме хотя бы 1500 трофеев. Однако, чтобы улучшить его, вам необходимо будет играть за бойцов, у которых собрано 1000 или больше трофеев.
Да, это новый ящик! Теперь вместо блингов в конце сезона вы будете получать трофейный ящик:
чтобы разблокировать трофейный ящик, вам необходимо заработать 1000 трофеев за одного из бойцов или 1500 трофеев в сумме за всех;
трофеи, которые вы зарабатываете, когда уже набрали 1000 трофеев, становятся сезонными. Сезонные трофеи улучшают трофейный ящик;
у трофейного ящика есть 5 уровней — маленький, большой, мегаящик, омега-ящик и ультраящик. Чем больше ящик, тем лучше награды;
наград за повышение уровня лиги больше нет, но не волнуйтесь: с новой системой вы будете получать больше блингов, чем раньше;
трофейные ящики в основном содержат элементы оформления, включая гарантированный скин. В зависимости от уровня ящика в нем может находится мифический, легендарный или гиперзарядный скин, а также кристаллы;
просто посмотрите на эту картинку:
Но разве для этого не придется очень много играть?
Придется, но только чтобы получить ящики высоких уровней. Если вы продолжите играть как обычно, то вы все равно будете получать больше наград, чем раньше. Кроме того, ваши навыки будут лучше учитываться в новой системе.
Перейдем ко всеми любимой теме! Подбор противников также претерпел изменения, однако в основном они касаются бойцов, у которых 1000 и больше трофеев:
при подборе противников будет учитываться количество трофеев бойца, чтобы у всех игроков в матче было примерно одинаковое количество трофеев;
заработав больше 1000 трофеев за какого-либо бойца, игроки попадут в отдельную группу для подбора противников. Это должно сократить время ожидания подбора на высоких уровнях;
вы начнете терять больше трофеев за поражение, чем получать за победу, только когда боец перейдет рубеж в 1100 трофеев;
система поощрения аутсайдеров отключится, когда вы наберете 1000 трофеев;
серия побед теперь существует отдельно для каждого бойца, чтобы распределение трофеев было более справедливым;
рекордная серия побед по-прежнему будет отображаться в вашем профиле.
Получается, и профессиональные, и обычные игроки, заработавшие 1000 трофеев бойца, будут находиться в одной группе для подбора противников?
Верно. Однако профессиональных игроков не так уж и много, так что встретить их в игре будет достаточно трудно.
Для тех, кто любит соревноваться, мы приготовили два разных списка лидеров для каждого бойца:
сезонный список лидеров, который будет сбрасываться каждый сезон;
и список лидеров за все время, в который попадут игроки с самым большим количеством трофеев определенного бойца;
каждый раз, когда вы попадаете в сезонный список лидеров, вы будете получать особую иконку для профиля. На этой иконке есть счетчик, который будет увеличиваться один раз за сезон, если вы попадете в топ игроков сезона хотя бы за одного из бойцов.
А что будет с рекордами, которые установили до переработки?
Они останутся в списке лидеров за все время, пока их не побьют.
Вы можете подумать, что все прошлые достижения были напрасны, особенно если вы достигли 35-го уровня бойца. Однако это не совсем так. Ваши старания будут вознаграждены:
игроки, которые достигли 35-го уровня хотя бы за одного бойца, получат уникальный значок;
игроки, которые достигли 35-го уровня за 10 бойцов, получат новый уникальный титул, доступный только тем, кто добился этого до переработки системы;
учитываются достижения за все время, а не только за последний сезон. Поэтому если вы достигали 35-го уровня в прошлом, вы все равно получите награду;
общее количество бойцов, достигших 35-го уровня, также будет отмечено в профиле, так что вы сможете хвастаться этим перед друзьями;
все бойцы, у которых 1000 и больше трофеев, будут сброшены до рубежа в 1000 трофеев во время первого сброса сезона после обновления.
большинство изменений будут добавлены в игру в конце октября;
если у вас есть боец, набравший 1000 трофеев, вы уже можете продвигаться к трофейному ящику, который будет добавлен в учетную запись во время сезонного сброса. Это произойдет с окончанием сезона «Страшные истории» 7 ноября!
ВАЖНО! Помните, что приведенные в этом тексте значения не являются окончательными и могут измениться к моменту выхода обновления.
Некоторые детали системы также могут претерпеть изменения до обновления. Не забывайте оставлять отзывы и задавать вопросы о нововведениях в социальных сетях. Если многим игрокам будет что-то непонятно, мы постараемся все разъяснить в новом посте.
Пока!