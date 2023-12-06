Да, начиная с января 2024 года Brawl Pass больше нельзя будет приобрести за кристаллы!

Нет, возможность продвигаться в игре бесплатно от этого не пострадает!

Вот чего мы хотим добиться этими изменениями:

Сделать прохождение всего Brawl Pass более интересным.

Дать больше разных возможностей для продвижения в нем.

Сделать Brawl Pass более выгодным как для игроков, которые играют бесплатно, так и для платных игроков

Улучшить монетизацию Brawl Pass, чтобы помочь расширению игры.

Дальше будет очень много информации, так что выделите побольше времени на чтение! Также просим вас оставлять комментарии, задавать вопросы и обсуждать их на наших каналах в социальных сетях. Мы все будем читать и при необходимости опубликуем ответы на самые распространенные вопросы, но надеемся, что в этом материале нам удалось учесть ⭐ ВСЕ⭐.

Мы публикуем этот материал заранее на случай, если вы копите кристаллы для будущих Brawl Pass и все еще хотите использовать их в сезонах «Возвращение на ранчо» (#RangerRanch) или «Странный цирк» (#BizarreCircus).

В конце приведен краткий список всех изменений Brawl Pass, но мы настоятельно рекомендуем внимательно прочитать весь текст, потому что знание — сила! Итак, поехали: