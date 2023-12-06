Да, начиная с января 2024 года Brawl Pass больше нельзя будет приобрести за кристаллы!
Нет, возможность продвигаться в игре бесплатно от этого не пострадает!
Вот чего мы хотим добиться этими изменениями:
Сделать прохождение всего Brawl Pass более интересным.
Дать больше разных возможностей для продвижения в нем.
Сделать Brawl Pass более выгодным как для игроков, которые играют бесплатно, так и для платных игроков
Улучшить монетизацию Brawl Pass, чтобы помочь расширению игры.
Дальше будет очень много информации, так что выделите побольше времени на чтение! Также просим вас оставлять комментарии, задавать вопросы и обсуждать их на наших каналах в социальных сетях. Мы все будем читать и при необходимости опубликуем ответы на самые распространенные вопросы, но надеемся, что в этом материале нам удалось учесть ⭐ ВСЕ⭐.
Мы публикуем этот материал заранее на случай, если вы копите кристаллы для будущих Brawl Pass и все еще хотите использовать их в сезонах «Возвращение на ранчо» (#RangerRanch) или «Странный цирк» (#BizarreCircus).
В конце приведен краткий список всех изменений Brawl Pass, но мы настоятельно рекомендуем внимательно прочитать весь текст, потому что знание — сила! Итак, поехали:
Продолжительность сезона
РАНЬШЕ: сезон длится 2 месяца и начинается в первый понедельник каждого месяца.
ТЕПЕРЬ: сезон длится примерно 1 месяц и начинается в первый четверг каждого месяца.
Мы знаем, что многие игроки не проходят Brawl Pass до конца (около 85% игроков не достигают 70-го уровня), а те, кто проходит, чувствуют себя недостаточно вознагражденными за это.
Мы также видим, что многие игроки перестают играть, как только получают бойца Brawl Pass, и возвращаются в игру лишь после конца сезона (а иногда и вовсе не возвращаются).
2-месячный Pass - это слишком долго! Сезон продолжительностью 1 месяц не успеет надоесть и потерять новизну. Поскольку игроки по-настоящему активны на протяжении первого месяца сезона, то с изменением его продолжительности больше игроков будет проходить Brawl Pass до конца и получать больше наград, чем если бы сезон длился два месяца.
Кроме того, мы сдвигаем начало сезона, чтобы сезоны могли начинаться сразу после выхода обновлений и ближе к выходным, — так первые выходные после обновления будут интереснее!
РАНЬШЕ: продвижение в Brawl Pass происходит в основном за счет квестов дня.
ТЕПЕРЬ: продвижение в Brawl Pass происходит в основном за счет квестов сезона, которые можно выполнять в любой удобный момент, пока идет сезон.
Если вы играете каждый день и выполняете свои квесты дня, то вы дойдете до конца Brawl Pass и получите больше наград. Но это не должно быть основным способом продвижения.
Мы знаем, что многие могут играть только в определенное время по определенным дням или даже только в выходные, поэтому мы увеличим количество квестов сезона. Это даст вам намного больше свободы и позволит решать, как (и когда) вы хотите продвигаться в Brawl Pass, но никак не повредит тем, кто играет ежедневно.
Еще два изменения: мы убираем сложный квест и добавляем вместо него больше средних квестов (прохождение которых будет теперь приносить 500 жетонов вместо 250), так что продвижение станет более размеренным и не таким трудным. Мы также будем добавлять квесты сезона ежедневно, а не только по вторникам и четвергам. Это проще и удобнее, если вы предпочитаете играть недолго.
Чтобы подстроиться к этим изменениям, мы также увеличиваем количество жетонов, необходимых для разблокировки каждого уровня наград, а также дополнительных наград после прохождения Brawl Pass. Это не должно ни замедлить, ни ускорить продвижение — темп должен остаться прежним, но у вас будет больше разных способов продвигаться в Brawl Pass.
(Ниже мы берем статистику для игрока, который копит кристаллы, чтобы получать бесплатный Brawl Pass каждый второй сезон, то есть 3 Brawl Pass в год).
РАНЬШЕ: награды за 1 год: 90,525 монет, 28,500 очков силы, 540 кристаллов,8,880 кредитов, 4,500 хромакредитов.
ТЕПЕРЬ: награды за 1 год: 96 000 монет, 30 000 очков силы, 600 кристаллов, 12 000 кредитов, 0 хромакредитов.
Мы также добавляем в НОВЫЙ Brawl Pass 348 призов Старр и 12 гарантированных легендарных призов Старр. Читайте подробнее ниже!
Вы, возможно, спросите: «Э-э, а куда делись хромакредиты?! Их станет меньше в игре?»
Нет, мы вообще убираем хромакредиты (подробнее об этом дальше) и конвертируем их в кредиты. Кредитов все равно станет немного меньше, но в конце бесплатного уровня каждого сезона теперь будет легендарный приз Старр. Это должно вас утешить!
«А что насчет дополнительных наград?» — спросите вы.
Помимо наград за продвижение на бесплатном уровне, мы добавляем 348 призов Старр в год за прохождение Brawl Pass (по 29 в каждом месяце). Дополнительные награды (награды, которые можно продолжать зарабатывать после того, как вы уже получили все награды Brawl Pass) также будут заменены на призы Старр, и для их разблокировки потребуется больше жетонов.
«Но какое-то ослабление все-таки будет, правильно?»
Да, если вы не делаете покупок в игре и получаете Brawl Pass бесплатно каждый второй сезон, то будете зарабатывать меньше блингов, но если смотреть на общую ценность, то вы будете получать больше элементов оформления за счет призов Старр. Силовая лига (после переработки) останется основным источником блингов, но ее переработкой мы займемся только в начале следующего года.
В итоге игроки, которые не тратят реальных денег, будут получать больше выгоды от достижений в игре и смогут тратить кристаллы на другие вещи, такие как элементы оформления, продвижение, акции и так далее. Эти изменения сделают распределение наград более демократичным, то есть обычные пользователи будут получать намного больше, чем раньше.
Главная цель этих изменений — улучшить все аспекты Brawl Pass. Если вы хотите играть бесплатно, то на данный момент лучшая стратегия продвижения — приобретать Brawl Pass за кристаллы каждый второй сезон. Чтобы не отнимать этот способ продвижения у пользователей, которые не хотят тратить реальных денег, мы включим все эти награды в бесплатный уровень Brawl Pass.
РАНЬШЕ: 169 кристаллов или 9,99 долларов США за Brawl Pass с 10 пройденными уровнями (при покупке в Supercell Store).
ТЕПЕРЬ: возможность покупки за кристаллы исчезнет. Месячный Brawl Pass будет стоить 6,99 долларов, а новый Brawl Pass Plus (с уже пройденными 25 %) — 9,99 долларов США.
В настоящее время Brawl Pass приносит примерно 13-кратную выгоду с учетом вложений. Оставив возможность приобрести его только через внутриигровую покупку, мы ОЧЕНЬ СИЛЬНО увеличим эту выгоду. Новый Brawl Pass будет приносить вам почти 18-кратную выгоду, а Brawl Pass Plus — 20-кратную (плюс некоторые уникальные элементы оформления).
Вы можете подумать, что раз двухмесячный Brawl Pass стоил 9,99 долларов, то месячный Brawl Pass должен стоить около 4,99 долларов. Но с платным Brawl Pass вы сможете достигнуть НАМНОГО больше.
Вот какие награды будут в новом платном Brawl Pass в сравнении с нынешним:
РАНЬШЕ — 9,99 долларов. Награды за 2 месяца: 5695 монет, 2400 очков силы, 720 кредитов, 4350 блингов, 0 кристаллов.
ТЕПЕРЬ — 6,99 долларов. Награды за 1 месяц: 8000 монет, 2000 очков силы, 1000 кредитов, 2200 блингов, 50 кристаллов (информация обновлена 6 декабря 2023 года).
Также в новом Brawl Pass: эпический скин, коллекционные значки, коллекционный спрей, коллекционная иконка игрока, больше жетонов, а также возможность ЛИБО разблокировать бойца любой редкости вплоть до эпической, ЛИБО получить 1000 кредитов.
Brawl Pass больше не будет содержать бойцов. Вместо этого вы сможете либо мгновенно разблокировать любого бойца любой редкости вплоть до эпической, либо получить 1000 дополнительных кредитов, которые зачтутся вам на дороге Старр и помогут разблокировать следующего бойца.
А вот что входит в Brawl Pass Plus:
Все, что включено в платный Brawl Pass.
Дополнительные 3000 монет, 1500 очков силы, 1500 блингов и 50 кристаллов.
Эксклюзивные* варианты скина Brawl Pass в других цветах, уникальный титул и многое другое!
*Скины Brawl Pass остаются эксклюзивными в течение года!
РАНЬШЕ: хроматических бойцов можно получить только с помощью кристаллов или хромакредитов, либо разблокировать в Brawl Pass.
ТЕПЕРЬ: как хроматическая редкость, так и сами хромакредиты исчезнут из игры. Хроматические бойцы переместятся на дорогу Старр, где их можно будет получить за кристаллы или кредиты.
Каждому хроматическому бойцу будет присвоена другая редкость (если вы хотите приобрести кого-то из них за хромакредиты, то поторопитесь). Вот какие уровни редкости будут у каждого из них:
Эпический: Перл, Мэнди, Мэйси, Сэм, Лола, Эш, Белль, Гэйл и Колетт.
Мифический: Лу, Гавс, Базз, Фэнг, Джанет, Отис, R-T, Чарли, Ева и Бастер.
Легендарный: Корделиус и Вольт.
Если вы не успеете потратить свои хромакредиты, то после выхода обновления с изменениями Brawl Pass они будут конвертированы в кредиты по курсу 1 к 1,85.
Это изменение также означает, что награды за мастерство также будут приведены в соответствие с новой редкостью бойцов, так что у вас есть еще два месяца, если вы хотите получить именно те награды, которые доступны сейчас!
Нам кажется, что возможность разблокировать бойца любой редкости вплоть до эпической (или получить 1000 кредитов) в каждом Brawl Pass лишает смысла как хроматический уровень редкости, так и хромакредиты. Кроме того, всем будет намного проще, если в игре будет только одно место, где можно заработать бойцов. Мы надеемся, что каждый Brawl Pass станет более ценным и будет давать игрокам больше возможностей.
Приведенные выше числа являются окончательными (или очень близки к окончательным), и суть изменений останется той же. Однако цена Brawl Pass может отличаться в зависимости от вашей местной валюты.
Мы по-прежнему планируем добавлять по 10–12 новых бойцов каждый год.
Несмотря на то, что сезоны Brawl Pass будут длиться всего месяц, мы продолжим выпускать обновления раз в два месяца.
Поскольку хроматическая редкость исчезнет, новые бойцы будут иметь один из оставшихся уровней редкости (редкий, сверхредкий, эпический, мифический и легендарный), и если новый боец не включен в Brawl Pass, то его можно будет приобрести в день выпуска за кредиты.
Скорее всего, мы продолжим предоставлять ранний доступ к бойцам за пределами Brawl Pass, поскольку, как показал выпуск Чака, эта возможность пользуется большим спросом.
У нас будут более масштабные события, похожие на «Звездопад» (#ShootingStarrDrops), которые должны компенсировать игрокам отсутствие клубных наград.
Наша следующая цель — переработка силовой лиги, и мы собираемся не только оставить ее основным источником блингов, но и добавить множество крутых элементов оформления.
Сезоны Brawl Pass будут длиться 1 месяц.
Brawl Pass больше нельзя будет приобрести за кристаллы.
Brawl Pass будет стоить 6,99 долларов, а Brawl Pass Plus — 9,99 долларов.
Игроки, которые не совершают покупок за реальные деньги, а предпочитают трижды в год приобретать Brawl Pass за кристаллы, будут получать больше наград на бесплатном уровне!
На бесплатном уровне станет меньше блингов.
Зато станет немного больше кристаллов.
Ценность Brawl Pass увеличится с 13-кратной до 20-кратной (или 25-кратной в случае Brawl Pass Plus).
Хроматические бойцы и хромакредиты исчезнут.
Хроматические бойцы будут распределены по другим существующим уровням редкости.
Их награды за мастерство изменятся соответственно.
В Brawl Pass будет много призов Старр (в том числе гарантированно один легендарный приз Старр каждый месяц).
Награды, которые можно продолжать зарабатывать после получения всех наград Brawl Pass, также превратятся в призы Старр.
Спасибо, что дочитали!
На этом все! Спасибо, что дочитали до конца (или посмотрели видео одного из наших авторов контента)! Делитесь своими мыслями по поводу этих изменений!